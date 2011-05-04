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Samsung Galaxy S II, Güney Kore'de 3 günde 120.000 sattı; Galaxy S'in rekoru kırıldı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
7b
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37
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Samsung Galaxy S II, Güney Kore'de 3 günde 120.000 sattı; Galaxy S'in rekoru kırıldı
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Global cep telefonu pazarında ikincilik, akıllı telefon pazarında ise üçüncülük koltuğunda oturmaya devam eden Samsung, 1.2 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Exynos işlemci, 1 GB RAM ve Mali-400MP grafik biriminden güç alan; Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.3 ''Gingerbread'' versiyonunu kullanan i9100 Galaxy S II'yi mayıs ayından itibaren 120 farklı ülkede satışa sunmayı planladığını açıklamıştı. Diğer yandan bazı analistler tamamen Galaxy S II'nin Güney Kore'deki satışlarına odaklanmış; i9000 Galaxy S'in rekorunun kırılıp kırılamayacağı tartışma konusu olmuştu ta ki bugüne dek.

Bugün, Güney Kore cephesinden gelen gelişmelere göre i9100 Galaxy S II, ana vatanında üç gün içinde 120.000 adet satarak (SK Telecom'un 65.000, KT'nin 40.000, LG U+'ın 15.000 aktivasyon gerçekleştirdiği bildiriliyor) Galaxy S'in rekorunu kırdı ve böylece önemli bir başarının altına imza attı. Hatırlatmak gerekirse Galaxy S, ana vatanında piyasaya sürüldükten 5 saat içinde 10.000, 6 gün içinde 100.000 adet satabilmişti.

Galaxy S II'nin teknik özelliklerini merak edenler için bir kez daha gün yüzüne çıkarırsak;

  • Dört band GSM şebekesi (850, 900, 1800, 1900 MHz) ile HSPA+ (HSDPA: 21.1 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) alt yapısı desteği
  • Jiroskop, ivme sensörü, mesafe sensörü, dokunmaya duyarlı tuş takımı
  • 8.49 mm kalınlık
  • 4.27-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif Super AMOLED+ ekran
  • 16 GB / 32 GB dahili flash bellek seçenekleri
  • microSD kart slotu
  • 3.5 mm jack girişi
  • Wi-Fi 802.11 a/b/g/n + DLNA
  • Bluetooth 3.0 + HS
  • GPS, aGPS
  • 8 megapiksel kamera, otomatik odaklama, led flaş, yüz algılama, görüntü stabilizasyon sistemi, görüntülü konuşma için 2 megapiksel kamera
  • 1920 x 1080 piksel (Full HD) video kaydı
  • MHL portu
  • RDS'li FM radyo
  • NFC desteği
  • 1650 mAh batarya

dikkatlerden kaçmıyor. Samsung, yıl sonuna kadar dünya çapında 10 milyon satış hedeflemiş durumda. Bakalım hedeflerine ulaşabilecekler mi?

Samsung Galaxy S II, Güney Kore'de 3 günde 120.000 sattı; Galaxy S'in rekoru kırıldı
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Samsung Galaxy S II ile ilgili şu ana kadar yayınlanan tüm reklamlar:


http://english.yonhapnews.co.kr/techscience/2011/05/04/0601000000AEN20110504003400320.HTML Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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righteous 8 yıl
TR satış fiyatı 1.699 TL olarak duyum aldım...
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Ho0k 8 yıl
o zaman once garantililerin gelmesini bekleyip paralel forever a kosacagız
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kadirt 8 yıl

righteous

TR satış fiyatı 1.699 TL olarak duyum aldım...


Bu fiyatsa normal.
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SIYAHHANCER 8 yıl
foreverkinqs
Şu özellige hasta oldum resmen gelsin para biriktirmeye başlıyorum şimdiden istedigim mesajı söyleyip yazıyor telefon daha ne olsun


Arkadaslar ben bu konusarak mesaj işini anlamadım?
Konustugumuzu metine cevirip mesaj olarak yani yazmadan konusarak mı hallediyoruz?
Yoksa ben mi yanlış anladım :)
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karateboy 8 yıl
Türkiye'ye ne zaman gelir bi bilgisi olan var mı?
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Exciting Bad Boy 8 yıl
Gelsede alsak..
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Herakles. 8 yıl
Gelsin gelsin galaxy s den sıkılmıştım onun verir birde galaxy s 2 alırz
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The Shogun 8 yıl
Son video mütiş.

1000TL veya altına düşdüğü zaman almak lazım
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KASIMPAŞA TAYFA 8 yıl
Kuyruga bakin bizden manyaklarida var :))))))))
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spaydix 8 yıl
aleti yurtdışından alsam bana kayıtsız 1400 e geliyor türkiye fiyatını düşünemiyorum
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K.a.a.N 8 yıl
reklamlar 10 numara
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VideOyun 8 yıl
Her zaman oyun ve teknoloji pazarını belirleyen ülke amerikadır.Eğer amerikada da rekorlar kırarsa ortalığı tozu dumana kadar.Amerika cephesi geriye kalan bütün cephelerin toplamından bile önemli.En kısa zamanda a.b.d satışlarınada ulaşırız inşallah
Şu iphone sevdası biraz darbe vursa çok güzel olacak :)
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78erhan78 8 yıl
İphone 4 um var gozum kalmadi desem yeridir tasarimi cok hos olmus ilki oyuncak gibiydi
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AnotheRDie 8 yıl
Bu ne ya
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Catharacta Skua 8 yıl

78erhan78

İphone 4 um var gozum kalmadi desem yeridir tasarimi cok hos olmus ilki oyuncak gibiydi

Bırak şimdi hocam tasarım aynı tasarım
Aklın ekranda mı kaldı işlemcide mi yoksa anrdoidte mi ?
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pEgaTR 8 yıl
Fiyatını merak ediyorum , hemde çok :-)
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muratsss 8 yıl
bravo
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Selim Pusat 8 yıl
TR fiyatı tahmini kaç lira olur ki ? ( Herhalde 1400 tl altı olmaz gibi geliyor. )
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pandoras 8 yıl
ah bide Turkiyede satısa cıksada alsak halen beklemedeyiz
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Schneeflocke 8 yıl
Şu özellige hasta oldum resmen gelsin para biriktirmeye başlıyorum şimdiden istedigim mesajı söyleyip yazıyor telefon daha ne olsun

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