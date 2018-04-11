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Samsung Galaxy Note 9, 6.4 inç ekran ve 4.000 mAh pille gelebilir

Ağustos ayında tanıtılması beklenen Samsung Galaxy Note 9 ile ilgili söylentiler de gelmeye devam ediyor. Akıllı telefonun daha büyük bir ekran ve pille gelebileceği öne sürüldü.
1 yıl
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22
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Samsung Galaxy Note 9'un Ağustos ayında tanıtılması bekleniyor. Lansman tarihi yaklaştıkça cihazla ilgili söylentiler de çoğalmaya başladı. Samsung'un yeni amiral gemisiyle ilgili son bilgiler iki farklı kaynak tarafından paylaşılan pil ve ekran boyutuyla ilgili.
Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy J7 Duo resmi olarak duyuruldu"
Daha önce de Samsung marka cihazlar hakkında bilgi veren Twitter kullanıcısı Ice Universe, Galaxy Note 9'un 3.850 veya 4.000 mAh kapasiteli bir pile sahip olacağını söyledi. Her iki durumda da cihaz 3.300 mAh pille donatılan Galaxy Note 8'den daha büyük bir pille gelecek. Peki Samsung daha büyük pile nasıl yer açacak diye düşünebilirsiniz. Şirketin bunu ekrana gömülü parmak izi sensörü sayesinde elde edebileceği belirtiliyor.

Ekrana gömülü parmak izi sensörü bu kez gelecek mi?

Ekran kısmında ise Twitter kullanıcısı @MMDDJ_ tarafından ortaya atılan bir iddia var. Kendisi Galaxy Note 9'un 6.4 inçlik bir ekranla geleceğini söylüyor. Bildiğiniz gibi şirket Note 8'de 6.3 inç büyüklüğünde bir ekrana yer vermişti. Yani ufak da olsa bir artış söz konusu olabilir. Bu bilginin kaynağının ise akıllı telefonlarla ilgili birçok sızıntının ortaya çıktığı Çinli sosyal ağ Weibo olduğunu belirtelim.
Ekran boyutundaki hafif artış çerçevelerin daha da inceltilmesi ya da belki de ekrana gömülü parmak izi sensörünü yerleştirmek için telefonun genel boyutunun arttırılmasına ihtiyaç duyulması sayesinde gerçekleştirilebilir. Ancak şu an için sadece spekülasyonlar üzerinde yorum yapabiliyoruz. Ortaya çıkan diğer tüm sızıntı ve söylentilerde olduğu gibi bu bilgilerin de resmi bir dayanağı yok. Önümüzdeki günlerde Galaxy Note 9'la ilgili daha somut detaylara sahip olmayı umuyoruz.

https://www.gsmarena.com/galaxy_note9_rumors_64_screen_larger_battery-news-30494.php Yorum Yaz
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10ff 1 yıl en beğenilen
dolar olmuş 4.14, gelse ne yazar... 6000tl den çıkar satisa.
1200tl lik mi 6 cihazimla mutluyum.
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12 Angry Men 1 yıl
Ulke'nin ekonımisi oyle bır hale geldi ki, artık cep telefonu almak bıle lüks bir şey oldu. Emeği gecen herkese yazıklar olsun.
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SHADOW 1 yıl
note 12 filan cıksın diye bekleyecegim
zaten o zamana kadar note 9 ucuzlar onu alırım
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MERNEPTAH 1 yıl
Fuzuli para israf bu ne belediye dagitir gibi telefon cokariyorlar
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silver1978 1 yıl
note5 den beri note serisinde güzel ürünler göremiyorum hiç birisi içime sinmedi ve yenisini almak için hiç bir sebep yok.
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Orgeneral 1 yıl silver1978
silver1978
note5 den beri note serisinde güzel ürünler göremiyorum hiç birisi içime sinmedi ve yenisini almak için hiç bir sebep yok.

Note 5 daha şık bir telefon, 5.7" ekranı ile daha kullanışlı, düz ekranı sayesinde yansıma yapmıyor ve ekran koruyucu uygulama sorunu yok, halen hızlı ve akıcı. Tek el ile kullanmak daha kolay.

Teknolojik anlamda üzerine fazla birşey koyamadılar. Ancak fiyatını şişirdiler. 150$'a üretip 950$'a satıyorlar.
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Technotronic 1 yıl
İdeali 6inç olmalı bence. Daha büyüğü tek elde kullanıma müsait değil
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Johan Elmander 1 yıl
Her Samsung modelinde pil 4000 civarı olarak sızmaya başlıyor. 3300 civarına kadar iniyor.
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chengineer 1 yıl
3500 mah üzeri gelsin efsane olmaya aday.
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zero fear 1 yıl
Büyüttükçe büyütün Tab 3 gibi yaptınız telefonu!
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Halit1x1 1 yıl
Dolar bu durumdayken isterse 10bin mah olsun istersen en ince çerçeve sahip olsun bu ekonomik durumda bu telefonları almak akıl işi deil yada zenginsindir.
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12 Angry Men 1 yıl
Ulke'nin ekonımisi oyle bır hale geldi ki, artık cep telefonu almak bıle lüks bir şey oldu. Emeği gecen herkese yazıklar olsun.
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tugares 1 yıl
Gelse ne gelmese ne zaten almak için para lazım
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akıllı telefon, cep telefonu ve
7 etiket daha samsung galaxy note 9 ekran pil söylenti Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven
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