Xiaomi Mi 9 çalışır halde görüntülendi

Xiaomi yeni amiral gemi modeli Mi 9’u 20 Şubat tarihinde tanıtacağını bugün açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından henüz çok az bir süre geçmişken Mi 9 modelinin çalışır halde olduğu fotoğraflar ortaya çıktı. Tasarımı ve ekranı hakkında pek çok bilgi öğrenilmiş oldu.

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Su damlası çentik ile geliyor

Sızan görsellerde cihazın su damlası çentik tasarımıyla geleceği görüldü. 6.4 inç boyutunda AMOLED ekrana sahip olan cihaz Gorilla Glass 5 ile güçlendiriliyor. Arka tarafa geçtiğimizde ise daha öncesinde ortaya çıkan diğer görsellerle aynı tasarımı görüyoruz. Sol üst tarafa üç sensörden oluşan arka kamera paketi yerleştirilmiş. Ana kameranın 48 MP olması bekleniyor. Yardımcı kameraların biri 12 MP çözünürlüğünde diğeri ise derinlik algılama işlemine yardımcı olması amacıyla ToF sensör içeriyor.

Mi 9'un hem mavi hem de siyah renklerinin görselleri mevcut. Cihazın sağ kısmında ses açma/kapama ve güç tuşları bulunuyor. Sol tarafında ise bir başka tuş daha var. Bu tuş sesli asistanı uyandırmak amacıyla kullanılıyor olabilir. Xiaomi’nin kendi asistanı XiaoAI için konulmuş olması mümkün ancak bu asistan Çin’e özel olduğu için cihazın global versiyonunda Google Asistan’ı açabilir. Son olarak fotoğrafları sızan modelin 6 GB RAM’e ve 128 GB depolamaya sahip varyanta ait olduğunu belirtelim.

Xiaomi Mi 9 modeli önümüzdeki hafta resmi olarak duyurulacak. Cihazın bilinen diğer özellikleri ise Snapdragon 855 işlemci, 27W hızlı şarj desteği, 3500 mAh batarya olarak sıralanabiliyor. Android 9 Pie üzerinde MIUI 10 arayüzüyle geleceğini de belirtelim.

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