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Samsung Galaxy S10'un kod adı ve bazı özellikleri ortaya çıktı

Samsung Galaxy S serisinin bir sonraki üyesiyle ilgili bilgiler gün ışığına çıkmaya başladı. Güney Koreli şirketin yeni amiral gemisi 3D kamera ve ekrana gömülü parmak izi sensörüyle gelebilir.
1 yıl
5,6b
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18
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Samsung Galaxy S10'un kod adı ve bazı özellikleri ortaya çıktı
Samsung’un planları büyük ölçüde değişmediği sürece, Galaxy S10 kesin olarak 2019 yılında piyasaya sürülecek. Akıllı telefonla ilgili spekülasyonların biraz erken başladığını düşünebilirsiniz; zira henüz Galaxy Note 9 bile tanıtılmadı. Ancak söylenti fabrikası çalışmaya devam ediyor.
Ayrıca Bkz. "Spotify'ın artık 75 milyon ücretli abonesi var"
Kore kaynaklı yeni bir rapora göre Samsung Galaxy S10, “Beyond” (öte/ötesi) kod adı altında geliştiriliyor. Galaxy S8'e "Dream", Galaxy S9'a ise "Star" kod adını veren Güney Koreli şirket amiral gemisi akıllı telefonlarına hayli iddialı isimler takma geleneğini sürdürüyor.

3D kamera ve ekrana gömülü parmak izi sensörü

Raporda ayrıca Samsung'un yüz tanıma yeteneklerini geliştirmek için telefona bir 3D kamera ekleyebileceği yazıyor. Aslına bakılırsa Apple, Face ID'yi tanıttığından beri Android telefon üreticilerinin bu tip gelişmiş bir teknoloji sunmak istedikleri yönünde söylentiler var.
Şu an bazı telefonlarda basit manada yüz tanıma sistemi olsa da hiçbiri Face ID kadar gelişmiş değil. Bazı analistler, Android cihaz üreticilerinin yüz tanıma teknolojisi konusunda Apple'ın en az 2 yıl gerisinde olduğuna inanıyor.
Öte yandan Samsung'un Galaxy S10'da ekrana gömülü parmak izi sensörüne yer vereceği belirtiliyor. Şirket bu teknolojiyle ilgili olarak Synaptics, Qualcomm ve Ezestek gibi firmalarla çalışıyor ancak sensörlerin hangi tedarikçiden temin edileceği henüz netleşmedi. Samsung üretim hızlandığında tedarik sorunu yaşamamak için birden fazla şirketle çalışmayı da tercih edebilir.

https://www.sammobile.com/2018/05/03/galaxy-s10-codename-and-new-features-revealed-in-latest-report/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
TIME 1 yıl en beğenilen
Bu nedir lo
Yanıtla +21
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gcb1903 1 yıl
Birinizden biri de çıkıp şarj konusunda yarışmıyor. Kırılmaz ekran konusunda yarışmıyor. Daya kameraya. 2, 3, 4, 5 artık arka taraf dolana kadar. Sonra öne geçerler ön tarafı da doldururlar. Nedir bu çoklu sensör hastalığı. Çıkıp diyin kırılmayan ekran yaptık, çizilmeyen cam yaptık, şarjı 1 hafta giden telefon yaptık.
Birinizden biri de çıkıp şarj konusunda yarışmıyor. Kırılmaz ekran konusunda yarışmıyor. Daya kameraya. 2, 3, 4, 5 artık arka taraf dolana kadar. Sonra öne geçe...
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1 Yanıt Yanıtla +10
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Slaved by makarna 1 yıl
Her defasında Xiaomi alanları ilgilendirmeyen haber
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Johan Elmander 1 yıl
S10'un da ekran altı parmak izi okuyucusuyla geleceği haberleri çıktığına göre arkada parmak izi okuyucusuna hazır olalım
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LittleMonster 1 yıl
ADMİN MİDİR NEDİR YORUMUMU NİYE SİLDİN? DOĞRU DÜZGÜN HABER YAP O ZAMAN ELEŞTİRİ KALDİRAMAYACAK İSEN HABER YAZMA VEYA YORUM YAPMA SEÇENEĞİNİ KAPAT.
1 Yanıt Yanıtla +8
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GT_55 1 yıl LittleMonster
Donanımhaberde adminler eleştirilemez diye bir kural var.Dokunulmazlıkları var. Ondan galiba.
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alp0007 1 yıl
Yine doğmamış çocuğa don biçiliyor. Hayırlısı...
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Mr. Jingles 1 yıl
Android cihaz üreticilerinin yüz tanıma teknolojisi konusunda Apple'ın en az 2 yıl gerisinde olduğuna inanıyor.

Hani OnePlus'ın yüz tanıması daha iyiydi? Daha birkaç ay önce haberi vardı.
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astegon 1 yıl
Ne bu kamera manyaklığı. Kusucam artık.
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Fx_57,5 1 yıl
telefonu düşürünce çöpe atacağız sanırım.
göze hoş gelsede kullanışlı değil gibi görünüyor.
ek olarak yüz tanımadan ziyade ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı çok daha beklenen birşey.
masa üstündeyken maymuna dönüyoruz yüzümüzü gözümüzü göstermek için.
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aycibin 1 yıl
çizen güzel çizmiş.bu da zamanının iphone7 konsept çizimiydi.hayaller gerçekler :)
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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gcb1903 1 yıl
Birinizden biri de çıkıp şarj konusunda yarışmıyor. Kırılmaz ekran konusunda yarışmıyor. Daya kameraya. 2, 3, 4, 5 artık arka taraf dolana kadar. Sonra öne geçerler ön tarafı da doldururlar. Nedir bu çoklu sensör hastalığı. Çıkıp diyin kırılmayan ekran yaptık, çizilmeyen cam yaptık, şarjı 1 hafta giden telefon yaptık.
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Roquish06 1 yıl gcb1903
Hocam aklımdan geçeni yazmışsınız valla arkayı komple kamera ile kaplayana kadar durmayacaklar

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Her isi ters giden adam 1 yıl
Arka kamerayi begenmedim pek , yan yana olsa bence daha güzel görünür. Ama çok şık telefon
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Marty.McFLY 1 yıl
Çentik yerine bu tarz ön kamera - ahize görünüşü daha güzel duruyor tabi öyle çıkarsa yine de mevcut S serisinin ön çerçeve daha iyi.
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