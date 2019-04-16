Samsung Galaxy S10 5G, DxOMark’ın liderlik koltuğuna oturdu

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Kamera test laboratuvarı DxOMark, Samsung Galaxy S10 5G modelinin test puanını açıkladı. Galaxy S10 5G, 112 puan ile liderlik koltuğuna oturdu.

Huawei P20 Pro’nun test puanının açıklanmasından beri Samsung, DxOMark’ta Huawei’in gerisinde yer alıyordu. Galaxy S10 5G modeli ile liderlik koltuğuna yeniden oturdu fakat Huawei P30 Pro ile aynı puanı aldığı için koltuğunu Huawei ile paylaşıyor.

Fotoğrafçılıkta geride, videoda tek başına lider

Galaxy S10 5G’nin arka kamerası fotoğrafçılık yeteneği ile 117, video yeteneği ile 100 puan elde etti. Fotoğrafçılık yeteneğiyle 119 puan alan P30 Pro’nun gerisinde olsa da video yeteneği ile tek başına 1. sırada bulunuyor. Xiaomi Mi 9, video kaydında elde ettiği 99 puan ile 2. sırada bulunuyor. iPhone Xs Max ise genel değerlendirmeden 105 puan, fotoğraf yeteneği ile 110 puan, video yeteneği ile 96 puan almıştı.

Galaxy S10+ vs. Galaxy S10 5G

Samsung Galaxy S10+, genel değerlendirmede 109, fotoğrafta 114, videoda ise 97 puan almıştı. Bu üç puan türünde de Galaxy S10 5G, 3’er puan fark ile önde.

Ön kamera puanı

Samsung zaten önde olduğu ön kamera yarışında, Galaxy S10 5G ile çıtayı yükseltiyor. Ön kamera sıralamasına göre 1. sırada 97 puan ile Galaxy S10 5G, 2. Sırada 96 puan ile Galaxy S10+ ve 3. sırada 92’şer puan ile Pixel 3 ve Note 9 yer alıyor.

Galaxy S10 5G kamera özellikleri

Samsung Galaxy S10 5G’nin arka yüzünde 3D ToF sensör ile birlikte toplam dört adet kamera sensörü bulunuyor. Ön yüzeyde ise S10+’tan farklı olarak iki adet RGB sensör yerine bir adet RGB ve bir adet 3D ToF sensör bulunuyor.

Ana kamera: 12MP, 1.4µm,26mm, f/1.5–2.4 değişken diyafram açıklığı, Dual-Pixel AF, OIS

Ultra Geniş Açı: 16MP, 1.0µm, 13mm, f/2.2

2X Telefoto: 12MP, 1.0µm, 52mm, f/2.4, PDAF, OIS

3D ToF sensör

https://www.dxomark.com/samsung-galaxy-s10-5g-camera-review/