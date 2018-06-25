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Apple dört Qualcomm patentinin iptali için başvuruda bulundu

Apple ve Qualcomm arasındaki patent savaşı ABD Patent ve Marka Ofisi'ne sıçradı. Cupertinolu şirket patent ofisinden Qualcomm'a ait 4 patenti geçersiz kılmasını talep etti.
11 ay
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Patent ihlali konusunda sıklıkla mahkeme salonlarında karşı karşıya gelen Apple ve Qualcomm yeni bir gelişmeyle gündemde. Apple, ABD Patent ve Marka Ofisi'nden (USPTO) Qualcomm'un dört patentini iptal etmesini istedi. Söz konusu patentler yüzünden zaten birbirleriyle davalık olan iki şirket bu mücadeleyi USPTO'ya taşıdı.
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Apple bu patentlerin dördünü de iptal etmesi için patent ofisine talepte bulundu. İtiraz edilen patentler dijital kamera otomatik odaklaması, hem telefon hem de kişisel dijital asistan olarak işlev gören bir cihaz, dokunmaya duyarlı ekranlar ve devre belleğini kapsıyor.

Apple itirazı alışkanlık haline getirdi

Qualcomm'un, özellikle de iki şirket arasındaki davalara konu olmalarından ötürü Apple'ın bu dört patentin geçersiz kılınmasına dair başvurusuna itiraz edeceği düşünülüyor. Görünüşe bakılırsa bu Apple için bir alışkanlık haline gelmiş durumda.
Patent ofisi veritabanına göre Apple, patent iptali için bugüne kadar toplam 398 başvuruda bulundu. Sonucun ne olacağını ve bunun iki şirket arasındaki mahkeme durumunu etkileyip etkilemeyeceğini ise önümüzdeki günlerde hep beraber göreceğiz.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-06-21/apple-opens-new-front-in-long-qualcomm-fight-the-patent-office Yorum Yaz
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interwap 11 ay en beğenilen
Apple ın patent ihlali yetmezmiş gibi fitmaların patentlerini geçersiz kılma çabaları. Nasıl bir lanet firma bu böyle
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senersongur 11 ay
Apple'dan ne kadar saçma bir itiraz.
Zamanında Qualcomm patent ofisine başvurmuş ve o patentleri almış. Zaten o patentler Apple'a ait olsa, patent ofisi vermez başka firmaya.
Apple gündeme gelmek için ve havadan para kazanmak için boş beleş davalar açıyor. Fakat bu sefer karşı firma da Amerikan olduğu için, Samsung gibi ceza verdirtemez. Gariban Samsung, Koreli diye ve ABD pazarını kaybetmemek için zamanında bu kaybeden davaları zorla kabul etti. Ama Qualcomm yemez.
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ÇatlakMerlin 11 ay
O onu dava ediyor patenti benim diye, öteki berikini suçluyor verilerimi izinsiz kullandın diye. Gündemleri bu adamların. Bizim gündemimiz de soğan neden 6 lira oldu, patatesin kilosu nasıl 5 lira olur... Başka lafa gerek yok.
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aniceman 11 ay
Samsung a yuvarlatılmış köşeli çerçevesi olan telefon patentini ihlal ettiği için dava açan apple mı o.O
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dr20mouse 11 ay
Qualcomm modem vermesin sürünsün Apple nasıl olsa bütün modilasyonlarla uyumlu sorunsuz modem yok başka.
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HumWE 11 ay
Abd de patent savaşları devam ederken bizde patetes soğan arz fiyat dengesizliği ile boğuşuyoruz...
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interwap 11 ay en beğenilen
Apple ın patent ihlali yetmezmiş gibi fitmaların patentlerini geçersiz kılma çabaları. Nasıl bir lanet firma bu böyle
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clb12 11 ay interwap
interwap
Apple ın patent ihlali yetmezmiş gibi fitmaların patentlerini geçersiz kılma çabaları. Nasıl bir lanet firma bu böyle

Bıktırdı artık su apple nefretiniz. Sevsenizde sevmesenizde adamlar her alanda öncü.
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qualcomm, patent ve
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