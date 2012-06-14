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Samsung Galaxy Note II, kırılmaz-esnek ekran ve 12MP kamera ile Ekim'de gelebilir

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
7,2b
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47
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Amiral gemisi Galaxy S3'ü birkaç hafta önce piyasaya süren Samsung, yılın ikinci yarısında çıkaracağı modellere karar verdi bile! MK Business News'ün haberine göre; uzak doğulu teknoloji devi, Apple'ın sonbaharda satışa sunacağı iPhone 5 ile rekabet edebilmek için Ekim'de  esnek ekranla donatılan bir Galaxy Note modelini tüketiciyle buluşturacak.
Yeni iPhone akıllı telefonunun geçen yıl olduğu gibi sonbahar döneminde tanıtılıp, kısa süre içerisinde çıkış yapacağı tahmin ediliyor. Apple ürünlerindeki birçok donanımın tedarikçisi konumunda olan Samsung ise; az çok cihazların ne zaman satışa hazır olacağını biliyor ve Galaxy Note II'nin çıkışını iPhone 5'e denk getirmeyi planlıyor.
MK Business News, endüstri kaynaklarından edindiği bilgiler doğrultusunda Güney Koreli üreticinin geniş ekranlı bir akıllı telefonun geliştirme çalışmalarını yarıladığını ortaya çıkardı. Galaxy S3'ün bir türevi olarak karşımıza çıkacak Galaxy Note II'nin Ekim'de çıkacağı bildiriliyor.
İkinci nesil Galaxy Note, Samsung'un Youm adını verdiği kırılmaz - esnek ekranıyla birlikte gelecek. Bu ekran, Gorilla Glass gibi dayanıklı bir cama ihtiyaç duymuyor, direk camsız geliyor. Youm, geliştirilen bir ince film sayesınde darbelere karşı dayanıklı olacak, eğilip bükülecek, katlanabilecek. Oldukça ince yapısı sayesinde cihazın kalınlığını, ağırlığını önemli ölçüde azaltacak ve diğer donanım parçaları için boş alan sağlayacak.
Samsung Mobile Display, kendi geliştirdiği ultra ince Youm ekranının 2012 ikinci çeyreğinde seri üretime hazır olacağını açıklamıştı. Hatta bu ekranla donatılacak ilk akıllı telefonun 2012'de satışa sunulacağı da müjdelenmişti. Apple'ın da Youm ile ilgilendiğini göz önünde bulundurursak, bahsedilen telefonun Galaxy Note olma ihtimali oldukça yüksek görünüyor.
2012 yılı başından bu yana yeni bir Galaxy Note akıllı telefonunun piyasaya sürüleceği yönünde söylentiler internet medyasını meşgul ediyordu. Endüstri kaynaklarının açığa çıkardığı ikinci Note'un Ekim ayı çıkış tarihi, Samsung'un yılın ikinci yarısıyla ilgili stratejilerini sonuçlandırmasının ardından kararlaştırılmış. 
Yeni Galaxy Note II; 5.3 inçten daha büyük bir ekran, daha büyük pil ve daha sağlam bir kasayla gelecekmiş. Ayrıca dört çekirdekli bir çipsetle donatılacağı aktarılıyor. Exynos 4 Quad olmasını beklediğimiz bu donanım, ARM'ın yeni Midgard mimarisiyle geliştirilen Mali-T604 GPU'su ile güçlendirilmiş olabilir. Galaxy S3'teki yonganın aynısına sahip olacağını hiç sanmıyoruz. Çünkü yılın ikinci yarısında Tegra 3+, Snapdragon S4 Pro ve OMAP5 serisinin piyasaya giriş yapacağı tahmin ediliyor. Eski işlemci ve grafik yongalarıyla 2012 sonunda yeni bir üst düzey ürün satışa sunmak pek akıllıca değil.
Galaxy S3'e yetişmediği iddia edilen ARM Cortex-A15 işlemcili Exynos 5 Dual'ın da Galaxy Note II'de kullanılması mümkün. Tabi ki şuanda hangi donanımların yer alacağını kesin bir şekilde ifade etmemiz imkansız. Önümüzdeki günlerde gerçekleşecek söylentilerin somut deliller sunmasını umuyoruz.
Son olarak, Galaxy Note II'ye Android Jell Bean işletim sistemi versiyonunun eşlik edeceğinden bahsedilmiş. Geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen sızıntılarda bu versiyonun ufak bir güncelleme olduğu ve Google I/O 2012 konferansında yayınlanacağı iddia edilmişti. Note 2 ile ilgili gelişmeler de Jell Bean'in sonbaharda değil, yaz aylarında tanıtılacağını doğrulamış oldu. 

