Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung Galaxy S10'un selfie kamerası parıldayacak

Samsung'un önümüzdeki aylarda piyasaya süreceği Galaxy S10'un kamera uygulaması başlatıldığında veya yüz tanıma işlemi yapıldığında ekrandaki sensörünün etrafında dairesel bir parlama efekti görünecek
4 ay
11,7b
1
20
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Samsung kısa süre önce Infinity-O ekran tasarımına sahip ilk telefonunu tanıtmıştı. Galaxy A8s olarak lanse edilen cihazın ekranında çentik yerine ön kamerayı barındıran küçük bir delik var. Akıllı telefon bu farklı ekran tasarımının dışında önümüzdeki yıl sahneye çıkacak Galaxy S10'un ödünç alabileceği bazı hoş özelliklere de sahip.
Ayrıca Bkz. "Delikli ekrana sahip Motorola P40'ın görüntüleri yayınlandı"
Ortaya çıkan sızıntılar sayesinde Samsung Galaxy S10'un nasıl bir tasarıma sahip olacağını az çok biliyoruz. Mobil sektöre yönelik sızıntıları ile tanıtığımız IceUniverse isimli Twitter hesabı bu kez Galaxy S10'un, selfie kamerasının etrafında görünecek bir animasyon efekti ile gelebileceğini söyledi.

Selfi kamerasının etrafı yanıp sönecek

Ön kamera açıldığında veya yüz tanıma işlemi yaptığında etrafında dairesel bir parlama efekti yanıp sönecek. Ayrıca, telefon kilitli durumdayken kullanıcılar parmaklarını sensörün üzerinden cihazın ortasına doğru kaydırarak selfie kamerasını açabilecekler.
Yukarıda saydığımız özellikler Galaxy A8s modelinde yer alıyor. Dolayısı ile Galaxy S10'da görmemiz pek sürpriz olmayacak. Amiral gemisi telefonun önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde, muhtemelen de 20 Şubat'ta tanıtılması bekleniyor. Gelen haberler Galaxy S10'un 8 Mart itibariyle mağazalardaki yerini alacağı yönünde.

