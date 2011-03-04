Samsung Galaxy S II için Avustralya'da 899 AUD'dan ön sipariş alınıyor

Güney Kore'nin en büyük cep telefonu üreticisi Samsung'un, Mobil Dünya Kongresi'nde lansmanını gerçekleştirdiği amiral gemisi Galaxy S II için Avustralya'da Mobicity'nin 899 Avustralya Doları'ndan (~910$) ön sipariş almaya başladığı ortaya çıktı. Hangi platformu kullacağı belirtilmeyen telefonun (Nvidia Tegra 2 ya da Samsung Exynos?) nisan ayında firmanın stoklarına girmesi bekleniyor.

Samsung Galaxy S II'nin teknik özellikleri ise merak edenler için şu şekilde;

Dört band GSM şebekesi (850, 900, 1800, 1900 MHz) ve HSDPA (21 Mbps) / HSUPA (5.76 Mbps) alt yapısı desteği

Android 2.3 ''Gingerbread'' işletim sistemi

Samsung TouchWiz 4.0 arayüzü

3.5 mm kulaklık girişi

1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemci (Samsung Exynos / Nvidia Tegra 2)

1 GB RAM

8.5 mm kalınlık

4.3 inç, 480 x 800 piksel, Super AMOLED Plus dokunmatik kapasitif ekran

16 GB / 32 GB dahili flash bellek seçenekleri

microSD kart girişi

8 megapiksel kamera, otomatik odaklama, led flaş

Görüntülü konuşma için 2 megapiksel kamera

1080p video kaydı

Wi-Fi 802.11n

Bluetooth 3.0

GPS

DLNA

microUSB portu

1650 mAh batarya

http://www.mobicity.com.au/samsung-galaxy-s2.html