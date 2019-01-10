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Samsung Galaxy S10 Lite modeli Galaxy S10 E olarak isimlendirilebilir

Samsung’un Galaxy S10 ailesine daha uygun fiyatlı Lite modeli hazırladığı uzun zamandır biliniyor. Ortaya çıkan son bilgiler telefonun Galaxy S10 E olarak isimlendirileceğini gösteriyor.
4 ay
4,7b
1
4
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Samsung Galaxy S10 Lite modeli Galaxy S10 E olarak isimlendirilebilir
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Samsung Galaxy S10 için geri sayım başladı. Firmanın yeni modelini tanıtırken Galaxy S10 Plus ve Galaxy S10 Lite olmak üzere iki farklı varyantı da göstermesi bekleniyor. Ortaya çıkan son sızıntılar uygun fiyatlı olması beklenen Galaxy S10 Lite modelinin Galaxy S10 E olarak adlandırılabileceğini gösteriyor.

Ekran üzerinden parmak izi sensörü bulunmayacak

İngiltere merkezli kılıf üreticisi tarafından ortaya çıkarılan sızıntı sayesinde Galaxy S10 E (Lite) modelinde ekrandan parmak izi sensörü olmadığı da öğrenilmiş oldu. Galaxy S10 ve S10 Plus modellerinde ise bu özelliğin bulunması bekleniyor. Galaxy S10E’nin parmak izi sensörü, Galaxy A7 2018’de olduğu gibi cihazın yan tarafında bulunacak.

Ayrıca Bkz. "Delikli ekrana sahip Nokia 8.1 Plus'ın görselleri yayınlandı"

Daha öncesinde Galaxy S10 E’nin 5.8 inç Full HD+ Amoled Ekran, Snapdragon 855 işlemci, 4GB / 6GB RAM, 3100 mAh batarya gibi özelliklerle birlikte geleceği biliniyordu. Galaxy S10 6.1 inç, Galaxy S10+ ise 6.4 inç boyutunda ekrana sahip olacak.

Samsung Galaxy S10 Lite modeli Galaxy S10 E olarak isimlendirilebilir
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Galaxy S10 E modelinin iPhone XR karşısına konulacağı tahmin ediliyor. Bu da 650-750 dolar arası bir fiyatlandırma ile satışa çıkacağı anlamına geliyor. Son olarak Galaxy S10 serisinin sarı, beyaz, siyah, yeşil ve mavi renkleriyle 20 Şubat tarihinde tanıtılabileceğini hatırlatalım. Bu tarih 25-28 Şubat arasında yapılacak Mobil Dünya Kongresi’ne oldukça yakın.


https://www.gizmochina.com/2019/01/10/samsung-galaxy-s10-e-could-be-s10-lites-real-name/ Yorum Yaz
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Celonfix 4 ay
Yakın zamanda ön bölümde ekranın yerini kamera alacak.Kameranın da sağ üst köşesine küçük bir ekran koyacaklar
. Hatta çentik ekranlı İphone bile çıkar

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kesbi 4 ay
SE olsun tam olsun.
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Xiaomiseverim 4 ay
Şu resimlerdeki ön kameralar küçül de cebime gir kıvamında oluyor ama a8s de gördük ki gerçeği kat kat büyük
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mlhkhy 4 ay
Estetik açıdan daha iyi görünsün diye A8s nazaran traşlanmış daha ufak ve ince yapıda çıkarabilirler. Kaldı ki infinity display ekranda bunu yapıyorlar. S ve Note serileri daha ince çerçeveli diğerleri daha kalın.
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