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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung, Galaxy S10'un ambalajını çevre dostu hale getirdi

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, sadece teknoloji üretmekle kalmıyor, aynı zamanda çevreye önem veren projeler de planlıyor. Bunun son örneği ise Galaxy S10 modellerin çevre dostu ambalajları.
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Samsung, yeni nesiller için daha yeşil bir gelecek yaratma çabasının bir parçası olarak plastik ve vinil yerine çevresel açıdan sürdürülebilir malzemeler kullanan basit, çevre dostu bir paketleme ile donattı.

Çevre dostu olmaya devam edeceğiz

Akıllı telefonların kutuları ve iç ambalajları, çevresel ayak izlerini azaltacak ve daha az kaynak tüketecek şekilde yeniden tasarlandı. Önceki cihazların ambalajlarında bir kutu kılıfı manşeti, bir tutucu tepsi ve bir alt kutu bulunurken, Galaxy S10'da sadece alt kutu olacak. Diğer çevre dostu ayarlamalar arasında plastik bağların kağıt malzemelerle değiştirilmesi ve akıllı telefonların şarj cihazlarının, plastik koruyucu bir film gerektiren parlak bir yüzey yerine, mat ile donatmayı içeriyor.
Samsung, mobil cihazların ambalajında yıllardır çevre dostu malzemeler kullanımını sürekli olarak artırıyor. Şirket, 2013 yılında, tamamen atık kağıttan yapılmış ilk yüzde 100 geri dönüştürülmüş ambalajı piyasaya sunmuştu. Samsung Electronics Mobil İletişim Güvenilirlik Grubu Başkan Yardımcısı Ilseob Baek konuyla ilgili olarak: "Galaxy S10 serisinin tasarım aşamasından, çevre dostu ambalaj malzemeleri geliştirmeye büyük önem verdik. Daha fazla üründe çevre dostu malzemeler kullanarak gezegenimizi daha sürdürülebilir hale getirmek için uluslararası çabaları desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

https://mobilesyrup.com/2019/04/17/samsung-bringing-eco-friendly-packaging-galaxy-s10/ Yorum Yaz
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fukarakoala 4 hf.
Kaç yıl once note8 tablet aldıgımda ekolojik geri dönüşümlü kutusu mevcuttu.
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AtiMX4 4 hf.
Demiyorlar nereden kırpsak bizim için kâr olacak :) bunu da çevre dostu adı altında yedirmeye çalışıyorlar.
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DaRKFoRCeS 4 hf.
Önemli olan kutular değil elektronik geri dönüşüm. Örnek ne kadar eski teknoloji olsada Türkiye de 1000 tane tüplü monitörden sadece 1 tanesi dönüşüyor. Çin'deki vaziyette kötü. Hangi firma olursa olsun atılan kaç tane telefon dönüşüyor acaba?
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Fenomenon 4 hf.
güzel bir gelişme. tüm markalar tüm paketlerde daha çevreci olmalı.
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