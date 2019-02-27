Samsung, Galaxy Fold'un ekranının neden içe katlandığını açıkladı

Teknoloji Editörü
Bu yılın katlanabilir akıllı telefon yılı olacağı ortadaydı ve birbiri ardına tanıtılan cihazlar da bu görüşümüzü doğrulamış oldu. Samsung ve Huawei katlanabilir akıllı telefonlarını tanıttılar ve iki modeldeki katlama biçimi ise dikkat çeken konuların başında geliyor.
Ekranı korumanın en iyi yolu
Samsung Galaxy Fold ve Huawei Mate X katlanabilir akıllı telefonlar arasındaki farklardan biri, Samsung ekranının içe doğru katlanması, Huawei'nin ise dışa doğru katlanması. Teknolojiyi yakından takip edenleri ikiye bölen bu meseleye Samsung tarafından bir açıklama geldi. Samsung'un İngiltere'deki ürün, hizmet ve ticari strateji direktörü Kate Beaumont'a göre Galaxy Fold'un içe doğru katlanması ekranı korumanın en iyi yolu.Beaumont konuyla ilgili olarak verdiği demeçte: "Çok fazla seçenek düşündük. Eğer bir açıklama isterseniz, kullanılabilirlik, dayanıklılık gibi şeyler var ve içe doğru katlamanın, o ekranı korumanın en iyi yolu olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı. Henüz yeni bir teknoloji olduğu için Samsung veya Huawei'nin cihazlarının ne kadar dayanıklı olduğu belirsiz. Bunun yanında cihazların ne kadar işlevsel olduğunun da ortaya çıkması uzun bir süre alacak gibi görünüyor.
https://www.theverge.com/2019/2/26/18241123/samsung-galaxy-fold-press-event-luxury-launch-interview-mwc-2019 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Fazladan ekran da koymus. Dis ekrani devasa olmasini isteyen zaten cihazini acar :) . Yok acmadan da disardan da dev olsun diyen varsa o zaman klasik S10 Plus veya S10 5G alir :) ...