Samsung : Galaxy S4 haftaya 10 milyon barajını geçecek

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İlk 15 günlük dönemde 6 milyon satış rakamını geride bırakan Samsung'un amiral gemi modeli Galaxy S4 ile ilgili tepe yöneticisinden de iddialı açıklamalar geldi.
Samsung Electronics tepe yöneticisi JK Shin; Galaxy S4 modelinin Galaxy S3 modelinden daha hızlı satıldığını ve gelecek hafta 10 milyon barajını geçeceklerini açıkladı. Böylece Galaxy S4, firma tarihinin en hızlı satılan modeli olarak tarihe geçmeye çok yaklaştı. Ayrıca Galaxy S4, firmanın ilk ayda 10 milyon kulübüne katılan ilk cihaz olacak.
Bu hızını koruduğu takdirde Galaxy S4'ün 100 milyon satış barajını geçmesi de zor olmayacak. Galaxy S4'ün başarılı satışları, Samsung'un Android akıllı telefon pazarının karına yüzde 95 oranında hakim olmasını da pekiştirecek.
Shin, Galaxy Note 3 modelinin kırılmaz ekrana sahip olup olmayacağı sorusuna ise henüz daha çok zamana ihtiyacı oldukları cevabını verdi. Resmi ağızlardan teyit edildiği kadarıyla Galaxy Note 3, 5.9 inçlik OLED ekranı ile IFA 2013 fuarında tanıtılacak.
http://www.koreatimes.co.kr/www/news/tech/2013/05/133_135811.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
S4 s3 ün aynısı mı? sanırım donanım hakkında ki bilgin 0.
Bende 2 cihazı inceledim dün şunu diyebilirim akıllı arkadasım...
Galaxy s4
* HTC One'a göre daha iyi bir ekrana sahip. HTC one bildigin LCD ekran ,parlak ancak film izlediginde donuk renkler vs. Galaxy s4Teki
full hd amoled ekran kesinlikle daha basarılı.
* HTC one'in aluminium kasasıyla ilgili 2 problem var. 1incisi kasanın ortasında plastik beyaz bir alan var oda sanki 2 alumium taraf
o parcaya yapısmıs hissi veriyor. ayrıca telefon bombe yapıyor ve kalın duruyor.
* HTC one'in ekranı kasasına göre kucuk kalıyor. S4 htc one'^dan 10gr hafif ve daha kucuk kasaya sahip olmasına ragmen o kasaya
5 inch bir ekran sıgdırmıslar. buda ciddi bir mühendislik basarısdır. Bir ürünün tasarımını sadece materyal olarak degerlendirmel zır cahilliktir.
* HTC'nin sense daha akıcı ancak menü arkasındaki siyah background son derece sıkıcı ve dikey gecise alısmak zor
* HTC one'da olü piksel epey cıkan epey duydum arkadaslardan.
vs vs daha yazayımmi ???
Galaxy s4, s3'ten biraz daha iyi plastik parcası demekte ayrı bir zır cahilliktir. Telefonu bircok kisiye gösterdim ve ne bicim dandik plastik bu demedi,
aksine şık buldular tasarımını. sadece sizin gibi her halttan anladıgını zanneden HTC fanboyları bu telefonu begenmiyor. HTC zaten o kadar ezik durumdaki
NYC'deki Galaxy S4 lansmanın trollemeye calıştı LG ile birlikte.
Kısaca samsung Galaxy s4 = Donanımın en üst noktası + Yazılım destegi + Kalite
HTC one = Gösteriş (aluminium kasa) + stereo hoperlor + sıkıcı pratik olmayan interface
saygılar,