Samsung Galaxy Note 10'un tasarımını açığa çıkaran görseller yayınlandı

Pek çok kişi şüphesiz ki Samsung Galaxy Note 10'un piyasaya sürülmesini dört gözle bekliyor. Daha önce telefonun nasıl görüneceğini ortaya koyan bazı konsept görseller ortaya çıkmıştı. Ancak şimdi @OnLeaks ve 91mobiles sayesinde cihazın gerçek tasarımını ilk kez görüyor olabiliriz.

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Sızan görsellere bakılırsa Samsung, Galaxy Note 9'a benzer bir tasarım kullanmaya devam edecek ki bu kötü bir şey değil. Ancak bazıları modası geçmiş olarak değerlendirebilir. Bununla birlikte cihazın ekranında ortaya konumlandırılmış ve ön kameraya ev sahipliği yapan bir delik olacak.

Tuşsuz tasarım iddiaları vardı

Daha önceki raporlarda amiral gemisi telefonun tuşsuz tasarıma sahip olabileceği öne sürülmüştü. Ancak yeni render görseller tam aksini iddia ediyor. Zira cihazın güç ve ses açma/kapama tuşlarını koruduğunu görüyoruz.

Yayınlanan görseller he ne kadar güvenilirliği daha önce sayısız kez kanıtlanmış kaynaklardan gelse de doğru olduğuna dair bir garanti yok. Her halükarda Galaxy Note 10'un gerçek tasarımını görebilmemiz için birkaç ay daha beklememiz gerekecek.

https://www.91mobiles.com/hub/samsung-galaxy-note-10-5k-renders-images360-degree-video-design-specifications/