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Samsung Galaxy S II için Android 4.1 Jelly Bean güncellemesi Kasım'da dağıtılmaya başlıyor

6 yıl
6,5b
1
67
Mobil Uygulamalar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Samsung Galaxy S II için Android 4.1 Jelly Bean güncellemesi Kasım'da dağıtılmaya başlıyor
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Geçen ay Android işletim sisteminin yeni sürümü Jelly Bean için hazırladığı güncelleme takvimini yayınlayan Samsung, 2011 ve 2012'de piyasaya sürdüğü bazı modellerini Google'ın dağıttığı son versiyona yükselteceğini müjdelemiş, ancak Galaxy S III dışındaki cihazlar için kesin bir tarih vermekten kaçınmıştı. Bugün Samsung İsveç'in resmi internet sitesi aracılığıyla ortaya çıkan verilere göre; firmanın eski amiral gemisi Galaxy S II, önümüzdeki ay yeni üretici yazılımını Kies ve FOTA yoluyla almaya başlayacak.
Project Butter adlı bir takım performans iyileştirmeleri, Google Now dijital yardımcı hizmeti ve uyarı çubuğunda bazı değişiklikleri kapsayan Jelly Bean sürümünün son olarak 7 inçlik tabletlere yan ana ekran modu özelliğini kazandıran Android 4.1.2 alt versiyonu dağıtılmaya başlamıştı. Galaxy S2'nin genel performansı, tepki süresi ve pil ömrünü olumlu etkilemesi beklenen güncellemenin yakında internete sızacağı tahmin ediliyor. Ice Cream Sandwich dağıtılmadan önce çok sayıda üretici yazılımının paylaşıldığına şahit olmuştuk.
Samsung Galaxy Note N7000 ve Galaxy Note 10.1'in Android 4.1 Jelly Bean güncelleme dağıtım tarihi de netleşti. 2012 dördüncü çeyreğini işaret eden Samsung İsveç, bu iki Note modelinin 2013'ten önce son versiyon Android'e yükseleceklerini doğrulamış oldu. Android 4.0 ICS güncellemesiyle çok sayıda yeni fonksiyonun kullanılabilir hale geldiği Galaxy Note, artık daha hızlı bir şekilde tecrübe edilebilecek. Yaz aylarında resmiyet kazanan Galaxy Note 10.1 ise; çoklu görev hususunda daha akıcı bir deneyim sunacak. Şimdilik sosyal kanallar aracılığıyla direk Samsung'un yaptığı bir bilgilendirme olmadığı için tarihlerin değişebileceğini belirtelim.
Samsung Galaxy S II için Android 4.1 Jelly Bean güncellemesi Kasım'da dağıtılmaya başlıyor
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http://www.sammobile.com/2012/10/19/samsung-sweden-confirmed-android-4-1-jelly-bean-for-galaxy-s-ii-november-galaxy-note-and-note-10-1-q4/ Yorum Yaz
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Scorpion28 6 yıl en beğenilen
nexus sahipleri 4.2 için avucu kaşıyorken, millet hala 4.1 hasretiyle yanıp tutuşuyor.
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No Way Out 6 yıl
Kiesden Türkiye'de yayımlanmasını bekleyenler 2014'de yükler...
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OnlyAnanas 6 yıl
Sammobile Ocak/Subat diye tweet atmisti en son. Ertele me bahanesi ise exynos islemcilerdeki guvenlik acigi. Gorecez bakalim bir de i9100G modeli icin fazladan bekletmese iyi ..
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BATYUS 6 yıl
ocak ayına ertelemişler pehh
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cumur 6 yıl
yalan oldu bu güncelleme galiba sızıntı ile milletin gazını aldılar bitti
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mchll 6 yıl
Ben odin ile yükledim sızıntıyı. Tek kelime ile mükemmel. Telefon bildiğiniz S3 oldu. S3 de ne özellik varsa telefona geldi. Bakarken kapanmama , tema , mesaj yazarken kulanığına götürünce arama ve aklınıza ne gelirse. Telefonu değiştirmei düşünürken bildiğiniz küçük s3 oldu.
Ayrıca ics ye göre çok daha stabil ve hızlı. wifi sorunu yok. Program kitlenme ve kapanma %85 daha az. İcs den nefret gelmişti.
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DH Misafiri 6 yıl
samsung s2'e 4.1 gelmeyecek mı
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Redunay 6 yıl
gelen güncelleme yok.
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DH Misafiri 6 yıl
Arkadaş lar kies ile yükleme gelmiştir hayırlı olsun
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swat882 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Arkadaş lar kies ile yükleme gelmiştir hayırlı olsun

ciddi misin?
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escapethelife 6 yıl
O değilde galaxy S plus'ta vardı bu listede. Bu şekilde giderse 2013 yazında alırız güncellemeyi :D
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Legendery 6 yıl
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_Athelas_ 6 yıl
Bu son bence... bunun üstünün s2'ye geleceğini zannetmiyorum...
Google şu gümcelleme sorununu çözdüğünde gözümde Apple ile bir olucak...firmalar bu işi çok geciktiriyor...Google'dan bu konuda yaptırım bekiyoruz...
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