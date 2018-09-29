Samsung Galaxy P30'un görselleri ve özellikleri TENAA’da listelendi

Teknolojik cihaz sektörünün lider üreticilerinden Samsung söylentilere göre 11 Ekim’de gerçekleştireceği 4X Fun etkinliğinde iki yeni orta segment cihazı P30 ve P30 Plus’ın tanıtımlarını gerçekleştirecek. Ancak henüz resmi tanıtımı gerçekleşmeden Galaxy P30’un teknik özellikleri ve görüntüleri TENAA üzerinden listelendi.

Sızdırılan teknik özellikler arasında yalnızca cihazın 3,300 mAh gücünde bir bataryaya, 5,99 inç genişliğinde bir ekrana ve 2 adet arkada, 1 adet önde olmak üzere 3 adet kamera sensörüne sahip olacağı yer alıyor. Ancak tahminlerden ve söylentilerden yola çıkarak konuşacak olursak; cihaz, Exynos 7885 veya Snapdragon 710 işlemciye sahip olacak. 64 GB ve 128 GB’lık iki farklı depolama seçeneğiyle karşımıza çıkacak olan cihaz, Mavi, Siyah, Kırmızı ve Pembe olmak üzere 4 farklı renk seçeneğine sahip olacak.

Galaxy P30 son günlerde ekrana gömülü parmak izi sensörüne sahip ilk Samsung cihazı olacağı iddialarıyla gündeme geliyordu. Ancak ortaya çıkan görüntülerde cihazın, arkasında konumlandırılmış fiziksel bir parmak izi sensörüne sahip olduğunu görüyoruz. Bu anlamda Galaxy P30 Plus’ın Galaxy P30’un ekrana gömülü parmak izi sensörüne sahip versiyonu olduğu söylentiler arasında. Diğer başka bir söylentiye göre ise Samsung bu planından vazgeçerek önceliği A serisine vermiş durumda.

Cihaz, çok büyük olasılıkla ilk olarak Hindistan ve Çin pazarlarında alıcıyla buluşup sonra global olarak satışa sunulacak. Ne civarda bir fiyata etiketine sahip olacağı ise şu an için büyük bir merak konusu.

https://www.mysmartprice.com/gear/samsung-galaxy-p-30/