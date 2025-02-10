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    Güney Kore: DeepSeek, kişisel verileri “aşırı derecede” topluyor

    DeepSeek, bir süre önce Güney Kore'de yasaklanmıştı. Şimdi Güney Kore'nin Ulusal İstihbarat Servisi (NIS) DeepSeek’in kişisel verileri “aşırı derecede” topladığını açıkladı.
    Güney Kore: DeepSeek, kişisel verileri “aşırı derecede” topluyor Tam Boyutta Gör
    Güney Kore’nin Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), Çin yapımı yapay zeka uygulaması DeepSeek’in kişisel verileri "aşırı" bir şekilde topladığını ve topladığı tüm verileri kendisini eğitmek için kullandığını iddia etti. Ayrıca, uygulamanın ulusal gurur konularına ilişkin verdiği yanıtlar da sorgulanıyor.

    DeepSeek'te kişisel veri tehlikesi

    Geçtiğimiz hafta NIS, DeepSeek hakkında güvenlik önlemleri alması için hükümet dairelerine resmi bir bildirim gönderdi. İstihbarat servisi, diğer yapay zeka hizmetlerinden farklı olarak, DeepSeek'in sohbet kayıtlarını aktarma özelliği taşıdığını ve kullanıcıların klavye giriş desenlerini topladığını belirtti. Bu verilerin, kişileri tanımlamak için kullanılabileceği ve Çinli şirketlerin sunucularıyla iletişim kurabilen bir yapıya sahip olduğu vurgulandı.

    Güney Kore hükümetinin bazı bakanlıkları, güvenlik endişeleri nedeniyle uygulamaya erişimi engelledi. Bu adım, DeepSeek hakkında uyarılar yapan veya sınırlamalar getiren Avustralya ve İtalya’nın politikalarına katılıyor.

    NIS, DeepSeek’in kullanıcı verilerine sınırsız erişim sağladığını ve Güney Koreli kullanıcıların verilerini Çin sunucularında depoladığını belirtti. Çin yasalarına göre, Çin hükümeti bu verilere talep üzerine erişebileceği için durumun ciddi bir güvenlik riski oluşturduğu ifade edildi.

    DeepSeek ayrıca, potansiyel olarak hassas sorulara verdiği yanıtlarla dikkat çekti. NIS, örnek olarak Güney Kore'nin vazgeçilmezi olan baharatlı, fermente bir yemek olan kimchi’nin kökeniyle ilgili soruyu gösterdi. Korece olarak sorulan bu soru, uygulama tarafından kimchi’nin Kore’ye ait bir yemek olduğu şeklinde yanıtlanırken, Çince sorulan aynı soru ise yemeğin Çin'den çıktığına dair bir yanıt aldı.

    Kimchi’nin kökeni, son yıllarda Koreliler ve Çinli sosyal medya kullanıcıları arasında sıkça tartışma konusu olmuştu. Bunun yanı sıra, DeepSeek’in 1989 Tiananmen Meydanı olaylarıyla ilgili sorulara verdiği yanıtlar da eleştiriliyor. Uygulama, bu konuda genellikle "Başka bir şey konuşalım" şeklinde bir öneride bulunuyor.

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