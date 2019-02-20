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Samsung Galaxy S10 serisinin Türkiye fiyatları belli oldu!

Samsung Galaxy S10 ailesi biraz önce düzenlenen etkinlikle birlikte tanıtıldı. Bu tanıtımın ardından Galaxy S10, Galaxy S10+ ve Galaxy S10e modellerinin Türkiye fiyatları da açıklandı.
2 ay
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Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Samsung Galaxy S10 serisinin Türkiye fiyatları belli oldu!
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Samsung Galaxy S serisi üç yeni modelle birlikte bugün itibariyle güncellendi. Galaxy S10, Galaxy S10+ ve Galaxy S10e isimli modeller ekran içerisinde ön kamera (Infinity O) tasarımına sahipler. Üç modelin Türkiye fiyatları da lansmanın hemen ardından belli oldu.

Galaxy S10 Türkiye’de

Samsung Galaxy S10 modelinin 8GB RAM - 128 GB hafızalı modeli 6599 TL fiyat etiketine sahip. Galaxy S10 ailenin ortanca üyesi olarak Exynos 9820, tek ön kamera, üçlü arka kamera gibi özellikler ile geliyor. Ailenin üst seviye üyesi Galaxy S10+’ın 8 GB RAM - 128 GB hafızalı modeli ise 7,499 TL fiyata sahip. Galaxy S10+, Galaxy S10’dan farklı olarak daha büyük ekran, daha büyük pil ve çift ön kamera gibi özellikleri barındırıyor. Son olarak serinin en uygun fiyatlı üyesi olan Galaxy S10e’nin 6 GB RAM - 128 GB depolamalı versiyonun fiyat etiketi 5,499 TL.

Samsung Galaxy S10 serisinin Türkiye fiyatları belli oldu!
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Ülkemizde Galaxy S10’un Prizma Siyah ve Prizma Beyaz renkleri bulunacak. Galaxy S10+ ve Galaxy S10e ise bu renklere ek olarak Prizma Yeşil seçeneğine de sahip. Şu an için satışa sunulmasa da Galaxy S10+ modelinin 512 GB hafızalı Seramik Beyaz versiyonu da gelecek.
Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S10 tanıtıldı: Yeni S10 serisi hakkında her şey!"

Her üç model 21 Şubat tarihinden itibaren ön siparişe açılıyor. Herhangi bir Galaxy S10 siparişi veren sınırlı sayıda kişiye ise yine bugün tanıtılan 799 TL değerindeki Galaxy Buds kablosuz kulaklık modeli hediye edilecek.

 

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goktug 14 2 ay
Apple da 7500 tlye 720p ekranlı telefon satmaya devam etsin.
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LacWer 2 ay
Evet arkadaşlar sizde 7500tl verip 8 cigolayt ram ile instagramda daha seri like atabilirsiniz o karpuz suratınız artık daha detaylı görünecek. Gerçekten şu akıllı telefon furyası artık mide bulandırmaya başladı. Ne zman sona erecek acaba
Evet arkadaşlar sizde 7500tl verip 8 cigolayt ram ile instagramda daha seri like atabilirsiniz o karpuz suratınız artık daha detaylı görünecek. Gerçekten şu ak...
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3 Yanıt Yanıtla +106
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Whippoorwill 2 ay
Şaka maka fiyatı çok uygun.

Bunu da dedik ya sonunda.
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Opioid 2 ay
5s kullanıyorum kamerası hariç her yanıyla mükemmel
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KEMALİSTTT 2 ay
Arkadaşlar bişey sormak istiyorum cihazın istanbul anadolu bölgesinde bağdat caddesi hariç yerler de demo cihazı var mi deneyimlemek için. İnceleme den sipariş vermenizi tavsiye etmem
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infectedvoice 2 ay
s10 plus prizma yeşili almak istiyorum. samsung telefon fiyatlarının seyri nedir, fiyat aşağı iner mi ? telefona ihtiyacım da var , bekleyeyim mi ne dersiniz ?
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grafman09 2 ay
Gecen sene cup motor aldım. 3 bin tl.. dolar kurundan zam gelmiş 4 bin 500 olmuş.. Üstüne 700 tl gm5 aldık.. Hala bir galaxy, iphone etmiyor.. Tamam paramız değersiz de, bu akıllı oyuncak lar için saçma fiyatlar istiyorlar!!! Değmez..
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spyman 2 ay
Seçimden sonra ötv zamları ile artık 7000 lira altında telefon olmayacağını düşünüyorum
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Mr light 2 ay
Galaxy s10e diğer modellere göre daha oturaklı duruyor , s10 ve s10+ modellerinden daha çok satacakmış gibi bir izlenim yarattı ; kamera siyah noktasının siyah şerit ile kapatılabilir yapmaları iyi olmuş.
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emrihak 2 ay
Artık suyu çıktı bu telefon işinin hiç ilgi çekmiyor tanıtılan modeller. Mağazalarda bile amiral gemisi ayağına satılan telefonları kimse inceleniyor bile artık standları bomboş. İnsanlar uyandı artık bu fiyatlara bu telefonları satamazlar.
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hamza5806 2 ay
Alin alın bir de savunanlar var yakinda 20.000e telefon bulamayacağız alın
Tuketim cilginligina devam
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atlantice 2 ay
Telefonda ekran koruyucu kullanırken parmak izi okuyacak mı.
Bilgisi olan varmı.
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darkmet86 2 ay
Xiaomi varken hiç bir telefon ilgimi çekmiyor
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