Samsung, Galaxy Note 5'in "Pink Gold" rengini duyurdu

Akıllı telefon dünyasında bir çok kez "esinlenmeler" görüyoruz. Şirketler her yeni modelde akıllı telefonları rakiplerinin modellerine benzetirken son takdir ise kullanıcıya kalıyor. Bu kez ise "esinlenme"den faydalanan şirket Samsung, esinlendiği model ise iPhone 6s.
Güney Koreli şirket en büyük rakibi Apple'ı yakından takip etmiş olacak ki "Rose Gold" renkli iPhone 6S modelinin iyi satış rakamlarına ulaştığını biliyor. Esinlenme de tam olarak burada başlıyor. iPhone 6S'den daha önce duyurulan Galaxy Note 5 ufak bir güncelleme ile iki yeni renge kavuştu. Bunlardan birisi "Pink Gold" adında "Rose Gold" rengine oldukça yakın bir renk olurken ikincisi ise Silver Titanium oldu.
23 Ekim'de Güney Kore'de satışa sunulacak yeni renk seçeneklerinin daha sonra global pazara dağıtılıp dağıtılmayacağı bilinmiyor.
http://bgr.com/2015/10/15/galaxy-note-5-rose-gold-gtfo/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
iPad Pro kaleminin özelliklerini bir saysana bana. Ben sana Note 5 kaleminin özelliklerini sayayım;
1- Baskıya duyarlı çizim var (aynısı iPad pro'da da var biraz daha gelişmiş bunu kabul ediyorum)
2- Herhangi bir metni kalem ile seçip kopyala, kes veya yapıştır gibi seçenekleri var (iPad Pro'da yok)
3- Kalem ile temassız galerideki resimleri zoom yapma, videoların ileriki sahnelerini gösterme, Facebook gibi uygulamalardaki yazıların devamını habere girmeden okuma, linklere tıklamadan link içeriklerini gösterme (Apple bunu araklayıp 3D Touch ile kakalamış)
4- Tam sayfa ekran görüntüsünü kalem sayesinde kaydetme var
5- Alınan ekran görüntülerine not yazma özelliği var
6- Herhangi bir uygulamada, sitede veya ana ekranda sadec belirlediğin bir alanı foto olarak kesip üzerinde düzenlemeler yaparak paylaşma var
7- S-Pen manyetiktir ve ekranla iletişime geçmek için herhangi birşeye ihtiyaç duymaz. Pili yoktur ve şarja da ihtiyacı yoktur. ( iPad Pro kalemi şarj edilmeden çalışmaz)
8- Bunlar sadece aklıma gelenler.
Evet şimdi senden bekliyorum. Bana iPad Pro kaleminin resim çizmekten başka yapabildiği bir özelliğini söylermisin.
Doğrudur bazen Samsung bazen Apple esinlenme duygusu yaşamaktadır. Ama bunlar bizi ne ilgilendiriyor anlamıyorum bizler hissedar değiliz bazı milli konularda bu kadar hassas olmayanlar Samsung ve Apple konusunda bu kadar hassas olması gençliğin ne kadar kötü bir durumda olduğuna işarettir.
Apple yıllardır köşeli telefon yaparken i6 ile Samsung çizgisinde yuvarlak bir telefon yaptı. Yeni çıkan ipad pro malumunuz microsoftun tabletinin aynısı. Çıkardıkları kalem zaten yıllardır Samsungda yine var.
Şimdi iki firmada bazı noktalarda birbirini kopyalıyor ver herkes memnub hala birçok sözleşmede ortak hareket ediyorlar bizim kullanıcılarda birbirini yiyor ama adamlar en kritik noktalarda aynı safta yer alıyor .