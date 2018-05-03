Samsung Galaxy S10'un kod adı ve bazı özellikleri ortaya çıktı

Samsung’un planları büyük ölçüde değişmediği sürece, Galaxy S10 kesin olarak 2019 yılında piyasaya sürülecek. Akıllı telefonla ilgili spekülasyonların biraz erken başladığını düşünebilirsiniz; zira henüz Galaxy Note 9 bile tanıtılmadı. Ancak söylenti fabrikası çalışmaya devam ediyor.

Ayrıca Bkz.

"Spotify'ın artık 75 milyon ücretli abonesi var"

Kore kaynaklı yeni bir rapora göre Samsung Galaxy S10, “Beyond” (öte/ötesi) kod adı altında geliştiriliyor. Galaxy S8'e "Dream", Galaxy S9'a ise "Star" kod adını veren Güney Koreli şirket amiral gemisi akıllı telefonlarına hayli iddialı isimler takma geleneğini sürdürüyor.

3D kamera ve ekrana gömülü parmak izi sensörü

Raporda ayrıca Samsung'un yüz tanıma yeteneklerini geliştirmek için telefona bir 3D kamera ekleyebileceği yazıyor. Aslına bakılırsa Apple, Face ID'yi tanıttığından beri Android telefon üreticilerinin bu tip gelişmiş bir teknoloji sunmak istedikleri yönünde söylentiler var.

Şu an bazı telefonlarda basit manada yüz tanıma sistemi olsa da hiçbiri Face ID kadar gelişmiş değil. Bazı analistler, Android cihaz üreticilerinin yüz tanıma teknolojisi konusunda Apple'ın en az 2 yıl gerisinde olduğuna inanıyor.

Öte yandan Samsung'un Galaxy S10'da ekrana gömülü parmak izi sensörüne yer vereceği belirtiliyor. Şirket bu teknolojiyle ilgili olarak Synaptics, Qualcomm ve Ezestek gibi firmalarla çalışıyor ancak sensörlerin hangi tedarikçiden temin edileceği henüz netleşmedi. Samsung üretim hızlandığında tedarik sorunu yaşamamak için birden fazla şirketle çalışmayı da tercih edebilir.

https://www.sammobile.com/2018/05/03/galaxy-s10-codename-and-new-features-revealed-in-latest-report/