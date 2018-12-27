Delikli ekrana sahip Motorola P40'ın görüntüleri yayınlandı

Çentikli tasarım ve yukarı doğru açılan ön kamera mekanizmasından pek hazzetmeyen kullanıcılar için son dönemde alternatif bir seçenek daha ortaya çıktı. Samsung ve Huawei gibi şirketler delikli ekran tasarımına sahip akıllı telefonlarını piyasaya sürdüler. Şimdi ise Motorola'nın da bu yeni moda tasarım trendine katılacağını öğrenmiş bulunmaktayız.

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91mobiles internet sitesi tarafından paylaşılan yeni render görseller yaklaşmakta olan Motorola P40'ın delikli ekran tasarımı ile geleceğini ortaya koydu. Haberdeki görsellerden de anlaşılabileceği üzere akıllı telefon kenardan kenara ekran ve küçük bir kamera deliği ile gelecek.

Çift arka kamera ile gelecek

Cihazın arkasında çift kamera sistemi yer alıyor. Ayrıca raporda telefonun 6.2 inç ekran ve 48 megapiksellik arka kameraya sahip olacağı belirtilmiş. İşlemci veya RAM kapasitesi hakkında herhangi bir bilgi yok. Ancak arka panelindeki Motorola logosuna yerleştirilmiş bir parmak izi tarayıcısı olacak gibi görünüyor.

Tüketici Elektroniği Fuarı'nın (CES) kapılarını açmasına çok az bir süre kaldı. Mobil Dünya Kongresi (MWC) ise Şubat ayında gerçekleştirilecek. Dolayısı ile bu iki önemli etkinlik yaklaşırken telefonla ilgili resmi detayların önümüzdeki haftalarda açıklığa kavuşması bekleniyor.

https://www.91mobiles.com/hub/motorola-p40-design-specifications-exclusive-5k-renders-video/