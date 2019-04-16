Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

PlayStation 5 hakkında yeni sızıntı: 24GB GDDR6 ve 2020’de tanıtım

Sony'nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5 ile ilgili birkaç sızıntı ortaya çıktı. Bu sızıntılara göre cihaz donanımsal olarak eski nesile kıyasla ciddi bir yükseliş yaşayacak.
1 ay
7,6b
1
37
Oyun Konsolları
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sony bu yılın sonlarına doğru yeni nesil konsolu PlayStation 5 için iyice çalışmaya başlayacak. Bu yıl gerçekleştirilecek E3 2019 konferansında Microsoft yeni Xbox konsoluyla herkesin kalbini çalacak olsa da Sony fanları önümüzdeki yıl ciddi bir gelişimle sevinecek.

Tüm eski PlayStation oyunlarını oynatabilecek

PS5 ile ilgili ilk çıkan söylentilere göre tamamen geriye dönük uyumlu olacak konsol, PS1/2/3/4 oyunlarını oynatabilecek. Sony ayrıca AMD mühendisleriyle birlikte yeni nesil GPU mimarisi Navi için de çabasını ortaya koyuyor. Bu grafik işlem birimi, 7nm'lik tekil transistör boyutuna sahip olacak. Bildiklerimizden bir diğeri ise PS5’in AMD Zen 2 tabanlı bir işlemciyle geleceği yönünde. Bu işlemci 8 çekirdek ve 16 iş parçacığına sahip olacak.
Donanımsal özelliklere baktığımızda bir diğer heyecan verici gelişme ise Pastebin üzerinde paylaşılan bir içerikte ortaya çıkıyor. Avrupa’da yer alan küçük bir oyun geliştirme stüdyosu, 8 aydır sektörde lider bir AAA oyun geliştirici stüdyo ile birlikte çalıştığını ve 2020’de bu üzerinde çalışılan oyunun PS5 ile birlikte tanıtılacağını açıklıyor.
Bu anonim geliştirici, PS5’in donanımsal olarak inanılmaz güçlü bir cihaz olduğunu ve PS4’e göre büyük bir atlama olduğunu belirtiyor. PS5 geliştirici kiti iddiaya göre 32GB RAM ile geliyor.

24GB paylaşımlı RAM

Kaynaklara göre PS5’in 24GB toplam GDDR6 RAM kapasitesinin 4GB’ı sistem için ayrılmış olacak. Rapora göre ayrıca PS5’te 2TB kapasiteli “bir tür NAND flash” depolama aygıtı bulunacak. Yeni nesil oyunlar hiçbir zaman küçülmeyecek çünkü bu üst seviye donanımda çalışacaklarından stüdyolar çok daha kaliteli görseller ve sesler oluşturmaya devam edecek.
Yeni oyunlardaki 4K dokular başlı başına onlarca GB yer işgal edebilirken herhangi bir modern oyun 50GB üzerine rahatlıkla çıkıyor. Bazı PC oyunları ise işi iyice büyütüp 100-150GB yer kullanıyor. Eğer PS5 2TB depolamalı bir diskle gelirse, 500GB ya da 1TB ile olduğu gibi birkaç oyun kurduktan sonra disk alanınızın tükendiğini görmeyeceksiniz.
PlayStation 5 için şimdiki fiyat beklentisi 499 dolar seviyesinde. Hatırlarsanız PS4 ve PS4 Pro, zamanında 400 dolardan satışa sunulmuştu. 

