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Xiaomi Mi 9 çalışır halde görüntülendi

20 Şubat tarihinde tanıtılacak olan Xiaomi Mi 9 çalışır halde görüntülendi. Su damlası çentiğe ve üç arka kameraya sahip. Gelin cihazın detaylarına yakından bakalım.
3 ay
19,1b
1
27
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Xiaomi Mi 9 çalışır halde görüntülendi
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Xiaomi yeni amiral gemi modeli Mi 9’u 20 Şubat tarihinde tanıtacağını bugün açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından henüz çok az bir süre geçmişken Mi 9 modelinin çalışır halde olduğu fotoğraflar ortaya çıktı. Tasarımı ve ekranı hakkında pek çok bilgi öğrenilmiş oldu.
Ayrıca Bkz. "Xiaomi, yeni amiral gemisi modeli Mi 9’u 20 Şubat tarihinde tanıtacak"

Su damlası çentik ile geliyor

Sızan görsellerde cihazın su damlası çentik tasarımıyla geleceği görüldü. 6.4 inç boyutunda AMOLED ekrana sahip olan cihaz Gorilla Glass 5 ile güçlendiriliyor. Arka tarafa geçtiğimizde ise daha öncesinde ortaya çıkan diğer görsellerle aynı tasarımı görüyoruz. Sol üst tarafa üç sensörden oluşan arka kamera paketi yerleştirilmiş. Ana kameranın 48 MP olması bekleniyor. Yardımcı kameraların biri 12 MP çözünürlüğünde diğeri ise derinlik algılama işlemine yardımcı olması amacıyla ToF sensör içeriyor.

Xiaomi Mi 9 çalışır halde görüntülendi
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Mi 9'un hem mavi hem de siyah renklerinin görselleri mevcut. Cihazın sağ kısmında ses açma/kapama ve güç tuşları bulunuyor. Sol tarafında ise bir başka tuş daha var. Bu tuş sesli asistanı uyandırmak amacıyla kullanılıyor olabilir. Xiaomi’nin kendi asistanı XiaoAI için konulmuş olması mümkün ancak bu asistan Çin’e özel olduğu için cihazın global versiyonunda Google Asistan’ı açabilir. Son olarak fotoğrafları sızan modelin 6 GB RAM’e ve 128 GB depolamaya sahip varyanta ait olduğunu belirtelim.

Xiaomi Mi 9 çalışır halde görüntülendi
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Xiaomi Mi 9 modeli önümüzdeki hafta resmi olarak duyurulacak. Cihazın bilinen diğer özellikleri ise Snapdragon 855 işlemci, 27W hızlı şarj desteği, 3500 mAh batarya olarak sıralanabiliyor. Android 9 Pie üzerinde MIUI 10 arayüzüyle geleceğini de belirtelim.


https://www.gizmochina.com/2019/02/13/mi-9-live-images-specs-leak-6-4-waterdrop-notch-display-48mp-camera-dedicated-ai-assistant-button/ Yorum Yaz
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erayaman2 3 ay en beğenilen
olum kafayı mı yediniz lan? tasarımlar hep aynı vs. diyorsunuz da zaten yeni çıkan cihazların ön yüzü tamamen ekran oluyor. farklı tasarım yapmak için çok seçenek yok ki. hem de su damlası ekranın ortasındaki bir delikten daha hoş duruyor bence. üstelik bir arkadaş yüz tanıma ve portre olmayacak demiş. dostum bu kadar mı uzaksın mevzudan? iki kameraya gerek yok ki yüz tanıma veya portre için. hem de yüz tanıma gibi bir özelliği önceki modelinde varken sonraki modelinde kaldırmaya hangi markanın totosu yer acaba?
olum kafayı mı yediniz lan? tasarımlar hep aynı vs. diyorsunuz da zaten yeni çıkan cihazların ön yüzü tamamen ekran oluyor. farklı tasarım yapmak için çok seçe...
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astegon 3 ay
Water Drop ile kamera yuvası savaşları başladı desenize.
B*ku da çıktı. Artık kimse heyecanlanmıyor. Anca foldable phone'lar ya da hybrid tablet+telefon cihazlar, katlanabilir olanlar, heyecan yaratır.
Gerisi aynı şeyin laciverti olur.

Water Drop ile kamera yuvası savaşları başladı desenize.B*ku da çıktı. Artık kimse heyecanlanmıyor. Anca foldable phone'lar ya da hybrid tablet+telefon cih...
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mesudtbr 3 ay
Sigortalı bi işte mi çalışıyor. Nerde çalışırken görüntülenmiş 😁
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selimar 3 ay
Geçiniz lütfen yani ama fanboylar saldırır şimdi
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Blackline23 3 ay
Ben mi 6 ilem mutluyum, 2 yıldır kullanıyorum tık etmedi. Mi 10 a kısmetse...
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MS4343 3 ay
Bu gidişle arkayı komple kamerayla kaplıyacaklar
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flap-jack 3 ay
LP: Kutusu gözüktüüü! Zuhur ettiiiii!
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Fenomenon 3 ay
tasarım hep aynı gibi. önemli olan fiyatı
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mrkb 3 ay
2 den fazla kamera sinirimi bozuyor.
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Sharparrow 3 ay
İnfrared sensörü kaldırmışlar mı? Kötü olmuş
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erayaman2 3 ay en beğenilen
olum kafayı mı yediniz lan? tasarımlar hep aynı vs. diyorsunuz da zaten yeni çıkan cihazların ön yüzü tamamen ekran oluyor. farklı tasarım yapmak için çok seçenek yok ki. hem de su damlası ekranın ortasındaki bir delikten daha hoş duruyor bence. üstelik bir arkadaş yüz tanıma ve portre olmayacak demiş. dostum bu kadar mı uzaksın mevzudan? iki kameraya gerek yok ki yüz tanıma veya portre için. hem de yüz tanıma gibi bir özelliği önceki modelinde varken sonraki modelinde kaldırmaya hangi markanın totosu yer acaba?
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Guest-6B5A59FD1 3 ay
Kusura bakmayında en şık telefon dedikleri telefon bu mu ? Muhahahahahahahahahaha Mi Mix 3 yanında Leş Özellikle Rakipleri Mate 20 Pro S10 ile kıyaslamıyorum bile... Meizu 16s yada 17 her ne olacaksa adı kamera deliğiyle gelecekken cidden çentik kullanmakta ayrı bir rezalet...
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Xloud 3 ay
Çok sıkıcı görünüyor
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