PlayStation 5 hakkında yeni sızıntı: 24GB GDDR6 ve 2020’de tanıtım

Sony bu yılın sonlarına doğru yeni nesil konsolu PlayStation 5 için iyice çalışmaya başlayacak. Bu yıl gerçekleştirilecek E3 2019 konferansında Microsoft yeni Xbox konsoluyla herkesin kalbini çalacak olsa da Sony fanları önümüzdeki yıl ciddi bir gelişimle sevinecek.

Tüm eski PlayStation oyunlarını oynatabilecek

PS5 ile ilgili ilk çıkan söylentilere göre tamamen geriye dönük uyumlu olacak konsol, PS1/2/3/4 oyunlarını oynatabilecek. Sony ayrıca AMD mühendisleriyle birlikte yeni nesil GPU mimarisi Navi için de çabasını ortaya koyuyor. Bu grafik işlem birimi, 7nm'lik tekil transistör boyutuna sahip olacak. Bildiklerimizden bir diğeri ise PS5’in AMD Zen 2 tabanlı bir işlemciyle geleceği yönünde. Bu işlemci 8 çekirdek ve 16 iş parçacığına sahip olacak.

Donanımsal özelliklere baktığımızda bir diğer heyecan verici gelişme ise Pastebin üzerinde paylaşılan bir içerikte ortaya çıkıyor. Avrupa’da yer alan küçük bir oyun geliştirme stüdyosu, 8 aydır sektörde lider bir AAA oyun geliştirici stüdyo ile birlikte çalıştığını ve 2020’de bu üzerinde çalışılan oyunun PS5 ile birlikte tanıtılacağını açıklıyor.

Bu anonim geliştirici, PS5’in donanımsal olarak inanılmaz güçlü bir cihaz olduğunu ve PS4’e göre büyük bir atlama olduğunu belirtiyor. PS5 geliştirici kiti iddiaya göre 32GB RAM ile geliyor.

24GB paylaşımlı RAM

Kaynaklara göre PS5’in 24GB toplam GDDR6 RAM kapasitesinin 4GB’ı sistem için ayrılmış olacak. Rapora göre ayrıca PS5’te 2TB kapasiteli “bir tür NAND flash” depolama aygıtı bulunacak. Yeni nesil oyunlar hiçbir zaman küçülmeyecek çünkü bu üst seviye donanımda çalışacaklarından stüdyolar çok daha kaliteli görseller ve sesler oluşturmaya devam edecek.

Yeni oyunlardaki 4K dokular başlı başına onlarca GB yer işgal edebilirken herhangi bir modern oyun 50GB üzerine rahatlıkla çıkıyor. Bazı PC oyunları ise işi iyice büyütüp 100-150GB yer kullanıyor. Eğer PS5 2TB depolamalı bir diskle gelirse, 500GB ya da 1TB ile olduğu gibi birkaç oyun kurduktan sonra disk alanınızın tükendiğini görmeyeceksiniz.

PlayStation 5 için şimdiki fiyat beklentisi 499 dolar seviyesinde. Hatırlarsanız PS4 ve PS4 Pro, zamanında 400 dolardan satışa sunulmuştu.

https://www.tweaktown.com/news/65572/latest-ps5-rumors-24gb-gddr6-costs-499-drops-2020/index.html