Samsung, Galaxy S4'teki depolama alanı sorununu bir güncelleme ile çözmek istiyor





Samsung'un amiral gemi modeli Galaxy S4 satışa sunulduktan sonra, kullanıcıya ayrılan depolama kapasitesi nedeniyle oldukça eleştirilmişti.





16GB depolama kapasitesine sahip versiyonda yapılan incelemelere göre, kullanıcıya sadece 8GB civarında bir boş alan ayrıldığı kalan kısmın ise Samsung'un amiral gemi modeli ile birlikte sunduğu önemli uygulamalara ayrıldığı ortaya çıktı.





Samsung eleştirilere microSD kart kullanılmasını tavsiye ederek cevap vermişti. Ancak gelen tepkiler nedeniyle Samsung, boş depolama alanını artırma planları yapmaya başladı.

Bir Samsung sözcüsü yaptığı açıklamada; problemin gidişatını anlık olarak takip ettiklerini ve yazılım optimizasyonu ile daha fazla depolama alanı açma konusu üzerinde çalıştıklarını dile getirdi. Sözcü, Samsung'un müşterilerin ihtiyaçlarına cevap vermesinin yenilik sürecinin bir parçası olduğunu da sözlerine ekledi.





Gelen bilgiler depolama alanında en çok yerin TouchWiz arayüzü tarafından kullanıldığını gösteriyor. Bazı kullanıcılar ise modelde sunulan uygulamaların pek çok kişi tarafından kullanılmadığı konusunda eleştiriler yöneltiyor. Güncellemenin ne zaman hazır olacağı konusunda ise herhangi bir bilgi yok.





http://www.phonearena.com/news/Samsung-looking-to-update-Galaxy-S4-to-free-up-more-storage-space-for-users_id43120