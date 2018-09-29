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Nokia’nın TA-1131 model numaralı cihazının özellikleri ve görüntüleri TENAA’da listelendi

Nokia'nın TA-1131 model numarasına sahip cihazı TENAA'da listelendi. Cihazın çok büyük olasılıkla Nokia'nın yakın gelecekte tanıtacağı yeni modeli X7 olduğu tahmin ediliyor. Detaylar haberimizde.
7 ay
3,3b
1
8
Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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Nokia’nın TA-1131 model numaralı cihazının özellikleri ve görüntüleri TENAA’da listelendi
 
Nokia’nın adı henüz bilinmeyen ancak çok büyük olasılıkla X7(7.1) olduğu tahmin edilen TA-1131 model numaralı yeni cihazının görselleri ve tüm teknik özellikleri TENAA’da listelendi.

Sızdırılan bilgilerden yola çıkarak cihazın teknik özelliklerinden söz edecek olursak, 2.2 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli Snapdragon 710 işlemciye sahip olan cihaz, SD-710 işlemciye sahip ilk Nokia cihazı olacak. 4 GB RAM/64 GB dahili depolama ve 6 GB RAM/128 GB dahili depolama olmak üzere iki farklı depolama seçeneğiyle birlikte gelecek olan cihaz, 6.18 inç genişliğinde, 2246x1080 piksel çözünürlüğünde Full HD + bir ekranla karşımıza çıkacak.
 
Nokia’nın TA-1131 model numaralı cihazının özellikleri ve görüntüleri TENAA’da listelendi
 
Cihaz, 12 MP + 13 MP'likçift arka kamera kurulumuna ve 20 MP'lik bir ön kameraya sahip. Ayrıca arka kamera sensörlerinin hemen altında yer alan bir parmak izi sensörüne sahip. Android 8.1 Oreo işletim sistemi ile kutusundan çıkacak olan cihaz, 3.400mAh gücünde bir bataryaya sahip olacak. Cihaz, kırmızı, gümüş ve mavi olmak üzere 3 farklı renk seçeneğiyle alıcı bulacak.

Cihaz Özellikleri:

Ekran: 6.18 inç - 2246 x 1080 (FHD+)
• İşlemci: Qualcomm Snapdragon 710
• RAM: 4/6 GB
• Depolama: 64/128 GB + microSD kart desteği
• Arka kamera: 12 MP + 13 MP
• Ön kamera: 20 MP
• Batarya: 3.400 mAh
• İşletim sistemi: Android 8.1 Oreo
• Renk seçenekleri: Kırmızı, gümüş, mavi
• Boyut ve Ağırlık: 54.8x x 75.7 x 7.97mm ve 185 gram

https://www.mysmartprice.com/gear/new-nokia-phone-images-specifications-leak-tenaa-listing/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
intel7mix 7 ay
Telefonların donanımı artıyor ama sosyal medya uygulamaları dandik. Ekranı kaydırırken daha kasıyor. Dikkat edin cihazın kendi ayarlarında menülerinde kasmaz ama ne zaman bu sosyal medya uygulmalrına girseniz fps değeri düşüp çıkıyor.
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Whippoorwill 7 ay
Gayet kendine has bir tasarım dili var. En azından Apple'ı kopyalamıyor.
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TearsForFears 7 ay Whippoorwill
7 plus gibi 400 eurodan çıkarmazlar umarım. 7 plus ın işlemcisi güncellenmiş ve çentikli versiyonu.
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ALKaraca 7 ay
Çentik olmasın da nasıl olursa olsun
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Justs 7 ay
N9 daki ve lumalardaki tasarıma bak birde buna bak.
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FRAPS_TR 7 ay
Yeni nokiaların nedense kamerada iddiaları yok. Eskiden kamerası hep 1 tık önde olurdu.
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eas722 7 ay
Lumia'larla harika bir iş çıkaran Nokia'dan sonra bu yeni Nokia'dan da güzel şeyler bekliyordum ama son 1 senedir gelen telefonlar ile görüyoruz ki Nokia'nın orta seviye Çinli üreticilerden farkı yok.
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