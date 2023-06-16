Tam Boyutta Gör Günümüzde Apple, Samsung ve diğer akıllı telefon üreticileri fiyat bağımsız olmakla birlikte çıkartılamayan bataryalara sahip telefonlar üretiyor. Eğer kullanıcılar kapasitesini kaybeden pillerini değiştirmek isterlerse ya teknik aletler almaları gerekiyor ya da önemli bir meblağı gözden çıkarmak zorunda kalıyor. Avrupa Birliği (AB) ise şimdi pil değişimini basitleştirmek için şirketlere baskı yapmaya başlıyor. Tek sorun, ilgili yasanın yürürlüğe girmesi için birkaç yıla ihtiyaç duyması.

Çıkarılabilir piller geri dönüyor

Avrupa Parlamentosu'nun 587 üyesi bir süre önce, önceki bir yasada bazı değişiklikler yaparak, tüm cihazların kolayca değiştirilebilir pillerle gönderilmesi yönünde oy kullandı. Bunu esasında ilk adım olarak görmek gerekiyor. Zira buradaki “kolay” terimi oldukça muğlak. Hayatında hiç telefon bataryası değiştirmemiş birisi için işlem son derece zor olsa da bunu birçok kez yapan birisi için çocuk oyuncağı olabilir.

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AB, bu muğlak tanımdan kaçınmak için pillerin değiştirilmesi için alet gerektirmemesi gerektiğini belirtti ve çıkarılabilir arka kısımların geri dönebileceğini öne sürdü. Ancak, bu yasanın 2027'den önce yürürlüğe girmeyeceğini ve yalnızca AB'ye bağlı bölgeleri etkileyeceğini belirtmek gerek. Öte yandan 2027 bizden neredeyse 4 yıl uzakta ve o zamana kadar pil teknolojilerinde ciddi gelişimler söz konusu olabilir. Öte yandan firmaların tasarım yaklaşımlarını düşünmek için bolca vakitleri var. Yasa yürürlüğe girene kadar Apple ve Samsung gibi şirketlerin tasarımlarını değiştirip değiştirmeyeceklerini bize zaman gösterecek.

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Geri sayım başladı: Çıkarılabilir pilli telefonlar geri dönüyor