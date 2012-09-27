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Samsung Galaxy Music sızdı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3,7b
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26
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Samsung Galaxy Music sızdı
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Samsung tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan bir açıklamayla resmen dile getirilen Galaxy Music adlı yeni akıllı telefona ait ilk görüntü ve teknik detaylar internete sızdı. Cihaz hakkında çok sayıda bilgiyi gün yüzüne çıkaran Avusturyalı Telekom-Presse sitesinin haberine göre; Galaxy Music adlı bu aygıt, Samsung'un 11 Ekim'deki mobil ürün mağazasında gerçekleştirilecek Frankfurt etkinliğinde resmiyet kazanacak.
S6012 model numaralı çift SIM kart slotuna sahip bir DUOS versiyonu da mevcut olan S6010 Galaxy Music, 3.0 inç büyüklüğünde QVGA (320x240 piksel) TN (Twisted Nematic) LCD ekran, 850MHz hızında tek çekirdekli ARM Cortex-A9 işlemci, 512MB RAM, 4GB dahili hafıza, 32GB'a kadar microSD desteği, 3MP sabit odaklı kamera, Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 3.0, Wi-Fi Direct, GPS, GLONASS, FM antenli radyo, ivme ölçer, yakınlık sensörü, 1,300mAh pil, Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemi ve TouchWiz kullanıcı arayüzüyle donatılacak. 110 x 59 x 12.25 mm ölçülerinde ve 107 gram ağırlığındaki müzik odaklı telefon ön yüzündeki iki büyük hoparlörle dikkat çekiyor.
Android 4.1 Jelly Bean sürümüne güncelleneceği kendisi resmiyet kazanmadan müjdelenen Galaxy Music'te Samsung'un Music Hub 2.0, Game Hub Lite ve ChatON mesajlaşma servisleri ön yüklü olarak bulunacak. Müzik çalara kolay ulaşabilmek için cihazın yanında bir müzik tuşu mevcut olacak ve SRS, SoundAlive gibi ses teknolojileriyle üst düzey bir ses kalitesi sunması amaçlanacak. Cihazda maliyeti en düşük panellerden biri olan Twisted Nematic LCD'nin tercih edilmesi Güney Koreli üreticinin müzik telefonunu bütçe dostu bir çözüm olarak piyasaya süreceğini gösteriyor. 
Samsung Galaxy Music sızdı
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Ekim ayında tüketiciyle buluşması beklenen Samsung GT-S6010 Galaxy Music ve S6012 Galaxy Music DUOS, müzik tutkunları ve gençleri hedef alan bir akıllı telefon olacak. Geçen yıl yine bu ay satışa çıkan Galaxy Y ile alt segmentte yakaladığı başarıyı tekrar etmek isteyen mobil sektörün lideri, bu yıl 370 milyon olarak ön gördüğü akıllı telefon satışlarının Galaxy S3 ve Galaxy Note II'nin yanı sıra Galaxy Music gibi ürünlerle 400 milyona ulaşabileceğini düşünüyor. Hedef, Samsung'un bir süredir üzerinde çalıştığı iddia edilen ekonomik Nexus telefonuna olan güvenden dolayı da artış göstermiş olabilir. İlerleyen haftalarda bu ve diğer planlanan akıllı telefonların duyuruluşlarına sahne olacağız.

http://www.telekom-presse.at/Das_sind_die_beiden_neuen_Galaxy_Music_Smartphones_von_Samsung.id.22360.htm Yorum Yaz
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baysan240 7 yıl en beğenilen
telefon üreticileri kuralları:
1. kullanıcıların tüm isteklerini yönelik bir cihaz tasarlanmaz tasarlanmamalıdır.
2. özellikle bir amaç için bir cihaz geliştirilmişse diğer özellikler giriş seviyesinde tutulmalıdır yoksa ürünün daha iyisini yapmak çok zor olur.
ne vardı yani buna 3.5" ekran 1 ghz çift çekirdek işlemci adreno 205 gpu 5mp led flashlı kamera konsaydı incilerinizmi dökülürdü ?? çokmu pahalıya mal olurdu ??
telefon üreticileri kuralları:1. kullanıcıların tüm isteklerini yönelik bir cihaz tasarlanmaz tasarlanmamalıdır.2. özellikle bir amaç için bir cihaz ge...
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4Crumby 7 yıl
2012-2013 yılı apaçi telefonu belli oldu.
2 Yanıt Yanıtla +11
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der_Kaiser 7 yıl
baysan240
telefon üreticileri kuralları:1. kullanıcıların tüm isteklerini yönelik bir cihaz tasarlanmaz tasarlanmamalıdır.2. özellikle bir amaç için bir cihaz geliştirilmişse diğer özellikler giriş seviyesinde tutulmalıdır yoksa ürünün daha iyisini yapmak çok zor olur.ne vardı yani buna 3.5 ekran 1 ghz çift çekirdek işlemci adreno 205 gpu 5mp led flashlı kamera konsaydı incilerinizmi dökülürdü ?? çokmu pahalıya mal olurdu ??

