Samsung Galaxy Note 10'un kod adı belli oldu

Teknoloji Editörü
Samsung Galaxy Note 9 geçtiğimiz tanıtıldı ancak önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek olan halefi hakkında haberler çıkmaya başladı bile. Ortaya çıkan yeni bir raporda Galaxy Note 10'a "Da Vinci" kod adı verildiği iddia edilirken, bunun da S-Pen'de daha fazla geliştirmeler yapılacağına işaret ettiği söyleniyor.
Note 10'un tasarımı Note 9 ile aynı olacak
Da Vinci kod adı ilk kez Güney Koreli yayın The Bell tarafından ortaya atıldı. Kaynağa göre Samsung önümüzdeki yıl piyasaya süreceği Galaxy Note 10'u geliştirmeye başladı ve kod adını bile verdiği yönünde. Ürünlere verilen kod adları genellikle geliştirme aşamasında verilir ve ürünle ilgili gelebilecek bazı özelliklere işaret eder. Galaxy Note 10'un kod adının Rönesans döneminin ünlü ressamı Leonardo da Vinci'ye bir referans olması sebebiyle cihazın S-Pen'inde iyileştirmeler ve yenilikler gelmesi bekleniyor.Bu noktada çeşitli spekülasyonlar var ancak Samsung'un S-Pen'i Galaxy Note 9 ile birlikte bambaşka bir kaleme dönüştürmeye kararlı olduğunun sinyallerini almıştık. Kaleme eklenen Bluetooth özellikleri sayesinde Galaxy Note 9'u uzaktan kontrol etmeyi sağlayan S-Pen'in Galaxy Note 10 ile birlikte çok daha geliştirileceği ifade ediliyor. Raporda bunun yanı sıra Note 10'un, Note 9 ile aynı tasarıma sahip olacağı ve kullanıcıların tasarım olarak çok fazla bir radikal değişim beklememeleri gerektiği de yer alıyor.
http://www.thebell.co.kr/free/Content/ArticleView.asp?key=201809100100013790000856 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ucuz olmadiktan sonra benim bi isime yaramayacagi icin note 4 ile devam