Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung Galaxy Note 10'un kod adı belli oldu

Samsung Galaxy Note 9'un tanıtılmasının üzerinden henüz bir ay geçmişken Note 10 ile ilgili bilgiler çıkmaya başladı bile. Yeni bir sızıntı cihazın kod adı ve detaylarıyla ilgili bilgiler veriyor.
8 ay
2b
1
6
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Samsung Galaxy Note 9 geçtiğimiz tanıtıldı ancak önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek olan halefi hakkında haberler çıkmaya başladı bile. Ortaya çıkan yeni bir raporda Galaxy Note 10'a "Da Vinci" kod adı verildiği iddia edilirken, bunun da S-Pen'de daha fazla geliştirmeler yapılacağına işaret ettiği söyleniyor.

Note 10'un tasarımı Note 9 ile aynı olacak

Da Vinci kod adı ilk kez Güney Koreli yayın The Bell tarafından ortaya atıldı. Kaynağa göre Samsung önümüzdeki yıl piyasaya süreceği Galaxy Note 10'u geliştirmeye başladı ve kod adını bile verdiği yönünde. Ürünlere verilen kod adları genellikle geliştirme aşamasında verilir ve ürünle ilgili gelebilecek bazı özelliklere işaret eder. Galaxy Note 10'un kod adının Rönesans döneminin ünlü ressamı Leonardo da Vinci'ye bir referans olması sebebiyle cihazın S-Pen'inde iyileştirmeler ve yenilikler gelmesi bekleniyor.
Samsung Galaxy Note 10'un kod adı belli oldu
Bu noktada çeşitli spekülasyonlar var ancak Samsung'un S-Pen'i Galaxy Note 9 ile birlikte bambaşka bir kaleme dönüştürmeye kararlı olduğunun sinyallerini almıştık. Kaleme eklenen Bluetooth özellikleri sayesinde Galaxy Note 9'u uzaktan kontrol etmeyi sağlayan S-Pen'in Galaxy Note 10 ile birlikte çok daha geliştirileceği ifade ediliyor. Raporda bunun yanı sıra Note 10'un, Note 9 ile aynı tasarıma sahip olacağı ve kullanıcıların tasarım olarak çok fazla bir radikal değişim beklememeleri gerektiği de yer alıyor.

http://www.thebell.co.kr/free/Content/ArticleView.asp?key=201809100100013790000856 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
batuta 8 ay en beğenilen
11 ay boyunca şişirler sonra bakarsın 10 bin liraya eskisinin aynısı bi cihaz çıkarırlar
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ouzqan 8 ay
Daha dur adam akıllı note 9 piyasaya çıkmadı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
silversmith 8 ay
Bence Samsung, Note serisini standart yapmalı. Her sene iki amiral gemisi 6 ay arayla bir birini çürütüyor. S9 alan Note çıkınca amiralliği gidiyor. Şimdi 6 ay sonra S10 çıkacak Note 9 eski kalacak. Resmen saçmalık!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
qoqoCAN 8 ay
Bir an önce çıksa da Note 9umu satıp , Note 10 alsam.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
koyunsavar 8 ay
Kod adı kılıçbaliğı ipon un içinden geçecek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SHADOW 8 ay
ister da vinci ciksin ister ressam bob amca ciksin
ucuz olmadiktan sonra benim bi isime yaramayacagi icin note 4 ile devam
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
batuta 8 ay en beğenilen
11 ay boyunca şişirler sonra bakarsın 10 bin liraya eskisinin aynısı bi cihaz çıkarırlar
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 ay iPhone Xs Max vs. Galaxy Note 9 - Karşılaştırma 8 ay Yeni iPhone modellerinin ekran değişim ücreti 2500 TL, pil değişimi 500 TL 8 ay Artık iPhone kutularından ücretsiz kulaklık dönüştürücü çıkmayacak 8 ay Apple sadece iPhone fiyatlarına değil tüm ürünlere zam yaptı! Zamlı fiyatlar: 8 ay En üst seviye iMac Pro 119 bin TL oldu 8 ay Apple TVOS 12 yayınlanma tarihi açıklandı 8 ay Büyük ekranlı Apple Watch Series 4 Türkiye fiyatları 8 ay macOS Mojave duyuruldu! Yeni macOS güncelleme tarihi ve özellikleri 8 ay iPhone fiyatlarına zam geldi! iPhone X satıştan kalktı 8 ay LCD ekranlı yeni nesil iPhone tanıtıldı: Karşınızda iPhone XR 8 ay iOS 12 ne zaman çıkacak? iOS 12 çıkış tarihi: 8 ay iPhone Xs Max tanıtıldı, işte özellikleri 8 ay iPhone Xs tanıtıldı! İşte özellikleri 8 ay WatchOS 5 çıkış tarihi açıklandı! WatchOS 5 ile gelen yenilikler neler? 8 ay Daha büyük ekrana sahip Apple Watch Series 4 duyuruldu 8 ay 'Nasıl yapılır?' sorusuna 17 dilde yanıt veren wikiHow'a Türkçe dil desteği geldi 8 ay Tesla'nın yok satan kablosuz şarj cihazı tekrar satışa sunuldu 8 ay Meizu 16X, 19 Eylül'de tanıtılacak 8 ay Bir telefonun doğuşu: İşte A'dan Z'ye üretim süreci 8 ay Gemini Dollar onaylı ilk dolar karşılığı kripto para birimi oldu 8 ay GÖRÜNTÜLENEN Samsung Galaxy Note 10'un kod adı belli oldu Sonraki Apple bugün neler tanıtacak? 8 ay 2019 Renault Kadjar yeni 1.3 litre benzinli motoruyla tanıtıldı 8 ay Girişimlerin bilişim teknolojileri kullanımı 2018'de geriledi 8 ay GameX 2018 - Bağımsız Geliştiriciler Röportaj Serisi 2: Transport Company Simulator 8 ay Samsung Galaxy Note 9'un Arktik Gümüş varyantı ortaya çıktı 8 ay Yeni iPhone modellerinin isimleri ve renkleri sızdı! 8 ay Avrupa Parlamentosu telif hakkı düzenlemesini bu kez onayladı 8 ay Apple şimdiye kadar 63 milyon adet iPhone X sattı 8 ay 2019 Mercedes-Benz GLE tanıtıldı; hafif hibrit teknolojisi ve daha fazlası 8 ay GameX 2018 - Bağımsız Geliştiriciler Röportaj Serisi 1: Kebab Simulator 8 ay Seagate 14TB kapasiteli HDD serilerini duyurdu 8 ay Yeni iPhone lansmanı 2018 | Türkçe Simultane Çeviri ile birlikte 8 ay Xiaomi akıllı telefonlarına WhatsApp Cleaner desteği 8 ay Apple'ın iPhone lansmanı Twitter'dan ilk kez yayınlanacak 8 ay AMD Ryzen 2800X işlemcisi 10 çekirdekli mi olacak? 8 ay Elektrikli scooter pazarında Yamaha ve Gogoro ortaklığı 8 ay Facebook capsleri anlayabilecek bir yapay zeka geliştirdi 8 ay Sphero'nun yeni robotu programlanabilir LED ekrana sahip 8 ay Vertical Aerospace 2022 yılında uçan taksi hizmetini başlatacak 8 ay Core i9-9900K’nın stok hali Ryzen 7 2700X’in OC’lisinden hızlı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
John Wick: Chapter 3, gişedeki macerasına
DonanımHaber
Amazon Fire TV 4K UHD| FireFox Web
DH Forum
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Marksizm-komünizm hakkında
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim