Samsung, Galaxy S6 modelinin kamerasına güveniyor

Galaxy S6 modeli ile ilgili çeşitli bilgiler ve sızıntılar gelmeye deviyor. Son olarak "Samsung Galaxy S6'nın en net görüntüleri sızdırıldı" haberini sizlerle paylaşmıştık bu kez şirketin kamera araştırma ve geliştirme şefi DongHoon Jang şirketin resmi blog sayfasında kamera teknolojileriyle ilgili bir yazı yayınladı.
Yazıda şirketin 2015 amiral gemisi cihazında geliştirilmiş kamera özellikleri ile zorlanmadan harika fotoğraflar çekebileceği belirtildi.Ayrıca geliştirilen kamera özelliklerine vurgu yapılan yazıda kullanıcıların endişelenmesine gerek kalmadan akıllı kamera sisteminin onlar için düşünerek tüm kolaylıkları sağlayacağı ve kullanıcıların sadece deklanşöre basarak güzel fotoğraflar elde edebileceği söyleniyor.
Samsung Galaxy Note 4 modeli ile kamera performansını göreceli olarak iyileştirdiği düşünülen Samsung'un şimdi Galaxy S6 modeli ile bu ilerlemeyi bir adım daha sürdüreceği düşünülüyor. Ayrıca yeni modelde ön kamera konusunda da sıçrama yaşanması bekleniyor. Galaxy S serisinin kamera gelişimini ufak bir tablo şeklinde yayınlanırken tabloda çözünürlüğün her modelde arttığı görülüyor. Ancak kamerada kullanıcı deneyiminin yalnızca çözünürlük artışına bağlı olmadığı da biliniyor.
1 Martta tanıtılması beklenen cihazın 20 MP arka ve 5 MP ön kameraya sahip olacağı iddia ediliyor.
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Son zamanlarda pixel sayısının fotoğraf kalitesiyle ilgisi olmadığını sanan insanlar ortaya çıktı.
Ve herkesin hayatını ve anılarını en güzel şekilde belgelemeye, geleceğe taşımaya hakkı var. Ve belki herkes Erol Atar dan çoook daha kabiliyetli ama sadece kendini keşfetmeye fırsat olmamış. (Ki çok daha iyi stüdyo fotoğrafı çeken bir sürü amatör stüdyo fotoğrafçısı tanıdım)
Sensör çok iyi olabilir ama eğer yazılım kötüyse o sensörü boşuna koymuş oluyorsun telefona.
Samsung S6 modelinde kendi geliştirdiği sensörü kullanacak ve umarım S5 gibi olmaz.
Sony xperia serisinin otomatik mod yazılımı cidden kötü ama birazcık fotoğrafcılıkla ilgiliysen el moduna alıp mükemmel fotoğraflar cekebilirsin
Allah'tan bu cihazları biz üretmedik yoksa vestel venüs gibi telefonlara 3.000tl paralar verecektik bugün..
Arkadaş mühendis koymuş QHD ekran 20mp kamera sananeee.. o zaman mercedes neden S serisi üretiyor o kadar lükste fuzuli değil mi..
Seneye 4K ekranlı telefonlar gelecek, yorumlar yine aynı olacak, bırakın bu boş muhabbeti yorumları artık..
Bahsettigin zihniyet Apple tarafindan beyni yikanmis zihniyet..Onlara gore ust sinir Apple ne yaptiysa odur