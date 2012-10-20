Samsung Galaxy S II için Android 4.1 Jelly Bean güncellemesi Kasım'da dağıtılmaya başlıyor

Geçen ay Android işletim sisteminin yeni sürümü Jelly Bean için hazırladığı güncelleme takvimini yayınlayan Samsung, 2011 ve 2012'de piyasaya sürdüğü bazı modellerini Google'ın dağıttığı son versiyona yükselteceğini müjdelemiş, ancak Galaxy S III dışındaki cihazlar için kesin bir tarih vermekten kaçınmıştı. Bugün Samsung İsveç'in resmi internet sitesi aracılığıyla ortaya çıkan verilere göre; firmanın eski amiral gemisi Galaxy S II, önümüzdeki ay yeni üretici yazılımını Kies ve FOTA yoluyla almaya başlayacak.

Project Butter adlı bir takım performans iyileştirmeleri, Google Now dijital yardımcı hizmeti ve uyarı çubuğunda bazı değişiklikleri kapsayan Jelly Bean sürümünün son olarak 7 inçlik tabletlere yan ana ekran modu özelliğini kazandıran Android 4.1.2 alt versiyonu dağıtılmaya başlamıştı. Galaxy S2'nin genel performansı, tepki süresi ve pil ömrünü olumlu etkilemesi beklenen güncellemenin yakında internete sızacağı tahmin ediliyor. Ice Cream Sandwich dağıtılmadan önce çok sayıda üretici yazılımının paylaşıldığına şahit olmuştuk.

Samsung Galaxy Note N7000 ve Galaxy Note 10.1'in Android 4.1 Jelly Bean güncelleme dağıtım tarihi de netleşti. 2012 dördüncü çeyreğini işaret eden Samsung İsveç, bu iki Note modelinin 2013'ten önce son versiyon Android'e yükseleceklerini doğrulamış oldu. Android 4.0 ICS güncellemesiyle çok sayıda yeni fonksiyonun kullanılabilir hale geldiği Galaxy Note, artık daha hızlı bir şekilde tecrübe edilebilecek. Yaz aylarında resmiyet kazanan Galaxy Note 10.1 ise; çoklu görev hususunda daha akıcı bir deneyim sunacak. Şimdilik sosyal kanallar aracılığıyla direk Samsung'un yaptığı bir bilgilendirme olmadığı için tarihlerin değişebileceğini belirtelim.

http://www.sammobile.com/2012/10/19/samsung-sweden-confirmed-android-4-1-jelly-bean-for-galaxy-s-ii-november-galaxy-note-and-note-10-1-q4/