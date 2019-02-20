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Samsung Galaxy S10 incelemesi sızdırıldı

Galaxy S10 lansmanı sonrasında yayına alınması beklenen bir ön inceleme videosu internete sızdırıldı. Videoda telefonların başlıca özellikleri ortaya konmuş. Bir iki tane de detay var.
2 ay
5,3b
1
19
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung’un merakla beklenen yeni amiral gemi serisi Galaxy S10 kısa bir süre içerisinde tanıtılacak. Bilindiği üzere belirli yayın platformlarına telefonlar daha önceden sunularak ön inceleme yaptırılıyor ve lansmanın hemen akabinde paylaşılıyor. Bunlardan birisi sızmış durumda.

Galaxy S10 özellikleri

Ön inceleme hangi yayın platformuna ait belli değil ancak serinin belli başlı özellikleri tanıtılmış. Özellikle parmak izi okuyucunun oldukça hızlı olduğu göze çarpıyor. Ayrıca 3.5mm kulaklık girişi alt kısımda yerini almış. Yine kablosuz olarak diğer uyumlu cihazları şarj edebileceğiniz de böylece netleşmiş oldu.

Ayrıca Bkz. "Qualcomm ikinci 5G modemini de duyurdu"

Galaxy S10 modelinde 6.1 inçlik Dynamic AMOLED ekran, delikli çentik tasarımı, Gorilla Glass 6, HDR10+, Snapdragon 855 veya Exynos 9820 yonga seti, 4K destekli 10MP çözünürlüğünde ön kamera, 3 arka kamera, 6GB/8GB RAM, 3400mAh kapasiteli batarya şeklinde özellikler yer alıyor.

Galaxy S10+ özellikleri

Galaxy S10+ modelinde 6.4 inçlik Dynamic AMOLED ekran, çift delikli çentik tasarımı, Gorilla Glass 6, HDR10+, Snapdragon 855 veya Exynos 9820 yonga seti, 4K destekli çift ön kamera, 3 arka kamera, 4100mAh kapasiteli batarya, 27W hızlı şarj, kablosuz ters şarj, 12GB’a kadar RAM, 1TB’a kadar depolama kapasitesi şeklinde özellikler mevcut.

Galaxy S10e özellikleri

Galaxy S10e modelinde ise 5.8 inçlik Dynamic AMOLED ekran, Snapdragon 855 veya Exynos 9820 yonga seti, delikli tasarım, Gorilla Glass 5 koruma, 6GB/8GB RAM, çift arka kamera, tek ön kamera, 3100mAh kapasiteli batarya yer alıyor.

 

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DH Misafiri 2 ay
SuperVooc güvenli bir teknoloji değil mi ? ,Samsung aynısını yada daha iyisini sunamazmı ?
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Askaparta 2 ay
10 numara 10000 TL.
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scorpion20 2 ay Askaparta
severek izliyoruz
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DH Misafiri 2 ay
Kameranın telefonu var
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DH Misafiri 2 ay
Bunların sonu gelmiyor biri gidiyor biri geliyor
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marseltalon 2 ay
Güzelmiş.
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atkosturanadam 2 ay
Bütün sırrı bozdun ya.
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carman 2 ay
tasarım güzel ancak ön kamera keşke çerçeveye sıfır olsaydı
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sadrag 2 ay
Arkadaş, telefon çoktan tanıtılmış olabilir ha.. Reklamı çıkmış, incelemesi yapılmış.. DH bizi oyalıyor mu nedir??
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mekan54 2 ay
Yahu tadında bırakın arkadaş!!!! Bu kadar Bilgi telefon çıkmadan ne işe yarar. işin heyecanı kalmıyor 😀
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gael 2 ay
neden "e" kodlu bir model çıkarma gereği duymuslar acaba
fiyat olarak daha makul bir modelimiz daha olsun diyemi
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