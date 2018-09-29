Samsung Galaxy Note 9'a kamera performansını yükselten güncelleme

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Samsung, en son amiral gemisi olan Galaxy Note 9'un kamera performansını geliştirmeye odaklanmış yeni bir yazılım güncellemesi yayınladı. Yaklaşık 302 MB boyutundaki sistem yazılımı güncellemesi (N960FXXU2ARI9) Note 9'un 1 Eylül tarihli güvenlik yaması ile birlikte geliyor.Ayrıca Bkz. "Facebook, kullanıcıların telefon numaralarını reklam verenlerle paylaştığını kabul etti"
Güncelleme notlarına göre "arkadan aydınlatmalı koşullarda yüzlerin parlaklığı" ve “gündüz/gece HDR kontrol doğruluğu” da dahil olmak üzere cihazın kamera işlevselliği bir tık artırıldı. Note 9 piyasadaki en iyi kameraya sahip akıllı telefonlardan biri. Bu güncelleme sayesinde akıllı telefonun fotoğrafçılık yetenekleri daha da iyi hale getirilmiş oldu.
Güncelleme dağıtılmaya başlandı
Kamera performansını yükseltmeye yönelik sistem yazılımı güncellemesi henüz tüm Note 9'lara ulaşmadı. Şimdiye kadar sadece Almanya'da yayınlandığı belirtildi. Söz konusu güncellemenin dünya genelindeki diğer ülkelerde kullanıma sunulması biraz zaman alacak gibi görünüyor.
https://www.sammobile.com/2018/09/28/galaxy-note-9-camera-improvements Yorum Yaz Paylaş Tweetle
P20 Pro > Note 9 > XS Max > 8 Plus
XS Max = Note 9 > P20 Pro > 8 Plus
Note 9 > XS Max > 8 Plus > P20 Pro
Note 9 > XS Max > 8 Plus > P20 Pro
Kesinlikle hiçbir markanın fanı falan değilim. İşim gereği 2 telefon taşımak zorundayım, haliyle 2 android ya da 2 ios sistemli cihaz taşımaktansa 1 android 1 ios cihazı taşıyorum. 8 Plus + P20 Pro ikilisinden şu an XS Max + Note 9 ikilisine geçtim.
Dediğim gibi 4 cihaz da elimin altında, hatta hanımın iPhone X’i de var da hiç sokmadım onu incelemeye. P20 Pro arka kamera ile fotoğraf çekiminde kesinlikle en iyisi bana göre. Gündüz çekimlerinde zaten çok büyük bir fark olmuyor makineler de başa baş sayılırlar, ancak gece çekiminde P20 Pro farkını koyuyor. Fakat kalem avantajı ve eski Note serilerinin berbat pil süresinin çözülmesi sonrasında Note 9’a geçiş yaptım.