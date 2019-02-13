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Samsung Galaxy S10 ön sipariş edenlere Galaxy Buds kablosuz kulaklık hediye edilecek

Samsung’un 20 Şubat tarihinde Galaxy S10 serisi için düzenleyeceği etkinlikte Galaxy Buds kablosuz kulaklık modelini de göreceğiz. Galaxy S10 ön sipariş edenlere hediye edilmesi planlanıyor.
3 ay
6,2b
1
16
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Samsung Galaxy S10 ön sipariş edenlere Galaxy Buds kablosuz kulaklık hediye edilecek
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Samsung Vietnam resmi sitesine yeni bir afiş eklendi. Bu afişte Samsung Galaxy S10 modelini ön sipariş yöntemiyle satın alanlara özel bir hediye paketi verileceği yazıyor. JBL Charge 3, S10 için Clear View kılıf ve Galaxy Buds bu paketin içerisinde yer alan ürünler ve toplam değerleri 300 doları buluyor.
Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi 9 çalışır halde görüntülendi"

Bazı ülkelerde geçerli

Samsung Galaxy S10 ile birlikte Galaxy Buds kablosuz kulaklık verileceği daha öncesinde tahmin ediliyordu. Samsung Vietnam resmi sitesine eklenen bu görselle birlikte kesinleşmiş oldu. Ön sipariş tarihleri ise 11 Şubat ve 26 Şubat arası olarak belirtilmiş. Başka ülkelerdeki Samsung yetkili satıcıları da ön sipariş verecekler için değişik paketler hazırlığındalar.

Galaxy Buds hakkında daha önce gördüğümüz sızıntılarda Samsung Galaxy S10 ile kablosuz şarj edilebileceği öğrenilmişti. Galaxy S10’un PowerShare olarak adlandırılan teknolojisi sayesinde Galaxy Buds modelini akıllı telefonun arkasına bırakarak şarj olmasını sağlayabiliyorsunuz.

Samsung Galaxy S10 ön sipariş edenlere Galaxy Buds kablosuz kulaklık hediye edilecek
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20 Şubat tarihinde gerçekleşecek etkinlikte 5G destekli modelden, katlanabilir akıllı telefona kadar birçok ürün görmeyi bekliyoruz. Etkinliğe bir haftadan az bir süre kaldığı için geri sayım başladı diyebiliriz.


https://www.samsung.com/vn/ses/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 3 ay
askeri degildir o asgari demek istedin sen ama farkinda bile degilsin :)
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DH Misafiri 3 ay
Bence gayet iyi bu hediye.
Avrupada operator indirimleri zaten var. Ornek Samsung Note 9 serbest satis 1000 euro iken operatorden 680 euroya aldim ve bunun yanina 150 euroluk hediyede eklenince yemede yaninda yat.
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zotacing 3 ay
S8 ile büyük devrim yaptılar ama S9'da o devrim olmadı, S10'da da olmayacaktır. S12 veya S13'e kadar radikal bir değişiklik beklemiyorum şahsen.
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planetech 3 ay
Note9 da yaptılar aynı numarayı, 6400e hediyesi var diye satılan telefon 2 ay sonra kampanyasız dönemde 5500e satılmaya başlandı. Yani o kulaklıkları 900 TL hatta bazı site fiyatlarına göre 1000 TL ye itelediler, şu an tlf fiyatı 5000 civarı
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Kerim5100 3 ay
Türkiye'de 200TL hediye çeki verirler artık SamsungWA'da kullanmalık :D
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Fenomenon 3 ay
hediyesi 300$ sa 1300$'dan aşağı gelmez. hediyeler bitince de %25 indirim yapıp 1000$'a düşürürler.
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cumur 3 ay Fenomenon
o tür çakallıklar bizlere has maalesef, yani yaparsa samsung Türkiye ekibi yapar
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dr_divx 3 ay
kaz gelecek yerden tavuk esirgenmezmiş! :)
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cayadüsensinek 3 ay dr_divx
Bunu hiç vermiyen elmada var hocam gene Samsung insafli biraz.
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renega 3 ay
s10 konusunda eleştirileri şunlar:
-Aşırı büyük
-aşırı pahalı
-edge kıvrımları korkunç
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haqueim 3 ay renega
700 avro 1400 avro arasında olacakmış fiyatlar.nesi pahalı.adamların 1 askeri ücreti dahi etmiyor
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Bysnbad 3 ay renega
Edge neresi korkunç kisisel olarak herkes sever yada sevmez pil konusunda geride olabilir onemli olan pil performansidir cok isteyen gider energizer alir kimseye zorla satmiyorlar elestiryorsak normal açıdan elestirin
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