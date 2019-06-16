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Samsung Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor

Samsung tarafından Ağustos'ta tanıtılması beklenen Galaxy Note 10'un nasıl bir tasarıma sahip olacağı merak konusu. Akıllı telefonun internete sızan ekran koruyucusu bu konuda bazı ipuçları veriyor.
4 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Geçtiğimiz günlerde Evan Blass tarafından sızdırılan Verizon pazarlama takvimine göre Samsung Galaxy Note 10, Ağustos ayının üçüncü haftasında tanıtılacak. Şimdi ise amiral gemisi telefona ait olduğu belirtilen bir ekran koruyucu film görseli yayınlandı.
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Paylaşılan görsel, Galaxy Note 10'un oldukça ince çerçevelere sahip olacağını gösteriyor. Ekran koruyucu örneği üzerinde ön kamera için bırakılmış herhangi bir boşluk yok. Bu da henüz ekran deliği hakkında boyutsal bir veri bulunmamasından kaynaklanıyor.

3 farklı versiyonu olacak

Samsung'un bu yıl Galaxy Note 10, Galaxy Note 10 Pro ve Galaxy Note 10e modellerini piyasaya sürmesi bekleniyor. Ayrıca Galaxy Note 10'un 45 W hızlı şarj teknolojisi ile geleceğine yönelik söylentiler var. Hatırlama bakımından, Galaxy Note 9'un 15 W hızlı şarj desteğine sahip 4.000 mAh pil ile geldiğini belirtelim.

https://twitter.com/UniverseIce/status/1139126106471014401 Yorum Yaz
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DH Misafiri 3 gün
Görüntülerdeki gibiyse kesinlikle alırım. Yalnız bu yukarıdaki görüntü telefonun sızan görüntüsü değil tabiki...
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emrhyldrm 3 gün
Tanıtılsa da Note 8'den geçmeye değer mi karar versek :)
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homebird 4 gün
Kamera deliği olmadan çıkmalıydı. Tatmin edici bir yenilik olmazsa Note 9, fiyat avantajı ile daha alınası olur. Bu da satışları olumsuz etkiler.
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