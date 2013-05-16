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Samsung, Galaxy S4'teki depolama alanı sorununu bir güncelleme ile çözmek istiyor

6 yıl
4,1b
1
45
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung, Galaxy S4'teki depolama alanı sorununu bir güncelleme ile çözmek istiyor

Samsung'un amiral gemi modeli  Galaxy S4 satışa sunulduktan sonra, kullanıcıya ayrılan depolama kapasitesi nedeniyle oldukça eleştirilmişti.

16GB depolama kapasitesine sahip versiyonda yapılan incelemelere göre, kullanıcıya sadece 8GB civarında bir boş alan ayrıldığı kalan kısmın ise Samsung'un amiral gemi modeli ile birlikte sunduğu önemli uygulamalara ayrıldığı ortaya çıktı.

Samsung eleştirilere microSD kart kullanılmasını tavsiye ederek cevap vermişti. Ancak gelen tepkiler nedeniyle Samsung, boş depolama alanını artırma planları yapmaya başladı.
Bir Samsung sözcüsü yaptığı açıklamada; problemin gidişatını anlık olarak takip ettiklerini ve yazılım optimizasyonu ile daha fazla depolama alanı açma konusu üzerinde çalıştıklarını dile getirdi. Sözcü, Samsung'un müşterilerin ihtiyaçlarına cevap vermesinin yenilik sürecinin bir parçası olduğunu da sözlerine ekledi.

Gelen bilgiler depolama alanında en çok yerin TouchWiz arayüzü tarafından kullanıldığını gösteriyor. Bazı kullanıcılar ise modelde sunulan uygulamaların pek çok kişi tarafından kullanılmadığı konusunda eleştiriler yöneltiyor. Güncellemenin ne zaman hazır olacağı konusunda ise herhangi bir bilgi yok.


http://www.phonearena.com/news/Samsung-looking-to-update-Galaxy-S4-to-free-up-more-storage-space-for-users_id43120 Yorum Yaz
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dere.beyi 6 yıl en beğenilen
murdocklawless
bu işin çözümü çok basit. s4 kutusundan birde 16 gb lık micro sd kart çıkarsa kimse gıkını bile çıkarmaz.

sen öle zannet oyunlar dahili hafızaya yükleniyor malesef ve en büyük yeride oyunlar kaplıyor işin çözümü 16gb almamak ;)
murdocklawlessbu işin çözümü çok basit. s4 kutusundan birde 16 gb lık micro sd kart çıkarsa kimse gıkını bile çıkarmaz.sen öle z...
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1 Yanıt Yanıtla +10
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Okisht 6 yıl
en azından gelen tepkileri değerlendirip bir şeyler yapmaya çalışıyorlar, güzel olan haber bu. yarın öbür gün farklı bir telefonda olsa güncelleme gelmediği için tepki yağarsa bunu da değerlendirebileceklerini gösterir bence.
en azından gelen tepkileri değerlendirip bir şeyler yapmaya çalışıyorlar, güzel olan haber bu. yarın öbür gün farklı bir telefonda olsa güncelleme gelmediği iç...
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1 Avatar
ecs_elite_group 5 yıl
bu olay bana microsoft surface i hatırlattı
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DH Misafiri 5 yıl
arkadaşlar sakın almayın çok kötu bir alet ben aldım pişman oldum. ipohone 4s bile daha iyi emin olun ben denedim gördüm.
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DH Misafiri 5 yıl
Inceleme
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mertCoD 5 yıl
yasar1537
beyler yaklasik 1 hafta once cok isteyerek bende bir glaxy s4 aldim ama aldigima da pisman oldum ne zaman fotoraf cekmeye kalksam telefon kendini resetliyor arada sirada donuyor telefon onceden iphone kullaniyordum gozunu seviyim diyorum iphone nin servise verdim para iadesi istedim bakalim sonucu bekliyoruz benim tavsiyem alicaksaniz da biraz bekleyin ilk cikan tel larda biraz sikinti var tipki htc one da ki gibi

