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Delikli ekrana sahip Motorola P40'ın görüntüleri yayınlandı

Samsung ve Huawei'nin ardından Motorola'nın da delikli ekran trendine katılacağı ortaya çıktı. Son derece şık bir tasarıma sahip olan Motorola P40'ın ekranında çentik yerine kamera deliği olacak.
4 ay
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Çentikli tasarım ve yukarı doğru açılan ön kamera mekanizmasından pek hazzetmeyen kullanıcılar için son dönemde alternatif bir seçenek daha ortaya çıktı. Samsung ve Huawei gibi şirketler delikli ekran tasarımına sahip akıllı telefonlarını piyasaya sürdüler. Şimdi ise Motorola'nın da bu yeni moda tasarım trendine katılacağını öğrenmiş bulunmaktayız.
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91mobiles internet sitesi tarafından paylaşılan yeni render görseller yaklaşmakta olan Motorola P40'ın delikli ekran tasarımı ile geleceğini ortaya koydu. Haberdeki görsellerden de anlaşılabileceği üzere akıllı telefon kenardan kenara ekran ve küçük bir kamera deliği ile gelecek.

Çift arka kamera ile gelecek

Cihazın arkasında çift kamera sistemi yer alıyor. Ayrıca raporda telefonun 6.2 inç ekran ve 48 megapiksellik arka kameraya sahip olacağı belirtilmiş. İşlemci veya RAM kapasitesi hakkında herhangi bir bilgi yok. Ancak arka panelindeki Motorola logosuna yerleştirilmiş bir parmak izi tarayıcısı olacak gibi görünüyor.
Tüketici Elektroniği Fuarı'nın (CES) kapılarını açmasına çok az bir süre kaldı. Mobil Dünya Kongresi (MWC) ise Şubat ayında gerçekleştirilecek. Dolayısı ile bu iki önemli etkinlik yaklaşırken telefonla ilgili resmi detayların önümüzdeki haftalarda açıklığa kavuşması bekleniyor.

https://www.91mobiles.com/hub/motorola-p40-design-specifications-exclusive-5k-renders-video/ Yorum Yaz
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OverClocK1ng 4 ay en beğenilen
Çentik bitmeden delik başladı...
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damn2u 4 ay
O barlara kamera yerleştirilirdi yahu, hem ekranın her yanı bar doldurulmuş hem onun duşuna ekstra ön panele kamera deliği açılmış. Tebrikler, süper saçma tasarımlarda bir adım öne çıktınız Motorola olarak. Reklamın iyisi kötü olmaz diye boşuna dememişler.
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Part Of The Nature 4 ay
Bizim ülkeye zaten gelmiyor
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Şarkışla 4 ay
Ön flaş için de bir delik lazım.
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General. 4 ay
Tasarım çok kötü, insan ekrana baktığı zaman malum yer aklına gelir.
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Manhunt Three 4 ay General.
Ülkemizin teknoloji vizyonu bu kadar işte.
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Bay Robot 4 ay
Nihayet sızdı diye bir saçmalık denmemiş bir haberinizde...
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OverClocK1ng 4 ay en beğenilen
Çentik bitmeden delik başladı...
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