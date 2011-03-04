Samsung Galaxy S II için Avustralya'da 899 AUD'dan ön sipariş alınıyor

Haber Editörü
Güney Kore'nin en büyük cep telefonu üreticisi Samsung'un, Mobil Dünya Kongresi'nde lansmanını gerçekleştirdiği amiral gemisi Galaxy S II için Avustralya'da Mobicity'nin 899 Avustralya Doları'ndan (~910$) ön sipariş almaya başladığı ortaya çıktı. Hangi platformu kullacağı belirtilmeyen telefonun (Nvidia Tegra 2 ya da Samsung Exynos?) nisan ayında firmanın stoklarına girmesi bekleniyor.
Samsung Galaxy S II'nin teknik özellikleri ise merak edenler için şu şekilde;
- Dört band GSM şebekesi (850, 900, 1800, 1900 MHz) ve HSDPA (21 Mbps) / HSUPA (5.76 Mbps) alt yapısı desteği
- Android 2.3 ''Gingerbread'' işletim sistemi
- Samsung TouchWiz 4.0 arayüzü
- 3.5 mm kulaklık girişi
- 1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemci (Samsung Exynos / Nvidia Tegra 2)
- 1 GB RAM
- 8.5 mm kalınlık
- 4.3 inç, 480 x 800 piksel, Super AMOLED Plus dokunmatik kapasitif ekran
- 16 GB / 32 GB dahili flash bellek seçenekleri
- microSD kart girişi
- 8 megapiksel kamera, otomatik odaklama, led flaş
- Görüntülü konuşma için 2 megapiksel kamera
- 1080p video kaydı
- Wi-Fi 802.11n
- Bluetooth 3.0
- GPS
- DLNA
- microUSB portu
- 1650 mAh batarya
http://www.mobicity.com.au/samsung-galaxy-s2.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
görünürde öyle bişe yok.samsung böyle bişe açıklamadı.ve bütün çıkardıgı güçlü donanımlı akıılı telefonları 4.0 ve üstü çıkarıyor
glaxy S 4.0
galaxy S 2 4.3
galaxy S lıte 4.65
galaxy S hd lte 4.65
galaxy note 5.3
Var. Üzerindeki micro USB çıkışı MHL destekli. Yani taktığınız kablonun ne kablosu olduğunu algılıyor. HDMI ise görüntü aktarımı yapıyor karşıdaki cihaza. Şarj aleti ise telefonu şarj ediyor. Bilgisayara takıldıysa veri aktarımına imkan veriyor.
Orijinalden alıntı : a. f . y.
iphone 4 s bunu ezer . ,
gercektenmi ne iphonmus arkadas bu ya
Buna bakarak SGS'ten çok daha performanslı bir donanımı kullanacak olan SGSII'nin bu şekilde çalışacağını düşünmek sanırım mantıksız olur.
Cihaz çıksın yazılımlar gelsin en azından bu kasılma laflarının kesileceğinden ben eminim. Başka sorunlar olur mu derseniz ona lafım yok o belli olmaz ama ben bu alette hız sorunu olacağına hiç inanmıyorum.
ama buranin da iade 300 tl civari daha az odeme birde hemen bu cihazlar geliyor buraya ulkemize aylar sonra geliyor
youtube.com/... şu videodaki menü geçmede yaşanan bariz fps düşüşünü görürsen,neden milletin ip tercih ettiğini anlarsın.İp kullanıyorum,bir halta yaramaz multitaskı ve flash desteklememe sorunları yüzünden androide takılacaktım.Ama bu videoyu tesadüfen buldum,samsunga karşı içimde oluşan, bana göre anlamsız önyargının,aslında ne kadar anlamlı bir olgu olduğu gerçeğini buldum.Birtek htc kaldı android için.
nvidia dükkanı actıda 10 oyunla yalnız.
galaxy s muadili telefonlar arasinda en makul fiyatli olani. s2nin fiyatininda ilerliyen vakitte guzel degerlere inecegine eminim. en azindan yurtdisinda.
Haberde belirtmiştim. Avustralya Doları...
Yok aborjin şilini....
Bunu buraya yazıcana 2 saniye google a yazın bakın.
Bu arada genelde avusturalyadaki ürünler ile türkiyedekilerin fiyatları yakın oluyor. 1500 lira civarlarında olması beklenebilir 1800 falan çok fazla olur...
ama genel olarak bakmazsak bence en kral telefonun 1milyar olması lasım en fazla
ama maalesef öyle değil