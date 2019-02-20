Samsung Galaxy S10 serisinin Türkiye fiyatları belli oldu!

Galaxy S10 Türkiye’de
Samsung Galaxy S10 modelinin 8GB RAM - 128 GB hafızalı modeli 6599 TL fiyat etiketine sahip. Galaxy S10 ailenin ortanca üyesi olarak Exynos 9820, tek ön kamera, üçlü arka kamera gibi özellikler ile geliyor. Ailenin üst seviye üyesi Galaxy S10+’ın 8 GB RAM - 128 GB hafızalı modeli ise 7,499 TL fiyata sahip. Galaxy S10+, Galaxy S10’dan farklı olarak daha büyük ekran, daha büyük pil ve çift ön kamera gibi özellikleri barındırıyor. Son olarak serinin en uygun fiyatlı üyesi olan Galaxy S10e’nin 6 GB RAM - 128 GB depolamalı versiyonun fiyat etiketi 5,499 TL.
Her üç model 21 Şubat tarihinden itibaren ön siparişe açılıyor. Herhangi bir Galaxy S10 siparişi veren sınırlı sayıda kişiye ise yine bugün tanıtılan 799 TL değerindeki Galaxy Buds kablosuz kulaklık modeli hediye edilecek.
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Bunu da dedik ya sonunda.