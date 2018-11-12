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Samsung Galaxy S10 yatay arka kamera düzeni ile gelebilir

Samsung'un bir sonraki amiral gemisi telefonuyla ilgili detaylar netleşiyor. Galaxy S10'un yatay olarak konumlandırılmış arka kamera sistemine sahip olacağı ileri sürüldü. Peki ama neden?
6 ay
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Samsung son zamanlarda dikey olarak konumlandırılmış arka kamera sistemine sahip bazı cihazlar çıkardı. Bunların arasında dünyanın ilk dört arka kameralı akıllı telefonu olan Galaxy A9'da yer alıyor. Galaxy S10'un dikey arka kamera ile gelmesi bekleniyordu ancak yeni bir raporda Samsung'un yatay düzeni tercih edeceği öne sürüldü.
Ayrıca Bkz. "Google, karanlık modun pil tasarrufu sağladığını onayladı"
Söz konusu iddia güvenilir bilgileri ile gündeme gelen Ice universe (@UniverseIce) isimli Twitter hesabı tarafından ortaya atıldı. Böyle olsa bile Samsung yatay kamera yerleşimini ilk kez uygulamış olmayacak. Zira şirket zaten Galaxy Note 9'da böyle bir tasarım kullanmış durumda.

Yatay kamera yerleşiminin avantajı ne?

Güney Koreli teknoloji devinin bu kararı pil yüzünden aldığı söyleniyor. Yatay yerleşimle cihazın içerisine daha büyük pil sığdırılabilecek. Galaxy S10'un 4.000 mAh kapasiteli bir pile sahip olacağına yönelik bazı haberler var. Dolayısı ile Samsung'un bu pili yerleştirebilmesi için cihazın içinde daha fazla yere ihtiyacı olacak.
Bu açıdan bakıldığında yatay kamera yerleşimi mantıklı geliyor ancak şu an için elimizde kesin konuşmaya yetecek kadar somut bilgi yok. Samsung henüz Galaxy S10 ile ilgili hiçbir söylentiyi onaylamış değil. Şubat ayında düzenlenecek 2019 Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC) tanıtılması beklenen akıllı telefonla ilgili önümüzdeki günlerde daha fazla bilgiye sahip olmayı umuyoruz.

https://twitter.com/UniverseIce/status/1061827146409140225 Yorum Yaz
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esmerbuyucu 6 ay en beğenilen
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batuta 6 ay
Aslında S9’daki kamera yerleşimi gayet şıktı. Note 9’da aynı şeyi bekledik ancak daha kötü bir tasarıma geçtiler
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Khoradasein 6 ay
O ka' sponsor oluyoruz biraz daha çok haberimizi yapın, n'apalım efendim? Ne bileyim bi şeyler yapın işte, ok o zaman kamera şekliyle ilgili şeyedelim, ok olur.
Bu arada pil boyutunu büyütmek için yapıyorlarsa güzel bir gelişme, lakin pil teknolojisinin artık evrilmesi veya kısa sürede devrilerek değişmesi lazım.
Otomobiller bile daha yeni yeni pillenmeye başladılar ama full body pil teknolojisinden bahsediliyor, yanicime olduğu gibim pil, ve kendi kendine şarj olan şeyler bi' şeyler.

Eski seiko saatler vardı, kinetik enerji ile çalışırlardı, insan zaten enerji ısı ve dolayısıyla enerji üretiyor, what is the matrix ulan, sonracıma güneş diye bi' gök yüzü cismi var epey enerjisi varmış ondan ödünç alınabilir.
Revolver kamera sistemleri de geliyor, kamera sayısı 32 tane olunca yatay kamera sistemi telefonun ön yüzünden arkasına kadar dolaşacak mı peki, çılgın haber başlığına çılgın yorumlar falan.
İyi çalışmalar.
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ThePscho 6 ay
Aman ne çok şey değişmiş ne çok şey !
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K_Spartakus 6 ay
Sanki yatay konum fiyatı düşürecek! Hepsi palavra.
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Lithaunans 6 ay
Döndük yine başa... dön baba dönelim.
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esmerbuyucu 6 ay en beğenilen
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baykus_reyis 6 ay
Sabah sabah ne güldüm ya gözlerim bir an dikey pozisyona gelip yataya döndü yeniden çünkü beyin hacmi öyle artıyormuş ancak 😂😂
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