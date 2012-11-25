Samsung Galaxy Note 2 satışları 5 milyona ulaştı

Samsung, bugün yaptığı açıklamayla piyasaya sürüldükten yaklaşık bir ay sonra 3 milyon satış barajını aştığı bildirilen Galaxy Note 2'nin 5 milyon rakamına ulaştığını müjdeledi. İki aydan kısa sürede elde edilen bu önemli satış başarısına birinci nesil Galaxy Note akıllı telefonu Mart 2012'nin sonunda, yani çıkış tarihinden beş ay sonra erişebilmişti.

Halihazırda Güney Kore, Çin, diğer Asya bölgeleri, Avrupa, Kuzey Amerika, Latin Amerika, Orta Doğu ve Afrika'yı kapsayan geniş bir satış ağına sahip GT-N7100 model numaralı cihaza toplam 128 ülkedeki tüketiciler tarafından ulaşılabiliyor. Çeşitli medya siteleri tarafından bu yılın en başarılı mobil çözümleri arasında gösterilen telefon-tablet melezi, beraberinde 5.5 inçlik HD çözünürlüklü Super AMOLED ekran, 1.6GHZ hızında dört çekirdekli Exynos çipset, 2GB RAM, Android 4.1 Jelly Bean işletim sistemi, TouchWiz Nature kullanıcı arayüzü, 3,100 mAh pil ve Wacom sayısallaştırıcı sayesinde edinilen çok sayıda yeni S Pen stylus kalem fonksiyonunu getiriyor.

Güney Koreli üreticinin amiral gemisi konumundaki Galaxy S3, iki aydan kısa sürede 10 milyon satış yapmış, şimdiye kadar toplamda 30 milyona ulaşmayı başarmıştı. N7000 Galaxy Note ise; geçtiğimiz Ağustos ayının ortalarında 10 milyonu görmüştü. İlk Note telefonunun, bu satış barajının açıklandığı zaman dilimini takip eden haftalarda Note II'nin duyurulması üzerinde satış ivmesini önemli ölçüde yitirdiği tahmin ediliyor. Firmanın mobil bölümünün başındaki isim olan JK Shin, yeni hibrit aygıtlarının 2013'te 30 milyona ulaşacağı öngörüsünde bulunarak Samsung'un Galaxy Note II'den Note'a oranla üç kat daha fazla satış beklediğini gözler önüne sermişti.

http://english.yonhapnews.co.kr/news/2012/11/25/0200000000AEN20121125001100320.HTML