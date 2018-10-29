Samsung Galaxy S10 ekran-gövde oranı ile büyüleyecek

Telefon üreticileri cihazlarındaki çerçeveleri incelterek, hem göze daha hoş görünen hem de daha fazla ekran alanı sunan modeller çıkarabilmek için birbirleriyle yarışıyor. Gelecek yıl Galaxy S10'u piyasaya sürmeye hazırlanan Samsung'un bu yönde önemli bir adım atacağı ortaya çıktı.

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Galaxy S serisi akıllı telefonların 10. yıl dönümüne özel olarak lanse edilmesi beklenen telefon bu anlamda büyük bir yenilikle gelebilir. Yayınlanan rapora göre Galaxy S10 amiral gemisi %93.4'lük bir ekran-gövde oranına sahip olacak. Şu anki rekor %93.8 ile Oppo Find X'te. iPhone XS Max’in ise %84.4’lük bir ekran-gövde oranı var.

Ucuz S10 yolda

Güney Koreli şirket biri "daha ucuz" olmak üzere üç farklı Galaxy S10 çıkarmayı planlıyor. Uygun fiyatlı modele bu tasarımın uygulanmasını beklemek hayalcilik olur.

Şirkete yakın kaynaklar, ucuz varyantın düz ekran ile geleceğini ve ekrana gömülü parmak izi tarayıcısına sahip olmayacağını söylüyor. Ayrıca maliyetleri kısmak için telefonda 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına yer verilebilir.

https://allaboutsamsung.de/2018/10/samsung-galaxy-s10-64gb-version-5g-version-ufs-3-0-und-vielleicht-ohne-35mm-klinke/