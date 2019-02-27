Samsung Galaxy S10 Plus'ın yüz tanıma özelliği, fotoğrafla kandırıldı

Güney Koreli teknoloji şirketi Samsung, yeni amiral gemisi modellerinin tanıtımının üzerinden henüz birkaç gün geçmiş olmasına rağmen, oldukça can sıkıcı bir konuyla gündeme geldi. Yayınlanan bir videoda Galaxy S10 Plus modelinin yüz tanıma özelliğinin, bir fotoğrafla kandırılabildiği ortaya çıktı.

iPhone X ile çekilen fotoğrafla aşıldı

https://www.mobiflip.de/samsung-galaxy-s10-gesichtserkennung-trick-sicher/

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mobiFlip.de sitesi tarafındanbir videoda,'ın,'in ön kamerası ile çekilen bir fotoğraf yardımıyla yüz tanıma sisteminin aşıldığı görülüyor. Zira Samsung, Galaxy S10 serisini tanıtırkenhakkında pek fazla bilgi vermedi ve bu nedenle şirketin, günümüz standartlarına uymayan çokkullanmış olduğu ifade ediliyor.gibi diğer akıllı telefon üreticilerinin,geliştiriyor olması, Samsung açısından birdönüşmüş durumda. Şirket yeni cihazlarında Qualcomm'unkullanıyor ve bu güvenlik önleminin şimdilikolduğu ortada. Samsung'un gelecekte daha güçlü yüz tanıma teknolojisi geliştireceği konuşulurken,'ın'sinin hala en güvenli teknoloji olduğu belirtiliyor.