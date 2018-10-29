Samsung Galaxy S10’da kulaklık girişi olmayacak

Mobil teknoloji sektörünün lider üreticilerinden Samsung, 10.yıl dönemine özel olarak gelecek sene “S” serisinin yeni modeli olan Galaxy S10’u piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Cihaz, her ne kadar %93.4'lük ekran-gövde oranı, 5G desteği ve daha pek çok çarpıcı özelliğiyle akıllı telefon dünyasının merakla beklenen cihazlarından biri olsa da tatsız bir sürpriz ile Samsung hayranlarını üzecek gibi gözüküyor.

Söylentilere göre Galaxy S10, kulaklık girişine sahip olmayacak. Kablosuz teknolojilerin karşısında kablolu kulaklıkların en büyük savunucularından biri olan ve kullanıcılarının kalplerini bu şekilde fetheden Samsung, artık Apple’ın yolundan gidecek gibi gözüküyor. Şirket, çok büyük olasılıkla S10’dan itibaren piyasaya sürdüğü tüm amiral gemisi cihazlarında kablosuz kulaklıklara yer verecek.

https://www.forbes.com/sites/gordonkelly/2018/10/28/samsung-galaxy-s10-leak-camera-headphone-jack-fingerprint-reader-color-design-release-date-cost-price-upgrade-leak/#2ac7877422d7

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Şu an için konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmış durumda değil ve henüz söylentiden ibaret. Ancakiçin bu söylentiler zaten mevcuttu. Bu bakımdan’uniçin de böyle bir karar vermiş olması oldukça olası.