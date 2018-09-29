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Samsung Galaxy Note 9'a kamera performansını yükselten güncelleme

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, piyasadaki en iyi kameraya sahip akıllı telefonlardan biri olan Galaxy Note 9'un kamera yeteneklerini daha da geliştirecek bir güncelleme yayınladı.
7 ay
6,6b
1
19
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Samsung, en son amiral gemisi olan Galaxy Note 9'un kamera performansını geliştirmeye odaklanmış yeni bir yazılım güncellemesi yayınladı. Yaklaşık 302 MB boyutundaki sistem yazılımı güncellemesi (N960FXXU2ARI9) Note 9'un 1 Eylül tarihli güvenlik yaması ile birlikte geliyor.
Ayrıca Bkz. "Facebook, kullanıcıların telefon numaralarını reklam verenlerle paylaştığını kabul etti"
Güncelleme notlarına göre "arkadan aydınlatmalı koşullarda yüzlerin parlaklığı" ve “gündüz/gece HDR kontrol doğruluğu” da dahil olmak üzere cihazın kamera işlevselliği bir tık artırıldı. Note 9 piyasadaki en iyi kameraya sahip akıllı telefonlardan biri. Bu güncelleme sayesinde akıllı telefonun fotoğrafçılık yetenekleri daha da iyi hale getirilmiş oldu.

Güncelleme dağıtılmaya başlandı

Kamera performansını yükseltmeye yönelik sistem yazılımı güncellemesi henüz tüm Note 9'lara ulaşmadı. Şimdiye kadar sadece Almanya'da yayınlandığı belirtildi. Söz konusu güncellemenin dünya genelindeki diğer ülkelerde kullanıma sunulması biraz zaman alacak gibi görünüyor.

https://www.sammobile.com/2018/09/28/galaxy-note-9-camera-improvements Yorum Yaz
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Mene 7 ay en beğenilen Bloodin
Valla hocam en iyisi Note 9, göz görür karar verir demişsiniz de bu sizin için geçerli ya da nası bir inceleme yaptığınız ile alakalı. Herkes farklı yorumlarda bulunuyor. Ben de “kendimce” detaylı inceledim ve hala P20 Pro’nun fotoğrafta daha iyi olduğunu düşünüyorum. Yani hakkını yemeyelim. Yalnız sadece arka kamera ile fotoğraf çekiminde. Videoda ise kesinlikle haklısınız bana göre de en iyisi Note 9’dur. Hatta genel kamera paketinde de yani totalde evet doğru Note 9 daha iyi. Bunları neye istinaden söylüyorsunuz derseniz elimde şu an iPhone 8 Plus, iPhone XS Max, Samsung Note 9 ve Huawei P20 Pro var. İyice karşılaştırdım 4’ünü ve “kendimce” sıralamam şu şekilde;
  • Fotoğraf kalitesi (arka kamera)
    P20 Pro > Note 9 > XS Max > 8 Plus
  • Fotoğraf kalitesi (ön kamera)
    XS Max = Note 9 > P20 Pro > 8 Plus
  • Video kalitesi (arka kamera)
    Note 9 > XS Max > 8 Plus > P20 Pro
  • Video kalitesi (ön kamera)
    Note 9 > XS Max > 8 Plus > P20 Pro

Kesinlikle hiçbir markanın fanı falan değilim. İşim gereği 2 telefon taşımak zorundayım, haliyle 2 android ya da 2 ios sistemli cihaz taşımaktansa 1 android 1 ios cihazı taşıyorum. 8 Plus + P20 Pro ikilisinden şu an XS Max + Note 9 ikilisine geçtim.
Dediğim gibi 4 cihaz da elimin altında, hatta hanımın iPhone X’i de var da hiç sokmadım onu incelemeye. P20 Pro arka kamera ile fotoğraf çekiminde kesinlikle en iyisi bana göre. Gündüz çekimlerinde zaten çok büyük bir fark olmuyor makineler de başa baş sayılırlar, ancak gece çekiminde P20 Pro farkını koyuyor. Fakat kalem avantajı ve eski Note serilerinin berbat pil süresinin çözülmesi sonrasında Note 9’a geçiş yaptım.
Valla hocam en iyisi Note 9, göz görür karar verir demişsiniz de bu sizin için geçerli ya da nası bir inceleme yaptığınız ile alakalı. Herkes farklı yorumlarda ...
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Justs 7 ay
5 yıl sonraki telefonum :)
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mzfbak 7 ay
Kemal Sunal'ın camdan tavuğa ekmek banması geldi. Herhalde uzun bir süre uzaktan bakar bakar dururuz.
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El_domingo 7 ay
Kemere takılan kılıflar geri mi donüyor.??



Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

amazon.de/...
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10ff 7 ay
note 8 kullanmaktayim. bundan once ciaomi mix2 kullaniyordum. kamerasi 10 sene onceki nokialardan bile kotuydu. note 8 e gecince iste budur dedim.
sadece 2700 tl ye aldim ustelik.
ciddi anlamda android in en iyi telefonu note serisidir.
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Guest-1F9BF2C01 7 ay
Torunlarıma alacağım telefon
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Justs 7 ay
5 yıl sonraki telefonum :)
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Bloodin 7 ay
En iyi kameraya sahip telefonun kamerası artık daha iyi... Sakın başlatmayın dxomark'ınıza, göz görür karar verir, en iyi kamera kesinlikle Galaxy Note 9'da...
Not: Xiaomi Redmi Pro kullanıcısı, yok Note 9 alamadığımdan değil, elimdeki bozulana kadar yenisini almama huyumdan :)
2 Yanıt Yanıtla +2
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vjdrsjejv 7 ay Bloodin
Alkollüyken falan mı yazdınız hocam bu ne mutluluk
1 Yanıt Yanıtla
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Mene 7 ay Bloodin
Valla hocam en iyisi Note 9, göz görür karar verir demişsiniz de bu sizin için geçerli ya da nası bir inceleme yaptığınız ile alakalı. Herkes farklı yorumlarda bulunuyor. Ben de “kendimce” detaylı inceledim ve hala P20 Pro’nun fotoğrafta daha iyi olduğunu düşünüyorum. Yani hakkını yemeyelim. Yalnız sadece arka kamera ile fotoğraf çekiminde. Videoda ise kesinlikle haklısınız bana göre de en iyisi Note 9’dur. Hatta genel kamera paketinde de yani totalde evet doğru Note 9 daha iyi. Bunları neye istinaden söylüyorsunuz derseniz elimde şu an iPhone 8 Plus, iPhone XS Max, Samsung Note 9 ve Huawei P20 Pro var. İyice karşılaştırdım 4’ünü ve “kendimce” sıralamam şu şekilde;
  • Fotoğraf kalitesi (arka kamera)
    P20 Pro > Note 9 > XS Max > 8 Plus
  • Fotoğraf kalitesi (ön kamera)
    XS Max = Note 9 > P20 Pro > 8 Plus
  • Video kalitesi (arka kamera)
    Note 9 > XS Max > 8 Plus > P20 Pro
  • Video kalitesi (ön kamera)
    Note 9 > XS Max > 8 Plus > P20 Pro

Kesinlikle hiçbir markanın fanı falan değilim. İşim gereği 2 telefon taşımak zorundayım, haliyle 2 android ya da 2 ios sistemli cihaz taşımaktansa 1 android 1 ios cihazı taşıyorum. 8 Plus + P20 Pro ikilisinden şu an XS Max + Note 9 ikilisine geçtim.
Dediğim gibi 4 cihaz da elimin altında, hatta hanımın iPhone X’i de var da hiç sokmadım onu incelemeye. P20 Pro arka kamera ile fotoğraf çekiminde kesinlikle en iyisi bana göre. Gündüz çekimlerinde zaten çok büyük bir fark olmuyor makineler de başa baş sayılırlar, ancak gece çekiminde P20 Pro farkını koyuyor. Fakat kalem avantajı ve eski Note serilerinin berbat pil süresinin çözülmesi sonrasında Note 9’a geçiş yaptım.
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smart1978 7 ay
Sammobile listesine gore bircok ulkeye gelmis zaten
sammobile.com/...
Haberin kendisi dune aitti eskidi gec cevirisi yapilinca sadece Almanya ya geldi demek te gecersiz oldu. Asya Avrupa bircok ulkeye gelmis suan itibariyle .. Elbette Turkiye en son alacak ulkelerden ...
Eylul ayi bitecek bircok ulke 2 defa Eylul guncellemesini almakta Turkiye 2 hafta onceki guncellemeyi dahi alamadi halen 1 Agustos guncellemesi ile bekliyenler cok :/
Bundan sonra incelemelerde bu surum sart olmali eski surumlu incelemeler gerek kamerasi gerek genel performansi acisindan dikkat edilmelidir derim .
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Sazankiller 7 ay
Niye böyle boş hayaller kuruyorsunuz?, alabildiğinizi alın ve onunla mutlu olmaya bakın.
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shadowmexo 7 ay
2 sene sonra alacağım. Ancak fiyatı o zaman bizim bütçeye ulaşır. Ümit fakirin ekmeği.
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intel7mix 7 ay shadowmexo
2 sene sonra yüzüne bile bakmazsın
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tugares 7 ay
Rüyalarda buluşuruz, dolar düşerse kavuşuruz sevgili Note 9 kardeş :)
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