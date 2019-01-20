Samsung Galaxy S10'un 12 GB RAM'e ve 1 TB dahili depolama alanına sahip bir varyantı geliyor

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un Galaxy S serisinin en yeni ve en gelişmiş üyesi Galaxy S10’u piyasaya sürmesine sayılı günler kaldı. Son dönemin en heyecanla beklenen cihazlarından biri olan Galaxy S10'a dair her geçen gün pek çok sızıntı bilgi ve söylenti ortaya çıkıyor.

Bunlardan biri de Galaxy S10'un seramik kasaya sahip Galaxy S10 X isimli bir varyanta sahip olacağıydı. Ayrıca Samsung Galaxy S10 X'in 5G desteğine de sahip olacağı söyleniyordu. Görünüşe bakılırsa bu, yalnızca bir söylentiden ibaret değil. Zira Galaxy S10 X'e dair yeni bir sızıntı daha yaptığı isabetli ve doğruluk oranı yüksek sızıntılar ile tanınan, Çin merkezli bir kaynak olan Ice Universe'den geldi.

Ice Universe'ün iddialarına göre, Galaxy S10 X, seramik bir kasanın yanı sıra 12 GB RAM ve 1 TB dahili depolama alanı ile geliyor. Lenovo Z5 Pro GT, geçtiğimiz ay dünyanın ilk 12 GB RAM'e sahip telefonu olarak piyasaya sürülmüştü. Görünüşe bakılırsa bu anlamda Galaxy S10 da onun ardından ilerleyecek. Öte yandan 12 GB RAM'in ve 1 TB dahili depolama alanının kulağa çok çılgınca geldiğini kabul etmemiz gerek.

https://www.gizmochina.com/2019/01/19/ceramic-version-of-the-galaxy-s10-plus-to-have-12gb-ram-and-1tb-storage/

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Sızıntıyı gerçekleştiren kaynak cihazın seramik kasasının şık görünümünün yanı sıra oldukça sağlam olduğunu, hatta düşmelere karşı cam kasalı varyantlardan bile daha dayanıklı olduğunu dile getiriyor. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki, cihaza sahip olmak isteyenlerin çok büyük ihtimalle küçük bir servet ödemeleri gerekecek.