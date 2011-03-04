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Samsung Galaxy S II için Avustralya'da 899 AUD'dan ön sipariş alınıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
18b
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Samsung Galaxy S II için Avustralya'da 899 AUD'dan ön sipariş alınıyor
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Güney Kore'nin en büyük cep telefonu üreticisi Samsung'un, Mobil Dünya Kongresi'nde lansmanını gerçekleştirdiği amiral gemisi Galaxy S II için Avustralya'da Mobicity'nin 899 Avustralya Doları'ndan (~910$) ön sipariş almaya başladığı ortaya çıktı. Hangi platformu kullacağı belirtilmeyen telefonun (Nvidia Tegra 2 ya da Samsung Exynos?) nisan ayında firmanın stoklarına girmesi bekleniyor.

Samsung Galaxy S II'nin teknik özellikleri ise merak edenler için şu şekilde;

  • Dört band GSM şebekesi (850, 900, 1800, 1900 MHz) ve HSDPA (21 Mbps) / HSUPA (5.76 Mbps) alt yapısı desteği
  • Android 2.3 ''Gingerbread'' işletim sistemi
  • Samsung TouchWiz 4.0 arayüzü
  • 3.5 mm kulaklık girişi
  • 1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemci (Samsung Exynos / Nvidia Tegra 2)
  • 1 GB RAM
  • 8.5 mm kalınlık
  • 4.3 inç, 480 x 800 piksel, Super AMOLED Plus dokunmatik kapasitif ekran
  • 16 GB / 32 GB dahili flash bellek seçenekleri
  • microSD kart girişi
  • 8 megapiksel kamera, otomatik odaklama, led flaş
  • Görüntülü konuşma için 2 megapiksel kamera
  • 1080p video kaydı
  • Wi-Fi 802.11n
  • Bluetooth 3.0
  • GPS
  • DLNA
  • microUSB portu
  • 1650 mAh batarya
Samsung Galaxy S II için Avustralya'da 899 AUD'dan ön sipariş alınıyor
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http://www.mobicity.com.au/samsung-galaxy-s2.html Yorum Yaz
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DH Misafiri 8 yıl
bunun 3,7 inçlik versiyonu çıkmazmı?
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Androidd 8 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

bunun 3,7 inçlik versiyonu çıkmazmı?

görünürde öyle bişe yok.samsung böyle bişe açıklamadı.ve bütün çıkardıgı güçlü donanımlı akıılı telefonları 4.0 ve üstü çıkarıyor

glaxy S 4.0
galaxy S 2 4.3
galaxy S lıte 4.65
galaxy S hd lte 4.65
galaxy note 5.3
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sahoron 8 yıl
hdmı girişi yok herealde:S
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Andulin266 8 yıl
Gelsin artıkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk...
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Faux Carnival 8 yıl
sahoron

hdmı girişi yok herealde:S

Var. Üzerindeki micro USB çıkışı MHL destekli. Yani taktığınız kablonun ne kablosu olduğunu algılıyor. HDMI ise görüntü aktarımı yapıyor karşıdaki cihaza. Şarj aleti ise telefonu şarj ediyor. Bilgisayara takıldıysa veri aktarımına imkan veriyor.
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N920C 8 yıl
te :
Orijinalden alıntı : a. f . y.
iphone 4 s bunu ezer . ,








