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Samsung Galaxy Note 10'un tasarımını açığa çıkaran görseller yayınlandı

Ağustos ayında tanıtılması beklenen Samsung Galaxy Note 10'un tasarımı açığa çıktı. Amiral gemisi telefonun 5K render'ları ve 360 derecelik videosu yayınlandı...
4 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Pek çok kişi şüphesiz ki Samsung Galaxy Note 10'un piyasaya sürülmesini dört gözle bekliyor. Daha önce telefonun nasıl görüneceğini ortaya koyan bazı konsept görseller ortaya çıkmıştı. Ancak şimdi @OnLeaks ve 91mobiles sayesinde cihazın gerçek tasarımını ilk kez görüyor olabiliriz.
Ayrıca Bkz. "Çift arka kameralı Oppo A1s'in görüntüleri ortaya çıktı"
Sızan görsellere bakılırsa Samsung, Galaxy Note 9'a benzer bir tasarım kullanmaya devam edecek ki bu kötü bir şey değil. Ancak bazıları modası geçmiş olarak değerlendirebilir. Bununla birlikte cihazın ekranında ortaya konumlandırılmış ve ön kameraya ev sahipliği yapan bir delik olacak.

Tuşsuz tasarım iddiaları vardı

Daha önceki raporlarda amiral gemisi telefonun tuşsuz tasarıma sahip olabileceği öne sürülmüştü. Ancak yeni render görseller tam aksini iddia ediyor. Zira cihazın güç ve ses açma/kapama tuşlarını koruduğunu görüyoruz.
Yayınlanan görseller he ne kadar güvenilirliği daha önce sayısız kez kanıtlanmış kaynaklardan gelse de doğru olduğuna dair bir garanti yok. Her halükarda Galaxy Note 10'un gerçek tasarımını görebilmemiz için birkaç ay daha beklememiz gerekecek.

