Samsung Galaxy S7 kablosuz olarak 100 dakikada şarj olacak

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Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S7, yeni nesil bataryayı çevreleyen son söylentileriyle piyasaya çok uzak değil. Blog yazarı Eldar Murtazin'e göre Galaxy S7, kablosuz şarj ile 0'dan yüzde 100 seviyesine sadece 100 dakikada ulaşarak tam şarj olabilecek. Murtazin ayrıca Samsung'un yeni amiral gemisi S7'nin selefinden çok daha iyi performans göstermesini sağlayacak 3,000mAh kapasitesinde bir bataryaya sahip olacağını söylüyor. Böylece cihaz tam parlaklıkta 17 saat video oynatabilecek. Akıllı telefonun diğer varyantı Galaxy S7 Edge'in ise 3,500mAh bataryayla gelmesi bekleniyor.
Henüz "yeni nesil" pille ilgili detaylara sahip değiliz bu nedenle Samsung, gövde içerisinde çok fazla yer kaplamadan batarya kapasitesini arttırmanın yollarını arıyor olabilir ya da Samsung, Galaxy S7'nin çok daha hızlı şarj olabilmesini sağlayan yeni bir teknoloji kullanıyor.
Galaxy S6 Edge+ ve Galaxy Note 5 zaten kablosuz şarj teknolojisiyle 110 dakikada tam şarj olabiliyor. Bu nedenle Galaxy S7'nin kablosuz olarak 100 dakika içersinde tam olarak şarj olduğunu görmek etkileyici olabilir.
http://www.tweaktown.com/news/50069/samsungs-galaxy-s7-rumored-go-100-charge-minutes/index.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ya kardeşim takmışssınız pil kapasitesine pil dediğiniz şey elektronik bir alet değil ki teknolojiyle gelişme göstersin, pil dediğiniz şey kimyasalar bir alettir. Her lityum atomununun potasyum atomunun verebileceği elektron sayısı, katmanlarına doldurabileceği elektron bellidir. Bir pile ne kadar lityum sığdırabileceğin bellidir. Adamlar atomları sıkıştırıp mı doldursun. Samsungun 2600mah boyutundaki pilleri maksimum 4000mah olabilir farklı elementler ile ama bu sefer şarj süresi uzar ve kısa ömürlü olur. Adamlar bir telefon için en optimum elementleri bileşikleri kullanıyor. Cahiller gibi her telefon haberinin altına pil teknolojisi bir gelişmedi yazıyorsunuz. Gidin biraz lise kimyası öğrenin... Uzaydan meteor düşüp yeni metal keşfedilmeden pil teknolojisi bu dolaylarda ilerleyecek sadece daha hızlı şarj olacak. Devir pili büyütüp uzun süre kullanma değil, az enerji tüketip uzun süre kullanma devri...
S7 çok çok daha hızlı şarj edecektir 60dk civarlarına inecektir. Bu kadar vasıfsız bir haber olamaz.