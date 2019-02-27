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Samsung, Galaxy Fold'un ekranının neden içe katlandığını açıkladı

Teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz 22 Şubat'ta tanıtımını yaptığı dünyanın ilk katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Fold'un neden dışa değil de içe katlandığını açıkladı.
2 ay
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38
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Bu yılın katlanabilir akıllı telefon yılı olacağı ortadaydı ve birbiri ardına tanıtılan cihazlar da bu görüşümüzü doğrulamış oldu. Samsung ve Huawei katlanabilir akıllı telefonlarını tanıttılar ve iki modeldeki katlama biçimi ise dikkat çeken konuların başında geliyor.

Ekranı korumanın en iyi yolu

Samsung Galaxy Fold ve Huawei Mate X katlanabilir akıllı telefonlar arasındaki farklardan biri, Samsung ekranının içe doğru katlanması, Huawei'nin ise dışa doğru katlanması. Teknolojiyi yakından takip edenleri ikiye bölen bu meseleye Samsung tarafından bir açıklama geldi. Samsung'un İngiltere'deki ürün, hizmet ve ticari strateji direktörü Kate Beaumont'a göre Galaxy Fold'un içe doğru katlanması ekranı korumanın en iyi yolu.
Beaumont konuyla ilgili olarak verdiği demeçte: "Çok fazla seçenek düşündük. Eğer bir açıklama isterseniz, kullanılabilirlik, dayanıklılık gibi şeyler var ve içe doğru katlamanın, o ekranı korumanın en iyi yolu olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı. Henüz yeni bir teknoloji olduğu için Samsung veya Huawei'nin cihazlarının ne kadar dayanıklı olduğu belirsiz. Bunun yanında cihazların ne kadar işlevsel olduğunun da ortaya çıkması uzun bir süre alacak gibi görünüyor.

https://www.theverge.com/2019/2/26/18241123/samsung-galaxy-fold-press-event-luxury-launch-interview-mwc-2019 Yorum Yaz
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smart1978 2 ay en beğenilen
Aklin yolu birdir. Samsung'taki bilirkisi aciklamis ;)
Fazladan ekran da koymus. Dis ekrani devasa olmasini isteyen zaten cihazini acar :) . Yok acmadan da disardan da dev olsun diyen varsa o zaman klasik S10 Plus veya S10 5G alir :) ...
Aklin yolu birdir. Samsung'taki bilirkisi aciklamis;)Fazladan ekran da koymus. Dis ekrani devasa olmasini isteyen zaten cihazini acar :) . Yok acmad...
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1 Yanıt Yanıtla +18
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AskN0More 2 ay
Ekranin ice katlanmasi ile ilgili kimsenin sorunu yok bence... dis ekranin ekran kasa oraninin kotu olmasiyla ilgili sorunu var.
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GT_55 2 ay
Huawei mate x'in piyasaya o şekilde çıkması meçhul. Dayanıklılık olarak hiç güven vermiyor. Hele o dalgalı muşamba ekranı hiç hoş durmuyor. Sırf aha bizde katlanabilir telefon yaptık demek için, yapılmış gibi...
Huawei mate x'in piyasaya o şekilde çıkması meçhul. Dayanıklılık olarak hiç güven vermiyor. Hele o dalgalı muşamba ekranı hiç hoş durmuyor. Sırf aha bizde katl...
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scorpion20 2 ay
şahsen 2000e katlayamam nasıl olsa
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Askaparta 2 ay
İçe de katlansa dışa da katlansa Xiaomi katlayana kadar katlanacağız.
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DH Misafiri 2 ay
telefon katlanıkken arkadaki kameranın boyutu çok orantısız görünüyor. aşırı rahatsız edici bence
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cabriyo 2 ay
şu katlanan telefonların ekranının kırılabilirliğine dair ilk defa bir haber görüyorum. ki esas mesele katlanması değil ilk yere düştüğünde ne olacak? apple saatler 50 cmden düşüyor dağılıyor ekranı. ve 1800tl onarım bedeli var.
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denizbay1 2 ay
Alınıp alınmaması başka mesele, Samsung'un bu modelinde kapanınca ekran çok ince ve gubudik duruyor bana göre. Huawei'nin orantısı güzel.
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hamza5806 2 ay
Fazla dusunmeye gerek yok zaten 2000 dolar :D
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general4242 2 ay
Baaaakkk seeeenn çapkııın.
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ahmetcakar433 2 ay yeni yorumcu
Bence bu işin suyu çıktı artık. Firmalar birbirleriyle yarışmak için kullanıcıları zorlamaya başladı.
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DH Misafiri 2 ay
Samsung a tasarım da şunları yanlış yapmışsınız diyebiliyor muyuz hayır o zaman canları cehenneme... gxh
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DH Misafiri 2 ay
O ekranı içe katlayıp korumak isteyen tasarımcı yaptığı diğer tasarım hatalarına da odaklanmalıymış.
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6 etiket daha katlanabilir akıllı telefon samsung galaxy fold Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Uğur Seven Popüler
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