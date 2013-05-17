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Samsung : Galaxy S4 haftaya 10 milyon barajını geçecek

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung : Galaxy S4 haftaya 10 milyon barajını geçecek

İlk 15 günlük dönemde 6 milyon satış rakamını geride bırakan Samsung'un amiral gemi modeli Galaxy S4 ile ilgili tepe yöneticisinden de iddialı açıklamalar geldi.

Samsung Electronics tepe yöneticisi JK Shin; Galaxy S4 modelinin Galaxy S3 modelinden daha hızlı satıldığını ve gelecek hafta 10 milyon barajını geçeceklerini açıkladı. Böylece Galaxy S4, firma tarihinin en hızlı satılan modeli olarak tarihe geçmeye çok yaklaştı. Ayrıca Galaxy S4, firmanın ilk ayda 10 milyon kulübüne katılan ilk cihaz olacak. 

Bu hızını koruduğu takdirde Galaxy S4'ün 100 milyon satış barajını geçmesi de zor olmayacak. Galaxy S4'ün başarılı satışları, Samsung'un Android akıllı telefon pazarının karına yüzde 95 oranında hakim olmasını da pekiştirecek. 

Shin, Galaxy Note 3 modelinin kırılmaz ekrana sahip olup olmayacağı sorusuna ise henüz daha çok zamana ihtiyacı oldukları cevabını verdi. Resmi ağızlardan teyit edildiği kadarıyla Galaxy Note 3, 5.9 inçlik OLED ekranı ile IFA 2013 fuarında tanıtılacak.


http://www.koreatimes.co.kr/www/news/tech/2013/05/133_135811.html Yorum Yaz
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Be All My Sins Remembered 6 yıl en beğenilen vitor reis
vitor reis

4s den sonra 5 çıkınca apple aynısını çıkarmış bir fark yok yeaaa ekran dışında diye böğürenler.. s3 ün kopyasını s4 olarak çıkaran arakçı samsungu yere göğe sığdıramıyorlar nedense

S4 s3 ün aynısı mı? sanırım donanım hakkında ki bilgin 0.
vitor reis4s den sonra 5 çıkınca apple aynısını çıkarmış bir fark yok yeaaa ekran dışında diye böğürenler.. s3 ün kopyasını s4 olarak ...
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3 Yanıt Yanıtla +27
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cestvrai 6 yıl yunusfurkanayse
yunusfurkanayse

Dun HTC one imla s4 u média markette bir araya getirip karsilastirdim s4 un ekranı s3 ünden biraz daha iyi ama sadece o kadar daha parlak değil ama renkleri doyurarak samsung parlaklık yerine dinamik bir ekran yapmış ben de Bluetooth île bendeki full hd bir resmi s4 e gönderip karsilastirayim dedim ne yazıkki hem parlaklikta hem de netlikte baya basıyor HTC one. S4 gecislerde s3 e nazaran iyi olsa da takilmalar devam ediyor multitasking olayı zaten HTC one kadar iyi değil. Rehbere geç giriyor s3 de 4-5 sn de aciyorsa bunda 2 sn falan açılma süresi. Biraz daha iyi. zamanı olanlar için sıkıntı değil plastik kasasi tutuş olarak s3 e nazaran biraz daha kaliteli olmuş arka kapak daha şık cihaz daha ince ama htc one yanlardan 4.2 mm incelikte ve aluminyum kasası cift hoparloru ile şıklık olarak baya üstün s4 netice olarak donanımı iyileştirilmiş ve birkac sensor kandirmacasi ile s3 den bir adım one geçmiş s3 görünümlü ve 100 milyon satabilecegine inandığım bir plastik parcasi kalite demek çok satilmak değildir çok satılması pazarlama stratejisinden ve imkanlarından kaynaklanıyor

Bende 2 cihazı inceledim dün şunu diyebilirim akıllı arkadasım...

Galaxy s4
* HTC One'a göre daha iyi bir ekrana sahip. HTC one bildigin LCD ekran ,parlak ancak film izlediginde donuk renkler vs. Galaxy s4Teki
full hd amoled ekran kesinlikle daha basarılı.

* HTC one'in aluminium kasasıyla ilgili 2 problem var. 1incisi kasanın ortasında plastik beyaz bir alan var oda sanki 2 alumium taraf
o parcaya yapısmıs hissi veriyor. ayrıca telefon bombe yapıyor ve kalın duruyor.

* HTC one'in ekranı kasasına göre kucuk kalıyor. S4 htc one'^dan 10gr hafif ve daha kucuk kasaya sahip olmasına ragmen o kasaya
5 inch bir ekran sıgdırmıslar. buda ciddi bir mühendislik basarısdır. Bir ürünün tasarımını sadece materyal olarak degerlendirmel zır cahilliktir.

* HTC'nin sense daha akıcı ancak menü arkasındaki siyah background son derece sıkıcı ve dikey gecise alısmak zor

* HTC one'da olü piksel epey cıkan epey duydum arkadaslardan.

vs vs daha yazayımmi ???

Galaxy s4, s3'ten biraz daha iyi plastik parcası demekte ayrı bir zır cahilliktir. Telefonu bircok kisiye gösterdim ve ne bicim dandik plastik bu demedi,
aksine şık buldular tasarımını. sadece sizin gibi her halttan anladıgını zanneden HTC fanboyları bu telefonu begenmiyor. HTC zaten o kadar ezik durumdaki
NYC'deki Galaxy S4 lansmanın trollemeye calıştı LG ile birlikte.

Kısaca samsung Galaxy s4 = Donanımın en üst noktası + Yazılım destegi + Kalite
HTC one = Gösteriş (aluminium kasa) + stereo hoperlor + sıkıcı pratik olmayan interface

saygılar,
yunusfurkanayseDun HTC one imla s4 u média markette bir araya getirip karsilastirdim s4 un ekranı s3 ünden biraz daha iyi ama sadece o k...
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General. 6 yıl
Kim ne derse desin Samsung satıyor dün otobüse bindim 20 kişinin 15'inde S3 vardı
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genc34 6 yıl
eger samsungda alimiyon kasa yapsa idi değil on milyon bi milyon bile satamazdı çünkü yetiştiremezdi o yüzden plastikdi laylondu diyenler sebebi işte bu yüzden, hızlı ve seri üretim yoksa onlarda bilir heralde farklı malzeme kullanmayı değil.
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VYC Majoris 6 yıl
Bu kadar telefondan 1 tanesi bizim Dh ekibinin eline geçmedi mi? Türkiyede bir sürü inceleme yapan site oldu ama burada tık yok. 1 saatlik falan inceleme yapmaya çalışıyorlar galiba önceden yaptıkları gibi ama o kadarına gerek yok. 20-25 dakikada en ince ayrıntısına kadar inceleme yapılabilir.
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dirty_dancer 6 yıl
DH Misafiri
Bugün teknosada S4ü gördümde kendi telefonumdan soğudum arkadaş ya adamlar çok güzel yapmış ilk başlarda benimde hoşuma gitmemişdi ama süper olmuş bu arada ben OPTIMUS 4X HD kullanıyorum.ŞİMDİ olaya biraz objektif bakalım bunu dememim sebebi htc fanları buna birazcık kızabilir.zaten S4ün diğer özelliklerini arkadaşlar saymış ama hiç kimse şu konuya değinmemiş. S4ün ekranı 5 inç ONEnınki ise 4.7 inç ama S4 daha küçük bir gövdeye daha büyük bir ekran sığdırabilmiş ise orda bi durup düşüneceksin 2 telefonuda elime alıp baktım. SAMSUNG işi biliyor...

Katılıyorum ben de htc one ile samsung s4 ü yanyana karşılaştırma fırsatı buldum. tasarım olarak s4 daha zarif sanki. htc one altındaki ve üstündeki hoparlorler tasarımını bozuyor gibi biraz uzunca bişey olmuş. Hatta yanımdaki amca klima kumandası gibi olmuş diyerek dalga geçti :D s4 hakkatan ele güzel oturuyor hafif ve ince ben çok beğendim. htc one almayı düşünüyordum ama sanırım s4 alacağım.
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orientem 6 yıl
s4 her halikarda ciddi bir satış yapar çünkü iphone gibi galaxy s serisinin de bir kullanıcı kitlesi var ve serinin her yeni telefonunu kesin alıyorlar
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ziper_gazi_ 6 yıl
s4 dü bugün elime aldım ve s3 den soğudum yaw :S
aynıymıs bilmem nede yok apple gibi arka arkaya aynı modeli çıkarıyorda. hepsi boş muş onu öğrendim. ekran parlaklığında daha ileri yine ekran kenarlara çok yaklaşmış bunu elinize alınca daha iyi anlıyorsunuz ve daha hafif geldi..
yaklaşık 1 yıldır s3 kullanıyorum s4 ü elime alana kadar almam diyordum şuan şeytan dürtüyor... ama yok ya ben note 3 beklicem..
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aydink_1903 6 yıl
Octa: Latince 8

Telefonda toplam 8 çekirdek var. Samsung bu 8 çekirdeği aynı anda çalışabilir hale getirmek için çalışma yapıyor(Son derece gereksiz Big.Little ın esprisi kalmaz)

4 , 8 tartışması gereksiz

Kolay gelsin
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allking 6 yıl aydink_1903
aydink_1903
Octa: Latince 8

Telefonda toplam 8 çekirdek var. Samsung bu 8 çekirdeği aynı anda çalışabilir hale getirmek için çalışma yapıyor(Son derece gereksiz Big.Little ın esprisi kalmaz)

4 , 8 tartışması gereksiz

Kolay gelsin

8 cekirdek meselesi samsungun satis yalani oldugu acik. Ancak forumdaki bazi donanimdan anlayan arkadaslar da bu muhabbeti yapiyor o ilginc. Ayrica samsungun islemcisi icinde hicbir ozellestirme optimizasyon bulunmayan(lisansi yok) arm standart islemcisini kullaniyor Yani islemvi uzerinde samsung argesi yok malesef o yuzden bunu abartmanin manasi oldugunu dusunmuyorum herhangibir arm lisansina dahip bir firma da bunu uretebilir.
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malahit 6 yıl
S4olmuş her anlamda ekrana kameraya bakın yeter bu arada bundan önceki cihazım Sony z di ama s4 her anlamda kasa dahil daha iyi bana göre znin su geçirmezligi ön planda reklamlarına bakın hep bunu vurguluyor zaten
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DH Misafiri 6 yıl
Bugün teknosa'da S4'ü gördüm'de kendi telefonumdan soğudum arkadaş ya adamlar çok güzel yapmış ilk başlarda benimde hoşuma gitmemişdi ama süper olmuş bu arada ben OPTIMUS 4X HD kullanıyorum.ŞİMDİ olaya biraz objektif bakalım bunu dememim sebebi htc fanları buna birazcık kızabilir.zaten S4'ün diğer özelliklerini arkadaşlar saymış ama hiç kimse şu konuya değinmemiş. S4'ün ekranı 5 inç ONE'nınki ise 4.7 inç ama S4 daha küçük bir gövdeye daha büyük bir ekran sığdırabilmiş ise orda bi durup düşüneceksin 2 telefonu'da elime alıp baktım. SAMSUNG işi biliyor...
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Dexstz 6 yıl
Herşey olabilir
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mlhkhy 6 yıl
yunusfurkanayse
cestvrai
yunusfurkanayse Dun HTC one imla s4 u média markette bir araya getirip karsilastirdim s4 un ekranı s3 ünden biraz daha iyi ama sadece o kadar daha parlak değil ama renkleri doyurarak samsung parlaklık yerine dinamik bir ekran yapmış ben de Bluetooth île bendeki full hd bir resmi s4 e gönderip karsilastirayim dedim ne yazıkki hem parlaklikta hem de netlikte baya basıyor HTC one. S4 gecislerde s3 e nazaran iyi olsa da takilmalar devam ediyor multitasking olayı zaten HTC one kadar iyi değil. Rehbere geç giriyor s3 de 4-5 sn de aciyorsa bunda 2 sn falan açılma süresi. Biraz daha iyi. zamanı olanlar için sıkıntı değil plastik kasasi tutuş olarak s3 e nazaran biraz daha kaliteli olmuş arka kapak daha şık cihaz daha ince ama htc one yanlardan 4.2 mm incelikte ve aluminyum kasası cift hoparloru ile şıklık olarak baya üstün s4 netice olarak donanımı iyileştirilmiş ve birkac sensor kandirmacasi ile s3 den bir adım one geçmiş s3 görünümlü ve 100 milyon satabilecegine inandığım bir plastik parcasi kalite demek çok satilmak değildir çok satılması pazarlama stratejisinden ve imkanlarından kaynaklanıyor
Bende 2 cihazı inceledim dün şunu diyebilirim akıllı arkadasım... Galaxy s4 * HTC Onea göre daha iyi bir ekrana sahip. HTC one bildigin LCD ekran ,parlak ancak film izlediginde donuk renkler vs. Galaxy s4Teki full hd amoled ekran kesinlikle daha basarılı. * HTC onein aluminium kasasıyla ilgili 2 problem var. 1incisi kasanın ortasında plastik beyaz bir alan var oda sanki 2 alumium taraf o parcaya yapısmıs hissi veriyor. ayrıca telefon bombe yapıyor ve kalın duruyor. * HTC onein ekranı kasasına göre kucuk kalıyor. S4 htc one^dan 10gr hafif ve daha kucuk kasaya sahip olmasına ragmen o kasaya 5 inch bir ekran sıgdırmıslar. buda ciddi bir mühendislik basarısdır. Bir ürünün tasarımını sadece materyal olarak degerlendirmel zır cahilliktir. * HTCnin sense daha akıcı ancak menü arkasındaki siyah background son derece sıkıcı ve dikey gecise alısmak zor * HTC oneda olü piksel epey cıkan epey duydum arkadaslardan. vs vs daha yazayımmi ??? Galaxy s4, s3ten biraz daha iyi plastik parcası demekte ayrı bir zır cahilliktir. Telefonu bircok kisiye gösterdim ve ne bicim dandik plastik bu demedi, aksine şık buldular tasarımını. sadece sizin gibi her halttan anladıgını zanneden HTC fanboyları bu telefonu begenmiyor. HTC zaten o kadar ezik durumdaki NYCdeki Galaxy S4 lansmanın trollemeye calıştı LG ile birlikte. Kısaca samsung Galaxy s4 = Donanımın en üst noktası + Yazılım destegi + Kalite HTC one = Gösteriş (aluminium kasa) + stereo hoperlor + sıkıcı pratik olmayan interface saygılar,
HTC pazarlama konusunda samsungun tırnağı olamaz ama HTC one pazarlama konusunda sıkıntılar olmasaydi piyasada çok iyi yerlere gelebilecek cihaz evet arkadaşlarının hiçbiri plastik parçası demez s4 e ama iPhone 5 kullanan HTC one kullanan xperia z kullananlar bunu derler çünkü ne yazıkki s4 bu cihazlara nazaran yapısal olarak geride kalmış ve bu telefonları kullananların hiçbiri kalkıp da s4 u alıp kullanmazlar çünkü hic kusura bakmayın bu saydığım telefonlarla birlikte kullanicilarda premium cihaz düşüncesi uyandı v. Her cihaz da çıkabilecek hatalar üretim yanlışlıkları olabilir benim s3 umde ölü piksel sorunu vardı yanlarida eziliyordu sürekli aklımı küçümser şekilde yazdıklarını bir kenara bırakıp sana son bir şey diyecegim bugün kalkıp kimse HTC one i olsun iPhone 5 I olsun kafa kafaya s4 le takas yapmaz kesinlikle üstüne para alır bu da s4 un ne denli plastik parçası olduğunu kanıtlar

