Geri sayım başladı: Çıkarılabilir pilli telefonlar geri dönüyor

Çıkarılabilir piller geri dönüyor
Avrupa Parlamentosu'nun 587 üyesi bir süre önce, önceki bir yasada bazı değişiklikler yaparak, tüm cihazların kolayca değiştirilebilir pillerle gönderilmesi yönünde oy kullandı. Bunu esasında ilk adım olarak görmek gerekiyor. Zira buradaki “kolay” terimi oldukça muğlak. Hayatında hiç telefon bataryası değiştirmemiş birisi için işlem son derece zor olsa da bunu birçok kez yapan birisi için çocuk oyuncağı olabilir.
AB, bu muğlak tanımdan kaçınmak için pillerin değiştirilmesi için alet gerektirmemesi gerektiğini belirtti ve çıkarılabilir arka kısımların geri dönebileceğini öne sürdü. Ancak, bu yasanın 2027'den önce yürürlüğe girmeyeceğini ve yalnızca AB'ye bağlı bölgeleri etkileyeceğini belirtmek gerek. Öte yandan 2027 bizden neredeyse 4 yıl uzakta ve o zamana kadar pil teknolojilerinde ciddi gelişimler söz konusu olabilir. Öte yandan firmaların tasarım yaklaşımlarını düşünmek için bolca vakitleri var. Yasa yürürlüğe girene kadar Apple ve Samsung gibi şirketlerin tasarımlarını değiştirip değiştirmeyeceklerini bize zaman gösterecek.Kaynakça https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20230609IPR96210/making-batteries-more-sustainable-more-durable-and-better-performing https://wccftech.com/new-eu-law-demands-replaceable-smartphone-batteries/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor
Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
🤩
Çok iyi