Samsung Galaxy Note 4'ün piyasaya çıkış tarihi netleşmeye başladı

Samsung bugün anavatanı Güney Kore'de düzenlediği basın etkinliğiyle yeni akıllı telefonu Galaxy Note 4'ün piyasaya çıkışına dair detaylar verdi. Öncelikli olarak 26 Eylül tarihinde G. Kore'de satışa sunulacak telefonun Ekim sonuna kadar 140 farklı ülkede piyasada olacağı belirtiliyor. Samsung'un yeni modelini bir an önce piyasaya sürmek istemesini ise yeni iPhone'ların yakaladığı yüksek satış başarısına bağlayabiliriz.

Geçtiğimiz yılın modeli Note 3'e göre satış beklentilerini oldukça yüksek tutan Samsung, Note 4 modelinin piyasaya sürülüşünden 30 gün içersinde 15 milyon adet satış başarısına ulaşmasını bekliyor. Hatırlatmak gerekirse Note 3 piyasaya sürüldükten 2 ay sonra 10 milyon satış rakamına ulaşmıştı. Bu yönden karşılaştırırsak Samsung'un Note 4'den beklentilerinin oldukça fazla olduğunu söyleyebiliriz.

Note 3'e göre irili ufaklı yeniliklere sahip olan Note 4; 5.7 inç ekranda 1440x2560 piksel çözünürlük sunan Super AMOLED ekranıyla dikkat çekiyor, satışa sunulduğu ülkeye göre 4 çekirdekli Snapdragon 805 yada 8 çekirdekli Exynos 5433 yongasından gücünü alan telefonda 16MP'lik optik görüntü sabitleme yeteneğine sahip yeni kamera da dikkat çeken diğer detaylar arasında. Premium hissiyatın artması açısından metal bir çerçevenin yer verildiği telefonun Avrupa'da €699 fiyatla satışa sunulması bekleniyor.