Samsung, Galaxy Note 5'in "Pink Gold" rengini duyurdu

Akıllı telefon dünyasında bir çok kez "esinlenmeler" görüyoruz. Şirketler her yeni modelde akıllı telefonları rakiplerinin modellerine benzetirken son takdir ise kullanıcıya kalıyor. Bu kez ise "esinlenme"den faydalanan şirket Samsung, esinlendiği model ise iPhone 6s.

Güney Koreli şirket en büyük rakibi Apple'ı yakından takip etmiş olacak ki "Rose Gold" renkli iPhone 6S modelinin iyi satış rakamlarına ulaştığını biliyor. Esinlenme de tam olarak burada başlıyor. iPhone 6S'den daha önce duyurulan Galaxy Note 5 ufak bir güncelleme ile iki yeni renge kavuştu. Bunlardan birisi "Pink Gold" adında "Rose Gold" rengine oldukça yakın bir renk olurken ikincisi ise Silver Titanium oldu.

23 Ekim'de Güney Kore'de satışa sunulacak yeni renk seçeneklerinin daha sonra global pazara dağıtılıp dağıtılmayacağı bilinmiyor.

http://bgr.com/2015/10/15/galaxy-note-5-rose-gold-gtfo/