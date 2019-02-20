Samsung Galaxy S10 serisinin Türkiye fiyatları belli oldu!

Samsung Galaxy S serisi üç yeni modelle birlikte bugün itibariyle güncellendi. Galaxy S10, Galaxy S10+ ve Galaxy S10e isimli modeller ekran içerisinde ön kamera (Infinity O) tasarımına sahipler. Üç modelin Türkiye fiyatları da lansmanın hemen ardından belli oldu.

Galaxy S10 Türkiye’de

Samsung Galaxy S10 modelinin 8GB RAM - 128 GB hafızalı modeli 6599 TL fiyat etiketine sahip. Galaxy S10 ailenin ortanca üyesi olarak Exynos 9820, tek ön kamera, üçlü arka kamera gibi özellikler ile geliyor. Ailenin üst seviye üyesi Galaxy S10+’ın 8 GB RAM - 128 GB hafızalı modeli ise 7,499 TL fiyata sahip. Galaxy S10+, Galaxy S10’dan farklı olarak daha büyük ekran, daha büyük pil ve çift ön kamera gibi özellikleri barındırıyor. Son olarak serinin en uygun fiyatlı üyesi olan Galaxy S10e’nin 6 GB RAM - 128 GB depolamalı versiyonun fiyat etiketi 5,499 TL.

Ülkemizde Galaxy S10’un Prizma Siyah ve Prizma Beyaz renkleri bulunacak. Galaxy S10+ ve Galaxy S10e ise bu renklere ek olarak Prizma Yeşil seçeneğine de sahip. Şu an için satışa sunulmasa da Galaxy S10+ modelinin 512 GB hafızalı Seramik Beyaz versiyonu da gelecek.

Ayrıca Bkz.

"Samsung Galaxy S10 tanıtıldı: Yeni S10 serisi hakkında her şey!"

Her üç model 21 Şubat tarihinden itibaren ön siparişe açılıyor. Herhangi bir Galaxy S10 siparişi veren sınırlı sayıda kişiye ise yine bugün tanıtılan 799 TL değerindeki Galaxy Buds kablosuz kulaklık modeli hediye edilecek.