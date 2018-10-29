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Samsung Galaxy S10 ekran-gövde oranı ile büyüleyecek

Samsung'un 2019'da piyasaya süreceği Galaxy S10'un ekran-gövde oranı piyasadaki çoğu telefondan daha yüksek olacak. Cihazın ince çerçeveleri ile Oppo Find X'e yakın bir görünüm sunacağı söyleniyor.
6 ay
5,5b
1
11
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Telefon üreticileri cihazlarındaki çerçeveleri incelterek, hem göze daha hoş görünen hem de daha fazla ekran alanı sunan modeller çıkarabilmek için birbirleriyle yarışıyor. Gelecek yıl Galaxy S10'u piyasaya sürmeye hazırlanan Samsung'un bu yönde önemli bir adım atacağı ortaya çıktı.
Ayrıca Bkz. "Xiaomi, 100 milyon telefon satma hedefine ulaşmak üzere"
Galaxy S serisi akıllı telefonların 10. yıl dönümüne özel olarak lanse edilmesi beklenen telefon bu anlamda büyük bir yenilikle gelebilir. Yayınlanan rapora göre Galaxy S10 amiral gemisi %93.4'lük bir ekran-gövde oranına sahip olacak. Şu anki rekor %93.8 ile Oppo Find X'te. iPhone XS Max’in ise %84.4’lük bir ekran-gövde oranı var.

Ucuz S10 yolda

Güney Koreli şirket biri "daha ucuz" olmak üzere üç farklı Galaxy S10 çıkarmayı planlıyor. Uygun fiyatlı modele bu tasarımın uygulanmasını beklemek hayalcilik olur.
Şirkete yakın kaynaklar, ucuz varyantın düz ekran ile geleceğini ve ekrana gömülü parmak izi tarayıcısına sahip olmayacağını söylüyor. Ayrıca maliyetleri kısmak için telefonda 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına yer verilebilir.

https://allaboutsamsung.de/2018/10/samsung-galaxy-s10-64gb-version-5g-version-ufs-3-0-und-vielleicht-ohne-35mm-klinke/ Yorum Yaz
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The Balance 6 ay en beğenilen
Samsung Galaxy S6'dan sonra amiral gemilerde büyük bir uçuşa geçti. İnnovasyon firması haline büründü diyebiliriz. Ve diğer firmaları örnek almak yerine kendisi yapıyor tarasımlarını. Çoğu üreticinin çentik kullandığı halde kendileri çentikli bir model üretmediler.
Orta ve giriş sınıfı telefonlarda ise bence hala sürünüyor. Bu sınıfta ise Xiaomi çok iyi ürünler çıkarıyor.
Samsung Galaxy S6'dan sonra amiral gemilerde büyük bir uçuşa geçti. İnnovasyon firması haline büründü diyebiliriz. Ve diğer firmaları örnek almak yerine kendisi...
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2 Yanıt Yanıtla +27
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spyman 6 ay
samsung s8 den sonra kendini aştı, ama s8 o kadar iyi ki s9 almadım.
bu gidişle s10 da almayacam.
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koyunsavar 6 ay
Samsung telefonları sanki uzaylilar tasarlıyor üretıyor değerlerini de sanki çinliler üretıyor.
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gurkanse 6 ay
ekranı kırıldığında değişim fiyatı ile de büyülecek merak etmeyin
az biraz samsung s8-s8plus-notes8-s9-s9plus gibi modellerin ikinci el piyasasına bakarsanız satılan cihazların %85'i ya bir yerinden çatlak ya da ekranı kırık vs. yani bu demek oluyorki samsung kasıtlı olarak kırılgan cihaz yapıyorki cihazı sattıktan sonra değişimden de para kazanbilsin.çünkü apple gibi marketi olmadığından dolayı sadece cihaz satışından para kazanan bir firma olarak bir şekilde kazanmaya devam etmeli ve samsung bunu bu yoldan yapıyor.bu yüzden almayın destek olmayın böyle bir firmaya.
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sniko1 6 ay
Samsung gibi markaların, yakın gelecekte dünyanın en büyük ekonomisi olacak devletin desteklediği markalar tarafından inovasyon dahil başka konularda ezilecek olması çok da şaşırılacak bir durum değil bence
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Y-ZiyA 6 ay
Çentik'i ilk kullanan firma Apple da değil Essential Phone.
Bu yüksek ekran oranlı kamerası sonradan açılır modelleri de Oppo gibi Çinli firmalara borçluyuz.
Apple da Samsung da inovasyon konusunda rakiplerini izlemek dışında pek bir şey yapmıyorlar. Eskiden öncülerdi şimdi izciler.
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The Balance 6 ay en beğenilen
Samsung Galaxy S6'dan sonra amiral gemilerde büyük bir uçuşa geçti. İnnovasyon firması haline büründü diyebiliriz. Ve diğer firmaları örnek almak yerine kendisi yapıyor tarasımlarını. Çoğu üreticinin çentik kullandığı halde kendileri çentikli bir model üretmediler.
Orta ve giriş sınıfı telefonlarda ise bence hala sürünüyor. Bu sınıfta ise Xiaomi çok iyi ürünler çıkarıyor.
2 Yanıt Yanıtla +27
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mehmedaltair 6 ay The Balance
Çentikli model üretmeme sebepleri daha yeni tasarım anlayışını değiştirdikleri için. S8'den önce çentik olayı çıksa s8'i böyle yaparlardı. Ayrıca eninde sonunda çentik yada ekranın ortasında delik (ki bana göre çok daha rezil gözüküyor) gelecek çünkü mühendisliğin son noktası burası. Kızak falan saçmalıklarına çok satan firmaların hiçbiri girmez şu an çentik dışında hiçbir çözüm yok.
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esmerbuyucu 6 ay The Balance
S6'dan önce inovasyon(!) firmasıydı. Baktı yaptığı inovasyonları takan yok(S4'teki gesturelar, göz takibi, kalp atışı ve diğer antin kuntin şeyler), artık Apple gibi sadece son kullanıcıya kandırabileceği özellikler eklemeye başladı.
Parmak izini nereye koyacaklarını yeni öğrendiler. Her şeyin bir zamanı var 😂
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samsung, akıllı telefon ve
6 etiket daha cep telefonu galaxy s10 ekran-gövde oranı Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven
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