https://www.gizchina.com/2018/12/26/samsung-galaxy-s10-will-have-the-same-animation-of-galaxy-a8s-to-start-the-camera/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
sniko1 4 ay en beğenilen
En iyi markası Vestel olan ülkenin insanındaki triplere bakar mısın
Yanıtla +25
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kayrabey 4 ay mhrUca
1 Saat beleş kullanım sunsalar en önde gidersiniz... Çöpmüş... Anneeeee..! Bitti... diye bağıranlara telefon beğendiremezler tabi.
1 Yanıt Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 ay
kamerayı açmak için yağlı parmaklarını merceğin üzerinden ekranın ortasına doğru çekmek de ayrı bir mantıksızlık katmış telefona
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Penanggalan 4 ay
Daha ne samsung alırım ne de aldırırım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dt1907 4 ay
güzel bir fikir .en azından objektife bakmayı sağlar.öbür türlü coğu bakmıyor objektife.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mrkb 4 ay
Çerçeveler nasıl olacak acaba!
Xs serisinde ki his nedense olmuyor samsung da.
Şahsen notch problem değil nedir bu infity olayı anlamadım. Bildirim ve şarj kalıyor kenarda ne güzel. Notch olcaksa da geniş olmalı Hitler bıyığı gibi değil.
Her uygulama kendini delene kadar baya sıkıntı çıkacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
birvarmışbiryokmuş 4 ay
Bir yerinde parlayan bir delik bulunan ekranla video izlediğinizi düşünsenize
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alperen_69 4 ay birvarmışbiryokmuş
Sanirim kullanırken olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ebubekirozkann 4 ay
Her S serisinde saçma şeyler yapıyorlar. S9+ çift kamera 6GB RAM ile geliyordu ama S9 4 GB RAM tek arka kamera. Neden iki arka kamera ve 6 GB RAM S9 da yoktu anlamadım. Küçük ekran kullanmak isteyenler umurlarında değil. Kesin bu S10 serisinde de saçma bi şey yapacaklar. Dur bakalım göreceğiz.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ezicioyuncu 4 ay
Iphone dan s9 a gecmistim, ilk android deneyimim oldu suan da android 9 ile kullaniyorum cok memnunum onceki cihazim 7plus tı. Tekrar ios a gecmeyi dusunmuyorum. S10 harika gorunuyor umarim boyle cikar
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozansirinn 4 ay
Güzel deşik olmuş bence yapılmayanları yaparak fark birsey yapmaya çalışıyorlar yoksa nasıl satacak niye almak istesin millet farklı şeyler koyarak süsleyecekler
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ray Kurzweil 4 ay
Şu delikli tasarım bir tek bana mı saçma geliyor?
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yakuzza0092 4 ay
Çin malı gibi olmuş :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +161 Informed +89 12 Angry Men +63 mu5tafa +48 flowerhorn +45 volkie +41 Chronotide +33 qoqoCAN +33 infom@n +21 Whippoorwill +21
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
11736 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
samsung, akıllı telefon ve
9 etiket daha cep telefonu selfie kamerası galaxy s10 animasyon efekti Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 ay Reklamsız DonanımHaber deneyimi sunan DH uygulamasının yeni sürümü artık daha hızlı 4 ay Xiaomi'nin Ülkemizdeki 2. Yetkili Mi Store Mağazasını Gezdik 4 ay Eski Apple yöneticisi iPad Pro bükülmeleri konusunda firmanın tavrını eleştirdi 4 ay Volkswagen, elektrikli araçlar için taşınabilir şarj istasyonu üretecek 4 ay Apple yeni bir 3D kamera teknolojisi arayışında 4 ay LG yeni amiral gemisini “Alpha” kod adı altında geliştiriyor 4 ay Huawei P Smart 2019 tanıtıldı. İşte özellikleri ve fiyatı! 4 ay İnsanın evrim yolculuğu-2: Neydik, ne olduk? 4 ay Çin'den satın alabileceğiniz uygun fiyatlı akıllı saat modellerini inceledik 4 ay Su damlası çentikli Samsung Galaxy M20 geliyor 4 ay Yeni Land Rover Defender Amerika'da da satılacak 4 ay Steam, 2018'in en çok satan oyunlarını açıkladı 4 ay ANKA İHA yerli motor ile -10 derecede ilk uçuşunu yaptı 4 ay Tesla'nın Türkiye planı yeniden devrede! Hedef 2019'un ikinci çeyreği 4 ay Samsung akıllı televizyonlarında uzaktan kontrol dönemi 4 ay Yeni Suzuki Jimny'nin pickup versiyonu geliyor 4 ay EA, Battlefield V oyununda gerçek para ile kozmetik ürün satışı yapacak 4 ay Samsung One UI incelemesi: Yeni arayüz 4 ay Activison kaynak arayışında, işten çıkarmalar Blizzard’a da sıçradı 4 ay Rusya, Avangard hipersonik füze sistemini test etti 4 ay GÖRÜNTÜLENEN Samsung Galaxy S10'un selfie kamerası parıldayacak Sonraki Epic Games yılı 3 milyar dolar ile kapatıyor 4 ay GeForce GTX 1150 ekran kartı da sırada 4 ay Kavisli ekran tasarımı orta seviye Samsung telefonlara da gelecek 4 ay Bütçe Dostu Oyuncu Kulaklığı TRUST GXT 4310 JAWW 4 ay Delikli ekrana sahip Motorola P40'ın görüntüleri yayınlandı 4 ay Instagram akışına yeni tasarım geliyor 4 ay Roomba süpürgesi ile odanızı Doom oyununa aktarın 4 ay Türkiye’de kripto paralara olan ilgi artıyor 4 ay Black Mirror: Bandersnatch filminin fragmanı yayınlandı 4 ay Samsung ekran üzerinden ses iletim teknolojisini CES 2019 fuarında tanıtacak 4 ay Çin'de satışa çıkan ORA R1 elektrikli aracın fiyatı yalnızca 8,600 dolar 4 ay Beyaz Saray, Huawei ve ZTE'ye yeni bir ambargo koymaya hazırlanıyor 4 ay Honor View 20'deki Link Turbo özelliği nedir, nasıl çalışır? 4 ay MSI Trident X ile 4K Ultra Detay deneyimlemece 4 ay Turkcell Superonline, AKK'siz internete bugün geçiş yapacağını duyurdu 4 ay Nokia 9 PureView'un beş lensli arka kamera tasarımı ortaya çıktı 4 ay PlayStation 5, 4K ve 240 FPS desteğiyle gelebilir 4 ay Bazı iPad Pro'ların ekranında parlak ışık hatası ortaya çıktı 4 ay Etergo, 240 km menzilli elektrikli scooter'ı için 10 milyon euro yatırım aldı 4 ay Apple'a bir patent ihlali davası daha açıldı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
BINALI YILDIRIM 26 MILYAR $ lik SERVETI
DH Forum
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim