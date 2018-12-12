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Nokia 8 için Android Pie Beta güncellemesi yayınlandı

Uzun bir bekleyişin ardından HMD Global geçen sene piyasaya sürdüğü Nokia 8 amiral gemisi için Android Pie beta güncellemesini yayınladı. Beklenen müjde şirket yöneticisi Juho Sarvikas'tan geldi.
5 ay
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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HMD Global bazı akıllı telefonları için Android 9 Pie güncellemesini yayınlama konusunda şimdiye kadar iyi bir iş çıkardı. Ancak geçen sene piyasaya sürülen Nokia 8 amiral gemisi güncellemeyi henüz almış değil. HMD Global artık resmi olarak Nokia 8 Android Pie beta sürümünü yayınladığı için telefon yakında yeni sürüme kavuşacak.
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Nokia 8 için Android Pie güncellemesinin beta olarak başlatılması halka açık sürümünün çok yakında yayınlanacağını gösteriyor. Güncelleme beta olarak bugün itibariyle kullanıma sunuldu. HMD Global’in üst düzey yöneticisi Juho Sarvikas, sosyal medya hesabı aracılığı ile Android 9 Pie güncellemesini beta olarak yayınlamaya başladıklarını doğruladı.

Beta Labs aracılığı ile yüklenebiliyor

Beta sürümü denemek isteyenlerin Beta Labs aracılığıyla bunu yapabileceklerini belirtelim. Nokia 8 sahipleri buraya tıklayarak ekrana getirecekleri sayfa üzerinden beta programına kayıt olabiliyorlar.
Programa kabul edildikten sonra ise Android Pie beta sürümü akıllı telefonlarına normal bir yazılım güncellemesi gibi OTA yoluyla gönderilecektir. Şirket Nokia 8 Android Pie güncellemesini ne zaman genel kullanıma sunacağını ise açıklamadı.

https://twitter.com/sarvikas/status/1072476313867481089 Yorum Yaz
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soner3807 5 ay en beğenilen
Sanal tuş falan yok ya bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmayın.
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DH Misafiri 4 ay
android 9 beta yükledim tekrar oreo ya nasıl dönebilirim?
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soner3807 5 ay en beğenilen
Sanal tuş falan yok ya bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmayın.
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intel7mix 5 ay
Sanal tuş olmayan cihaza sanal tuş koymayı akıl edenler hangi kafayı yaşıyor.
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dr20mouse 5 ay
Fiziksel tuşlar varken bide sanal tuş mu koyuyorsunuz?
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