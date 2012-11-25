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Samsung Galaxy Note 2 satışları 5 milyona ulaştı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Samsung, bugün yaptığı açıklamayla piyasaya sürüldükten yaklaşık bir ay sonra 3 milyon satış barajını aştığı bildirilen Galaxy Note 2'nin 5 milyon rakamına ulaştığını müjdeledi. İki aydan kısa sürede elde edilen bu önemli satış başarısına birinci nesil Galaxy Note akıllı telefonu Mart 2012'nin sonunda, yani çıkış tarihinden beş ay sonra erişebilmişti.
Halihazırda Güney Kore, Çin, diğer Asya bölgeleri, Avrupa, Kuzey Amerika, Latin Amerika, Orta Doğu ve Afrika'yı kapsayan geniş bir satış ağına sahip GT-N7100 model numaralı cihaza toplam 128 ülkedeki tüketiciler tarafından ulaşılabiliyor. Çeşitli medya siteleri tarafından bu yılın en başarılı mobil çözümleri arasında gösterilen telefon-tablet melezi, beraberinde 5.5 inçlik HD çözünürlüklü Super AMOLED ekran, 1.6GHZ hızında dört çekirdekli Exynos çipset, 2GB RAM, Android 4.1 Jelly Bean işletim sistemi, TouchWiz Nature kullanıcı arayüzü, 3,100 mAh pil ve Wacom sayısallaştırıcı sayesinde edinilen çok sayıda yeni S Pen stylus kalem fonksiyonunu getiriyor.
Güney Koreli üreticinin amiral gemisi konumundaki Galaxy S3, iki aydan kısa sürede 10 milyon satış yapmış, şimdiye kadar toplamda 30 milyona ulaşmayı başarmıştı. N7000 Galaxy Note ise; geçtiğimiz Ağustos ayının ortalarında 10 milyonu görmüştü. İlk Note telefonunun, bu satış barajının açıklandığı zaman dilimini takip eden haftalarda Note II'nin duyurulması üzerinde satış ivmesini önemli ölçüde yitirdiği tahmin ediliyor. Firmanın mobil bölümünün başındaki isim olan JK Shin, yeni hibrit aygıtlarının 2013'te 30 milyona ulaşacağı öngörüsünde bulunarak Samsung'un Galaxy Note II'den Note'a oranla üç kat daha fazla satış beklediğini gözler önüne sermişti.

http://english.yonhapnews.co.kr/news/2012/11/25/0200000000AEN20121125001100320.HTML Yorum Yaz
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vamp 7 yıl en beğenilen
Exvision
Apple gördüğü an eksiyi basanlar için; İnsanlar, ya korktukları, yahut da gıpta ve haset ettikleri şeylerden nefret ederler.

gıpta ve haset ettiklerimiz nedir acaba?
-4" ekran mı
-5 yıldır hala aynı olan ios mu?
-kapalı kutu hiçbirşeyini özelleştiremediğimiz apple arayüzü mü?
-Sayamayacağım kadar eksi özellikler mi?...
ExvisionApple gördüğü an eksiyi basanlar için; İnsanlar, ya korktukları, yahut da gıpta ve haset ettikleri şeylerden nefret ederler.
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vamp 7 yıl
Günümüz ihtiyaçlarını sonuna kadar karşılayan ve fiyatıda çok uygun bir alet. Alıpta pişman olan yok
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4Crumby 7 yıl
samsunga helal olsun ama fanlar gercekten can sikacak derecede sacmaliyo birakin iphonela kiyaslamayi adamlar tahta cikarsa ilk gun 5milyon satacak kitleye sahipler. Oturun samsungun gelismesini falan konusun ama iphone ile satis rakkamlarini kiyaslamak sacma olur. Ayrica ayni ios diyen arkadaslar evet goruntu ayni ama hiz ve kullanim kolayliklari cok artti bunlari belirtmek lazim. Note iyi telefon ama iphone ile kulvarlari farkli karsilatirmak anca fanlarin yapacagi istir.
samsunga helal olsun ama fanlar gercekten can sikacak derecede sacmaliyo birakin iphonela kiyaslamayi adamlar tahta cikarsa ilk gun 5milyon satacak kitleye sahi...
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DH Misafiri 6 yıl
elimde 20 günlük kullanılmış SAMSUNG NOTE II telefon var. 1500 tl den acil ihtiyactan dolayı satışa çıkardım. almak isteyenler için kontak numarası veriyorum. ltf ilgili telefonu arayınız.0542 7884209- Hakan
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anotherbrick55 6 yıl
telefona olumsuz yönde diyecek hiçbir şey yok ama fiyatlar bence yüksek.. yurt dışında 600 $ civarı..
1300 lü fiyatları görse alacağım..
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DH Misafiri 6 yıl
Şu iphone diyerek inleyenleri regal reklamındaki adam gibi tokatlamak istiyorum.
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marfoglu 7 yıl
Hakediyor telefon cidden harika AMA Ekran boyiti Bana fazla buyuk geliyor tablet karisim I gibi olmus AMA bu kullanicinij istegibe gore degisir performans fix any konfor Zagreb genel olarak herkes tarafindan begemiliyor.
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eyvahnecdet 7 yıl
samsung s3 satışlarından sonra yaptığı gibi bizlere de kılıf verse bari
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gs09gs09 7 yıl
PadFone 2 Türkiye ye gelmiyicek sanırım ithal getirenlerden alırız :D bu modele kafa tutucak tek telefon sanırım :D
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DevilAttack 7 yıl
Almak istediğim bir telefon.Çok hoşuma gidiyor her özelliğiyle
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DH Misafiri 7 yıl
bence şu anda bu telefonu gölgede bırakabilecek tek cihaz padfone 2. fiyatı 800 euro olmasaydı korkunç rekabet olurdu aralarında ama adamlar da haklı tabletle beraber yok pahasına verecek değiller. yani note2 daha çok haber olur satış rakamlarıyla. neyse onu bırakın da bizim galaxy s2'lere ne zaman resmi jelly bean yayınlanacak :D
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DH Misafiri 7 yıl
Abi siz note 3 ü bekleyin o çıkınca da note 4 de kıvrılan ekran olur diye onu beklersiniz ben aldım note 2 çokta memnunum
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Burak1916 7 yıl
note 2 gerçekten güzel ilk note göre arayüzler daha akıcı daha hızlı spen çok geliştirilmiş ancak kamerası çok kötü resim çekmeye önem veren arkadaşlar almadan önce düşünün. tasarımda ilk note göre daha güzel elle daha rahat kavranılıyor, güzel bir cihaz aldığım için pişman değilim tavsiye ederim yalnız: resim çekmek benim için önemli diyorsanız almadan önce düşünün.
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DH Misafiri 7 yıl
Bence hem iphone hem de samsung note 2 güzel, sadece tercih meselesi;
İphone: eğlence + telefon + kullanım kolaylığı
Note 2: eğlence + telefon + iş + üretkenlik + kişiselleştirme + pc programlarını kullanabilme + uzun batarya ömrü
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spyofthegod 7 yıl
Her yerde diyorum bu alet iphone killer olarak tarihe geçicek bende Vatan'ın kampanyasından aldım bir tane dehşet olmuş. Elimdeki Iphone4'ü sattığıma pişman olmadım açıkcası.
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