Samsung Galaxy Note 9'a kamera performansını yükselten güncelleme

Samsung, en son amiral gemisi olan Galaxy Note 9'un kamera performansını geliştirmeye odaklanmış yeni bir yazılım güncellemesi yayınladı. Yaklaşık 302 MB boyutundaki sistem yazılımı güncellemesi (N960FXXU2ARI9) Note 9'un 1 Eylül tarihli güvenlik yaması ile birlikte geliyor.

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Güncelleme notlarına göre "arkadan aydınlatmalı koşullarda yüzlerin parlaklığı" ve “gündüz/gece HDR kontrol doğruluğu” da dahil olmak üzere cihazın kamera işlevselliği bir tık artırıldı. Note 9 piyasadaki en iyi kameraya sahip akıllı telefonlardan biri. Bu güncelleme sayesinde akıllı telefonun fotoğrafçılık yetenekleri daha da iyi hale getirilmiş oldu.

Güncelleme dağıtılmaya başlandı

Kamera performansını yükseltmeye yönelik sistem yazılımı güncellemesi henüz tüm Note 9'lara ulaşmadı. Şimdiye kadar sadece Almanya'da yayınlandığı belirtildi. Söz konusu güncellemenin dünya genelindeki diğer ülkelerde kullanıma sunulması biraz zaman alacak gibi görünüyor.

https://www.sammobile.com/2018/09/28/galaxy-note-9-camera-improvements