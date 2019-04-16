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Samsung Galaxy S10 5G, DxOMark’ın liderlik koltuğuna oturdu

Samsung Galaxy S10 5G'nin DxOMark puanı belli oldu. Samsung, DxOMark'ta yeniden liderlik koltuğuna oturdu fakat bu koltuğu Huawei ile birlikte paylaşmak durumunda kaldı.
1 ay
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Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Samsung Galaxy S10 5G, DxOMark’ın liderlik koltuğuna oturdu
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Kamera test laboratuvarı DxOMark, Samsung Galaxy S10 5G modelinin test puanını açıkladı. Galaxy S10 5G, 112 puan ile liderlik koltuğuna oturdu.

Huawei P20 Pro’nun test puanının açıklanmasından beri Samsung, DxOMark’ta Huawei’in gerisinde yer alıyordu. Galaxy S10 5G modeli ile liderlik koltuğuna yeniden oturdu fakat Huawei P30 Pro ile aynı puanı aldığı için koltuğunu Huawei ile paylaşıyor.

Fotoğrafçılıkta geride, videoda tek başına lider

Galaxy S10 5G’nin arka kamerası fotoğrafçılık yeteneği ile 117, video yeteneği ile 100 puan elde etti. Fotoğrafçılık yeteneğiyle 119 puan alan P30 Pro’nun gerisinde olsa da video yeteneği ile tek başına 1. sırada bulunuyor. Xiaomi Mi 9, video kaydında elde ettiği 99 puan ile 2. sırada bulunuyor. iPhone Xs Max ise genel değerlendirmeden 105 puan, fotoğraf yeteneği ile 110 puan, video yeteneği ile 96 puan almıştı.

Samsung Galaxy S10 5G, DxOMark’ın liderlik koltuğuna oturdu
 

Galaxy S10+ vs. Galaxy S10 5G

Samsung Galaxy S10+, genel değerlendirmede 109, fotoğrafta 114, videoda ise 97 puan almıştı. Bu üç puan türünde de Galaxy S10 5G, 3’er puan fark ile önde.

Ön kamera puanı     

Samsung zaten önde olduğu ön kamera yarışında, Galaxy S10 5G ile çıtayı yükseltiyor. Ön kamera sıralamasına göre 1. sırada 97 puan ile Galaxy S10 5G, 2. Sırada 96 puan ile Galaxy S10+ ve 3. sırada 92’şer puan ile Pixel 3 ve Note 9 yer alıyor.

Galaxy S10 5G kamera özellikleri

Samsung Galaxy S10 5G’nin arka yüzünde 3D ToF sensör ile birlikte toplam dört adet kamera sensörü bulunuyor. Ön yüzeyde ise S10+’tan farklı olarak iki adet RGB sensör yerine bir adet RGB ve bir adet 3D ToF sensör bulunuyor.

  • Ana kamera: 12MP, 1.4µm,26mm, f/1.5–2.4 değişken diyafram açıklığı, Dual-Pixel AF, OIS
  • Ultra Geniş Açı: 16MP, 1.0µm, 13mm, f/2.2
  • 2X Telefoto: 12MP, 1.0µm, 52mm, f/2.4, PDAF, OIS
  • 3D ToF sensör

