Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Geri sayım başladı: Çıkarılabilir pilli telefonlar geri dönüyor

    Avrupa Birliği son yıllarda teknoloji firmalarının adeta gölgesi haline gelmiş durumda. Avrupa şimdi de akıllı telefonlarda pil değişiminin çok daha kolay olmasını talep ediyor.
    Oy Ver
    Geri sayım başladı: Çıkarılabilir pilli telefonlar geri dönüyor Tam Boyutta Gör
    Günümüzde Apple, Samsung ve diğer akıllı telefon üreticileri fiyat bağımsız olmakla birlikte çıkartılamayan bataryalara sahip telefonlar üretiyor. Eğer kullanıcılar kapasitesini kaybeden pillerini değiştirmek isterlerse ya teknik aletler almaları gerekiyor ya da önemli bir meblağı gözden çıkarmak zorunda kalıyor. Avrupa Birliği (AB) ise şimdi pil değişimini basitleştirmek için şirketlere baskı yapmaya başlıyor. Tek sorun, ilgili yasanın yürürlüğe girmesi için birkaç yıla ihtiyaç duyması.

    Çıkarılabilir piller geri dönüyor

    Avrupa Parlamentosu'nun 587 üyesi bir süre önce, önceki bir yasada bazı değişiklikler yaparak, tüm cihazların kolayca değiştirilebilir pillerle gönderilmesi yönünde oy kullandı. Bunu esasında ilk adım olarak görmek gerekiyor. Zira buradaki “kolay” terimi oldukça muğlak. Hayatında hiç telefon bataryası değiştirmemiş birisi için işlem son derece zor olsa da bunu birçok kez yapan birisi için çocuk oyuncağı olabilir.

    AB, bu muğlak tanımdan kaçınmak için pillerin değiştirilmesi için alet gerektirmemesi gerektiğini belirtti ve çıkarılabilir arka kısımların geri dönebileceğini öne sürdü. Ancak, bu yasanın 2027'den önce yürürlüğe girmeyeceğini ve yalnızca AB'ye bağlı bölgeleri etkileyeceğini belirtmek gerek. Öte yandan 2027 bizden neredeyse 4 yıl uzakta ve o zamana kadar pil teknolojilerinde ciddi gelişimler söz konusu olabilir. Öte yandan firmaların tasarım yaklaşımlarını düşünmek için bolca vakitleri var. Yasa yürürlüğe girene kadar Apple ve Samsung gibi şirketlerin tasarımlarını değiştirip değiştirmeyeceklerini bize zaman gösterecek.

    Kaynakça https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20230609IPR96210/making-batteries-more-sustainable-more-durable-and-better-performing https://wccftech.com/new-eu-law-demands-replaceable-smartphone-batteries/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

    A
    aysegul.08 3 gün önce

    spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor

    Profil resmi
    Furkooo85 1 hafta önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

    Profil resmi
    ahmet. 1 hafta önce

    🤩

    Profil resmi
    Mantarın Başı 1 hafta önce

    Çok iyi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    lol çok fazla oturum açma denemesi özcan aykın metin2 ninja yağmur sensörü jeli yerine ne kullanılır sms internetsiz gitmiyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A13
    Samsung Galaxy A13
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    6.000 TL Altındaki Laptoplar
    ACER ASPIRE 3 A315-34-C67Y
    ACER ASPIRE 3 A315-34-C67Y
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız