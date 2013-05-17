Samsung : Galaxy S4 haftaya 10 milyon barajını geçecek





İlk 15 günlük dönemde 6 milyon satış rakamını geride bırakan Samsung'un amiral gemi modeli Galaxy S4 ile ilgili tepe yöneticisinden de iddialı açıklamalar geldi.





Samsung Electronics tepe yöneticisi JK Shin; Galaxy S4 modelinin Galaxy S3 modelinden daha hızlı satıldığını ve gelecek hafta 10 milyon barajını geçeceklerini açıkladı. Böylece Galaxy S4, firma tarihinin en hızlı satılan modeli olarak tarihe geçmeye çok yaklaştı. Ayrıca Galaxy S4, firmanın ilk ayda 10 milyon kulübüne katılan ilk cihaz olacak.





Bu hızını koruduğu takdirde Galaxy S4'ün 100 milyon satış barajını geçmesi de zor olmayacak. Galaxy S4'ün başarılı satışları, Samsung'un Android akıllı telefon pazarının karına yüzde 95 oranında hakim olmasını da pekiştirecek.





Shin, Galaxy Note 3 modelinin kırılmaz ekrana sahip olup olmayacağı sorusuna ise henüz daha çok zamana ihtiyacı oldukları cevabını verdi. Resmi ağızlardan teyit edildiği kadarıyla Galaxy Note 3, 5.9 inçlik OLED ekranı ile IFA 2013 fuarında tanıtılacak.





http://www.koreatimes.co.kr/www/news/tech/2013/05/133_135811.html