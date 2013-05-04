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Samsung Galaxy S4'ün "Mezuniyet" ve "Havuz Partisi" konulu yeni reklam filmleri yayınlandı

6 yıl
2,5b
1
81
Cep Telefonu Diğer
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Samsung Galaxy S4'ün

Samsung, yeni Galaxy S4 reklam filmlerini önceki gece TBS'nin Conan ve TNT'nin NBA yayınları sırasında ABD'li izleyicilerin beğenisine sundu. Bir grup lise öğrencisinin mezuniyet töreni ve sonrasında organize edilen havuz partisini konu alan reklamlar, uzak doğulu üreticinin Amerika'daki en büyük pazarlama kozu olan Apple iPhone göndermelerinden yoksun değil. Genel olarak akıllı telefonun Samsung tarafından Android işletim sistemine TouchWiz aracılığıyla entegre edilen yazılımsal fonksiyonlarına dikkat çekilirken; "Hayatınıza eşlik eder" sloganıyla bağdaşan çeşitli senaryolar sunuluyor. 
Art arda çekilen fotoğrafları tek bir karede toplama, yeni eller serbest modu ile aramalara cevap verme, yakın alan iletişimi teknolojisi sayesinde cihazlar arası hızlı veri aktarımı, Samsung Smart TV'leri uzaktan kontrol, çekilen görüntüde belirli bir ögeyi silebilme ve Air View fonksiyonu gibi bir dizi yazılımsal işlevin sergilendiği videolarda, tahmin edilebileceği üzere Apple'nin iPhone serisine de atıfta bulunuluyor. Reklam filmlerindeki ilgi çekici bir diğer detay ise; Samsung çözümlerinin gençler tarafından kullanılıyor oluşu. ABD dışındaki ülkelerde donanım, tasarım ve diğer ögelere yönelik pazarlama faaliyetlerinde bulunan Samsung, alt kuruluşu Samsung Mobile USA kapsamındaki operasyonlarında yöntem değiştirip hedefini akıllı telefon kullanımı oldukça yüksek olan genç tüketici kitleleri olarak belirliyor. Şimdiye kadar bu stratejiyle satışları tetiklemeyi başaran firmanın uzun bir süre daha aynı yolda ilerlemesi bekleniyor.
Oldukça önemli bir televizyon yayını sırasında bir buçuk dakikalık reklam filmini defalarca yayınlatacak kadar geniş bütçeli bir reklam kampanyasının ilk basamaklarından biri olan "Havuz Partisi" başlıklı videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz. (Not: Henüz Samsung Mobile USA'nın resmi Youtube kanalında yayınlanmamış olan reklamların orijinal kopyaları ve yarım dakikalık ikinci reklam ilerleyen saatlerde eklenecektir.

. .
http://www.youtube.com/user/samsungmobileusa Yorum Yaz
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Jacobıan 6 yıl
o değîlde s4 incelemesi nerede?
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smart1978 6 yıl Jacobıan
Talk2MyHand

o değîlde s4 incelemesi nerede?

Bence yazılımsal olarak oturturduğunda test örneğini Samsung dh e gönderir diye tahmin ediyorum.


Gerçi ilk güncelleme ile S4 hızlandı.

Güncel süürmle DH de incelenebilir. Ama burda önemli olan testlerin içeriği ve ne kadar detaya gidebilecekleri ve kıyaslamalarda bulunabilecekler mi?

FULL HD segmentinde Sony Xperia Z ve HTC ONE ile beraber kıyaslanmalı artık. Gerçi yabancı sitelerde var.
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gilendi 6 yıl
bende sony kullanıyorum xperia s sevgili sonyciler sizi ben 6 ay 8 ay sonra göreyim sizin su cok övdüğünüz sony yi bloguan girip bakın millet sony mi bir daha asla yazılarından basak birsey görmenzi cok zor bir iki kişide acaba güncelemyi diğerleirnden önce bana verirler mi diye lütfen vs konusmus :))
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Illustrious. 6 yıl
Süpermen, iki üç keredir farklı konularda benim mesajlarama cevap veripte ağzının payını alan sensin hala konuşabiliyorsun, ilginç.. Üzülme leğenzungun işler tıkırında gene,misal dün teknosaya gittim iphone hariç her telefon var vitrinde dizili bir şekilde Sonyde var ama Xperia Z hariç! Oradaki müşteriye Iphoneyi napıcan falan samsung al diyorlardı elemanlar orda ıphone ve one yok zaten 2 haftadır duran Z yide vitrindenn kaldırmışlar ne hikmetse? Soran olursa stokta var diyorlar.. Gören sanacak teknosa değil leğenzungSA, kıssadan hisse adamlar size leğenleri 2000den kakalamakta haklı pazarlama! Ve reklam! parasını nereden çıkaracak yoksa adamlar değil mi??
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smart1978 6 yıl Illustrious.
Matterhorn

Süpermen, iki üç keredir farklı konularda benim mesajlarama cevap veripte ağzının payını alan sensin hala konuşabiliyorsun, ilginç.. Üzülme leğenzungun işler tıkırında gene,misal dün teknosaya gittim iphone hariç her telefon var vitrinde dizili bir şekilde Sonyde var ama Xperia Z hariç! Oradaki müşteriye Iphoneyi napıcan falan samsung al diyorlardı elemanlar orda ıphone ve one yok zaten 2 haftadır duran Z yide vitrindenn kaldırmışlar ne hikmetse? Soran olursa stokta var diyorlar.. Gören sanacak teknosa değil leğenzungSA, kıssadan hisse adamlar size leğenleri 2000den kakalamakta haklı pazarlama! Ve reklam! parasını nereden çıkaracak yoksa adamlar değil mi??

