Samsung, Galaxy Fold'un ekranının neden içe katlandığını açıkladı

Bu yılın katlanabilir akıllı telefon yılı olacağı ortadaydı ve birbiri ardına tanıtılan cihazlar da bu görüşümüzü doğrulamış oldu. Samsung ve Huawei katlanabilir akıllı telefonlarını tanıttılar ve iki modeldeki katlama biçimi ise dikkat çeken konuların başında geliyor.

Ekranı korumanın en iyi yolu

Samsung Galaxy Fold ve Huawei Mate X katlanabilir akıllı telefonlar arasındaki farklardan biri, Samsung ekranının içe doğru katlanması, Huawei'nin ise dışa doğru katlanması. Teknolojiyi yakından takip edenleri ikiye bölen bu meseleye Samsung tarafından bir açıklama geldi. Samsung'un İngiltere'deki ürün, hizmet ve ticari strateji direktörü Kate Beaumont'a göre Galaxy Fold'un içe doğru katlanması ekranı korumanın en iyi yolu.

https://www.theverge.com/2019/2/26/18241123/samsung-galaxy-fold-press-event-luxury-launch-interview-mwc-2019

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Beaumont konuyla ilgili olarak verdiği: "Çok fazla seçenek düşündük. Eğer bir açıklama isterseniz, kullanılabilirlik, dayanıklılık gibi şeyler var ve içe doğru katlamanın, o ekranı korumanın en iyi yolu olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı. Henüz yeni bir teknoloji olduğu içinveya'nin cihazlarının ne kadarolduğu belirsiz. Bunun yanında cihazların ne kadarolduğunun da ortaya çıkması uzun bir süre alacak gibi görünüyor.