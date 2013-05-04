Samsung Galaxy S4'ün "Mezuniyet" ve "Havuz Partisi" konulu yeni reklam filmleri yayınlandı





Samsung, yeni Galaxy S4 reklam filmlerini önceki gece TBS'nin Conan ve TNT'nin NBA yayınları sırasında ABD'li izleyicilerin beğenisine sundu. Bir grup lise öğrencisinin mezuniyet töreni ve sonrasında organize edilen havuz partisini konu alan reklamlar, uzak doğulu üreticinin Amerika'daki en büyük pazarlama kozu olan Apple iPhone göndermelerinden yoksun değil. Genel olarak akıllı telefonun Samsung tarafından Android işletim sistemine TouchWiz aracılığıyla entegre edilen yazılımsal fonksiyonlarına dikkat çekilirken; "Hayatınıza eşlik eder" sloganıyla bağdaşan çeşitli senaryolar sunuluyor.

Art arda çekilen fotoğrafları tek bir karede toplama, yeni eller serbest modu ile aramalara cevap verme, yakın alan iletişimi teknolojisi sayesinde cihazlar arası hızlı veri aktarımı, Samsung Smart TV'leri uzaktan kontrol, çekilen görüntüde belirli bir ögeyi silebilme ve Air View fonksiyonu gibi bir dizi yazılımsal işlevin sergilendiği videolarda, tahmin edilebileceği üzere Apple'nin iPhone serisine de atıfta bulunuluyor. Reklam filmlerindeki ilgi çekici bir diğer detay ise; Samsung çözümlerinin gençler tarafından kullanılıyor oluşu. ABD dışındaki ülkelerde donanım, tasarım ve diğer ögelere yönelik pazarlama faaliyetlerinde bulunan Samsung, alt kuruluşu Samsung Mobile USA kapsamındaki operasyonlarında yöntem değiştirip hedefini akıllı telefon kullanımı oldukça yüksek olan genç tüketici kitleleri olarak belirliyor. Şimdiye kadar bu stratejiyle satışları tetiklemeyi başaran firmanın uzun bir süre daha aynı yolda ilerlemesi bekleniyor.

Oldukça önemli bir televizyon yayını sırasında bir buçuk dakikalık reklam filmini defalarca yayınlatacak kadar geniş bütçeli bir reklam kampanyasının ilk basamaklarından biri olan "Havuz Partisi" başlıklı videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz. (Not: Henüz Samsung Mobile USA'nın resmi Youtube kanalında yayınlanmamış olan reklamların orijinal kopyaları ve yarım dakikalık ikinci reklam ilerleyen saatlerde eklenecektir.)





http://www.youtube.com/user/samsungmobileusa