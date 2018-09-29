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Facebook, kullanıcıların telefon numaralarını reklam verenlerle paylaştığını kabul etti

Yaşadığı veri ihlalleri ile güvenlik konusunda güvenilmez bir hal alan Facebook'un şimdi de kullanıcıların "güvenliği" için aldığı telefon numaralarını reklam verenlerle paylaştığı ortaya çıktı.
7 ay
2,5b
2
11
sosyal medya
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Sosyal medya devi Facebook'un özellikle Cambridge Analytica skandalı sonrası veri toplama ve paylaşma politikaları incelemeye alınmıştı. Yapılan bir araştırma şirketin kullanıcılardan sözde güvenlik için aldığı telefon numaralarını reklam verenlerle paylaştığını ortaya çıkardı.

Facebook durumu kabul etti

İki faktörlü kimlik doğrulaması için kullanıcılardan telefon numaralarını kaydetmelerini isteyen Facebook'un, bu numaraları reklam verenlerin grupları daha doğru bir şekilde hedeflemeleri için kullandığı belirlendi. Basit bir örnekle internet bağlantı sorunlarınızdan şikayetçi olduğunuzu belirten bir gönderi paylaştınız. Facebook hangi şirketten hizmet aldığınızı telefon numaranızdan belirleyip, rakip şirketin reklamlarını önünüze sunabilir.
Facebook'a göre yapılan bu uygulama gizlenmedi ve kullanıcılar istedikleri an iki faktörlü kimlik doğrulamasına tanımladıkları telefonlarını silerek başka bir yöntem kullanabilirler. Yapılan bu açıklama kullanıcıları ne kadar tatmin eder orası bilinmez ama Facebook'un hanesine kocaman bir eksinin daha yazıldığı su götürmez bir gerçek.

https://techcrunch.com/2018/09/27/yes-facebook-is-using-your-2fa-phone-number-to-target-you-with-ads/ Yorum Yaz
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interwap 7 ay en beğenilen
Telefona rehbere birini kaydediyorum, hooop tanıyor olabilecek kişilerde karşıma çıkıyor.
İşte ücretsiz ürünlerin bedeli de bunlar.
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McLaren64 7 ay
Geçen gün yeni tanıştığım birinin telefonunu kaydettim. Akşamına Facebook yeni bir arkadaş önerisi olarak o kişiyi karşıma çıkardı. Bu daha hiç bir şey. Facebook sizin tüm bilgilerinizi istihbarat örgütlerine veriyor, şirketlere satıyor. Aktif olarak kullanmıyorum artık ama yakın zamanda hesabımı komple kapatacağım.
Geçen gün yeni tanıştığım birinin telefonunu kaydettim. Akşamına Facebook yeni bir arkadaş önerisi olarak o kişiyi karşıma çıkardı. Bu daha hiç bir şey. Faceboo...
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EddyCue 7 ay
kardes bedave bir sey kullaniyorsaniz urun sizsiniz. bu kadar basit. neye itiraz ediyorsunuz ki?
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Celonfix 7 ay
Sosyal medyanın amacı zaten kişisel verileri alıp istihbarat toplamaktır.İnsaların özeli diye bir şey kalmadı her şey ortada. Türkiye vatandaşı rastgele bir kişinin adını söylesek ABD o kişinin ismini cismini T.C'den daha iyi bilir. Bu tür haberlerin son yıllarda ortaya çıkmasının sebebide değişen Avrupa Birliği gizlilik politakasıdır.
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demirbilek216 7 ay
Sırf bu yüzden Facebook u sildim ve kurtuldum
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mavizaman 7 ay
çin gibi bizde mi yasaklayalım.
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FRAPS_TR 7 ay
gözünüz doysun kazzandığınız paralar yetmedimi milletin özelini paylaşıyorsunuz
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kayamtky 7 ay
Sadece Facebook mu, hepsi yapıyor.
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McLaren64 7 ay
Geçen gün yeni tanıştığım birinin telefonunu kaydettim. Akşamına Facebook yeni bir arkadaş önerisi olarak o kişiyi karşıma çıkardı. Bu daha hiç bir şey. Facebook sizin tüm bilgilerinizi istihbarat örgütlerine veriyor, şirketlere satıyor. Aktif olarak kullanmıyorum artık ama yakın zamanda hesabımı komple kapatacağım.
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ALKaraca 7 ay
Facebook yok olmalı.
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High Sierra 7 ay ALKaraca
Facebook dediğiniz uygulama//sosyal ağ olan mı yoksa Whatsapp Instagram Oculus Onavo gibi birçok şirketin çatı şirketi olan Facebook mu?
İki türlü de Facebook'dan kurtulmamız imkansız emin olabilirsiniz.
1 Yanıt Yanıtla +1
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interwap 7 ay en beğenilen
Telefona rehbere birini kaydediyorum, hooop tanıyor olabilecek kişilerde karşıma çıkıyor.
İşte ücretsiz ürünlerin bedeli de bunlar.
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facebook, reklam ve
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