Samsung Galaxy S2 ile ilgili yeni spekülasyonlar öne sürüldü

''Evrim kaderdir'' sloganıyla karşımıza çıkan Samsung'un, Barselona'da düzenlenecek büyük etkinlik kapsamında Galaxy S'in yeni varisini sergilemesi teknoloji severler tarafından merakla bekleniyor ve yeni telefonun lansman günü olarak 13 Şubat gösteriliyor.

Lansmana sayılı günler kala Kore merkezli Nocutnews sitesinin öne sürdüğü ve ve sizlerle de daha önce paylaştığımız bilgilere göre ''Seine'' kod adlı telefon, çift çekirdekli Orion işlemciden güç alacak; Android 2.3 ''Gingerbread'' işletim sistemi, 1 GB RAM, 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera, 1920 x 1080 piksel (Full HD) video kaydı, NFC (Near-Field Communications), 4.3 inç boyutunda 480 x 800 piksel çözünürlüğünde Super AMOLED Plus dokunmatik ekran gibi zengin teknik özellikleri bünyesinde barındıracaktı.

Bugün ise Samfirmware cephesinden yeni bilgiler geldi. Samfirmware'ın güvendiği kaynaklar, önceki söylentileri doğrulacak şekilde çift çekirdekli Orion işlemciden (1 GHz veya 1.2 GHz), Android 2.3 işletim sisteminden, 8 megapiksel kameradan ve NFC teknolojisinden bahsetmiş. Ancak RAM ve video kayıt çözünürlüğüne ilişkin bilgiye yer verilmediğini görüyoruz. Bunların yanısıra telefonun kapasitesinin 32 GB'a kadar bellek kartları aracılığıyla arttırılabileceği, görüntülü konuşma için telefonun ön kısmında 1.3 MP'lik kameranın konumlandırıldığı, led flaşın ve Bluetooth 3.0'ın unutulmadığı söyleniyor. Son olarak da Super AMOLED Plus dokunmatik ekranın boyutunun 4.5 inç olma ihtimali söz konusu.

Her zaman olduğu gibi söylentilerin tutarlı çıkmasını diliyor ve lansman gününü merakla bekliyoruz.

http://www.samfirmware.com/apps/blog/show/6032458-samsung-i9100-gets-leaked-specs-by-samfirmware-com