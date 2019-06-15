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Microsoft Edge tarayıcısı Linux platformuna gelebilir

Yazılım devi Microsoft, Edge tarayıcısının Linux sürümünü çıkarmayı planlıyor. Edge mühendislik ekibi Reddit'teki bir soru-cevap oturumunda bu konuyla ilgili bazu açıklamalarda bulundu.
6 gün (Son Güncelleme: 6 gün)
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Tarayıcılar
Onur Seven
Haber Editörü
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Microsoft, Edge tarayıcısını 2015 yılında Windows 10'a özel olarak yayınlamıştı. Şirket dört yıl sonra ise tarayıcıyı Chromium tabanlı hale getirdi ve mümkün olan tüm platformlar için yayınlama sözü verdi. Edge'in Mac sürümü zaten şu an kullanıma hazır. Windows 7 versiyonu da yakında gelecek.
Ayrıca Bkz. "Tesla otomobillere YouTube geliyor"
Tarayıcının Linux platformu için de yayınlanması bekleniyor. Microsoft Edge mühendislik ekibi bu konuda yeni bir ipucu verdi. Microsoft, Edge'in Linux sürümünü çıkarmayı düşünüyor. Edge ekibi, Reddit'teki bir soru-cevap oturumunda bu konuya ışık tutacak bazı açıklamalarda bulundu.

Linux sürümü için herhangi bir engel yok

Ekip, tarayıcının Linux platformuna taşınmasını engelleyecek hiçbir teknik kısıtlama olmadığını, ancak henüz bunu yapmaya hazır olmadıklarını açıkladı. Microsoft şu anda Edge'in kararlı sürümüne odaklanmış durumda. Linux versiyonu da gelecekte yayınlanabilir ancak ekibin şu anda eli dolu ve bunun yakın zamanda gerçekleşme ihtimali zayıf.

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Ambarad 6 gün en beğenilen
Yazılım devi diyorsun, Microsoft diyorsun, onlar bile kendi motorundan feragat edip Chromium'a geçiyor. Ben de şu an Chromium tabanlı Vivaldi kullanıyorum. Çokta memnunum. Ama bu Chromium tekeli beni endişelendiriyor. Ne kadar açık kaynak desek de, Google bu motorun ön ayağı. Birkaç zamandır Google'ın Chromium'dan bi API'yi kaldırıp, reklam engelleyici eklentileri devre dışı bırakacağı konuşuluyor. Vivaldi de bu durumla ilgili bir açıklama yapmıştı. "Her zaman seçimi size bırakacağız" diye.
Altyapı aynı olsa da, tarayıcıların artık kendi eklenti mağazasına sahip olması lazım. Bugün tüm Chromium altyapılı tarayıcılar, Chrome mağazasıyla eklenti işini görüyor. Bu kadar tekel iyi değil.
Yazılım devi diyorsun, Microsoft diyorsun, onlar bile kendi motorundan feragat edip Chromium'a geçiyor. Ben de şu an Chromium tabanlı Vivaldi kullanıyorum. Çok...
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4 Yanıt Yanıtla +8
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FatihAsl 6 gün Celonfix
Yaklaşımınız yanlış, Linux kullanıcıları kapalı kaynak Chrome kullanıyor, ayrıca birçok Linux kullanıcısı kapalı kaynak oyun oynuyor.
1 Yanıt Yanıtla +5
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Serdar 6 gün
Firefox'un yapamadığı neyi yaptığını merak ettim...
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1 Avatar
Ahmet DOĞAN 3 gün
Üstüne Para Verseler Alınmaz
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loradona 5 gün
Epiphany safari gibi bir tarayıcı lazım windows ortamına. Daha native daha estetik.
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bkaakco 5 gün
Kimseye zararı olmaz, aksine çeşitlilik olması güzel.
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pUnduli 5 gün
Microsoft'u yöneten üst yönetimde zeka olsa Chakra motorlu Edge'i sadece Windows 10'a özel yapmaz, IE'nin yerini alacak bir tarayıcı yapıp kullanım alanını genişletirdi, şimdi Chromium olunca mı akıllarına geldi?
Linux konusunda ise hadi ben mecbur web tasarımı için Chrome yüklüyorum, Linux altında kullanacak başka browser bulamadınız mı? Firefox başta bir sürü seçenek var, Edge'de kullandığınız Chrome'dan kötü olmaz.
Chromium tabanlı tarayıcıların pazar payından şikayet etmeyen, ne var ARM da tekel x86 da diyecek kadar olaydan bihaber tiplere ise diyecek bir şey yok, devam edin.
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The Hollow 5 gün
Microsoft PlayReady DRM desteği nasıl işleyecek veya nasıl işliyor acaba. Çünkü yeni Edge, Netflix gibi platformlarda 1080p/4K'yı destekliyor. Linux üzerinde bu nasıl olacak? Desteklerse bayağı tutulur.
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CoreXXX 6 gün
chronium edge beta halinde bu şekildeyse orjinal sürüm uçarmı acaba. harika bir tarayıcı. sanki tofaştan inip ferrayie binmişim gibi. hiç çökmede yaşamadım şimdiye kadar. favori tarayıcım olabilir.
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smart1978 6 gün
Stratejik guzel adimlar.
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Sharparrow 6 gün
Atı alan değil üsküdarı boğazı geçti bunlar linuxa edge çıkaracaklarmış.. linux kullanan adamın ne işi olur edge ile dalga mı geçiyorsun sen der... Linux kullanan adamın zaten hikayesi Microsofttan uzak durmaktır :))))
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FatihAsl 6 gün Sharparrow
Linux kullanan adam windows uygulaması çalıştırabilmek için Wine kullanıyor. gerçeklerden kaçamazsın.
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vonderplanitz 3 gün Sharparrow
Aynen. Benim cok eski bir Mac'te Ubuntu 10.10 ve Firefox 53 kurulu, bu nasıl mümkün oldu cunku FF'yi kaynağından derleyip kurdum onu da FF'nin gerçek FLOSS (Free and Libre Open Source Software) olması sayesinde yapabildim. Edge FLOSS 'un Edge'inden bile geçemez. PC'lerin BIOS'una kilit koyduran Mikrosoft'tan bahsediyoruz. Google Chromium , onlar da oyuncak şeyler.
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Serdar 6 gün
Firefox'un yapamadığı neyi yaptığını merak ettim...
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FatihAsl 6 gün Serdar
Microsoft şuan chromium projesine ciddi katkı sağlıyor, Microsoftun iş gücü katılımı ile chromium tabanlı tarayıcılar çok büyük yol alacaklar. tarayıcı konusunda bir standardın olması web geliştiricileri için çok büyük avantaj olacak, bu avantaj biz kullanıcıların işine yarayacak.
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Celonfix 6 gün
Linux kullanan birisinin Firefox veya başka Açık Kaynaklı tarayıcılar varken Edge kullanacağına gerçekten inanıyor mu Microsoft?
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FatihAsl 6 gün Celonfix
Yaklaşımınız yanlış, Linux kullanıcıları kapalı kaynak Chrome kullanıyor, ayrıca birçok Linux kullanıcısı kapalı kaynak oyun oynuyor.
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