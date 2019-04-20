Samsung, Galaxy S10'un ambalajını çevre dostu hale getirdi

Samsung, yeni nesiller için daha yeşil bir gelecek yaratma çabasının bir parçası olarak plastik ve vinil yerine çevresel açıdan sürdürülebilir malzemeler kullanan basit, çevre dostu bir paketleme ile donattı.

Çevre dostu olmaya devam edeceğiz

Akıllı telefonların kutuları ve iç ambalajları, çevresel ayak izlerini azaltacak ve daha az kaynak tüketecek şekilde yeniden tasarlandı. Önceki cihazların ambalajlarında bir kutu kılıfı manşeti, bir tutucu tepsi ve bir alt kutu bulunurken, Galaxy S10'da sadece alt kutu olacak. Diğer çevre dostu ayarlamalar arasında plastik bağların kağıt malzemelerle değiştirilmesi ve akıllı telefonların şarj cihazlarının, plastik koruyucu bir film gerektiren parlak bir yüzey yerine, mat ile donatmayı içeriyor.

https://mobilesyrup.com/2019/04/17/samsung-bringing-eco-friendly-packaging-galaxy-s10/

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Samsung,ambalajında yıllardır çevre dostu malzemeler kullanımını sürekli olarak artırıyor. Şirket, 2013 yılında, tamamen atık kağıttan yapılmış ilkambalajı piyasaya sunmuştu. Samsung Electronics Mobil İletişim Güvenilirlik Grubu Başkan Yardımcısıkonuyla ilgili olarak: "Galaxy S10 serisinin tasarım aşamasından, çevre dostu ambalaj malzemeleri geliştirmeye büyük önem verdik. Daha fazla üründe çevre dostu malzemeler kullanarak gezegenimizi daha sürdürülebilir hale getirmek için uluslararası çabaları desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.