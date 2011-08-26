Samsung Galaxy S II LTE, 4.5'' ekran ve 1.5 GHz çift çekirdekli işlemciyle gelebilir

Haber Editörü
Güney Kore'nin en büyük cep telefonu üreticisi Samsung'un, Celox kod adlı Galaxy S II LTE modeli üzerinde çalışmalar yürüttüğüne dair haberler gündemi bir süredir meşgul etmekteydi. İddialara göre Galaxy S II LTE, teknik açıdan Galaxy S II'ye kıyasla çıtayı daha yukarı taşıyacağı gibi tasarım bakımından biraz daha farklı olacaktı.
Samsung'a tanınan Sammyhub cephesinden gelen bilgilere göre Güney Koreli üretici, Galaxy S II LTE'nin daha üstün teknik özelliklerle geleceğini onaylamış. Peki internette ne gibi özelliklerden bahsediliyor?
Öncelikle LTE (Long-term evolution), GSM ve WCDMA ağlarıyla uyumlu çalışacağı öne sürülen Galaxy S II LTE'de, 1.5 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemci ile 4.5-inç boyutunda Super AMOLED Plus dokunmatik ekran bulunacak. Ön yüzünde 2 megapiksel, arka yüzünde 8 megapiksel - LED flaşlı kamera konumlandırılan akıllı telefonun, NFC (Near-Field Communication) teknolojisi, Wi-Fi, Bluetooth ve GPS gibi nitelikleri bünyesinde barındıracağı iddialar arasında. Ekran boyutunun büyümesi ve işlemci hızının artması elbette daha yüksek kapasiteli pillere gereksinim doğuracaktır. Bunun için de Samsung'un, Galaxy S II LTE'de 1850 mAh'lik bataryayı uygun gördüğü ifade ediliyor.
Samsung Galaxy S II LTE, Berlin'de düzenlenecek IFA 2011 etkinliğinde boy gösterebilir.
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en az 40 tane android tabanlı telefon kullandım hemde full daha bir tane telefonumda donma sorunu yaşamadım..
Daha iyi kisin bedavaya isinirsiniz iste..
Allah bilir adamlar 1.5 değil de 1.6 işlemci koyarlar 2 ay sonra yeni telefon çıkarırlar.
Hatta 1.5 işlemciyi overclock yapıp 1.6 yapıp yeni tel çıkarırlar ama senin gibi bilinçsiz tüketiciler adamları alkışlar süper olmuş derler. VE FORUMDA BİZE EĞLENCEK BİR MALZEME DAHA TÜRER
Alın size iphone nun retina ekran farkını bir daha görün. hala super amoled ekran daha iyimi diyorsunuz.
Milletin aldığı telefon 1 aya eski model oluyor .Apple o konuda çok daha insaflı . Müşterisine ben yenisini yapana kadar kesinlikle piyasadan geri kalmayacak sözünü veriyor ve adam akıllı bir sene üzerinde çalışıp bir tane tel çıkarıyor. 1.5 sene önceki tel hala diğer tellerle kapışacak durumda ve 1 aya yenisi geliyor.
Samsung bu işi iyice çingeneliğe döktü.