Apple dört Qualcomm patentinin iptali için başvuruda bulundu

Patent ihlali konusunda sıklıkla mahkeme salonlarında karşı karşıya gelen Apple ve Qualcomm yeni bir gelişmeyle gündemde. Apple, ABD Patent ve Marka Ofisi'nden (USPTO) Qualcomm'un dört patentini iptal etmesini istedi. Söz konusu patentler yüzünden zaten birbirleriyle davalık olan iki şirket bu mücadeleyi USPTO'ya taşıdı.

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Apple bu patentlerin dördünü de iptal etmesi için patent ofisine talepte bulundu. İtiraz edilen patentler dijital kamera otomatik odaklaması, hem telefon hem de kişisel dijital asistan olarak işlev gören bir cihaz, dokunmaya duyarlı ekranlar ve devre belleğini kapsıyor.

Apple itirazı alışkanlık haline getirdi

Qualcomm'un, özellikle de iki şirket arasındaki davalara konu olmalarından ötürü Apple'ın bu dört patentin geçersiz kılınmasına dair başvurusuna itiraz edeceği düşünülüyor. Görünüşe bakılırsa bu Apple için bir alışkanlık haline gelmiş durumda.

Patent ofisi veritabanına göre Apple, patent iptali için bugüne kadar toplam 398 başvuruda bulundu. Sonucun ne olacağını ve bunun iki şirket arasındaki mahkeme durumunu etkileyip etkilemeyeceğini ise önümüzdeki günlerde hep beraber göreceğiz.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-06-21/apple-opens-new-front-in-long-qualcomm-fight-the-patent-office