https://www.tweaktown.com/news/65572/latest-ps5-rumors-24gb-gddr6-costs-499-drops-2020/index.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
n1qhthawk 1 ay en beğenilen Virtual Reality
Dostum Amerika'da WAT programı ile cankurtaran olarak çalışırken basit bir süreli işte saatliği 9.25 $ kazanıyordum. Bizimle beraber çalışan Amerikalıların tamamı lise öğrencisi idi. Günde 8 saat çalışınca kazandıkları para 74 $ ediyor, 7 gün çalışsa PS5'i ilk çıktığı gibi alabiliyor. Şu an 1900 ? (~asgari ücret) olan PS4 amazonda 200 $ (~3 günlük çalışma) ile alınabiliyor. Sony güncel kurdan çevirse sırf ~3000? eder ki bunun üstüne vergi eklenecek. Kan emenin Sony olduğuna emin misin?
Dostum Amerika'da WAT programı ile cankurtaran olarak çalışırken basit bir süreli işte saatliği 9.25 $ kazanıyordum. Bizimle beraber çalışan Amerikalıların tama...
Devamını Gör
Yanıtla +48
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Virtual Reality 1 ay
Playstation 5 Türkiye de saçma sapan fiyattan satışa çıkacağı için her eve giremeyecek ve bitme noktasına gelen Playstation Cafeler dönemi yeniden yükselişe geçecek. Playstation uygun fiyatlı satıldığı zamanlar haftada 2-3 saat takılırım diyen insanda evine, ofisine alıyordu. Bu kitle saçma sapan fiyattan çıkacak bir Playstation'ı kesinlikle kabul etmeyecektir. Playstation Cafeler bu kitlenin gazını almak için birebir. Tabi bunlar Türkiye pazarı için geçerli. Dünyanın geri kalanında konsollar aman aman para eden cihazlar değil. Hatta para bile değil. Türkiye de ise araba değerinde. Oyunlarıda altın değerinde.
Türk oyuncusunun umudu Google Stadia dadır. 10 yıl içinde ciddi gelişmeler olacak. Umudunu yitirme Türk oyuncusu. Kan emici Sony'nin de sonu gelecek.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Playstation 5 Türkiye de saçma sapan fiyattan satışa çıkacağı için her eve giremeyecek ve bitme noktasına gelen Playstation Cafeler dönemi yeniden yükselişe ge...
Devamını Gör
6 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Batubolat 14 sa.
Bu özelliklerin, özellikle yanında 2TB Nand flash bir depolama aygıtıyla gelecek olması bu fiyata imkansız. Benim mi piyasadan haberim yok, yoksa adamlar zararına konsol mu satıyor ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gowlet 4 gün
3’ün o uçsuz bucaksız arşivini oynatsın da gerisi pek önemli değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JESKO 1 ay
Fake haberlerden biri daha böyle bir donanımla gelmesi imkansız.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
XanthiN 1 ay

