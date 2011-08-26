Samsung Galaxy S II LTE, 4.5'' ekran ve 1.5 GHz çift çekirdekli işlemciyle gelebilir

Güney Kore'nin en büyük cep telefonu üreticisi Samsung'un, Celox kod adlı Galaxy S II LTE modeli üzerinde çalışmalar yürüttüğüne dair haberler gündemi bir süredir meşgul etmekteydi. İddialara göre Galaxy S II LTE, teknik açıdan Galaxy S II'ye kıyasla çıtayı daha yukarı taşıyacağı gibi tasarım bakımından biraz daha farklı olacaktı.



Samsung'a tanınan Sammyhub cephesinden gelen bilgilere göre Güney Koreli üretici, Galaxy S II LTE'nin daha üstün teknik özelliklerle geleceğini onaylamış. Peki internette ne gibi özelliklerden bahsediliyor?



Öncelikle LTE (Long-term evolution), GSM ve WCDMA ağlarıyla uyumlu çalışacağı öne sürülen Galaxy S II LTE'de, 1.5 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemci ile 4.5-inç boyutunda Super AMOLED Plus dokunmatik ekran bulunacak. Ön yüzünde 2 megapiksel, arka yüzünde 8 megapiksel - LED flaşlı kamera konumlandırılan akıllı telefonun, NFC (Near-Field Communication) teknolojisi, Wi-Fi, Bluetooth ve GPS gibi nitelikleri bünyesinde barındıracağı iddialar arasında. Ekran boyutunun büyümesi ve işlemci hızının artması elbette daha yüksek kapasiteli pillere gereksinim doğuracaktır. Bunun için de Samsung'un, Galaxy S II LTE'de 1850 mAh'lik bataryayı uygun gördüğü ifade ediliyor.

Samsung Galaxy S II LTE, Berlin'de düzenlenecek IFA 2011 etkinliğinde boy gösterebilir.

