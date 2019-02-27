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Samsung Galaxy S10 Plus'ın yüz tanıma özelliği, fotoğrafla kandırıldı

Samsung, geçtiğimiz günlerde tanıttığı Galaxy S10 serisi ile ilgili can sıkan bir haberle gündemde. Yayınlanan bir video S10 Plus'ın yüz tanıma özelliğinin fotoğrafla kandırılabildiğini gösteriyor.
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Güney Koreli teknoloji şirketi Samsung, yeni amiral gemisi modellerinin tanıtımının üzerinden henüz birkaç gün geçmiş olmasına rağmen, oldukça can sıkıcı bir konuyla gündeme geldi. Yayınlanan bir videoda Galaxy S10 Plus modelinin yüz tanıma özelliğinin, bir fotoğrafla kandırılabildiği ortaya çıktı.

iPhone X ile çekilen fotoğrafla aşıldı

mobiFlip.de sitesi tarafından yayınlanan bir videoda, Galaxy S10 Plus'ın, iPhone X'in ön kamerası ile çekilen bir fotoğraf yardımıyla yüz tanıma sisteminin aşıldığı görülüyor. Zira Samsung, Galaxy S10 serisini tanıtırken yüz tanıma özelliği hakkında pek fazla bilgi vermedi ve bu nedenle şirketin, günümüz standartlarına uymayan çok basit bir versiyon kullanmış olduğu ifade ediliyor.

Huawei gibi diğer akıllı telefon üreticilerinin, kendi yüz tanıma sistemlerini geliştiriyor olması, Samsung açısından bir dezavantaja dönüşmüş durumda. Şirket yeni cihazlarında Qualcomm'un ultrasonik parmak izi tarayıcılarını kullanıyor ve bu güvenlik önleminin şimdilik en iyi seçenek olduğu ortada. Samsung'un gelecekte daha güçlü yüz tanıma teknolojisi geliştireceği konuşulurken, Apple'ın Face ID'sinin hala en güvenli teknoloji olduğu belirtiliyor.

https://www.mobiflip.de/samsung-galaxy-s10-gesichtserkennung-trick-sicher/ Yorum Yaz
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Whippoorwill 2 ay en beğenilen
Parmak izi yokmuş gibi haber yapalım.
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cumur 2 ay
zaten yüz tanımaya ilgili bir iddiası yoktu lansmanda bile üzerinde durulmadı ultrasonik parmak izi varken niye uğraşsın ki saçma sapan yüz tanıma işi ile
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scorpion20 2 ay
hızlı okumanın sorunu da bu
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The.Mafia 2 ay
Bu işi en iyi yapan Apple
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TearsForFears 2 ay
Ekranda parmak izi okuma varken boş iş bence. Apple da keşke bu teknoloji kaldırsada kocaman çentikten kurtulsak.
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Outerstellar 2 ay yeni yorumcu TearsForFears
Ön kamere gene olacak zaten?
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hmrkartal 2 ay
Devlet sırlarını sakladigimiz telefon ....eyvahh eyvahh..:) çok abartıyoruz cokkkk
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DH Misafiri 2 ay
Bi güncellemeye bakar çokta önemli değil. Apple çok güvenli diyorsunuz kaçtane apple kullanan ünlünün telefonundaki bir çok şeyi sızdırıyorlar ifşa oluyorlar madem apple bu kadar güvenli bu insanların resimleri felan nasıl ortaya çıkıyor allahtan güvenli yoksa napardık. Apple ve Huawei fanlığı var biraz Donanımhaberde haberlerinde sanki bana biraz öyle geldi önceden herşeyde bi objektif bakış açısı olurdu ama.
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Greylights 2 ay
Bir güncellemeye bakar, s9+ bile yemiyor iris kullanmasan da. Hareketleri göz kırpmayı felan bekliyor insan olduğunu teyit etmek için. Çift kamera ile 3D tanıma yapar en kötü akıl var mantık var. Telefon bu demek çok yanlış. Millet de sövüyör, te allam ya...
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The souls migration 2 ay Greylights
iyi dedin katılıyorum sana. göz kırpmaya ilaveler yapılırsa ama çok anlamlı olur. mesela sıralı olmayacak, her seferinde rastgele yüz ve göz hareketlerini mecburi bırakacak bir yazılım. göz kırp, burun kıvır, dudak bük, dil çıkar, sağdan ve soldan poz vermeler, el ile yüzü kaşıma, saüdan veya soldan kaşımalar.. değişik varyasyonlar uygulayabilir samsung.



ya bu sorun değil de esas sorun samsung s8 mi hangi samsung model patlıyordu. yüzü tanıtacağım derken milletin yüzüne telefonu patlatmasınlar..
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Whippoorwill 2 ay en beğenilen
Parmak izi yokmuş gibi haber yapalım.
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cumur 2 ay Whippoorwill
aynen öyle her daim çalışan daha güvenli sistem varken laf ola beri gele bi haber
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renega 2 ay
ahahahaha ağlayın samsung kafalat
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esmerbuyucu 2 ay
Taş devrindeki yüz tanıma 😂
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samsung, hack ve
6 etiket daha yüz tanıma teknolojisi samsung galaxy s10 plus Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Uğur Seven Popüler
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