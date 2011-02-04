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Samsung Galaxy S2 ile ilgili yeni spekülasyonlar öne sürüldü

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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''Evrim kaderdir'' sloganıyla karşımıza çıkan Samsung'un, Barselona'da düzenlenecek büyük etkinlik kapsamında Galaxy S'in yeni varisini sergilemesi teknoloji severler tarafından merakla bekleniyor ve yeni telefonun lansman günü olarak 13 Şubat gösteriliyor.

Lansmana sayılı günler kala Kore merkezli Nocutnews sitesinin öne sürdüğü ve ve sizlerle de daha önce paylaştığımız bilgilere göre ''Seine'' kod adlı telefon, çift çekirdekli Orion işlemciden güç alacak; Android 2.3 ''Gingerbread'' işletim sistemi, 1 GB RAM, 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera, 1920 x 1080 piksel (Full HD) video kaydı, NFC (Near-Field Communications), 4.3 inç boyutunda 480 x 800 piksel çözünürlüğünde Super AMOLED Plus dokunmatik ekran gibi zengin teknik özellikleri bünyesinde barındıracaktı.

Bugün ise Samfirmware cephesinden yeni bilgiler geldi. Samfirmware'ın güvendiği kaynaklar, önceki söylentileri doğrulacak şekilde çift çekirdekli Orion işlemciden (1 GHz veya 1.2 GHz), Android 2.3 işletim sisteminden, 8 megapiksel kameradan ve NFC teknolojisinden bahsetmiş. Ancak RAM ve video kayıt çözünürlüğüne ilişkin bilgiye yer verilmediğini görüyoruz. Bunların yanısıra telefonun kapasitesinin 32 GB'a kadar bellek kartları aracılığıyla arttırılabileceği, görüntülü konuşma için telefonun ön kısmında 1.3 MP'lik kameranın konumlandırıldığı, led flaşın ve Bluetooth 3.0'ın unutulmadığı söyleniyor. Son olarak da Super AMOLED Plus dokunmatik ekranın boyutunun 4.5 inç olma ihtimali söz konusu.

Her zaman olduğu gibi söylentilerin tutarlı çıkmasını diliyor ve lansman gününü merakla bekliyoruz.


http://www.samfirmware.com/apps/blog/show/6032458-samsung-i9100-gets-leaked-specs-by-samfirmware-com Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 8 yıl
Bu söylentiler SamFirmware.com sitesinden yayılanlar. Fakat orada ekran çözünürlüğüne dair bir bilgi verilmemiş. Bana sorarsanız Super AMOLED WVGA olsa bile diğer ekranlardan çok ama çok daha iyidir.
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alimelle 8 yıl
Samsung en ufak bilgi sızdrımadı, bence herşey muallakta, o çözünürlük artmaz ise galaxy 2 ye bye bye, gelsin htc desire HD2
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Reaper07 8 yıl
Samsungunpacked.com'da d1 d2 yazmışlar ama hala çıkan bir video veya görüntü yok heralde d-day i bekletecekler sonuna kadar bir görüntü görmek için...
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Technotronic 8 yıl
guzel telefon galaxy s in varisi olacak sanirim en cokta tasarimini merak ediyorum
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Reaper07 8 yıl
Videoyu dikkatli izleyince Kadın elinde tutarken camdan yansıması gözüküyor galaxy s i andırıyor ama daha büyük ve ince olduğu görünebiliyor şimdi önemli olan malzeme kalitesi insallah nexus s gibi plastik malzeme kullanmaz bu sefer samsung...
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brhnkkc 8 yıl
çözünürlüğe kafanızı takmayın süperamoled plus ilk defa görücüye çıkacak en az ıphone 4 kadar net görüntü vereceğinden ümitliyim saygılar... 13 subat gecesi videoları düüşer tahmin ediyorum inceleriz inşallah :D
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sinuhe.s 8 yıl
Güzel alet ama zamsung :))) ürünü

Zamsungdan korkarım tel konusunda kesintisiz sorunlar mevcut
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Miller57 8 yıl
Bazı arkadaşlar ekran boyutuna takılmış. Kimi 4.5 inç ekranı büyük bulmuş kimi küçük bulmuş...
Mesela ben yıllarca Nokia 6300 tarzı klasik telefonlar kullanırken, sağda solda gözüme ilişen Iphone'ları devasa aletler olarak görüyordum. Kocaman ekranı var falan diyordum. 5-6 ay önce Galaxy S aldım ve şimdi Iphone'ların ekranı gözüme küçük görünmeye başladı. O bakımdan alışmak diye bir şey var.
Resmen bir bilgisayarı yanında taşıyacaksın sonra kalkıp küçük olsun diyeceksin... Böyle şey olmaz. Eğer smartphone kullanıcısı iseniz ekranın büyük olmasından gocunmayacaksınız. Küçük ekran sevenlere benim 6300'ı satabilirim.
Her zaman diyorum akıllı telefonların ekran büyüklüğünün eğer bir standardı olacaksa o da 4.5 inç olmalı diye... Onun üstüne direk tablet bilgisayar muamelesi yapılmalı. 4.5 ve altı da cep bilgisayarı yada smartphone-akıllı telefon olarak geçmeli.
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aboxzux 8 yıl
Çok güzel özellikler.Ekran boyutu özellikle internet için hoş olur acaba Amerika'sa filan ne zaman satışa sunulur?
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TheFormul 8 yıl
Arkadaşlar telefondaki çftçekrdekli işlemciyi 8mp kamerayı samoledPLUS ekranı 1 gb ram 'i unuttunuz derdiniz 0.3 inçlik değişim mi oldu ?? :))
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SchyzophreN 8 yıl
0.2 inç cm vurunca ne yapıyoki bu kadar dert yanıyosunuz?
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Firaristt 8 yıl
Bence ekran en fazla 4.3" olmali daha büyük olursa telefon olmaktan çikar tablet ile telefon arasinda kalir. Benim Galaxy S yetiyorda artiyor isterse bütün sayfa flash ile hazirlansin isterse HD oyun olsun isterse HD film olsun hepsine yetiyorda artiyor... ama bakarsiniz telefon uygun fiyatli olur o zaman bi Galaxy S dalgasi daha yapabilir. O kadar ekran yapacaklarsa bence biraz çözünülüğü arttirmalari iyi olurmuş. Belki daha önceki mesajlarda dendiği gibi fiziksel.birşeydir belki performans icindir belki de güç tüketimi içindir bilemiyorum ama biraz daha yüksek olsa çözünürlük fena olmazdi.
Bu arada android 3 sadece tabletler için çikicak...
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LeonarT 8 yıl
Kızlar atıyo çantaya yallah.. Biz nabıcaz? Büyük cepli mi pantolon aldırmaya çalışıyorlar bize anlamadım ki
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Rainbow6 8 yıl
ekran cok buyuk cerceve boyutu ince olursa telefonun boyutunu cok etkilemez ama bu kadar buyuk ekran cerceveyle beraber pide kuregi gibi olur ayni zamanda cozunurluk dogruysa gecen sene cikmis iphone4 de yetisememis demektir enteresan zaten bu cozunurluk muhabbetine iphone4 aldim aslinda androidci adamimdir ben :) ama ekran gercektende iphonede daha keskin duruyor ... ustelik soglentiler dogruysa yaza cikacak iphone daha guclu ve keskin ekrana sahip olacak yani simdi bu ozellikler cok iyi duruyor ama yeni iphone cikinca nasil yarisacak birde andro 2.3 le geliyomus bari 3.0 yapsaydiniz
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