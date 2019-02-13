Samsung Galaxy S10 ön sipariş edenlere Galaxy Buds kablosuz kulaklık hediye edilecek

Samsung Vietnam resmi sitesine yeni bir afiş eklendi. Bu afişte Samsung Galaxy S10 modelini ön sipariş yöntemiyle satın alanlara özel bir hediye paketi verileceği yazıyor. JBL Charge 3, S10 için Clear View kılıf ve Galaxy Buds bu paketin içerisinde yer alan ürünler ve toplam değerleri 300 doları buluyor.

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Bazı ülkelerde geçerli

Samsung Galaxy S10 ile birlikte Galaxy Buds kablosuz kulaklık verileceği daha öncesinde tahmin ediliyordu. Samsung Vietnam resmi sitesine eklenen bu görselle birlikte kesinleşmiş oldu. Ön sipariş tarihleri ise 11 Şubat ve 26 Şubat arası olarak belirtilmiş. Başka ülkelerdeki Samsung yetkili satıcıları da ön sipariş verecekler için değişik paketler hazırlığındalar.

Galaxy Buds hakkında daha önce gördüğümüz sızıntılarda Samsung Galaxy S10 ile kablosuz şarj edilebileceği öğrenilmişti. Galaxy S10’un PowerShare olarak adlandırılan teknolojisi sayesinde Galaxy Buds modelini akıllı telefonun arkasına bırakarak şarj olmasını sağlayabiliyorsunuz.

20 Şubat tarihinde gerçekleşecek etkinlikte 5G destekli modelden, katlanabilir akıllı telefona kadar birçok ürün görmeyi bekliyoruz. Etkinliğe bir haftadan az bir süre kaldığı için geri sayım başladı diyebiliriz.

https://www.samsung.com/vn/ses/