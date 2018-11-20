Samsung Galaxy S10'un renk seçenekleri sızdı

Teknoloji Editörü
Güney Koreli teknoloji üreticisi Samsung'un 2019 yılından çok şey beklediğini söyleyebiliriz. Şirket akıllı telefon satışlarından bu yıl istediği verimi elde edemedi ve gözünü önümüzdeki yıla çevirmiş durumda. Bunun nedenini de şirketin çok şey beklediği yeni amiral gemisi Galaxy S10 ve katlanabilir akıllı telefon modeli olan Galaxy F olarak özetleyebiliriz.
Şubat 2019'da tanıtılması bekleniyor
Android cihazlarla ilgili olarak güvenilir bir kaynak olan SamMobile'ın raporuna göre, Şubat 2019 tarihinde piyasaya sürülmesi beklenen Samsung Galaxy S10 dört farklı renk seçeneği ile gelecek. Siyah, Beyaz, Sarı ve Yeşil renklerde piyasaya sunulacak olan Galaxy S10'un tüm renklerinin her ülkeye dağıtılıp dağıtılmayacağı ise şimdilik netlik kazanmış değil.SamMobile ayrıca Galaxy S10'un 5.8 inç, Galaxy S10+'ın ise 6.44 inçlik bir ekrana sahip olacağını iddia ediyor. Cihazın 64 GB'lık da depolama kapasitesi olacak. Tüm bunlara ek olarak şirketin ilk katlanabilir akıllı telefonu Galaxy F'nin ise 512 GB'lik bir depolama alanı sunacağı da sızan bilgiler arasında.
https://www.sammobile.com/2018/11/19/exclusive-galaxy-s10-colors-fingerprint-sensor-galaxy-f-details/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Galaxy Serisinin 10. yılı olması ve S8 ile S9 arasında yaşanan fazla fark yok durumunun tekrar yaşanmaması dolayısıyla, S10 da çok önemli geliştirmeler ortaya koymaları gerekiyor. Yoksa insaların almaya iten bir sebep olmaz...
Güncelleme almasa da olur nasıl olsa Zamzung bu telefon Aypon günceleme alıyorda ne oluyyeh