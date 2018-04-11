Samsung Galaxy Note 9, 6.4 inç ekran ve 4.000 mAh pille gelebilir

Samsung Galaxy Note 9'un Ağustos ayında tanıtılması bekleniyor. Lansman tarihi yaklaştıkça cihazla ilgili söylentiler de çoğalmaya başladı. Samsung'un yeni amiral gemisiyle ilgili son bilgiler iki farklı kaynak tarafından paylaşılan pil ve ekran boyutuyla ilgili.

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Daha önce de Samsung marka cihazlar hakkında bilgi veren Twitter kullanıcısı Ice Universe, Galaxy Note 9'un 3.850 veya 4.000 mAh kapasiteli bir pile sahip olacağını söyledi. Her iki durumda da cihaz 3.300 mAh pille donatılan Galaxy Note 8'den daha büyük bir pille gelecek. Peki Samsung daha büyük pile nasıl yer açacak diye düşünebilirsiniz. Şirketin bunu ekrana gömülü parmak izi sensörü sayesinde elde edebileceği belirtiliyor.

Ekrana gömülü parmak izi sensörü bu kez gelecek mi?

Ekran kısmında ise Twitter kullanıcısı @MMDDJ_ tarafından ortaya atılan bir iddia var. Kendisi Galaxy Note 9'un 6.4 inçlik bir ekranla geleceğini söylüyor. Bildiğiniz gibi şirket Note 8'de 6.3 inç büyüklüğünde bir ekrana yer vermişti. Yani ufak da olsa bir artış söz konusu olabilir. Bu bilginin kaynağının ise akıllı telefonlarla ilgili birçok sızıntının ortaya çıktığı Çinli sosyal ağ Weibo olduğunu belirtelim.

Ekran boyutundaki hafif artış çerçevelerin daha da inceltilmesi ya da belki de ekrana gömülü parmak izi sensörünü yerleştirmek için telefonun genel boyutunun arttırılmasına ihtiyaç duyulması sayesinde gerçekleştirilebilir. Ancak şu an için sadece spekülasyonlar üzerinde yorum yapabiliyoruz. Ortaya çıkan diğer tüm sızıntı ve söylentilerde olduğu gibi bu bilgilerin de resmi bir dayanağı yok. Önümüzdeki günlerde Galaxy Note 9'la ilgili daha somut detaylara sahip olmayı umuyoruz.

https://www.gsmarena.com/galaxy_note9_rumors_64_screen_larger_battery-news-30494.php