Samsung Galaxy S10 Lite modeli Galaxy S10 E olarak isimlendirilebilir

Samsung Galaxy S10 için geri sayım başladı. Firmanın yeni modelini tanıtırken Galaxy S10 Plus ve Galaxy S10 Lite olmak üzere iki farklı varyantı da göstermesi bekleniyor. Ortaya çıkan son sızıntılar uygun fiyatlı olması beklenen Galaxy S10 Lite modelinin Galaxy S10 E olarak adlandırılabileceğini gösteriyor.

Ekran üzerinden parmak izi sensörü bulunmayacak

İngiltere merkezli kılıf üreticisi tarafından ortaya çıkarılan sızıntı sayesinde Galaxy S10 E (Lite) modelinde ekrandan parmak izi sensörü olmadığı da öğrenilmiş oldu. Galaxy S10 ve S10 Plus modellerinde ise bu özelliğin bulunması bekleniyor. Galaxy S10E’nin parmak izi sensörü, Galaxy A7 2018’de olduğu gibi cihazın yan tarafında bulunacak.

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Daha öncesinde Galaxy S10 E’nin 5.8 inç Full HD+ Amoled Ekran, Snapdragon 855 işlemci, 4GB / 6GB RAM, 3100 mAh batarya gibi özelliklerle birlikte geleceği biliniyordu. Galaxy S10 6.1 inç, Galaxy S10+ ise 6.4 inç boyutunda ekrana sahip olacak.

Galaxy S10 E modelinin iPhone XR karşısına konulacağı tahmin ediliyor. Bu da 650-750 dolar arası bir fiyatlandırma ile satışa çıkacağı anlamına geliyor. Son olarak Galaxy S10 serisinin sarı, beyaz, siyah, yeşil ve mavi renkleriyle 20 Şubat tarihinde tanıtılabileceğini hatırlatalım. Bu tarih 25-28 Şubat arasında yapılacak Mobil Dünya Kongresi’ne oldukça yakın.

https://www.gizmochina.com/2019/01/10/samsung-galaxy-s10-e-could-be-s10-lites-real-name/