Facebook, kullanıcıların telefon numaralarını reklam verenlerle paylaştığını kabul etti

Sosyal medya devi Facebook'un özellikle Cambridge Analytica skandalı sonrası veri toplama ve paylaşma politikaları incelemeye alınmıştı. Yapılan bir araştırma şirketin kullanıcılardan sözde güvenlik için aldığı telefon numaralarını reklam verenlerle paylaştığını ortaya çıkardı.

Facebook durumu kabul etti

İki faktörlü kimlik doğrulaması için kullanıcılardan telefon numaralarını kaydetmelerini isteyen Facebook'un, bu numaraları reklam verenlerin grupları daha doğru bir şekilde hedeflemeleri için kullandığı belirlendi. Basit bir örnekle internet bağlantı sorunlarınızdan şikayetçi olduğunuzu belirten bir gönderi paylaştınız. Facebook hangi şirketten hizmet aldığınızı telefon numaranızdan belirleyip, rakip şirketin reklamlarını önünüze sunabilir.

Facebook'a göre yapılan bu uygulama gizlenmedi ve kullanıcılar istedikleri an iki faktörlü kimlik doğrulamasına tanımladıkları telefonlarını silerek başka bir yöntem kullanabilirler. Yapılan bu açıklama kullanıcıları ne kadar tatmin eder orası bilinmez ama Facebook'un hanesine kocaman bir eksinin daha yazıldığı su götürmez bir gerçek.

https://techcrunch.com/2018/09/27/yes-facebook-is-using-your-2fa-phone-number-to-target-you-with-ads/