Aklımdan geçirip geçirip küfür ettiğim şeyleri yazıya dökmüşsün hocam.Elinize sağlık.
Bu tip şeylere herzaman gıcık olmuşumdur.
Bir müzik telefonunda 4 GB dahili hafıza sanki dalga geçmek gibi olmuş en az
16 GB olmalıydı.
FLAC ve benzeri Lossless ses formatlarını desteklemiyordur.
Radyosunda da kesin RDS yoktur.
İş bulamamışlar bari adında müzik geçen bişe yapalım demişler.
Aslında bu telefon hakkında yorum yapmaya bile değmez
baysan240telefon üreticileri kuralları:1. kullanıcıların tüm isteklerini yönelik bir cihaz tasarlanmaz tasarlanmamalıdır.2. özellikle bir amaç ...
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Python 7 yıl
aziz77
800 mhz işlemci 512 ram jelly bean alacak,galaxs s ve s plus,wonder daha sayamadıpım telefonu alanlara iyi kazık attın samsung.

Bahanesi hazır rom yetmiyor,donanım eskidi telefon eski falan fistan allahtan geliştirici kullanıcı kitlesi varda çokta iyi olmasa bile custom rom geliyor.
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WonLt 7 yıl
o çözünürlük beni benden aldı
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DH Misafiri 7 yıl
baysan240
telefon üreticileri kuralları:1. kullanıcıların tüm isteklerini yönelik bir cihaz tasarlanmaz tasarlanmamalıdır.2. özellikle bir amaç için bir cihaz geliştirilmişse diğer özellikler giriş seviyesinde tutulmalıdır yoksa ürünün daha iyisini yapmak çok zor olur.ne vardı yani buna 3.5 ekran 1 ghz çift çekirdek işlemci adreno 205 gpu 5mp led flashlı kamera konsaydı incilerinizmi dökülürdü ?? çokmu pahalıya mal olurdu ??

Piyasadaki enfazla model çeşidine sahip firma,, incileri dökülmez, herkes alabilsin diye farklı özellik ve modellerde bir çok ürünü mevcut, hitap edeni alırsın, hitap etmiyorsa, gider başka firmaya bakarsın,, bu modelleri sana bana sorup üretmiyorlar..
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aziz77 7 yıl
800 mhz işlemci 512 ram jelly bean alacak,galaxs s ve s plus,wonder daha sayamadıpım telefonu alanlara iyi kazık attın samsung.
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The Raider 7 yıl
çok gereksiz bir cihaz olmuş
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SEO-Uzmanı 7 yıl
lan zaten cep telefonu ile etrafa müzik yayını yapan tiplere uyuz oluyorum !
şimdi ise samsung'a iyice uyuz olacağım ! :(
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akcanon 7 yıl
Anca Corby'ci , Star'cı , Monte'ci ler alır
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İnsan Çakması 7 yıl
tasarım buysa berbat.
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aziz77 7 yıl
Bu samsung işe yaramaz diyorum kimse inanmıyor,320*240 utanın be,yuh yani...
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Dexter61 7 yıl
Bu ne ya :D
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4Crumby 7 yıl
2012-2013 yılı apaçi telefonu belli oldu.
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Guest-FDC9156E7 7 yıl 4Crumby
4Crumby
2012-2013 yılı apaçi telefonu belli oldu.



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emmesen 7 yıl 4Crumby
4Crumby
2012-2013 yılı apaçi telefonu belli oldu.


icinde music gecince aklima 5800 geldi benim de
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myhotyro 7 yıl
Direkt çöp olarak doğmuş bir alet. Müzik telefonu dediğin telefon iPod Touch'ın önüne geçebilmeli. Bu iPod Shuffle ile yarışamaz. Bu çöpü alacaklar basit bir mp3/mp4 player alırlar, telefonları zaten vardır.
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depeche35 7 yıl
müzik dinler web'e girersin yinede..
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