http://news.mk.co.kr/english/newsRead.php?rss=Y&sc=30800011&year=2012&no=360619 Yorum Yaz
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darkaura 7 yıl en beğenilen
IamGambLer
esnek cam iddiası dışında hepsi olabilir diyorum.

esnek cam niye olmasin. samsung su anda bile bu teknolojiye sahip. gerekli olan tek sey bunun seri hacimli uretiminin hazir olmasi.
IamGambLeresnek cam iddiası dışında hepsi olabilir diyorum.esnek cam niye olmasin. samsung su anda bile bu teknolojiye sahip. gerekl...
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nevai 7 yıl
Bu yorumu tek elimle yazıyorum
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tokbey 7 yıl
Hayırlısı olsun bekliyoruz, çok ilgi çekecek bir cihaz olacağı kesin gibi. Galaxy Note'nin şuanki mevcut versiyonu; insanları bu tür ekran büyüklüğüne psikolojik olarak hazırladı ve çokda kullanışlı olduğu özellikle iş çevrelerinde çok aranılan bir cihaz olduğunu gösterdi. Sanırım note 2 çok daha güzel olur.
Hayırlısı olsun bekliyoruz, çok ilgi çekecek bir cihaz olacağı kesin gibi. Galaxy Note'nin şuanki mevcut versiyonu; insanları bu tür ekran büyüklüğüne psikolo...
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dockhanger 6 yıl
boş muhabbet
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Umutcan 7 yıl
Samsung umarım bu cihazda tekrardan rgb amoled ekrana dönüş yapar. S2'deki plus ekranın 1680x1050 çözünürlüklü versiyonu olsa tadından yenmez.
Umarım tasarımı note'un s2'yi andırdığı gibi bunda da s3'e benzetmezler. Daha ince çerçeve olmalı ki göze hoş görünsün. Batarya ise muhtemelen 3500mah olabilir, çünkü daha fazlası için kalınlaşması gerekebilir cihazın. Ama 4000-5000mah arası da çok iyi olurdu. Ama batarya mutlaka çıkarılabilir olmalı.
S2'den sonraki cihazım bu olacak, note serisi ihtiyaçlarımı tam olarak karşılıyor.
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erci501 7 yıl
başladılar özellik pompalamaya yine.
DH editörlerimiz telefon çıkınca başlarlar beklentilerimizi karşılamadı diye. ama bir tane hediye ederlerse iş değişir tabi.
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pergamonist 7 yıl
Ekran büyüsün boyut büyümesin. Zaten çok büyük. Telefon kapalıyken (ekranda birşeyler varken farklı duruyor.) tam bir takoz gibi görünüyor. :) Gerçi iphone a rakip falan yazıyor konuda. Iphone a rakip olması için Note serisini kullanacağını düşünmüyorum. Mümkün olduğunca iddialı çıkacaktır Note 2 fakat s3 le arasında donanımsal olarak dağlar olacağını sanmıyorum. Gerçi Samsung kullanicilarini uzmeyi sever. :)
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cevapveren62 7 yıl
Galaxy S = 4 inch Galaxy SII = 4.3 inch Galaxy SII = 4.8 inch

Galaxy Note = 5.3 inch Galaxy Note II = 5.6 inch
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tugares 7 yıl
beklentiler coşmuş yine :D
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Bilal Akgündüz 7 yıl
virtue28
Note 2 eğlenceli bir telefon olacağı bi gercek. Yalnız kullanım kolaylıgı olarak, özelliklede taşımada sıkıntı olacaktır. Bu yaz gunlerinde kot cebine sığdırsak bile tabak gibi seyle gezinmek eğlenceli olmaz. Multimedia olarak ekranın buyuk oluşu harika oluyor ona birşey demiyorum. İşim gereği her zaman yanımda taşıyamacağım buyuklukde. S III e gelince ilk android telefona gececek olanlar için daha fazla beklememek adına mantıklı geliyor. Siz ne dersiniz ?

