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Samsung, Galaxy Note 5'in "Pink Gold" rengini duyurdu

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,4b
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35
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Samsung, Galaxy Note 5'in
Akıllı telefon dünyasında bir çok kez "esinlenmeler" görüyoruz. Şirketler her yeni modelde akıllı telefonları rakiplerinin modellerine benzetirken son takdir ise kullanıcıya kalıyor. Bu kez ise "esinlenme"den faydalanan şirket Samsung, esinlendiği model ise iPhone 6s.

Güney Koreli şirket en büyük rakibi Apple'ı yakından takip etmiş olacak ki "Rose Gold" renkli iPhone 6S modelinin iyi satış rakamlarına ulaştığını biliyor. Esinlenme de tam olarak burada başlıyor. iPhone 6S'den daha önce duyurulan Galaxy Note 5 ufak bir güncelleme ile iki yeni renge kavuştu. Bunlardan birisi "Pink Gold" adında "Rose Gold" rengine oldukça yakın bir renk olurken ikincisi ise Silver Titanium oldu. 
23 Ekim'de Güney Kore'de satışa sunulacak yeni renk seçeneklerinin daha sonra global pazara dağıtılıp dağıtılmayacağı bilinmiyor.

http://bgr.com/2015/10/15/galaxy-note-5-rose-gold-gtfo/ Yorum Yaz
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Ersin ÇAKI 4 yıl en beğenilen MGF DH
MGF DH

iPhone 5c'de vardı pembe renk

iPad pro'nun kalemi Samsung'unkilere gore çok daha profesyonel, kıyaslamak mantıklı değil.


iPad Pro kaleminin özelliklerini bir saysana bana. Ben sana Note 5 kaleminin özelliklerini sayayım;

1- Baskıya duyarlı çizim var (aynısı iPad pro'da da var biraz daha gelişmiş bunu kabul ediyorum)
2- Herhangi bir metni kalem ile seçip kopyala, kes veya yapıştır gibi seçenekleri var (iPad Pro'da yok)
3- Kalem ile temassız galerideki resimleri zoom yapma, videoların ileriki sahnelerini gösterme, Facebook gibi uygulamalardaki yazıların devamını habere girmeden okuma, linklere tıklamadan link içeriklerini gösterme (Apple bunu araklayıp 3D Touch ile kakalamış)
4- Tam sayfa ekran görüntüsünü kalem sayesinde kaydetme var
5- Alınan ekran görüntülerine not yazma özelliği var
6- Herhangi bir uygulamada, sitede veya ana ekranda sadec belirlediğin bir alanı foto olarak kesip üzerinde düzenlemeler yaparak paylaşma var
7- S-Pen manyetiktir ve ekranla iletişime geçmek için herhangi birşeye ihtiyaç duymaz. Pili yoktur ve şarja da ihtiyacı yoktur. ( iPad Pro kalemi şarj edilmeden çalışmaz)
8- Bunlar sadece aklıma gelenler.

Evet şimdi senden bekliyorum. Bana iPad Pro kaleminin resim çizmekten başka yapabildiği bir özelliğini söylermisin.
MGF DHiPhone 5c'de vardı pembe renkiPad pro'nun kalemi Samsung'unkilere gore çok daha profesyonel, kıyaslamak mantıklı...
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2 Yanıt Yanıtla +13
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___Lawyer___ 4 yıl
İlk pembe telefonu Note 4 ile zaten Samsung yapmıştır.

Doğrudur bazen Samsung bazen Apple esinlenme duygusu yaşamaktadır. Ama bunlar bizi ne ilgilendiriyor anlamıyorum bizler hissedar değiliz bazı milli konularda bu kadar hassas olmayanlar Samsung ve Apple konusunda bu kadar hassas olması gençliğin ne kadar kötü bir durumda olduğuna işarettir.

Apple yıllardır köşeli telefon yaparken i6 ile Samsung çizgisinde yuvarlak bir telefon yaptı. Yeni çıkan ipad pro malumunuz microsoftun tabletinin aynısı. Çıkardıkları kalem zaten yıllardır Samsungda yine var.

Şimdi iki firmada bazı noktalarda birbirini kopyalıyor ver herkes memnub hala birçok sözleşmede ortak hareket ediyorlar bizim kullanıcılarda birbirini yiyor ama adamlar en kritik noktalarda aynı safta yer alıyor .
İlk pembe telefonu Note 4 ile zaten Samsung yapmıştır.Doğrudur bazen Samsung bazen Apple esinlenme duygusu yaşamaktadır. Ama bunlar bizi ne ilgilend...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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DH Misafiri 4 yıl
note 4 de pink rengi vardı ama şimdi çıkardığı için apple taklidi damgasını yiyecek. biraz samsung da da hata var. renk üzerinden satış politikası mı yapılır.
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cübbeli mehmet 4 yıl
İphone 6s ten calinti degil 2011de cikmis galaxy s2 nin bile pembe rengi var.Bir telefonun pembe renk secenegi olmasi cok normal
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Patren 4 yıl
ismide direk gold rose yapsalarmış :)
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FOSTERthePEOPLE 4 yıl
açık pembe renk note 3'te vardı zaten, asıl 'esinlenme' gold 5s'le başladı
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darkdiva 4 yıl
Titanium rengi yeni çıkmamıştır. Note 5 ilk çıktığında duyurulmuştu. Habercilik yaparken dikkat etsek keşke.
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Cem 4 yıl
Silver harika, geçen gün S6 edge + modelini gördüm gerçekten güzel. Ama altın renginde ne isterlerse onu yapsınlar altın rengini hiç sevmezdim, bide rose pink vs. çıktı ki onlarıda hiç sevemedim. Neyse beğeneni var alan olacaktır illa.
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Pi 4 yıl
Samsung not4 almayi dusunen biri olarak yaziyorum. Yani vay efendim samsung dusmanisin sen falan demeyin. Not5in altin rengini kurcaladim. Ucuz cin mali telefona benziyor gercekten. Hic hosuma gitmedi. Sizce de oyle degil mi?
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genc34 4 yıl
Beyler ilk pempe teli Graham Bell dayı yapmıştır dağılın şimdi



Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın







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Redunay 4 yıl
silver titanium müthiş görünüyor
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kadirirdem 4 yıl
Sansungda apple da birbirlerine özeniyorlar efri oturup dogru konusmak lazım
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Master_Evil 4 yıl
kardeşim isyan edecek bu habere daha yeni aldık
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yunus626emre 4 yıl
Rose Gold alır
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