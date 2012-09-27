Samsung Galaxy Music sızdı





Samsung tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan bir açıklamayla resmen dile getirilen Galaxy Music adlı yeni akıllı telefona ait ilk görüntü ve teknik detaylar internete sızdı. Cihaz hakkında çok sayıda bilgiyi gün yüzüne çıkaran Avusturyalı Telekom-Presse sitesinin haberine göre; Galaxy Music adlı bu aygıt, Samsung'un 11 Ekim'deki mobil ürün mağazasında gerçekleştirilecek Frankfurt etkinliğinde resmiyet kazanacak.

S6012 model numaralı çift SIM kart slotuna sahip bir DUOS versiyonu da mevcut olan S6010 Galaxy Music, 3.0 inç büyüklüğünde QVGA (320x240 piksel) TN (Twisted Nematic) LCD ekran, 850MHz hızında tek çekirdekli ARM Cortex-A9 işlemci, 512MB RAM, 4GB dahili hafıza, 32GB'a kadar microSD desteği, 3MP sabit odaklı kamera, Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 3.0, Wi-Fi Direct, GPS, GLONASS, FM antenli radyo, ivme ölçer, yakınlık sensörü, 1,300mAh pil, Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemi ve TouchWiz kullanıcı arayüzüyle donatılacak. 110 x 59 x 12.25 mm ölçülerinde ve 107 gram ağırlığındaki müzik odaklı telefon ön yüzündeki iki büyük hoparlörle dikkat çekiyor.

Android 4.1 Jelly Bean sürümüne güncelleneceği kendisi resmiyet kazanmadan müjdelenen Galaxy Music'te Samsung'un Music Hub 2.0, Game Hub Lite ve ChatON mesajlaşma servisleri ön yüklü olarak bulunacak. Müzik çalara kolay ulaşabilmek için cihazın yanında bir müzik tuşu mevcut olacak ve SRS, SoundAlive gibi ses teknolojileriyle üst düzey bir ses kalitesi sunması amaçlanacak. Cihazda maliyeti en düşük panellerden biri olan Twisted Nematic LCD'nin tercih edilmesi Güney Koreli üreticinin müzik telefonunu bütçe dostu bir çözüm olarak piyasaya süreceğini gösteriyor.

Ekim ayında tüketiciyle buluşması beklenen Samsung GT-S6010 Galaxy Music ve S6012 Galaxy Music DUOS, müzik tutkunları ve gençleri hedef alan bir akıllı telefon olacak. Geçen yıl yine bu ay satışa çıkan Galaxy Y ile alt segmentte yakaladığı başarıyı tekrar etmek isteyen mobil sektörün lideri, bu yıl 370 milyon olarak ön gördüğü akıllı telefon satışlarının Galaxy S3 ve Galaxy Note II'nin yanı sıra Galaxy Music gibi ürünlerle 400 milyona ulaşabileceğini düşünüyor. Hedef, Samsung'un bir süredir üzerinde çalıştığı iddia edilen ekonomik Nexus telefonuna olan güvenden dolayı da artış göstermiş olabilir. İlerleyen haftalarda bu ve diğer planlanan akıllı telefonların duyuruluşlarına sahne olacağız.

http://www.telekom-presse.at/Das_sind_die_beiden_neuen_Galaxy_Music_Smartphones_von_Samsung.id.22360.htm