gercektenmi ne iphonmus arkadas bu ya
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Quattro 8 yıl
Galaxy S'te ilk çıktığında ilk romlarda lag sorunlarıyla boğuşuyordu ama 2.2 ile iyice azalan sorunlar 2.2.1 ile bitti ve yakında çıkacak 2.3 ise sentetik benc.larda 2.2.1'e göre en az %20 iyileşme vaadediyor. Ki bu kullanıcıların deneyimleriyle de tescillenmiş durumda.
Buna bakarak SGS'ten çok daha performanslı bir donanımı kullanacak olan SGSII'nin bu şekilde çalışacağını düşünmek sanırım mantıksız olur.
Cihaz çıksın yazılımlar gelsin en azından bu kasılma laflarının kesileceğinden ben eminim. Başka sorunlar olur mu derseniz ona lafım yok o belli olmaz ama ben bu alette hız sorunu olacağına hiç inanmıyorum.
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DH Misafiri 8 yıl
Merhaba arkadaslar Avustralya da yasiyorum turkiye ile arasinda 300 400 tl fark oynayacak bu telefonun bilginiz olsun cunku burda ulkemize gore en fazla 300-400 tl fark oynuyor bizim ulkemizin artisi garanti sartlari burda 1 yil maalesef
ama buranin da iade 300 tl civari daha az odeme birde hemen bu cihazlar geliyor buraya ulkemize aylar sonra geliyor
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max007 8 yıl
Arkadaslar merhaba Ben Avustralya da yasiyorum burdaki fiyatlar la ulkemizdeki fiyatlari karsilastirmak gerekirse cogu cihazda 400 TL Civarinda bir fark oynuyor burasi daha ucuz oluyor bir avantaji da iade sartlari daha esnek ulkemizdeki gibi kimse burnundan getirmiyor burda bide en son cikan cihaz lar kisa bir sure icerisinde satisi sunuluyor turkiye de bekleki gelsin anlamak da zorlaniyor insan burda kimse de teknoloji meraki yok bizim gibi degil ler ama firmalar urunlerini satisi cikaracagi ulkeleri secerken hep en sona atiyor bizi ben burda yasayan biri olarak buna uyuz oluyorum bide fiyat kazigi cabasi firmalar ozel fiyat yapsa oncelikli ulkeler listesine koysa dunya nin kerani edecegini nasil bilmiyorlar anlamiorum biliyorlarda aslinda politik nedenmidir nedir islerine gelmiyor adamlarin sonuc da herkezin yurtdisina cikma yada getirtme sansi olmuyor kaliteli cihazlari buraya gelince olurda merak eden arkadaslarimiz olur diye biraz bu ulke yi yazdim bilginiz olsun diye buranin da tek dez avantaji 1 yillik garanti suresi Turkiye de 2 yil ve bazi firmalar ucret karsiliginda uzatabiliyor lar telefon a gelince cok iyi bir cihaz lansmaninda test eden ark oldu ama fiyat gercek ten cok pahali ben buraya dusununce cok saticagini dusunuyorum ama cogu ulkede gibi burda da iphone hastaligi var herkez de bu cihaz var umarim Samsung Galaxy S II almak isteyen arkadaslarimizin hayelleri gerceklesir cihaz bunu hakediyor ...
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EXCELANCEE28 8 yıl
@max007:
youtube.com/... şu videodaki menü geçmede yaşanan bariz fps düşüşünü görürsen,neden milletin ip tercih ettiğini anlarsın.İp kullanıyorum,bir halta yaramaz multitaskı ve flash desteklememe sorunları yüzünden androide takılacaktım.Ama bu videoyu tesadüfen buldum,samsunga karşı içimde oluşan, bana göre anlamsız önyargının,aslında ne kadar anlamlı bir olgu olduğu gerçeğini buldum.Birtek htc kaldı android için.
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emregök 8 yıl
donanım olarak içi dolu da yazılımda içi boş
nvidia dükkanı actıda 10 oyunla yalnız.
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Rainbow6 8 yıl
telefon daha cikmadigi icin kendilerini garantiye almak adina sisirdikleri bi fiyat ki bir cok firma boyle yapar yinede samsunga tegra falanda olsa donanimi kuvvetli olsada amerka fiyati 800 dolar falan olsa yinede bu parayi vermem ozellikle iphone5 gelecek onada sans vermek isterim belkide iphone5 bundan daha gucsuz bi donanimla gelebiler ama ben nexus s almaya gittigimde iphone4 alip cikmistim yani hersey donanim olmuyo
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darkaura 8 yıl
bence bu kadar pahali olmasi urunun yetistirilememesinden. daha hala hangi islemci kullanilcak kesinlesmis degil. bence samsung rakiplerinin gerisinde kalmamak icin hazir olmayan urune tanitim yapti.
galaxy s muadili telefonlar arasinda en makul fiyatli olani. s2nin fiyatininda ilerliyen vakitte guzel degerlere inecegine eminim. en azindan yurtdisinda.
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umutarslan.com 8 yıl
AUD ne oluyor Avusturalya dinarı mı? :D:D:D:D:D:D
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..Knight.. 8 yıl
umutarslan.com

AUD ne oluyor Avusturalya dinarı mı? :D:D:D:D:D:D


Haberde belirtmiştim. Avustralya Doları...
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LasciateSperanza 8 yıl

umutarslan.com

AUD ne oluyor Avusturalya dinarı mı? :D:D:D:D:D:D


Yok aborjin şilini....

Bunu buraya yazıcana 2 saniye google a yazın bakın.


Bu arada genelde avusturalyadaki ürünler ile türkiyedekilerin fiyatları yakın oluyor. 1500 lira civarlarında olması beklenebilir 1800 falan çok fazla olur...
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Firaristt 8 yıl
TR fiyatı tahmini 1600-1700TL civarında paralal ticaretle de 1300-1400TL civarına alınabilir diye düşünüyorum :D ama çıkış fiyatı gerçekten biraz yüksek olmuş... zamanla ucuzlar :D
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TheFormul 8 yıl
Günümüz telefon fiyatlarına göre telefon suan aşırı pahalı değil donanımı dünyanın en iyisi suanda
ama genel olarak bakmazsak bence en kral telefonun 1milyar olması lasım en fazla
ama maalesef öyle değil
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