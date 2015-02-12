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Samsung, Galaxy S6 modelinin kamerasına güveniyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
9,4b
1
57
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Samsung, Galaxy S6 modelinin kamerasına güveniyor
Galaxy S6 modeli ile ilgili çeşitli bilgiler ve sızıntılar gelmeye deviyor. Son olarak "Samsung Galaxy S6'nın en net görüntüleri sızdırıldı" haberini sizlerle paylaşmıştık bu kez şirketin kamera araştırma ve geliştirme şefi DongHoon Jang şirketin resmi blog sayfasında kamera teknolojileriyle ilgili bir yazı yayınladı.
Yazıda şirketin 2015 amiral gemisi cihazında geliştirilmiş kamera özellikleri ile zorlanmadan harika fotoğraflar çekebileceği belirtildi.Ayrıca geliştirilen kamera özelliklerine vurgu yapılan yazıda kullanıcıların endişelenmesine gerek kalmadan akıllı kamera sisteminin onlar için düşünerek tüm kolaylıkları sağlayacağı ve kullanıcıların sadece deklanşöre basarak güzel fotoğraflar elde edebileceği söyleniyor.
Samsung Galaxy Note 4 modeli ile kamera performansını göreceli olarak iyileştirdiği düşünülen Samsung'un şimdi Galaxy S6 modeli ile bu ilerlemeyi bir adım daha sürdüreceği düşünülüyor. Ayrıca yeni modelde ön kamera konusunda da sıçrama yaşanması bekleniyor. Galaxy S serisinin kamera gelişimini ufak bir tablo şeklinde yayınlanırken tabloda çözünürlüğün her modelde arttığı görülüyor. Ancak kamerada kullanıcı deneyiminin yalnızca çözünürlük artışına bağlı olmadığı da biliniyor.
1 Martta tanıtılması beklenen cihazın 20 MP arka ve 5 MP ön kameraya sahip olacağı iddia ediliyor.


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FeneristFB 4 yıl
Eger 2000 lirayi gecerse hic sansi yok.
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montaj34 4 yıl
Lumia 1520-Lumia 930 bence bu konuda liderler.Lumia 1020 zaten efsane onunla başedebilecek bir cihaz yok.
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doctor_bey 4 yıl
Çok iddialılar hadi bakalım
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Sunstorms 4 yıl
Belki bu defa lumia 1520 veya 930 un kamerasına yetişirler.
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MegaWolt38 4 yıl
Hala fotoğraf kalitesinin MP ile alakalı olduğunu sanan Murtazalar var...
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atabey444 4 yıl MegaWolt38
MegaWolt38
Hala fotoğraf kalitesinin MP ile alakalı olduğunu sanan Murtazalar var...


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capablanca 4 yıl MegaWolt38
MegaWolt38

Hala fotoğraf kalitesinin MP ile alakalı olduğunu sanan Murtazalar var...


Son zamanlarda pixel sayısının fotoğraf kalitesiyle ilgisi olmadığını sanan insanlar ortaya çıktı.
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muhamnet 4 yıl
Herkes para verdiği üründe azami kabiliyeti hak eder. Kameranın çok iyi olmasını eleştirenlere "herkes erol atar sanki..." yorumu yapanlara sormak isterim. Anı mümkün mertebe yakalamak ve yaşamak sizlerin beyanına mı bağlı olmalı? Bundan 15 yıl önce betacam ile tanıtım filmi cekiyordum. Geçen yıl note 2 ve Adobe premiere ile tanıtım filmi çektim deneysel amaçlı ve müşterim son derece memnun kaldı. Yani güncel teknoloji benim kabiliyetlerimi arttırsın. Story board için illa fullframe kamera ile çalışmak zorunda kalmayayım. Planları müşteriye pratik şekilde ilk ziyarette sunabileyim ki; teknoloji işime yarasın.

Ve herkesin hayatını ve anılarını en güzel şekilde belgelemeye, geleceğe taşımaya hakkı var. Ve belki herkes Erol Atar dan çoook daha kabiliyetli ama sadece kendini keşfetmeye fırsat olmamış. (Ki çok daha iyi stüdyo fotoğrafı çeken bir sürü amatör stüdyo fotoğrafçısı tanıdım)

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volkan_kolay 4 yıl
Kameranın çekim kalitesi evet megapiksel ile bağlantılı değildir, 20mp kamerası olan Xperia serisinin sony sensörlü iphone 6 plus ve note 4 modelinden kötü fotoğraf çekmesi en büyük kanıtıdır.

Sensör çok iyi olabilir ama eğer yazılım kötüyse o sensörü boşuna koymuş oluyorsun telefona.

Samsung S6 modelinde kendi geliştirdiği sensörü kullanacak ve umarım S5 gibi olmaz.

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gently weeps 4 yıl volkan_kolay
volkan_kolay
Kameranın çekim kalitesi evet megapiksel ile bağlantılı değildir, 20mp kamerası olan Xperia serisinin sony sensörlü iphone 6 plus ve note 4 modelinden kötü fotoğraf çekmesi en büyük kanıtıdır.

Sensör çok iyi olabilir ama eğer yazılım kötüyse o sensörü boşuna koymuş oluyorsun telefona.

Samsung S6 modelinde kendi geliştirdiği sensörü kullanacak ve umarım S5 gibi olmaz.



Sony xperia serisinin otomatik mod yazılımı cidden kötü ama birazcık fotoğrafcılıkla ilgiliysen el moduna alıp mükemmel fotoğraflar cekebilirsin
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volkan_kolay 4 yıl
Bu ülkenin Osmanlı'dan beri geri kalmasının nedeni aha da bu 8mp kamera Full HD ekran yeter diyen zihniyet..

Allah'tan bu cihazları biz üretmedik yoksa vestel venüs gibi telefonlara 3.000tl paralar verecektik bugün..

Arkadaş mühendis koymuş QHD ekran 20mp kamera sananeee.. o zaman mercedes neden S serisi üretiyor o kadar lükste fuzuli değil mi..

Seneye 4K ekranlı telefonlar gelecek, yorumlar yine aynı olacak, bırakın bu boş muhabbeti yorumları artık..
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engurlu 4 yıl volkan_kolay
volkan_kolay

Bu ülkenin Osmanlı'dan beri geri kalmasının nedeni aha da bu 8mp kamera Full HD ekran yeter diyen zihniyet..

Allah'tan bu cihazları biz üretmedik yoksa vestel venüs gibi telefonlara 3.000tl paralar verecektik bugün..

Arkadaş mühendis koymuş QHD ekran 20mp kamera sananeee.. o zaman mercedes neden S serisi üretiyor o kadar lükste fuzuli değil mi..

Seneye 4K ekranlı telefonlar gelecek, yorumlar yine aynı olacak, bırakın bu boş muhabbeti yorumları artık..

Bahsettigin zihniyet Apple tarafindan beyni yikanmis zihniyet..Onlara gore ust sinir Apple ne yaptiysa odur
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TEKİN 1881 4 yıl
Şu fiyatı düşürsünlerde tüm dünyadan 720p videolar gelsin. Yıl olmuş 2015 hala youtube da 240p videolar var.
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fthkn 4 yıl
Çıkarılabilir batarya ile ürettiği için samsung batarya kalitesine hiç özen göstermiyor. İphone 5s 5 saat ortalama kullanım sunuyor. S4 4 saati göremiyor. Neredeyse iki katı bataryaya sahip.
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Batuist 4 yıl
samsung ekranı çok fazla büyütmüyor ama ekranın kasaya oranını artırması lazım.. kocaman kasası var
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