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Çentikli tasarıma sahip Asus ZenFone Max Pro M2 göründü

Asus'un önümüzdeki ay Endonezya'da düzenleyeceği etkinlikte yeni akıllı telefonunu tanıtması bekleniyor. 11 Aralık'ta sahneye çıkacak Asus ZenFone Max Pro M2'nin görüntüsü ortaya çıktı.
6 ay
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10
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Asus, 11 Aralık'ta Endonezya'da düzenleyeceği etkinlikte ZenFone Max Pro M2 modelini resmen tanıtacak. Akıllı telefon bazı pazarlada büyük bir başarı gösteren ZenFone Max Pro M1'in devamı niteliğinde piyasaya sürülecek. Kısa süre önce teknik özellikleri internete düşen cihazın şimdi ise görüntüsü sızdırıldı.
Ayrıca Bkz. "Satışlar düşük: Apple yeni iPhone'ların üretimini azalttı"
ZenFone Max Pro M2'ye ait olduğu iddia edilen görsel Google Play Console'da bulunan cihaz kataloğunda ortaya çıktı. Düşük çözünürlüklü render ASUS_X01BD_1 model numarasına sahip telefonun sadece ön yüzünü gösteriyor. Böylelikle Asus'un yaklaşan orta sınıf telefonunun çentikli tasarım ile geleceğini görüyoruz. Bunun dışında şirketin önceki nesil gibi saf Android deneyimi sunmaya devam edeceği anlaşılıyor.

Üçlü kamera sistemi ile gelebilir

Aynı Play Store Console listesi, ZenFone Max Pro M2'nin özelliklerini de ortaya koydu. Akıllı telefonun 6 inç Full HD+ ekrana sahip olacağı söyleniyor. Gücünü ise Qualcomm Snapdragon 660 yonga seti ve 4 GB RAM'den alacak. 64 GB ve 128 GB dahili depolama seçenekleri ile sunulması beklenen cihazın üçlü arka kamera sistemi ile geleceğine yönelik söylentiler de var.
Haberin başında da belirttiğimiz gibi Asus önümüzdeki ay düzenleyeceği lansman etkinliği ile akıllı telefona resmiyet kazandıracak. ZenFone Max Pro M2 hakkında merak edilen tüm detayları öğrenebilmemiz için önümüzde bir aydan daha kısa bir süre var.

https://www.xda-developers.com/asus-zenfone-max-pro-m2-6gb-ram-render-leak/ Yorum Yaz
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crazy585858 6 ay en beğenilen
Zenfone Max Pro M2 Ultra Super Plus Dragon Elite Ebeninki
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***Respect*** 6 ay
Telefonun adına bak.
Asus ZenFone Max Pro M2
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DH Misafiri 6 ay
fıssssss fısssssss
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sistemli adam 6 ay
Çentiksiz telefon konu başlığı kalmadı gibi bir şey.
Yemiyor içmiyor çentik diyorsunuz.
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alp0007 6 ay
Vay keskin çentik, büyük buluş, ismi de harika, Asus ZenFone Max Pro M2 X3 c44 plus vs. daha güzel oludu
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Silver_Code 6 ay
Telefonun ismi ne olsun:
-Ya ne bilim işte böyle yanarlı dönerli kelime varsa art arda koyalım ki telefon bi şeye benzesin başkanım.
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intel7mix 6 ay
636 dan 660 yükselmiş çokta fark yok. Uyguluma açılışlarında çok fark yok. Oyunlarda asıl fark hissediliyor.
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damn2u 6 ay
Şu aşağıda ki barı inceltin be artık. Teknoloji falan da değil, bir sonra ki nesilde daha ince yapar göz boyarız diye bokunu çıkartmayı düşünüyorsunuz da bayıyor arkadaş. Bu yarışta bayrağı alan koşar gider, böyle küçük çakallıklara yer kalmadı artık sektörde.
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12 Angry Men 6 ay
Çirkin bir cihaz bence. :(
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crazy585858 6 ay en beğenilen
Zenfone Max Pro M2 Ultra Super Plus Dragon Elite Ebeninki
1 Yanıt Yanıtla +17
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ssbrutality 6 ay crazy585858
Samsung Galaxy Grand Prime Plus Neo'dan iyidir be :D
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***Respect*** 6 ay
Telefonun adına bak.
Asus ZenFone Max Pro M2
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