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 ay
Özellikler beklediğimden daha iyi. True Next gen bir cihaz olmuş. Özel oyunlarıyla çok canlar yakar...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GameboyColor 1 ay
Nvidianın 8gb bellekli son model kartlarının ölüm ilanı olmuş 20gb vram.
Amd 16gb vega ile şimdiden yerini sağlama almış oldu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pop-up 1 ay
tüm ps oyunlarının oynanması güzel haber 2020 olacağı çok belliydi zaten.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 ay
Bazı sitelerde de 4k 60 frame oynatacak deniyo, onlar tamamen uçmuş. Ps4 bile şu anda 1080p 60 frame çalıştıramazken, 4k 60 hayal olur. Sonynin tek amacı bu nesilde 1080p 60 frame i yakalamak bence. Ayrıca güncel pcler bile 4k60 çalıştıramıyor. Üstelik de 500 dolara 32gb ram ve gxt1080ti seviyesinde gpu? Pek hayalperest olmaya gerek yok.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emrahcey 1 ay
Bim 1799 TL'den RDR2 li PS4 Slim satmaya hazırlanıyorken gelen haber, dikkat cekici, Garantisi azalmış ikinci el cihazlara 1850 TL. isteme mantığını kafam almıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arekamint 1 ay
tüm eski playstation oyunlarını oynatması bence bütün özelliklere yeter
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
turker03 1 ay arekamint
Aynen. Çünkü bu sorun tam bir saçmalıktı. Bence de bu sebeple serinin en iyi cihazı olacak. ps2'den sonra alacağım tek playstation olabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +273 12 Angry Men +161 Informed +149 serdar_k +120 madmahmutd +113 csh +90 flowerhorn +84 aca-n +82 Chronotide +75 CoreXXX +62
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7584 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
playstation 5, amd navi ve
8 etiket daha amd zen 2 ps5 navi gpu Oyun Konsolları Ev Elektroniği Çağrı Babuçcuoğlu MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 ay Google Play Store üzerinden sistem güncellemeleri Pixel telefonlar için başladı 1 ay Hücre moleküllerinin tespitini kolaylaştıran ışıma yöntemi geliştirildi 1 ay Xiaomi, 23 Nisan'da yeni LED TV'lerini tanıtacak 1 ay Google, DeepMind Health yapay zekasını inceleyen kurulu dağıtıyor 1 ay Avrupa Parlamentosu, yeni araçlarda güvenlik teknolojilerini zorunlu kılan düzenlemeyi onayladı 1 ay Capcom kendi retro konsolunu duyurdu: Home Arcade 1 ay Game of Thrones'un final sezonu izleyici rekorları kırarak başladı 1 ay Boston Dynamics’in robot köpek ordusu kamyon çekiyor! 1 ay 2si1 | Fotoğraf çekildi de ne oldu? Kara delik! 1 ay Yeni Razer Core X Chroma, RGB ışıklandırma ve Gigabit Ethernet ile geliyor 1 ay Orta Doğu ve Afrika bölgesinde internet kullanıcı sayısı yüzde 41 artacak 1 ay Facebook Messenger karanlık mod kullanıma sunuldu 1 ay Renault, Çin'de yeni elektrikli crossover'ını tanıttı: Renault City K-ZE 1 ay Bilim insanları okyanustaki yağları yiyen bakteri keşfetti 1 ay Çin, 2040 yılına kadar füzyon enerjisi üretme peşinde 1 ay Samsung Galaxy S10 5G, DxOMark’ın liderlik koltuğuna oturdu 1 ay Parrot, katlanabilir drone Anafi’ye termal kamera ekledi 1 ay Samsung 5nm EUV çalışmalarını tamamladı 1 ay Jumbo: Facebook, Twitter ve Google geçmişinizi temizleyebilen uygulama 1 ay 50. kuruluş yılına özel Ryzen 7 2700X işlemcisi geliyor 1 ay GÖRÜNTÜLENEN PlayStation 5 hakkında yeni sızıntı: 24GB GDDR6 ve 2020’de tanıtım Sonraki Eski Volkswagen CEO'su dolandırıcılık suçundan 10 yıl hapis yatabilir 1 ay Huawei, 5G modem satma konusunu Apple ile konuşmadığını söyledi 1 ay Game of Thrones ateşi Mars’a yansıdı 1 ay VLC uygulaması, Huawei cihazlar için tekrar indirmeye sunuldu 1 ay Aston Martin’in ilk elektrikli otomobili Rapide E tanıtıldı 1 ay Avengers: Endgame internete sızdı "Sosyal medyaya dikkat" 1 ay Ekran üreticisi Japan Display, batmamak için Tayvan ve Çinli şirketlerle anlaşma yaptı 1 ay Bankalar, telefon kredisi almak isteyene sigortayı şart koşuyor 1 ay Microsoft, PC ve mobil cihazlar için Forza Street oyununu duyurdu 1 ay SpaceX, Falcon Heavy roketinin merkez parçasını kabaran okyanusta kaybetti 1 ay Apple uyardı: iPad Pro kullanıcıları Apple Pencil ve araba anahtarlarını birbirinden uzak tutmalı 1 ay Google Pixel 3a ve 3a XL tanıtım günü Avengers temasıyla açıklandı 1 ay Outlook.com hesaplarının ele geçirilmesi ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı 1 ay Asus ilk ROG oyuncu kasasını duyurdu 1 ay Microsoft da gerçek kablosuz kulaklık geliştiriyor 1 ay Samsung’dan 75$’a akıllı telefon 1 ay Samsung Galaxy Note 10 Pro geliyor 1 ay Samsung Galaxy A80 ve OnePlus 7 geliyor | Mobilite 1 ay Yapay zeka tarafından hazırlanan ilk spor, Speedgate 1 ay Eleştiri yağmuruna tutulan yeni Hellboy filmi gişede çakıldı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim