Samsung Galaxy S10 Plus'ın yüz tanıma özelliği, fotoğrafla kandırıldı

Teknoloji Editörü
Güney Koreli teknoloji şirketi Samsung, yeni amiral gemisi modellerinin tanıtımının üzerinden henüz birkaç gün geçmiş olmasına rağmen, oldukça can sıkıcı bir konuyla gündeme geldi. Yayınlanan bir videoda Galaxy S10 Plus modelinin yüz tanıma özelliğinin, bir fotoğrafla kandırılabildiği ortaya çıktı.
iPhone X ile çekilen fotoğrafla aşıldımobiFlip.de sitesi tarafından yayınlanan bir videoda, Galaxy S10 Plus'ın, iPhone X'in ön kamerası ile çekilen bir fotoğraf yardımıyla yüz tanıma sisteminin aşıldığı görülüyor. Zira Samsung, Galaxy S10 serisini tanıtırken yüz tanıma özelliği hakkında pek fazla bilgi vermedi ve bu nedenle şirketin, günümüz standartlarına uymayan çok basit bir versiyon kullanmış olduğu ifade ediliyor.
Huawei gibi diğer akıllı telefon üreticilerinin, kendi yüz tanıma sistemlerini geliştiriyor olması, Samsung açısından bir dezavantaja dönüşmüş durumda. Şirket yeni cihazlarında Qualcomm'un ultrasonik parmak izi tarayıcılarını kullanıyor ve bu güvenlik önleminin şimdilik en iyi seçenek olduğu ortada. Samsung'un gelecekte daha güçlü yüz tanıma teknolojisi geliştireceği konuşulurken, Apple'ın Face ID'sinin hala en güvenli teknoloji olduğu belirtiliyor.
https://www.mobiflip.de/samsung-galaxy-s10-gesichtserkennung-trick-sicher/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ya bu sorun değil de esas sorun samsung s8 mi hangi samsung model patlıyordu. yüzü tanıtacağım derken milletin yüzüne telefonu patlatmasınlar..
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