Keşke Xperia Z yi Xperia S ile kıyaslayabilseniz...

Xperia S ekran çözünürlüğü dah düşük olmasına rağmen görüş açısı ve kontrastı daha iyidir. Yani Xperia Z ekranı vasattır. Xperia Z hoperlör sesi çok kısık. Elinde tuttuğunda hoparlörü tamamen ses gelmiyor.

Xperia Z görünüşte güzel ama ne ergonomik ne de öyle pek dayanıklı filan değil.

Kamerası çok vasat. Çamur gibi çekmekte.

Xperia Z işlemcisi HTC ONE dan bile düşük ...


Xperia Z deki Bravia Ekran Motoru yazılımsal oluşu çok çabuk kendini belli etmekte. REsimler ve videoların ön izleme hali yani küçük resimli ikonlarından açarken renk tonlaması değişmesi hemen sırıtıyor. Yani yazılımsal iyileştirme güç tüketiyor olacakki sürekli aktif değil.

Xperia Z deki Bravia Ekran sürümü 2 dir. Gerçi Sürüm 3 çıkmıştır yazılımsal yani ve rootlanmış Android 2.3 üstü her cihaza yüklenebilmektedir...

Xperia Z teşhirden kaldırılması bence çok akıllıca çünkü vasat oluşu gizleniyor. Adamlar zaen stokta var diyorlar...

Xperia Z yi gibip bir HTC ONE ile SAmsung gAlaxy S4 ile yan yana kıyaslanmasını istemezler yoksa Xperia Z satılamaz o yüzden teşhire kendi elinizle bakamıyorsunuz ....
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..dEnZeL.. 6 yıl
alle33

güzel özelliklere benziyor acaba s3 de kullanabilr miyiz bunları en azından bazılarını

evet
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alle33 6 yıl
güzel özelliklere benziyor acaba s3 de kullanabilr miyiz bunları en azından bazılarını
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darkdiva 6 yıl alle33
alle33

güzel özelliklere benziyor acaba s3 de kullanabilr miyiz bunları en azından bazılarını

Donanımsal olanlar ve sensörlerle ilgili olanların gelme olasılığı yok ama yazılımsal olanlar zamanla s3 ve note 2 ye gelir.
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Bilal Akgündüz 6 yıl
Üç reklam filminin resmi kopyaları yazıya eklendi.
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antonidas 6 yıl
Hepimiz uzun zamandır dokunmatik telefon kullanıyoruz değil mi?
Bu süre zarfında elimiz kirli olduğu zaman mutlaka telefonumuz çalmıştır ve bir şekilde halletmişizdir.
Zaten ekranda jelatin var, 3 sn bezle silersin olur biter.
Samsung s4'ü bir ton ön yüklü uygulama ile doldurmuş ama çoğu hiç bir işe yaramıyor.
Akıllı bekleme ilk çıktığında samsung öve öve bitirememişti. Peki şimdi ne yapıyoruz, akıllı beklemeyi kapat, telefonun tuş kilit süresini 30 saniyeye al, oldu bitti.
Samsung'un tek sevdiğim yanı ucuz olması. Yoksa android işletim sistemini zaten google yapıyor. Samsung'un ufak eklemeleri var ama olsa da olur olmasada olur.
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DH Misafiri 6 yıl
telefon bomboş olsa yine pazarlayıp satarlar .. azimlerinden dolayı helal olsun ..
ama aklıma bi fikir geldi havuz olunca tabi xperia z buna karşı bi reklam yapabilir :):)
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TearsForFears 6 yıl
Günlük kullanımda ihtiyaç duyulabilecek mükemmel uygulamalar.
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AsasinoDePulgas 6 yıl
playstyle
sıradan seri çekim yapabilen bir telefonda android uygulamaları ile zaten bu özelliğe ulaşmak kolay !( pireyi deve yapmayın ! aldığınız altı üstü bir telefon, süper conpeter deği1 ! : )

S4 almayacağım ama bu yoruma da kayıtsız kalamam. Belki cevaplamışlardır bilmiyorum ama seri çekim yapabilirsin her türlü ama tek resimde yavaş yavaş gidişini gösteremezsin. Veya fotoğraf çekerken önünden geçen birisini fotoğraftan silemezsin. Bunlar S4 te var. (ne kadar düzgün çalışıyor bilmiyorum. umarım düzgün çalışıyodur. Sonuçta alanlar kullanmak isterler) Bunları yapan bir program varsa söyleyinde indirelim.
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