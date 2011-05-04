Samsung Galaxy S II, Güney Kore'de 3 günde 120.000 sattı; Galaxy S'in rekoru kırıldı

Global cep telefonu pazarında ikincilik, akıllı telefon pazarında ise üçüncülük koltuğunda oturmaya devam eden Samsung, 1.2 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Exynos işlemci, 1 GB RAM ve Mali-400MP grafik biriminden güç alan; Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.3 ''Gingerbread'' versiyonunu kullanan i9100 Galaxy S II'yi mayıs ayından itibaren 120 farklı ülkede satışa sunmayı planladığını açıklamıştı. Diğer yandan bazı analistler tamamen Galaxy S II'nin Güney Kore'deki satışlarına odaklanmış; i9000 Galaxy S'in rekorunun kırılıp kırılamayacağı tartışma konusu olmuştu ta ki bugüne dek.

Bugün, Güney Kore cephesinden gelen gelişmelere göre i9100 Galaxy S II, ana vatanında üç gün içinde 120.000 adet satarak (SK Telecom'un 65.000, KT'nin 40.000, LG U+'ın 15.000 aktivasyon gerçekleştirdiği bildiriliyor) Galaxy S'in rekorunu kırdı ve böylece önemli bir başarının altına imza attı. Hatırlatmak gerekirse Galaxy S, ana vatanında piyasaya sürüldükten 5 saat içinde 10.000, 6 gün içinde 100.000 adet satabilmişti.

Galaxy S II'nin teknik özelliklerini merak edenler için bir kez daha gün yüzüne çıkarırsak;

Dört band GSM şebekesi (850, 900, 1800, 1900 MHz) ile HSPA+ (HSDPA: 21.1 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) alt yapısı desteği

Jiroskop, ivme sensörü, mesafe sensörü, dokunmaya duyarlı tuş takımı

8.49 mm kalınlık

4.27-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif Super AMOLED+ ekran

16 GB / 32 GB dahili flash bellek seçenekleri

microSD kart slotu

3.5 mm jack girişi

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n + DLNA

Bluetooth 3.0 + HS

GPS, aGPS

8 megapiksel kamera, otomatik odaklama, led flaş, yüz algılama, görüntü stabilizasyon sistemi, görüntülü konuşma için 2 megapiksel kamera

1920 x 1080 piksel (Full HD) video kaydı

MHL portu

RDS'li FM radyo

NFC desteği

1650 mAh batarya

dikkatlerden kaçmıyor. Samsung, yıl sonuna kadar dünya çapında 10 milyon satış hedeflemiş durumda. Bakalım hedeflerine ulaşabilecekler mi?

Samsung Galaxy S II ile ilgili şu ana kadar yayınlanan tüm reklamlar:

http://english.yonhapnews.co.kr/techscience/2011/05/04/0601000000AEN20110504003400320.HTML