Premium hissi ne demek? şöyle bir sey mi oluyor ???
elime aldığımda sağlam görünsün. fiyakalı olsun, havalı olsun, cafeye oturduğumda masaya aletleri pardon cihazları çıkardığımızda adamın dibi düşsün!!??! ama yere düştüğünde plastik olan telefonlardan daha çok masraf çıkarsın.... eror eror sonra sütten ağzı yanan biri olarak plastik bir kılıfla cihazı korusun plastik malzeme olmayan cihazlar böyle birşey mi? plastik demeyip ilk üç s serisi 100 milyondan fazla satılıyor memnun kalıyorsa zaten takas yapmaz. haa siz ben ticaret yapmak istiyorum diyorsan telefon satan bir firma aç o zaman dersin en çok hangi cihaz sana para kazandırır anlarsın böyle abuk sabuk cihazı kötülemek cihazı incelemek değil amaç "direk kötülemek" derim. Htc One cihazı çok beğendiğimi de belirtmek isterim ama android'in özgür düşüncesine( sahşen kendi cihazlarında da benzer uygulama olması manidar diyebilirim. sadece fiyatı durumu kurtarıyor) ters düşen kısıtlamalar sunan cihazlar hiçbir zaman büyük satışlar elde edemeyecek. Cep telefonlarında sorun plastik kısmı hiçbir zaman olmamıştır. esas sorun donanım özelliklerinin kısıtlamaları (cihaz kapasitesi, sabit pil) yazılım yönündeki güncelleme, ekranını sağlamlığı bunu herkes hemfikirdir o yüzden plastik cihaz diyenler hiçbir zaman samsung telefon almamaya davet ediyorum. arka kapak plastik diye (telefonun %40-%45i) hayal kırıklığı yaşarsınız. şayet cihaz kapasitesi pil kapasitesi güncelleme önemli diyorsanız Samsung cihazını özelliklerine bakmadan telefon almayın derim. Saygılar...
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talerk 6 yıl
şu uzun yazıları alıntı yapmayın hoş bir görüntü olmuyor
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St Batuhan 6 yıl
İnsanlar gerçekten ilginç ya, hadi z yi geçtim htc ye de bol bol geçirmişler. Arkadaşlar denenlerin arkasında yatanları düşünmeyi ne zaman bırakıp da direk yargılama safhasına geçti bu forum.
Şimdi bakarsak evet S4'ün ekranı güzel, pentile ama çözünürlük zaten yüksek ve görüntü olarak başarımını da iyi sunuyor. Ama şu da var, benim Z'nin bile ekranı gayet iyi. HTC One'ı incelemek kısmet olmadı ve Mesut Bey Z'ye kalkıp vasat diyorsa One'ın ekranı herhalde bi Amoled'in olduğu kadar kontrast oranı vaadediyor renk kalitesinde ve siyahlarda anlaşılan :) Bu durumda ekran konusunda saçmalamamak lazım çok fazla.
8 Çekirdek de bir makara, kimsede yok ise ayrı olay. Arkadaşlar bunu yapan Samsung değil, Arm'dan haberiniz vardır hani İngiliz firma. bigLittle mimarisini bir araştırın bakalım ne çıkıyor karşınıza. Bu mimariyi duyurdular çoktan. Daha yenilikçi bir amaç geçen sene yaptıkları sunumda Qualcomm'dan geldi sonuçta. Adamlar 4 çekirdeği olabildiğince optimize bir yapıya ekstra güç tasarruflu çekirdek gerekmeyecek şekilde soktular Krait mimarisiyle. Bu daha taktir edilesi bir durum. Yani 8 çekirdeği bulan Samsung değil, lütfen Arm'a ayıp oluyor..!
S3'ün aynısı S4 olayına gelirsek, dıştan bakınca aynı değil mi? Kastedilen ve benim gördüğüm bu, Samsung'u bu yüzden sevmiyorum ve sevemeyeceğim anlaşılan. Geçen sene slogan falan kasmışlar biraz heh oluyor diyordum ama sürüsüne bereket modele aynı tasarımı yamadı, yetmedi bu senede yamıyor. Tablete giden bir tasarım mı, bi gidin ya. Her şeyi geçtim tablet tasarımında bi Xperia Tablet S'e ve yaklaşımına bakın. Temelini dergilerden alan bir mantığın ve zerafetin devamı. Bakın Tablet Z'ye yine zarafet ön planda. Böyle ürünler düz duracak kimsenin görmeyeceği ürünler değil, tasarıma da önem verilmeli. Türkiye açısından bakarsak insanlar isme fazlasıyla yönelirler ve Samsung reklamlarıyla isminin kara lekesini sildi mi, fiyatları kırıp çokça satışla olayı bitirdi mi, donanıma abanması da yetti mi? Evet, eh o zaman Türk insanı her şeyi geçer onu alır. Telefondan anlamayanların bir zamanlar isim nedeniyle yine iPhone'u tercih etmesi gibi bir şey bu :) O yüzden kimse S4 kalkıp S3'ten tamamen farklı diye gelmesin, en başta Samsung:
donanimhaber.com/...
Nedir bu ya bi git diyesi geliyor ve üzülüyor insan :))
Not: dediğim gibi HTC One'ı birebir incelemedim daha ama S4'ü inceledim ve Z'yi aktif bir şekilde kullanıyorum. Deneyim olarak yeterli görüyorum bahsettiğim konularda haliyle :)
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SEO-Uzmanı 6 yıl
s4 değil ama minisi ilgi çekebilir !
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