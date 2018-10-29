Samsung Galaxy S10’da kulaklık girişi olmayacak

Mobil teknoloji sektörünün lider üreticilerinden Samsung, 10.yıl dönemine özel olarak gelecek sene “S” serisinin yeni modeli olan Galaxy S10’u piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Cihaz, her ne kadar %93.4'lük ekran-gövde oranı, 5G desteği ve daha pek çok çarpıcı özelliğiyle akıllı telefon dünyasının merakla beklenen cihazlarından biri olsa da tatsız bir sürpriz ile Samsung hayranlarını üzecek gibi gözüküyor.
Söylentilere göre Galaxy S10, kulaklık girişine sahip olmayacak. Kablosuz teknolojilerin karşısında kablolu kulaklıkların en büyük savunucularından biri olan ve kullanıcılarının kalplerini bu şekilde fetheden Samsung, artık Apple’ın yolundan gidecek gibi gözüküyor. Şirket, çok büyük olasılıkla S10’dan itibaren piyasaya sürdüğü tüm amiral gemisi cihazlarında kablosuz kulaklıklara yer verecek.Şu an için konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmış durumda değil ve henüz söylentiden ibaret. Ancak Galaxy Note 10 için bu söylentiler zaten mevcuttu. Bu bakımdan Samsung’un S10 için de böyle bir karar vermiş olması oldukça olası.
https://www.forbes.com/sites/gordonkelly/2018/10/28/samsung-galaxy-s10-leak-camera-headphone-jack-fingerprint-reader-color-design-release-date-cost-price-upgrade-leak/#2ac7877422d7 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hafıza kartı girişi kaldırılacak derler kalkmaz
Kulaklık girişi kalkacak derler kalkmaz
İddia eden sitenin Bloomberg olması da ayrı bir ironi :D
Para para para...
youtu.be/...
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Galaxy S10, samsung ve