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    Güney Kore, yapay zeka için 10 bin GPU temin etmeyi planlıyor

    Güney Kore, küresel yapay zeka yarışı kızışırken buna ayak uydurmak amacıyla bu yıl içinde 10.000 yüksek performanslı grafik işlem birimi (GPU) temin etmeyi planladığını açıkladı.
    Güney Kore, yapay zeka için 10 bin GPU temin etmeyi planlıyor Tam Boyutta Gör
    Güney Kore, küresel yapay zeka rekabetinde geri kalmamak adına bu yıl içinde 10.000 yüksek performanslı grafik işlem birimi (GPU) edinmeyi planlıyor. Hükümet, bu hamlenin ülkenin ulusal yapay zeka bilişim merkezini hızla faaliyete geçirebilmesi için kritik olduğunu belirtiyor.

    Yapay zeka artık ulusal rekabet faktörü oldu

    Güney Kore’nin vekaleten görevde bulunan Devlet Başkanı Choi Sang-mok, yaptığı açıklamada, "Yapay zeka endüstrisinde hakimiyet için rekabet yoğunlaştıkça, rekabet ortamı şirketler arasındaki savaşlardan ulusal inovasyon ekosistemleri arasında tam ölçekli bir rekabete dönüşüyor" dedi.

    Hükümetin, kamu-özel iş birliğiyle 10.000 GPU’yu güvence altına almayı hedeflediğini belirten Choi, böylece ülkenin yapay zeka altyapısının hızla gelişeceğini vurguladı.

    Bu gelişme, ABD'nin geçtiğimiz ay açıkladığı yeni ihracat düzenlemelerinin ardından geldi. Washington yönetimi, en gelişmiş yapay zeka uygulamalarında kullanılan Amerikan yapımı çiplerin ihracatına kısıtlama getirerek küresel çip tedarik zincirini yeniden şekillendiriyor. Ancak, Güney Kore bu düzenlemeden muaf tutulan yaklaşık 18 ülke arasında yer alıyor. Diğer 120 ülke ise sınırlamalarla karşılaşacak ve İran, Çin ve Rusya gibi ülkeler tamamen yasaklanacak.

    Güney Kore Bilim, Bilgi ve Haberleşme Teknolojileri Bakanlığı yetkilileri, hangi GPU modellerinin satın alınacağı konusunda henüz kesin bir karar alınmadığını ancak bütçe ve tedarikçi şirketler gibi detayların Eylül ayına kadar netleşeceğini açıkladı. Şu anda yapay zeka çipi pazarına Nvidia hakim durumda ve şirket, küresel GPU pazarının yaklaşık yüzde 80'ini kontrol ediyor.

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