Samsung Galaxy S10'un ön kamerası OIS ve 4K video kaydı özelliği sunacak

Samsung Galaxy S10 serisi için geri sayım başladı. Güney Koreli şirket 20 Şubat tarihinde yeni amiral gemisi telefonunu resmen tanıtacak. Şimdiye kadar cihazın özellikleri, tasarımı ve muhtemel fiyat etiketi konusunda birçok bilgi ortaya çıktı.

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Şimdi ise Çin basını Galaxy S10'un bir önceki model gibi sadece otofokus değil aynı zamanda OIS (Optik Görüntü Sabitleme) ve 4K video çekimi gibi özelliklere de sahip olacak muhteşem bir selfie kamerasıyla geleceğini iddia ediyor.

Saniyede 60 kare 4K video kaydı yapabilecek

Rapora göre Galaxy S10'un ön kamerası saniyede 60 kare 4K video çekimi yapabilecek. Son zamanlarda internete düşen basın görselleri Galaxy S10 ve Galaxy S10 Plus'un Infinity-O ekran tasarımına sahip olacağını ortaya koymuştu.

Galaxy S10 Plus'ın ekranının sağ üst köşesinde çift selfie kamerasını barındıran oval bir delik yer alacak. Yeni sızıntı ön kamera modülünün 10 megapiksel + 8 megapiksel sensörlerle donatılacağını gösteriyor. Galaxy S10 varyantında ise 10 megapiksel veya 8 megapiksel sensör içeren tek ön kamera yer alacak.

https://new.qq.com/cmsn/20190203/20190203000635.html