https://www.91mobiles.com/hub/samsung-galaxy-note-10-5k-renders-images360-degree-video-design-specifications/ Yorum Yaz
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mkyb 4 gün en beğenilen
Bari şu Note serisinde Edge ekran ısrarından vazgeçseler.
Kalem kullanılmıyor.
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Lord Melkor 3 gün
Delik köşede kalsaymış. Bu hali aşırı rahatsız edici
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smart1978 3 gün
S-Pen kalemin oldugu yerde delikli ekran olmaz hatta kavislisi de olmaz. Koselere dogru kalemi konforlu kullanmak imkansiz. Kavisin edge panel vs iicn bir sart gibi algi olusturulmus lakin S10e duz ekranli ve mis gibi sorunsuz edge panel vs catir catir calismakta.
Samsung artik kavis sacmaligindan vazgecmeli. Boylece ekranin kolay kirilabilirligine karsi da onemli bir tedbir almis olacaktir hem de kavis verilmesiyle kilcal ciziklere karsi daha da guclu dayanikli direnc gostermesi de saglanmis olacaktir.
Suanki hali olasi prototiplerden biridir kesin degildir. Umarim son karar boyle olmaz...
S-Pen kalemin oldugu yerde delikli ekran olmaz hatta kavislisi de olmaz. Koselere dogru kalemi konforlu kullanmak imkansiz. Kavisin edge panel vs iicn bir sart ...
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erditepe 17 sa.
Note Fe'ye devam :D
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montaj34 20 sa.
kamera odaklı telefon isteyen note 10 almaz zaten.Note serisinin amacı çok farklı . p30 pro da niye s-pen yok demek gibi bir şey.
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dt1907 19 sa. montaj34
araştırmalarda telefon alırken ilk bakılan öncelik fotoğrafkamera cıkmış.ve böyle en pahalı amiral gemisi telefonda kamera fotoğraf cok iyi olmalı.olmazsa büyük sacmalık.
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DH Misafiri 1 gün
Oppo ve xiaomi ön kamerayı ekran altına çekti bile geriden gidiyorsun samsung, bench marklardada çok gerisin, Türkiye dekilerede salak muammelesi yapıp evnos işlemcili telefon yapıyorsun tırt samsung...
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Archi33tect 7 sa. DH Misafiri
İşlemcinin adını yazmadan evvel keşke bakaydın sağa sola da biraz yaklaşaydın. Adamlar işlemci üretiyorlar, diğerleri gibi "topla ve montajla" yapmıyor ....
Siteye, Samsunga "tırt" demek için mi girdin yoksa?
Keşke TIRT deyince tırt olsa.. O kadar çok şey var ki ortada "tırt" denip "TIRT" edilmeyi hakeden..
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DH Misafiri 1 gün
Bu görüntüde tof kamera ve gelişmiş optik zoom yok. Kamera sistemi bu haliyle p30 proya yetişememiş. Not 10pro versiyonunda neler olacak orası önemli. Samsung hala tof kamera ve periskop kamera sunamıyorsa kullanıcıya para düşmanı demektir. Not9 u boyala cilala tekrar sür piyasaya olsun not 10. Farkı sadece 3 kameralı olması ve bir kaç önemsiz değişiklik. Bu üçüncü kamera wideangle geniş açı olan zaten 3 - 4 senedir lg ve huaweide var. Daha yorum yok
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cleancoder 1 gün DH Misafiri
Note 10 Pro modelinde 4.kamera flaş ve lazer otofokosun altında olacak. Ya bu Tof ve Periscope kamera ne işe yarıyor biliyor musun acaba :) Daha üç günlük teknoloji kaldı ki kamera teknolojisi dünya deniz. Adam onu koymaz başka teknoloji koyar şart mı onu koyması? Değil. Ne bileyim X koymaz, ultra geniş açı koyar. 3 ay önceye kadar TOF nedir bilmiyordun yani, maksat konuşmak. Note serisinin felsefesini, amacını anlamamışsınız..
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R0llingMan 2 gün
Bu tasarımla gelmez, o değili ortaya koymazlar ayrıca koşeli tasarımda sony ile birlikte öldü.
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Overkahan 2 gün
Şu çerçevesiz ekran modası çıktı çıkalı bütün telefonlar birbirinin aynı oldu.Eskiden her telefonun kendine özgü tasarımı vardı.En yakışıklısı çerçeveli olmasına rağmen note 7 idi.
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cleancoder 3 gün
Oneplus 7 Pro(669$), Oppo Find X gibi telefonlar çentiksiz, çerçevesiz tam ekranları bizlerle tanıştırdı. Şimdi nasıl ekranı delikli/çentikli telefona 1.000 dolardan fazla para vereceğiz acaba? Benim hoşuma gitmedi, deliğin ortada olması daha kötü olmuş. Sağ köşe iyiydi. En güzeli kameranın ekran altına alınıp gizlenmesi. Seneye hem 5G'li telefonlar gelecek, hem kameralar ekran altına gizlenecek. O yüzden bu sene almayın derim, ciddi değişimler olacak. Acil ihtiyacı olmayan beklesin almasın bence.
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sepulturgay 3 gün
çıktıSızan görsellere bakılırsa Samsung, Galaxy Note 9'a benzer bir tasarım kullanmaya devam edecek ki bu kötü bir şey değil. Ancak bazıları modası geçmiş olarak değerlendirebilir.


Kime göre neye göre?

Neden tarafsız haber yapmıyorsunuz?
Türkiye şartlarında kamyonla para verilerek alınan bir telefon en öncelikli beklentim özgün bir tasarımı olmasıdır.
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smart1978 3 gün
S-Pen kalemin oldugu yerde delikli ekran olmaz hatta kavislisi de olmaz. Koselere dogru kalemi konforlu kullanmak imkansiz. Kavisin edge panel vs iicn bir sart gibi algi olusturulmus lakin S10e duz ekranli ve mis gibi sorunsuz edge panel vs catir catir calismakta.
Samsung artik kavis sacmaligindan vazgecmeli. Boylece ekranin kolay kirilabilirligine karsi da onemli bir tedbir almis olacaktir hem de kavis verilmesiyle kilcal ciziklere karsi daha da guclu dayanikli direnc gostermesi de saglanmis olacaktir.
Suanki hali olasi prototiplerden biridir kesin degildir. Umarim son karar boyle olmaz...
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Godolphin 3 gün
Sırf şu ekranların kenarları kavisli diye ne p30 alabiliyorum nede samsung iphone'a devam maalesef..
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