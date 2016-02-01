Samsung Galaxy S7 kablosuz olarak 100 dakikada şarj olacak

Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S7, yeni nesil bataryayı çevreleyen son söylentileriyle piyasaya çok uzak değil. Blog yazarı Eldar Murtazin'e göre Galaxy S7, kablosuz şarj ile 0'dan yüzde 100 seviyesine sadece 100 dakikada ulaşarak tam şarj olabilecek. Murtazin ayrıca Samsung'un yeni amiral gemisi S7'nin selefinden çok daha iyi performans göstermesini sağlayacak 3,000mAh kapasitesinde bir bataryaya sahip olacağını söylüyor. Böylece cihaz tam parlaklıkta 17 saat video oynatabilecek. Akıllı telefonun diğer varyantı Galaxy S7 Edge'in ise 3,500mAh bataryayla gelmesi bekleniyor.





Henüz "yeni nesil" pille ilgili detaylara sahip değiliz bu nedenle Samsung, gövde içerisinde çok fazla yer kaplamadan batarya kapasitesini arttırmanın yollarını arıyor olabilir ya da Samsung, Galaxy S7'nin çok daha hızlı şarj olabilmesini sağlayan yeni bir teknoloji kullanıyor.





Galaxy S6 Edge+ ve Galaxy Note 5 zaten kablosuz şarj teknolojisiyle 110 dakikada tam şarj olabiliyor. Bu nedenle Galaxy S7'nin kablosuz olarak 100 dakika içersinde tam olarak şarj olduğunu görmek etkileyici olabilir.

http://www.tweaktown.com/news/50069/samsungs-galaxy-s7-rumored-go-100-charge-minutes/index.html