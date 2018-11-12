Samsung Galaxy S10 yatay arka kamera düzeni ile gelebilir

Samsung son zamanlarda dikey olarak konumlandırılmış arka kamera sistemine sahip bazı cihazlar çıkardı. Bunların arasında dünyanın ilk dört arka kameralı akıllı telefonu olan Galaxy A9'da yer alıyor. Galaxy S10'un dikey arka kamera ile gelmesi bekleniyordu ancak yeni bir raporda Samsung'un yatay düzeni tercih edeceği öne sürüldü.

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Söz konusu iddia güvenilir bilgileri ile gündeme gelen Ice universe (@UniverseIce) isimli Twitter hesabı tarafından ortaya atıldı. Böyle olsa bile Samsung yatay kamera yerleşimini ilk kez uygulamış olmayacak. Zira şirket zaten Galaxy Note 9'da böyle bir tasarım kullanmış durumda.

Yatay kamera yerleşiminin avantajı ne?

Güney Koreli teknoloji devinin bu kararı pil yüzünden aldığı söyleniyor. Yatay yerleşimle cihazın içerisine daha büyük pil sığdırılabilecek. Galaxy S10'un 4.000 mAh kapasiteli bir pile sahip olacağına yönelik bazı haberler var. Dolayısı ile Samsung'un bu pili yerleştirebilmesi için cihazın içinde daha fazla yere ihtiyacı olacak.

Bu açıdan bakıldığında yatay kamera yerleşimi mantıklı geliyor ancak şu an için elimizde kesin konuşmaya yetecek kadar somut bilgi yok. Samsung henüz Galaxy S10 ile ilgili hiçbir söylentiyi onaylamış değil. Şubat ayında düzenlenecek 2019 Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC) tanıtılması beklenen akıllı telefonla ilgili önümüzdeki günlerde daha fazla bilgiye sahip olmayı umuyoruz.

https://twitter.com/UniverseIce/status/1061827146409140225