Samsung Galaxy S II, Güney Kore'de 3 günde 120.000 sattı; Galaxy S'in rekoru kırıldı

Global cep telefonu pazarında ikincilik, akıllı telefon pazarında ise üçüncülük koltuğunda oturmaya devam eden Samsung, 1.2 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Exynos işlemci, 1 GB RAM ve Mali-400MP grafik biriminden güç alan; Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.3 ''Gingerbread'' versiyonunu kullanan i9100 Galaxy S II'yi mayıs ayından itibaren 120 farklı ülkede satışa sunmayı planladığını açıklamıştı. Diğer yandan bazı analistler tamamen Galaxy S II'nin Güney Kore'deki satışlarına odaklanmış; i9000 Galaxy S'in rekorunun kırılıp kırılamayacağı tartışma konusu olmuştu ta ki bugüne dek.
Bugün, Güney Kore cephesinden gelen gelişmelere göre i9100 Galaxy S II, ana vatanında üç gün içinde 120.000 adet satarak (SK Telecom'un 65.000, KT'nin 40.000, LG U+'ın 15.000 aktivasyon gerçekleştirdiği bildiriliyor) Galaxy S'in rekorunu kırdı ve böylece önemli bir başarının altına imza attı. Hatırlatmak gerekirse Galaxy S, ana vatanında piyasaya sürüldükten 5 saat içinde 10.000, 6 gün içinde 100.000 adet satabilmişti.
Galaxy S II'nin teknik özelliklerini merak edenler için bir kez daha gün yüzüne çıkarırsak;
- Dört band GSM şebekesi (850, 900, 1800, 1900 MHz) ile HSPA+ (HSDPA: 21.1 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) alt yapısı desteği
- Jiroskop, ivme sensörü, mesafe sensörü, dokunmaya duyarlı tuş takımı
- 8.49 mm kalınlık
- 4.27-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif Super AMOLED+ ekran
- 16 GB / 32 GB dahili flash bellek seçenekleri
- microSD kart slotu
- 3.5 mm jack girişi
- Wi-Fi 802.11 a/b/g/n + DLNA
- Bluetooth 3.0 + HS
- GPS, aGPS
- 8 megapiksel kamera, otomatik odaklama, led flaş, yüz algılama, görüntü stabilizasyon sistemi, görüntülü konuşma için 2 megapiksel kamera
- 1920 x 1080 piksel (Full HD) video kaydı
- MHL portu
- RDS'li FM radyo
- NFC desteği
- 1650 mAh batarya
dikkatlerden kaçmıyor. Samsung, yıl sonuna kadar dünya çapında 10 milyon satış hedeflemiş durumda. Bakalım hedeflerine ulaşabilecekler mi?
http://english.yonhapnews.co.kr/techscience/2011/05/04/0601000000AEN20110504003400320.HTML Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu fiyatsa normal.
Arkadaslar ben bu konusarak mesaj işini anlamadım?
Konustugumuzu metine cevirip mesaj olarak yani yazmadan konusarak mı hallediyoruz?
Yoksa ben mi yanlış anladım :)
1000TL veya altına düşdüğü zaman almak lazım
Şu iphone sevdası biraz darbe vursa çok güzel olacak :)
Bırak şimdi hocam tasarım aynı tasarım Aklın ekranda mı kaldı işlemcide mi yoksa anrdoidte mi ?