Nokia 8 için Android Pie Beta güncellemesi yayınlandı

HMD Global bazı akıllı telefonları için Android 9 Pie güncellemesini yayınlama konusunda şimdiye kadar iyi bir iş çıkardı. Ancak geçen sene piyasaya sürülen Nokia 8 amiral gemisi güncellemeyi henüz almış değil. HMD Global artık resmi olarak Nokia 8 Android Pie beta sürümünü yayınladığı için telefon yakında yeni sürüme kavuşacak.

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Nokia 8 için Android Pie güncellemesinin beta olarak başlatılması halka açık sürümünün çok yakında yayınlanacağını gösteriyor. Güncelleme beta olarak bugün itibariyle kullanıma sunuldu. HMD Global’in üst düzey yöneticisi Juho Sarvikas, sosyal medya hesabı aracılığı ile Android 9 Pie güncellemesini beta olarak yayınlamaya başladıklarını doğruladı.

Beta Labs aracılığı ile yüklenebiliyor

Beta Labs aracılığıyla bunu yapabileceklerini belirtelim. Nokia 8 sahipleri kayıt olabiliyorlar. Beta sürümü denemek isteyenlerinaracılığıyla bunu yapabileceklerini belirtelim. Nokia 8 sahipleri buraya tıklayarak ekrana getirecekleri sayfa üzerinden beta programına

Programa kabul edildikten sonra ise Android Pie beta sürümü akıllı telefonlarına normal bir yazılım güncellemesi gibi OTA yoluyla gönderilecektir. Şirket Nokia 8 Android Pie güncellemesini ne zaman genel kullanıma sunacağını ise açıklamadı.

https://twitter.com/sarvikas/status/1072476313867481089