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Samsung Galaxy Note 4'ün piyasaya çıkış tarihi netleşmeye başladı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
1,2b
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43
Cep Telefonları
Caner Köksel
Haber Editörü
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Samsung Galaxy Note 4'ün piyasaya çıkış tarihi netleşmeye başladı
Samsung bugün anavatanı Güney Kore'de düzenlediği basın etkinliğiyle yeni akıllı telefonu Galaxy Note 4'ün piyasaya çıkışına dair detaylar verdi. Öncelikli olarak 26 Eylül tarihinde G. Kore'de satışa sunulacak telefonun Ekim sonuna kadar 140 farklı ülkede piyasada olacağı belirtiliyor. Samsung'un yeni modelini bir an önce piyasaya sürmek istemesini ise yeni iPhone'ların yakaladığı yüksek satış başarısına bağlayabiliriz. 
Geçtiğimiz yılın modeli Note 3'e göre satış beklentilerini oldukça yüksek tutan Samsung, Note 4 modelinin piyasaya sürülüşünden 30 gün içersinde 15 milyon adet satış başarısına ulaşmasını bekliyor. Hatırlatmak gerekirse Note 3 piyasaya sürüldükten 2 ay sonra 10 milyon satış rakamına ulaşmıştı. Bu yönden karşılaştırırsak Samsung'un Note 4'den beklentilerinin oldukça fazla olduğunu söyleyebiliriz.
Note 3'e göre irili ufaklı yeniliklere sahip olan Note 4; 5.7 inç ekranda 1440x2560 piksel çözünürlük sunan Super AMOLED ekranıyla dikkat çekiyor, satışa sunulduğu ülkeye göre 4 çekirdekli Snapdragon 805 yada 8 çekirdekli Exynos 5433 yongasından gücünü alan telefonda 16MP'lik optik görüntü sabitleme yeteneğine sahip yeni kamera da dikkat çeken diğer detaylar arasında. Premium hissiyatın artması açısından metal bir çerçevenin yer verildiği telefonun Avrupa'da €699 fiyatla satışa sunulması bekleniyor.

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DH Misafiri 4 yıl
yahu hala burda note3 ile note4 karşılaştıran gerizekalılar var arkadaşım note4 ün işlemcisi note3 den 4 katı ekran olarak 4 katı(4K ekran) çervesi orjinal aliminyum he bn 2300tl vermek istemiyorum geri kalıcam diyosan git note3 al samsungunn bu modeli perfonmans olarak s pen olarak ne note3 nede note2 ile karşılaştırılabilir akıllı olun telefonu kötümsemeyin bende yok diye
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DH Misafiri 5 yıl
Bence 2000 tlden girecek Samsung eski başarısını yakalamak istiyorsa bunu yapmak zorunda.telefon zaten 1 ay sonra 200 lira düşüyor nolurki çıkış fiyatı 200 lira uygun olsa koskoca firma.çok mu iyimserim ne.
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UNF0RGIVEN 5 yıl
büyük telefon sevmem ama note 4 ilgimi çekmiyor değil
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Lightr 5 yıl
Bu cihaz hala çıkmadı mı
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khytr89 5 yıl
Gear s de hediye edilirse deger ;)
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QuexSeeL 5 yıl
Note Edge den haber var mı?!
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ÇAĞ 5 yıl QuexSeeL
QuexSeeL

Note Edge den haber var mı?!

Note Edge ülkemizde satılmayacakmış, söylenen bu şekilde.
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Livyonore 5 yıl
Note 3'deki exynos 5420 32 bitmi?.Android 5.0 64 bit ile gelecek diye duydum.Şimdi note 3'ün note 4'den kamera ve chipset dışında başka bir farkı yok aslında ama note 3'e Android 5.0 desteği gelirmi sizce.
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ø 5 yıl
Note gelene kadar müşterilerin yarısını iPhone 6 Plus kaptı bile.
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Kasık biti 5 yıl
8 çekirdek az.

en az yarım kilo çekirdek lazım ki 1 yıl format atmadan , kasmadan kullansın insanlar
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Pi 5 yıl
Samsung superamoledden vazgeçmeli artık. Çok boğuk renkleri var. S2 S3 Not2 kullandım. Sonrasında G2ye geçtim gerçekten farkı anladım o zaman. Amoledler şuan için çöp hakikaten.
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kartalaraz 5 yıl
çıkış tarihi ve fiyat belirsizliği saçmalıktan başka bir şey degil...
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cumur 5 yıl Pi
eren15935
Samsung superamoledden vazgeçmeli artık. Çok boğuk renkleri var. S2 S3 Not2 kullandım. Sonrasında G2ye geçtim gerçekten farkı anladım o zaman. Amoledler şuan için çöp hakikaten.

Sen s5 note S4 kullanmadın yada eline alıp incelemedin sanırım amoled çağ atladı haberiniz yok hala s2 S3 diyorsunuz
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McLaren64 5 yıl
S5 beklenilen ilgiyi görmeyince millet Note 4'ü bekledi. 1 ayda 15 milyon satış rakamı uçuk bir rakam değil bana göre. Ekranı, kamerası, metal kasa olması vs Note 4 ciddi anlamda beklenilen bir telefon. ilk ayda 15 olmasa bile 11-12 milyon satabilir.
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Elefue 5 yıl
Millet parayı Plus'a yatırdı bile.
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