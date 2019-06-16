Samsung Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor

Geçtiğimiz günlerde Evan Blass tarafından sızdırılan Verizon pazarlama takvimine göre Samsung Galaxy Note 10, Ağustos ayının üçüncü haftasında tanıtılacak. Şimdi ise amiral gemisi telefona ait olduğu belirtilen bir ekran koruyucu film görseli yayınlandı.

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Paylaşılan görsel, Galaxy Note 10'un oldukça ince çerçevelere sahip olacağını gösteriyor. Ekran koruyucu örneği üzerinde ön kamera için bırakılmış herhangi bir boşluk yok. Bu da henüz ekran deliği hakkında boyutsal bir veri bulunmamasından kaynaklanıyor.

3 farklı versiyonu olacak

Samsung'un bu yıl Galaxy Note 10, Galaxy Note 10 Pro ve Galaxy Note 10e modellerini piyasaya sürmesi bekleniyor. Ayrıca Galaxy Note 10'un 45 W hızlı şarj teknolojisi ile geleceğine yönelik söylentiler var. Hatırlama bakımından, Galaxy Note 9'un 15 W hızlı şarj desteğine sahip 4.000 mAh pil ile geldiğini belirtelim.

https://twitter.com/UniverseIce/status/1139126106471014401