Telefonda çok da sorun yok. Bende aldım birtane sadece screen ghosting sorunu gözüme çok batıyor o kadar. Onuda güncellemeye düzeltir samsung
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gholen 5 yıl
Çıktığında aldım hiç sorun yok çok şükür henüz.
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maestro_34 5 yıl
aynı güncelleme mutlaka S3'e de gelmeli, 30 milyon kullanıcısı olan bir modelin de hakkıdır bu
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yasar1537 5 yıl
beyler yaklasik 1 hafta once cok isteyerek bende bir glaxy s4 aldim ama aldigima da pisman oldum ne zaman fotoraf cekmeye kalksam telefon kendini resetliyor arada sirada donuyor telefon onceden iphone kullaniyordum gozunu seviyim diyorum iphone nin servise verdim para iadesi istedim bakalim sonucu bekliyoruz benim tavsiyem alicaksaniz da biraz bekleyin ilk cikan tel larda biraz sikinti var tipki htc one da ki gibi
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St Batuhan 6 yıl
smart1978
First_Person
nomenore
First_Person Nasıl bir güncellemeymiş o öyle yahu? Donanımsal soruna yazılımsal çözüm. Güncellemeyi yapınca cihaz birden 32gba mı çıkacak? Eğer kendi geliştirdikleri bir OS kullanıyor olsalardı, belki uygulamaların kart üzerinden çalışasına izin verebilirlerdi. Ama Android kullanırken bunu da yapamazlar. 5-10 dolarlık hafızayı 2000 tllik telefondan esirgediler, cihazın karizması çizilince de ne yapacaklarını şaşırdılar. Ama bir şey söyleyeyim, aslında bu durum, dolaylı olarak, Appleın kazığı. Sonuçta üretim maliyeti 15-20 dolar fazla olan ürünü, 1,5 kat fazla fiyata satma saçmalığını onlar buldu.
Sorun ???
Sorun topiğin başlığında yazıyor: Samsung, Galaxy S4teki depolama alanı sorununu bir güncelleme ile çözmek istiyor
Telefonu dolduran donanimsal degildir yazilimsaldir
.... Yazilimlar yer kapliyorsa cozumu de yazilimsal olamaz mi?

Arkadaş durumu eleştiriyor işte. Donanımsal bir durumu çözemeyecekler eh yazılımsal olarak da o kadar övülen uygulamalara ne yapacaklar. İçinde ekstra alan olmadığına göre ya çöpe gidecek ya da bir şekilde micro sd kart alanlar onları taşıyabilecekler. Eh burada yazılım çözümü bittiğine göre ya o övülen uygulamalar çöpe ya da donanım alaraktan (microsd) oraya gidecek.
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Dampierre 6 yıl
Millete bakıyorsun, adam s3-s4 kullanıyor, yaptığı (yapabildiği!) tek şey aramak, resim çekmek. Havası için alıyorlar telefonu. Samsung nabza göre şerbet vermeyi iyi biliyor, büyük bir kitle telefonu kullanmaktan bir haber olduğu için 16 gb lık versiyonlar daha çok talep görüyor, üretiliyor. Olan bilinçli kullanıcıya oluyor. En az 32 gb micro sd almak zorunda kalıyorlar.
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aycibin 6 yıl
16gb diye satiyorsa en az 12-13gb sunmasi lazim.gerisine olan ihtiyacini kendi icindemhalletmeliydi.artik icine baska bellek mi koyar napar musteri olarak beni ilgilendirmez.etikete 16gb yazip da 8gb sunuyor olmak cok ayip.
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acmtncy 6 yıl
oyunların yüksek boyutlu dosyaları hafıza kartına taşınabiliyor diye biliyorum en azından gta3 falan öyleydi. telefon hafızasında sadece apk kalıyor o da 10-20mb falan. kaldı ki s4'e 2000lira veren adam 32gb'lığa da para verebilir:D
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cherkesomer 6 yıl
hani zeki samsung sd kart takın yeter daha istiyonuz lan diyodu :)) jeton geç düştü samsungda belliki :D
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