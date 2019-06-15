Microsoft Edge tarayıcısı Linux platformuna gelebilir

Microsoft, Edge tarayıcısını 2015 yılında Windows 10'a özel olarak yayınlamıştı. Şirket dört yıl sonra ise tarayıcıyı Chromium tabanlı hale getirdi ve mümkün olan tüm platformlar için yayınlama sözü verdi. Edge'in Mac sürümü zaten şu an kullanıma hazır. Windows 7 versiyonu da yakında gelecek.

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Tarayıcının Linux platformu için de yayınlanması bekleniyor. Microsoft Edge mühendislik ekibi bu konuda yeni bir ipucu verdi. Microsoft, Edge'in Linux sürümünü çıkarmayı düşünüyor. Edge ekibi, Reddit'teki bir soru-cevap oturumunda bu konuya ışık tutacak bazı açıklamalarda bulundu.

Linux sürümü için herhangi bir engel yok

Ekip, tarayıcının Linux platformuna taşınmasını engelleyecek hiçbir teknik kısıtlama olmadığını, ancak henüz bunu yapmaya hazır olmadıklarını açıkladı. Microsoft şu anda Edge'in kararlı sürümüne odaklanmış durumda. Linux versiyonu da gelecekte yayınlanabilir ancak ekibin şu anda eli dolu ve bunun yakın zamanda gerçekleşme ihtimali zayıf.