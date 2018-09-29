Nokia’nın TA-1131 model numaralı cihazının özellikleri ve görüntüleri TENAA’da listelendi

Nokia’nın adı henüz bilinmeyen ancak çok büyük olasılıkla X7(7.1) olduğu tahmin edilen TA-1131 model numaralı yeni cihazının görselleri ve tüm teknik özellikleri TENAA’da listelendi.

Sızdırılan bilgilerden yola çıkarak cihazın teknik özelliklerinden söz edecek olursak, 2.2 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli Snapdragon 710 işlemciye sahip olan cihaz, SD-710 işlemciye sahip ilk Nokia cihazı olacak. 4 GB RAM/64 GB dahili depolama ve 6 GB RAM/128 GB dahili depolama olmak üzere iki farklı depolama seçeneğiyle birlikte gelecek olan cihaz, 6.18 inç genişliğinde, 2246x1080 piksel çözünürlüğünde Full HD + bir ekranla karşımıza çıkacak.

Cihaz, 12 MP + 13 MP'likçift arka kamera kurulumuna ve 20 MP'lik bir ön kameraya sahip. Ayrıca arka kamera sensörlerinin hemen altında yer alan bir parmak izi sensörüne sahip. Android 8.1 Oreo işletim sistemi ile kutusundan çıkacak olan cihaz, 3.400mAh gücünde bir bataryaya sahip olacak. Cihaz, kırmızı, gümüş ve mavi olmak üzere 3 farklı renk seçeneğiyle alıcı bulacak.

Cihaz Özellikleri:

• Boyut ve Ağırlık: 54.8x x 75.7 x 7.97mm ve 185 gram

https://www.mysmartprice.com/gear/new-nokia-phone-images-specifications-leak-tenaa-listing/

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6.18 inç - 2246 x 1080 (FHD+)Qualcomm Snapdragon 7104/6 GB64/128 GB + microSD kart desteği12 MP + 13 MP20 MP3.400 mAhAndroid 8.1 OreoKırmızı, gümüş, mavi