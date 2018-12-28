Samsung Galaxy S10'un selfie kamerası parıldayacak

Samsung kısa süre önce Infinity-O ekran tasarımına sahip ilk telefonunu tanıtmıştı. Galaxy A8s olarak lanse edilen cihazın ekranında çentik yerine ön kamerayı barındıran küçük bir delik var. Akıllı telefon bu farklı ekran tasarımının dışında önümüzdeki yıl sahneye çıkacak Galaxy S10'un ödünç alabileceği bazı hoş özelliklere de sahip.

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Ortaya çıkan sızıntılar sayesinde Samsung Galaxy S10'un nasıl bir tasarıma sahip olacağını az çok biliyoruz. Mobil sektöre yönelik sızıntıları ile tanıtığımız IceUniverse isimli Twitter hesabı bu kez Galaxy S10'un, selfie kamerasının etrafında görünecek bir animasyon efekti ile gelebileceğini söyledi.

Selfi kamerasının etrafı yanıp sönecek

Ön kamera açıldığında veya yüz tanıma işlemi yaptığında etrafında dairesel bir parlama efekti yanıp sönecek. Ayrıca, telefon kilitli durumdayken kullanıcılar parmaklarını sensörün üzerinden cihazın ortasına doğru kaydırarak selfie kamerasını açabilecekler.

Yukarıda saydığımız özellikler Galaxy A8s modelinde yer alıyor. Dolayısı ile Galaxy S10'da görmemiz pek sürpriz olmayacak. Amiral gemisi telefonun önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde, muhtemelen de 20 Şubat'ta tanıtılması bekleniyor. Gelen haberler Galaxy S10'un 8 Mart itibariyle mağazalardaki yerini alacağı yönünde.

https://www.gizchina.com/2018/12/26/samsung-galaxy-s10-will-have-the-same-animation-of-galaxy-a8s-to-start-the-camera/