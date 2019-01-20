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Samsung Galaxy S10'un 12 GB RAM'e ve 1 TB dahili depolama alanına sahip bir varyantı geliyor

İsabetli sızıntılarıyla tanınan Çin merkezli bir kaynağın iddialarına göre, Galaxy S10, 12 GB RAM'e ve 1 TB dahili depolama alanına sahip, seramik kasalı bir varyantla geliyor.
4 ay
4,7b
1
22
Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un Galaxy S serisinin en yeni ve en gelişmiş üyesi Galaxy S10’u piyasaya sürmesine sayılı günler kaldı. Son dönemin en heyecanla beklenen cihazlarından biri olan Galaxy S10'a dair her geçen gün pek çok sızıntı bilgi ve söylenti ortaya çıkıyor.
Bunlardan biri de Galaxy S10'un seramik kasaya sahip Galaxy S10 X isimli bir varyanta sahip olacağıydı. Ayrıca Samsung Galaxy S10 X'in 5G desteğine de sahip olacağı söyleniyordu. Görünüşe bakılırsa bu, yalnızca bir söylentiden ibaret değil. Zira Galaxy S10 X'e dair yeni bir sızıntı daha yaptığı isabetli ve doğruluk oranı yüksek sızıntılar ile tanınan, Çin merkezli bir kaynak olan Ice Universe'den geldi.
 
Ice Universe'ün iddialarına göre, Galaxy S10 X, seramik bir kasanın yanı sıra 12 GB RAM ve 1 TB dahili depolama alanı ile geliyor. Lenovo Z5 Pro GT, geçtiğimiz ay dünyanın ilk 12 GB RAM'e sahip telefonu olarak piyasaya sürülmüştü. Görünüşe bakılırsa bu anlamda Galaxy S10 da onun ardından ilerleyecek. Öte yandan 12 GB RAM'in ve 1 TB dahili depolama alanının kulağa çok çılgınca geldiğini kabul etmemiz gerek.
Sızıntıyı gerçekleştiren kaynak cihazın seramik kasasının şık görünümünün yanı sıra oldukça sağlam olduğunu, hatta düşmelere karşı cam kasalı varyantlardan bile daha dayanıklı olduğunu dile getiriyor. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki, cihaza sahip olmak isteyenlerin çok büyük ihtimalle küçük bir servet ödemeleri gerekecek.
https://www.gizmochina.com/2019/01/19/ceramic-version-of-the-galaxy-s10-plus-to-have-12gb-ram-and-1tb-storage/ Yorum Yaz
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Manhunt Three 3 ay en beğenilen V4LKyR
Daha fazla RAM , daha fazla depolama alanı, 5g ve daha iyi tasarım mı "sazan.avi" ? Bazen gerçekten çok ilginç yorumlar yapılıyor.
1 Yanıt Yanıtla +7
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sreylare 4 ay
1800 veya 2000$ civarına her vergisi dahil bu ülkeye gelir. Öküz alınır oğlum o paraya öküz :D:D
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Onurcan91 3 ay
Millet para harcamaya yer arıyor şaka gibi,S7 Edge'den sonra devrimsel veya pozitif olarak geçerli bir güncelleme yok olmayacakta gibi 4 gb ram'li cihaz PUBG bile açarken 12 GB Ram çok çok gereksiz,tamamen göz boyama açıkcası bana kalırsa on bin tl'den aşağı gelmez gereksiz israf.
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-MoDeStUs- 3 ay
12 gb ram

1 tb


Bunlar iyice kafayı yedi.Donanımı doldur babam doldur sonra bunları alanlar sabah akşam insta resim at twitte 2 yazı yaz tamam : )
Sonuçta bunlar çok kasan uygulamalar.
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DH Misafiri 3 ay
Söylenti değil doğru bir haber. Seramik kasa 12gb ram 1tb dahili ile bir model gelecek. Bu yorumu unutmayın. Ortaya çıkınca söylemişti birisi dersiniz.
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Erasmus78 3 ay DH Misafiri
Bir DH Misafiri demişti deriz de o misafir kim onu bilemeyiz. :D
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Erasmus78 3 ay
12GB ram nedir abi? Gerçekten telefonların bu kapasitede ram'e ihtiyacı oluyor mu? Benim şu an kullandığım PC'de 8GB ram var ki sadece yüklü dwg dosyası açtığımda bu kapasiteye ihtiyacım oluyor.
Sırf cebirsel olarak ben daha büyüğünü yaptım demekten başka bir işe yaramayacak ve telefonun etiketine yukarı yönde etki yapacak ise yazık günah ya! Yeni nesil iPad Pro'lar da 4gb ram var ve bunlar tam sürüm photoshop ve Autocad çalıştaracaklar. Bir android telefonda bu programlar da yok, nedir abi bu 8-10-12 GB ram olayı?
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1cskndlgr 3 ay
bilgisayar bile olsa, dayanıklı olmadıktan sonra çok dert!
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Whippoorwill 3 ay
1999 TL olursa alırım. Ha XS Max'de 2499 TL olmalıydı.
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MS4343 4 ay
Muhtemelen Android 8.1'le gelir...

Android 10, son güncellemesi olur!

Güncelleme çok mu önemli? Bu tarz bir cihaz için önemli
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V4LKyR 4 ay
İnanılmaz gereksiz bir "sazan.avi"
Onun yerine mesela ne bileyim, yararlı bir özellik koy.
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Manhunt Three 3 ay V4LKyR
Daha fazla RAM , daha fazla depolama alanı, 5g ve daha iyi tasarım mı "sazan.avi" ? Bazen gerçekten çok ilginç yorumlar yapılıyor.
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bitsede gitsek mi 4 ay
Takip
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haQQo 4 ay
Şu tipsizlikle 35 TB olsa ne yazar 😒
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samsung, galaxy s10 ve
6 etiket daha Galaxy S10 12 gb ram samsung galaxy s10 x Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Zeynep Yolcu
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