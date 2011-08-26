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Samsung Galaxy S II LTE, 4.5'' ekran ve 1.5 GHz çift çekirdekli işlemciyle gelebilir

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
26,4b
1
41
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Güney Kore'nin en büyük cep telefonu üreticisi Samsung'un, Celox kod adlı Galaxy S II LTE modeli üzerinde çalışmalar yürüttüğüne dair haberler gündemi bir süredir meşgul etmekteydi. İddialara göre Galaxy S II LTE, teknik açıdan Galaxy S II'ye kıyasla çıtayı daha yukarı taşıyacağı gibi tasarım bakımından biraz daha farklı olacaktı.
Samsung'a tanınan Sammyhub cephesinden gelen bilgilere göre Güney Koreli üretici, Galaxy S II LTE'nin daha üstün teknik özelliklerle geleceğini onaylamış. Peki internette ne gibi özelliklerden bahsediliyor?
Öncelikle LTE (Long-term evolution), GSM ve WCDMA ağlarıyla uyumlu çalışacağı öne sürülen Galaxy S II LTE'de, 1.5 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemci ile 4.5-inç boyutunda Super AMOLED Plus dokunmatik ekran bulunacak. Ön yüzünde 2 megapiksel, arka yüzünde 8 megapiksel - LED flaşlı kamera konumlandırılan akıllı telefonun, NFC (Near-Field Communication) teknolojisi, Wi-Fi, Bluetooth ve GPS gibi nitelikleri bünyesinde barındıracağı iddialar arasında. Ekran boyutunun büyümesi ve işlemci hızının artması elbette daha yüksek kapasiteli pillere gereksinim doğuracaktır. Bunun için de Samsung'un, Galaxy S II LTE'de 1850 mAh'lik bataryayı uygun gördüğü ifade ediliyor.
Samsung Galaxy S II LTE, Berlin'de düzenlenecek IFA 2011 etkinliğinde boy gösterebilir.

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DH Misafiri 7 yıl
Ben bu samsung gibi dev bir markayı ve diğerlerini anlayamıyorum.Ekran boyutu dediğin 3,5 inç ile 4,0 inç arasında olmalıdır.Telefona yakışanın en iyisi budur arkadaş neyini büyütüyosun tablet mi bu.Ayrıca ekran çözünürlüğü dediğin HVGA (320x480) den sonra iphone 4 teki gibi en boy oranı korunarak yapılmış 640x960 px'dir.iphone'u hiç sevmem fakat tek beğendiğim noktası ekran çözünürlüğündeki yöntemidir.Bu idealdir daha da arttırılmamalıdır.Televizyon mu arkadaşım bu batarya dayanmaz tabiki bunlara.Samsung ve diğer markalar bunu anlamalı sesisimizi duymasada düşünmeli.Bataryaya da önem vermeliler.Özellikler de telefonda mükemmel fakat ekran boyutu ve çözünürlüğünün de sınırı olmalı.ayfonun bir iki modelle bu kadar isim yapmasının en büyük nedenlerindendir bu ne kadar dandik bir telefon olursa olsun.
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tunewiki 8 yıl
yine bir android faciası... Bu illet işletim sistemine 100 çekirdekli işlemcî koysan üzerine 40 gb ram eklesen yinede donar, takilır... lanet olsun ya...
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turkozturkoz 8 yıl tunewiki
tunewiki

yine bir android faciası... Bu illet işletim sistemine 100 çekirdekli işlemcî koysan üzerine 40 gb ram eklesen yinede donar, takilır... lanet olsun ya...

en az 40 tane android tabanlı telefon kullandım hemde full daha bir tane telefonumda donma sorunu yaşamadım..
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Djalma Feitosa Dias 8 yıl
Player ONE
Ne dedim size 1 aya kalmaz bu koreliler yine aynı modeli biraz süsleyip yine size satar diye. Hadi şimdi onuda alın. Artık abartıya kaçan kocaman ekran aynı çözünürlük. Eeee super amoled bir yere kadar. Yemiyor fazla çözünürlüğü tabi Alın size iphone nun retina ekran farkını bir daha görün. hala super amoled ekran daha iyimi diyorsunuz. Milletin aldığı telefon 1 aya eski model oluyor .Apple o konuda çok daha insaflı . Müşterisine ben yenisini yapana kadar kesinlikle piyasadan geri kalmayacak sözünü veriyor ve adam akıllı bir sene üzerinde çalışıp bir tane tel çıkarıyor. 1.5 sene önceki tel hala diğer tellerle kapışacak durumda ve 1 aya yenisi geliyor. Samsung bu işi iyice çingeneliğe döktü.
Bundan Sanane bilader ister cıkarır ister çıkarmaz her kesime hitap ediyomu Samsung Ediyor NOKTA.
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ALBAY 8 yıl
İyice saçmaladı samsung.
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clrfatih61 8 yıl
valla bilgisayarı elinize aldınız ısınmamasını bekliyorsunuz komik valla :=)
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Deníz 8 yıl
1.2 ghz işlemciyle s2 ısınıyorsa 1.5 ghz işlemciyle o telefon yanar
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Deniz 8 yıl

Allen Walker

1.2 ghz işlemciyle s2 ısınıyorsa 1.5 ghz işlemciyle o telefon yanar


Daha iyi kisin bedavaya isinirsiniz iste..
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blizzard3 8 yıl
apple fanları sayfayı isgal etmis ama adamlar gorsellikten yana oldugu için 1.5 ghz islemciyi duymamus yazık baska bisey demiyorum fanboylar
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Player ONE 8 yıl blizzard3
blizzard3

apple fanları sayfayı isgal etmis ama adamlar gorsellikten yana oldugu için 1.5 ghz islemciyi duymamus yazık baska bisey demiyorum fanboylar



Allah bilir adamlar 1.5 değil de 1.6 işlemci koyarlar 2 ay sonra yeni telefon çıkarırlar.

Hatta 1.5 işlemciyi overclock yapıp 1.6 yapıp yeni tel çıkarırlar ama senin gibi bilinçsiz tüketiciler adamları alkışlar süper olmuş derler. VE FORUMDA BİZE EĞLENCEK BİR MALZEME DAHA TÜRER
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mehmednaim 8 yıl
Şu nfc olayını gerçekten hayata geçiremediler.
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Player ONE 8 yıl
Ne dedim size 1 aya kalmaz bu koreliler yine aynı modeli biraz süsleyip yine size satar diye. Hadi şimdi onuda alın. Artık abartıya kaçan kocaman ekran aynı çözünürlük. Eeee super amoled bir yere kadar. Yemiyor fazla çözünürlüğü tabi

Alın size iphone nun retina ekran farkını bir daha görün. hala super amoled ekran daha iyimi diyorsunuz.

Milletin aldığı telefon 1 aya eski model oluyor .Apple o konuda çok daha insaflı . Müşterisine ben yenisini yapana kadar kesinlikle piyasadan geri kalmayacak sözünü veriyor ve adam akıllı bir sene üzerinde çalışıp bir tane tel çıkarıyor. 1.5 sene önceki tel hala diğer tellerle kapışacak durumda ve 1 aya yenisi geliyor.

Samsung bu işi iyice çingeneliğe döktü.
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So_Bad 8 yıl
Takıpteyım
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DallasPage 8 yıl
Ayni modelin ustunu cikartip o modelin kullanicilarini sogutuyorlar... mesela x3um varken x6 gorunce telefonumdan utaniodm ama daha iyi bi telefon gorsem bile utanmiodm smdi s2dede ayni duyguyu tatmak istemiyorum s2 lte nedir ya...
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