https://www.dxomark.com/samsung-galaxy-s10-5g-camera-review/ Yorum Yaz
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koyunsayar 1 ay en beğenilen
Koltuğu Video çekme özürlü hawehawe ile mi paylaşıyor???
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java 1 ay
Demek ki Samsung bu sefer kesenin ağzını açmış...
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__Nikolaus__ 1 ay koyunsayar
Evet P30 pro maalesef koltuğu gece resim çekemeyen, 4K60fps de kumlu video çeken S10 ile paylasıyor.
Laf edecek cesarete sahip kişiler hem S10+ hem P30 pro su anda pixel 3 xl kullanmış oldugumu bilsinler, galaxy A50 ve iPhone 7 kullanıp laf atmak bedava çünkü :)
Evet P30 pro maalesef koltuğu gece resim çekemeyen, 4K60fps de kumlu video çeken S10 ile paylasıyor.Laf edecek cesarete sahip kişiler hem S10+ hem P30 pr...
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2 Yanıt Yanıtla +4
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Father Torque 1 ay
DxO'nun fotoğraf makineleriyle ilgili testlerinin güvenilirliği hakkında çok tartışmalarda bulundum ama cep telefonundaki facialarını unutmuşum bak. Adamlar bu sektörde kendilerini aşmışlar artık.
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Morphinz 1 ay
Herkes sanki durmadan 4k 60fps video çekiyormuş gibi muhabbet ediyor bitiyorum.
Telefon arkadaşım elindeki telefon. Kaç dk çekeceksin 4k 60fps video'yu? Ne kadar alan kaplıyor 4k60fps video biliyor musun sen?
Huawei daha bu işe dün başlamış bir firma. Rakipleri topla sat yaparken adamlar kendi işlemcilerini üretiyor. Genel performansa baktığımızda bence hem yazılımı ile hem de donanımı ile güzel cihazlar üretiyor.
Eksikleri olabilir fakat P20 ve P30 çok güzel cihazlar.
1-2 yıl içerisinde eğer gaza gelip yavaşlamazlarsa p40 en kötü ihtimal p50 ile zirveye otururlar.
F/P olarak şuan gayet yeterli seviyede cihazlar.
Hiç değilse Samsung gibi eski telefonları yavaşlatmıyor adamlar.
S7'ye 1 yıldan fazla süre hiç güncelleme yapmadım ve mükemmel çalışıyordu. Mecburen yaptığım güncelleme sonrası şuan performansı 1/3 oranında düştü.
Kimseye güvenim kalmadı artık. Hepsi tüketiciyi yolma peşinde boşuna marka fanatikliği yapmayın.
Boşuna kalkıp cebinizde olmayan 6-7 bin lirayıda bu cihaza gömmeyin gerek yok.
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TearsForFears 1 ay Morphinz
Başta fanboy gibi savunup sonra toparlamışsın. 6-7k verdiğin cihaz tabikide 4k 60 fps çekecek. Bu özellikler olmayacaksa niye 6-7k verelim? Üstelik rakiplerinde olan bir şey.
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Berringer 1 ay
İşin ilginç tarafı s10+ ile tof sensörü dışından 5G nin kamera özellikleri birebir aynı ama skor daha yüksek
Dxomark in sonuçları doğruyu yansıtmıyor
Ne kadar çok mercek o kadar iyi görüntü çok saçma
Ayrıca 5g bir adet selfie kamerası var diğeri tof sensor
S10+ da 2 adet kamera 10 mp diğeri 8 mp
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damn2u 1 ay
Huawei ya işlemcilerini güçlendirecek ve rakipleriyle aynı yeteneklere sahip olacak ya da artık Huawei telefonlar da Snapdragon, Honor telefonlar da Kirin işlemci ayrımı yapmaya başlasa iyi olacak. Yalnız ön kamera konusunda S10+ hatta Note 9 bile rakiplerinden epey iyi iş çıkartmış. Demek ki her firmanın çalışması ve geliştirmesi gereken alanlar var.
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adnantuna88 1 ay
4k 60 fps çekemeyen hıyarwei çöpünün ne işi var liderlikte çöplük leş kirin işlemcisiyle hemde snapdragonlu oppo bunları tahtından edecek bekliyorum.
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koyunsayar 1 ay en beğenilen
Koltuğu Video çekme özürlü hawehawe ile mi paylaşıyor???
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__Nikolaus__ 1 ay koyunsayar
Evet P30 pro maalesef koltuğu gece resim çekemeyen, 4K60fps de kumlu video çeken S10 ile paylasıyor.
Laf edecek cesarete sahip kişiler hem S10+ hem P30 pro su anda pixel 3 xl kullanmış oldugumu bilsinler, galaxy A50 ve iPhone 7 kullanıp laf atmak bedava çünkü :)
2 Yanıt Yanıtla +4
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java 1 ay
Demek ki Samsung bu sefer kesenin ağzını açmış...
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ThE LoSt 1 ay
Huawei p30 pro cihazla benzer genel toplam skorunu almak için arkada bir göze daha ihtiyaç varmış haberden bunu anlıyoruz.
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