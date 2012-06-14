Samsung Galaxy Note II, kırılmaz-esnek ekran ve 12MP kamera ile Ekim'de gelebilir

Amiral gemisi Galaxy S3'ü birkaç hafta önce piyasaya süren Samsung, yılın ikinci yarısında çıkaracağı modellere karar verdi bile! MK Business News'ün haberine göre; uzak doğulu teknoloji devi, Apple'ın sonbaharda satışa sunacağı iPhone 5 ile rekabet edebilmek için Ekim'de esnek ekranla donatılan bir Galaxy Note modelini tüketiciyle buluşturacak.

Yeni iPhone akıllı telefonunun geçen yıl olduğu gibi sonbahar döneminde tanıtılıp, kısa süre içerisinde çıkış yapacağı tahmin ediliyor. Apple ürünlerindeki birçok donanımın tedarikçisi konumunda olan Samsung ise; az çok cihazların ne zaman satışa hazır olacağını biliyor ve Galaxy Note II'nin çıkışını iPhone 5'e denk getirmeyi planlıyor.

MK Business News, endüstri kaynaklarından edindiği bilgiler doğrultusunda Güney Koreli üreticinin geniş ekranlı bir akıllı telefonun geliştirme çalışmalarını yarıladığını ortaya çıkardı. Galaxy S3'ün bir türevi olarak karşımıza çıkacak Galaxy Note II'nin Ekim'de çıkacağı bildiriliyor.

İkinci nesil Galaxy Note, Samsung'un Youm adını verdiği kırılmaz - esnek ekranıyla birlikte gelecek. Bu ekran, Gorilla Glass gibi dayanıklı bir cama ihtiyaç duymuyor, direk camsız geliyor. Youm, geliştirilen bir ince film sayesınde darbelere karşı dayanıklı olacak, eğilip bükülecek, katlanabilecek. Oldukça ince yapısı sayesinde cihazın kalınlığını, ağırlığını önemli ölçüde azaltacak ve diğer donanım parçaları için boş alan sağlayacak.

Samsung Mobile Display, kendi geliştirdiği ultra ince Youm ekranının 2012 ikinci çeyreğinde seri üretime hazır olacağını açıklamıştı. Hatta bu ekranla donatılacak ilk akıllı telefonun 2012'de satışa sunulacağı da müjdelenmişti. Apple'ın da Youm ile ilgilendiğini göz önünde bulundurursak, bahsedilen telefonun Galaxy Note olma ihtimali oldukça yüksek görünüyor.

2012 yılı başından bu yana yeni bir Galaxy Note akıllı telefonunun piyasaya sürüleceği yönünde söylentiler internet medyasını meşgul ediyordu. Endüstri kaynaklarının açığa çıkardığı ikinci Note'un Ekim ayı çıkış tarihi, Samsung'un yılın ikinci yarısıyla ilgili stratejilerini sonuçlandırmasının ardından kararlaştırılmış.

Yeni Galaxy Note II; 5.3 inçten daha büyük bir ekran, daha büyük pil ve daha sağlam bir kasayla gelecekmiş. Ayrıca dört çekirdekli bir çipsetle donatılacağı aktarılıyor. Exynos 4 Quad olmasını beklediğimiz bu donanım, ARM'ın yeni Midgard mimarisiyle geliştirilen Mali-T604 GPU'su ile güçlendirilmiş olabilir. Galaxy S3'teki yonganın aynısına sahip olacağını hiç sanmıyoruz. Çünkü yılın ikinci yarısında Tegra 3+, Snapdragon S4 Pro ve OMAP5 serisinin piyasaya giriş yapacağı tahmin ediliyor. Eski işlemci ve grafik yongalarıyla 2012 sonunda yeni bir üst düzey ürün satışa sunmak pek akıllıca değil.

Galaxy S3'e yetişmediği iddia edilen ARM Cortex-A15 işlemcili Exynos 5 Dual'ın da Galaxy Note II'de kullanılması mümkün. Tabi ki şuanda hangi donanımların yer alacağını kesin bir şekilde ifade etmemiz imkansız. Önümüzdeki günlerde gerçekleşecek söylentilerin somut deliller sunmasını umuyoruz.

Son olarak, Galaxy Note II'ye Android Jell Bean işletim sistemi versiyonunun eşlik edeceğinden bahsedilmiş. Geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen sızıntılarda bu versiyonun ufak bir güncelleme olduğu ve Google I/O 2012 konferansında yayınlanacağı iddia edilmişti. Note 2 ile ilgili gelişmeler de Jell Bean'in sonbaharda değil, yaz aylarında tanıtılacağını doğrulamış oldu.

http://news.mk.co.kr/english/newsRead.php?rss=Y&sc=30800011&year=2012&no=360619