S3 gerçekten akıllı bir telefon, alırsanız pişman olmazsınız. Fakat şuan Note kullanıyorsanız aynı mobil deneyimi yaşatacağını sanmıyorum. Note 2 ile muhtemelen kalem de değişecek, kullanım kolaylığı artacaktır. Onu bekleyin, almasanız bile o dönemde Galaxy S3'ün fiyatı inmiş olur daha ucuza alırsınz.
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virtue28 7 yıl Bilal Akgündüz
Bilal Akgündüz

virtue28

Note 2 eğlenceli bir telefon olacağı bi gercek. Yalnız kullanım kolaylıgı olarak, özelliklede taşımada sıkıntı olacaktır. Bu yaz gunlerinde kot cebine sığdırsak bile tabak gibi seyle gezinmek eğlenceli olmaz. Multimedia olarak ekranın buyuk oluşu harika oluyor ona birşey demiyorum. İşim gereği her zaman yanımda taşıyamacağım buyuklukde. S III e gelince ilk android telefona gececek olanlar için daha fazla beklememek adına mantıklı geliyor. Siz ne dersiniz ?


S3 gerçekten akıllı bir telefon, alırsanız pişman olmazsınız. Fakat şuan Note kullanıyorsanız aynı mobil deneyimi yaşatacağını sanmıyorum. Note 2 ile muhtemelen kalem de değişecek, kullanım kolaylığı artacaktır. Onu bekleyin, almasanız bile o dönemde Galaxy S3'ün fiyatı inmiş olur daha ucuza alırsınz.

Androidturkiye ile birlikde 6-7 aydır S III bekledik zaten


Beklentileri karşılayamamakla birlikde daha önceki S II kadar gelişme gösteremedi. Tamam daha iyi bir telefon, şuan piyasanın en iyisi, alınsa cok fazla pişman olunmaz ama drop testlerden sonra baya soğudum. Belki 1300-1400 gibi yurt dısı olsa alabilirim.

Note kullanmıyorum,(N78 kullanıcısıyım) zaten Note kullansam S III düşünmem bile ki yeni bir özellik (esnek ekran vs) gelmese değiştirmezdim eminim.

Çok kararsızım
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sticer12 7 yıl
Bilal Akgündüz
idris-tolarsöylentilerin hepsi yalan bunu s3 ile gördük zaten...ben s3 ile aynı özellikleri bekliyorum..not: s2 ile note farklarına bakınız...diyelim ki yeni bir şeyler daha eklenicek onlarda:a15 2 cekirdekli işlmeci ve 2gb ram olur geri kalanlarda s3 olur ama ekranında 5.5 inc olması cok muhtemel..
Yalnız zaten cihaz eğilebilir - bükülebilir olacak dememişler. Youm ekranın cam gerektirmeyen yapısı sayesinde esnek olduğu bildiriliyor. Bu ekranın Galaxy Note IIde kullanılma amacı, pil miktarını arttırmak olabilir, çünkü önemli bir incelme oluyor Youm sayesinde. Bu ekran kullanılmasa bile yeni bir teknoloji görelim yeter. Benim S3ü almak istemememin nedeni; kullanıcıya yeni bir teknoloji sunmamasıdır. Zaten Arm Cortex-A9 işlemci, Mali-400 GPU ve Super AMOLED HD ekranı daha önce görmüştük, niye aynı şey için bir daha para verilsin. Koysunlar artık şu ARM Cortex-A15 işlemciyi de alalım gerisini yapıyorlar zaten.

ama gerçekten batarya gücü arttırılırsa bu mobil telefonlar için bir devrim olur hem ince hemde yüksek batarya enerjisine sahip :)
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N0thingLose 7 yıl
Her haber apple reklamlarıyla doldu
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sticer12 7 yıl
asıl amiral gemisini samsung olamaması beni biraz üzdü alıcıyıda üzebilir:(
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