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Samsung Galaxy S10'un ön kamerası OIS ve 4K video kaydı özelliği sunacak

Çin kaynaklı yeni bir habere göre Galaxy S10'un son derece yetenekli bir ön kamerası olacak. Amiral gemisi telefonun selfie kamerası optik görüntü sabitleme ve 4K video kaydı gibi özellikler sunacak.
3 ay
3,2b
1
17
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Samsung Galaxy S10 serisi için geri sayım başladı. Güney Koreli şirket 20 Şubat tarihinde yeni amiral gemisi telefonunu resmen tanıtacak. Şimdiye kadar cihazın özellikleri, tasarımı ve muhtemel fiyat etiketi konusunda birçok bilgi ortaya çıktı.
Ayrıca Bkz. "Apple Haritalar'a iç mekan haritaları eklenmeye başladı"
Şimdi ise Çin basını Galaxy S10'un bir önceki model gibi sadece otofokus değil aynı zamanda OIS (Optik Görüntü Sabitleme) ve 4K video çekimi gibi özelliklere de sahip olacak muhteşem bir selfie kamerasıyla geleceğini iddia ediyor.

Saniyede 60 kare 4K video kaydı yapabilecek

Rapora göre Galaxy S10'un ön kamerası saniyede 60 kare 4K video çekimi yapabilecek. Son zamanlarda internete düşen basın görselleri Galaxy S10 ve Galaxy S10 Plus'un Infinity-O ekran tasarımına sahip olacağını ortaya koymuştu.
Galaxy S10 Plus'ın ekranının sağ üst köşesinde çift selfie kamerasını barındıran oval bir delik yer alacak. Yeni sızıntı ön kamera modülünün 10 megapiksel + 8 megapiksel sensörlerle donatılacağını gösteriyor. Galaxy S10 varyantında ise 10 megapiksel veya 8 megapiksel sensör içeren tek ön kamera yer alacak.

https://new.qq.com/cmsn/20190203/20190203000635.html Yorum Yaz
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Johan Elmander 3 ay en beğenilen
Ön kamerada 4k60+ois gerçekse fark atarlar. Hala 4k60 çekemeyen veya ois olmayan amiral gemisi satıyorlar.
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Bloodin 3 ay
Ön kamerada OIS devrim olur, millet EIS koymaktan bile acizken hele :) Selfie kamerasının gece performansı tavan yapar :D
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GoldPunch 3 ay
Tam vlogger telefonu olur valla. Bi de buna DJI Osmo Mobile 2 alacaksın oh mis gibi görüntü.
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DH Misafiri 3 ay
Samsung'un bu gelismesinden sonra diger firmalar da kamera sayilari ile insanlari daha fazla kandıramayacağını anlamaya baslar.
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Sharparrow 3 ay
Galaxy tarihinin en çirkin serisi geliyor... İsterse 8K video çeksin .
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Galatas4ray 3 ay
4k çekse ne olacak. Note 9 kullanıcısıyım bütün video kalite seçeneklerinde 10 dk dan fazla video çekmenize izin vermiyor 10 dk sınırı koymak nasıl bir aptallıktır ey samsung hemde amiral gemisi olan note 9 gibi bir telefonda.5 yıllık iphonede bile bu sınırlama yokken sende niye var.
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~Lion King~ 3 ay
Görende herkes youtuber sanacak. Sorsak en son ön kameradan ne zaman videoya aldın kendini diye adamlar hatırlamayacak. Güzel gelişme ancak abartmanın anlamı yok.
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Circassian81 3 ay
Bayagi iyi olacak gibi bu telefon ama malesef 10.000tl ve üstü olur
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Askaparta 3 ay
Vay be, arka kamera gibi ön kamera. Güzel gelişmeler ama biz fiyatlardan dolayı seyreder.
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MHEC 3 ay
Galaxy s10 güzel bir telefon olacak gibi. S9 s8 ile aynıydı neredeyse.
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boombip 3 ay
Zhiyun smooth q gimbala uyumlu olursa iyi is cikarir
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mu5tafa 3 ay
Böyle yeniliklerle gelin işte.. Hiç yoktan istediğiniz parayı hak edin.
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GoldPunch 3 ay
Tam vlogger telefonu olur valla. Bi de buna DJI Osmo Mobile 2 alacaksın oh mis gibi görüntü.
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HABERİN ETİKETLERİ
samsung, akıllı telefon ve
8 etiket daha ois cep telefonu galaxy s10 optik görüntü sabitleme 4k video kaydı Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven
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