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Samsung Galaxy S10’da kulaklık girişi olmayacak

Söylentilere göre Samsung, gelecek sene 10.yıl dönümüne özel olarak piyasaya süreceği amiral gemisi cihazı Galaxy S10'da kulaklık girişine yer vermeyecek. Detaylar haberimizde.
6 ay
7,6b
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20
Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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Samsung Galaxy S10’da kulaklık girişi olmayacak
Mobil teknoloji sektörünün lider üreticilerinden Samsung, 10.yıl dönemine özel olarak gelecek sene “S” serisinin yeni modeli olan Galaxy S10’u piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Cihaz, her ne kadar %93.4'lük ekran-gövde oranı, 5G desteği ve daha pek çok çarpıcı özelliğiyle akıllı telefon dünyasının merakla beklenen cihazlarından biri olsa da tatsız bir sürpriz ile Samsung hayranlarını üzecek gibi gözüküyor.
Söylentilere göre Galaxy S10, kulaklık girişine sahip olmayacak. Kablosuz teknolojilerin karşısında kablolu kulaklıkların en büyük savunucularından biri olan ve kullanıcılarının kalplerini bu şekilde fetheden Samsung, artık Apple’ın yolundan gidecek gibi gözüküyor. Şirket, çok büyük olasılıkla S10’dan itibaren piyasaya sürdüğü tüm amiral gemisi cihazlarında kablosuz kulaklıklara yer verecek.
Şu an için konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmış durumda değil ve henüz söylentiden ibaret. Ancak Galaxy Note 10 için bu söylentiler zaten mevcuttu. Bu bakımdan Samsung’un S10 için de böyle bir karar vermiş olması oldukça olası.
https://www.forbes.com/sites/gordonkelly/2018/10/28/samsung-galaxy-s10-leak-camera-headphone-jack-fingerprint-reader-color-design-release-date-cost-price-upgrade-leak/#2ac7877422d7 Yorum Yaz
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tekin-71 6 ay en beğenilen
One plus 6t tanıtıldı ama sık sık güncellenen! patateshaber daha konuyu açmamış. Forum olmasa bitiksin
2 Yanıt Yanıtla +19
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GoldPunch 6 ay
%93.4'lük ekran-gövde oranı olsun da kulaklık girişi olmasa da olur şahsen.
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Royals11 6 ay
Niye kaldırırlarki he eğer teknolojiyi geliştriemek içinse içinden kablosuz kulaklık versinler o zaman. Bizde ayak uydurup kablosuz kullanalım. Zaten fiyatlar 1000$ bandını aşmış
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ouzqan 6 ay
Almayız olur biter.
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tugares 6 ay
O zaman bluetooth bir kulaklık yada type-c girişi olan bir kulaklık versinler. Nereden kar edeceklerini şaşırdılar.
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Kerim5100 6 ay
Her sene aynı terane
Hafıza kartı girişi kaldırılacak derler kalkmaz
Kulaklık girişi kalkacak derler kalkmaz
İddia eden sitenin Bloomberg olması da ayrı bir ironi :D
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V4LKyR 6 ay
Şimdi mantıken düşününce evet, 3,5 mm kulaklık girişi çok eski bir teknoloji, kaldırılması mantıklı. Bize daha dijitalize, kaliteli çıkış veren güncel teknoloji bir şey gerekiyor artık. Fakat kaldırıp da hiç bir şey koymamak bence yanlış, zira telefon şarj olurken kulaklık takamıyorum. Kablosuz kulaklık kullanmaya zorlamaları da ilginç, zira kablosuz kabloluya göre 3-5 kat daha pahalı.
Para para para...
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Redunay 6 ay
Çentikte koy tam olsun
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12 Angry Men 6 ay
Kulaklık girişi bir standart neden kaldırıyorlar ya. Acaba şarj yerini 3.5mm lik kulaklık jakıyla aynı tipte tasarlasalar hem şarj hem kulaklık girişi aynı olsa olmaz mı ? :D
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Tensi 6 ay 12 Angry Men
USB'den vazgecip civi jack'a donmek hata olur da iki tane USB koysalar sorunu cozer aslinda. Audiophile'lerin sayisini hesaplamislardir herhalde. Isteyen 2. USB'den cevirici ile dinlesin. Zaten eskisi gibi kimse de FLAC dinleyecegim filan diye de dusunmuyor, her sey stream oldu. Onun da kalitesi belli zaten.
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K_Spartakus 6 ay
Çok umurumdaydı kulaklık çıkışı olmuş olmamış, sahi dolar kuru ne kadar dı!
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kymelria 6 ay
Tamam anladık kulaklık girişi olmayacak hattaşu reklamı da koyalım daha önceki haberlerdeki gibi
youtu.be/...
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Seyrim 6 ay
Hepsi pazarlama taktiği. Danışıklı dövüş..
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Galaxy S10, samsung ve
4 etiket daha kulaklık girişi Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Zeynep Yolcu
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