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Samsung Galaxy S7 kablosuz olarak 100 dakikada şarj olacak

Popüler blog yazarı Eldar Murtazin kaynaklı söylentilere göre Samsung'un yeni nesil amiral gemisi Galaxy S7, kablosuz şarj teknolojisiyle 100 dakika içerisinde tam olarak şarj olabilecek.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Samsung Galaxy S7 kablosuz olarak 100 dakikada şarj olacak
Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S7, yeni nesil bataryayı çevreleyen son söylentileriyle piyasaya çok uzak değil. Blog yazarı Eldar Murtazin'e göre Galaxy S7, kablosuz şarj ile 0'dan yüzde 100 seviyesine sadece 100 dakikada ulaşarak tam şarj olabilecek. Murtazin ayrıca Samsung'un yeni amiral gemisi S7'nin selefinden çok daha iyi performans göstermesini sağlayacak 3,000mAh kapasitesinde bir bataryaya sahip olacağını söylüyor. Böylece cihaz tam parlaklıkta 17 saat video oynatabilecek. Akıllı telefonun diğer varyantı Galaxy S7 Edge'in ise 3,500mAh bataryayla gelmesi bekleniyor.

Henüz "yeni nesil" pille ilgili detaylara sahip değiliz bu nedenle Samsung, gövde içerisinde çok fazla yer kaplamadan batarya kapasitesini arttırmanın yollarını arıyor olabilir ya da Samsung, Galaxy S7'nin çok daha hızlı şarj olabilmesini sağlayan yeni bir teknoloji kullanıyor.

Galaxy S6 Edge+ ve Galaxy Note 5 zaten kablosuz şarj teknolojisiyle 110 dakikada tam şarj olabiliyor. Bu nedenle Galaxy S7'nin kablosuz olarak 100 dakika içersinde tam olarak şarj olduğunu görmek etkileyici olabilir. 

http://www.tweaktown.com/news/50069/samsungs-galaxy-s7-rumored-go-100-charge-minutes/index.html Yorum Yaz
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Batumatu 3 yıl en beğenilen
smart1978
Anlasildi sarj etme suresi onemli ( sadece ! ) ve pil kapasitesinde ciddi bir artis olmadigi da mantiken anlasiliyor ...

Ya kardeşim takmışssınız pil kapasitesine pil dediğiniz şey elektronik bir alet değil ki teknolojiyle gelişme göstersin, pil dediğiniz şey kimyasalar bir alettir. Her lityum atomununun potasyum atomunun verebileceği elektron sayısı, katmanlarına doldurabileceği elektron bellidir. Bir pile ne kadar lityum sığdırabileceğin bellidir. Adamlar atomları sıkıştırıp mı doldursun. Samsungun 2600mah boyutundaki pilleri maksimum 4000mah olabilir farklı elementler ile ama bu sefer şarj süresi uzar ve kısa ömürlü olur. Adamlar bir telefon için en optimum elementleri bileşikleri kullanıyor. Cahiller gibi her telefon haberinin altına pil teknolojisi bir gelişmedi yazıyorsunuz. Gidin biraz lise kimyası öğrenin... Uzaydan meteor düşüp yeni metal keşfedilmeden pil teknolojisi bu dolaylarda ilerleyecek sadece daha hızlı şarj olacak. Devir pili büyütüp uzun süre kullanma değil, az enerji tüketip uzun süre kullanma devri...
smart1978Anlasildi sarj etme suresi onemli ( sadece ! ) ve pil kapasitesinde ciddi bir artis olmadigi da mantiken anlasiliyor ...Ya k...
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2 Yanıt Yanıtla +9
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___Lawyer___ 3 yıl
Bu nasıl haber ben Note 5 sahibiyim. Ortalama 0 dan 100'e 80 85dkda şarj oluyor telefon. Araştırmadan bilmeden haber yapıyorsunuz. Hatta Erdi Özüağ'ın kablosuz şarj aleti incelemesi videosunda da bunu görebilirsiniz. Samsung kablosuz hızlı şarj aleti bile 120dk da şarj ediyor.

S7 çok çok daha hızlı şarj edecektir 60dk civarlarına inecektir. Bu kadar vasıfsız bir haber olamaz.
Bu nasıl haber ben Note 5 sahibiyim. Ortalama 0 dan 100'e 80 85dkda şarj oluyor telefon. Araştırmadan bilmeden haber yapıyorsunuz. Hatta Erdi Özüağ'ın kablosuz...
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ebayusuff 3 yıl
___Lawyer___
Bu nasıl haber ben Note 5 sahibiyim. Ortalama 0 dan 100e 80 85dkda şarj oluyor telefon. Araştırmadan bilmeden haber yapıyorsunuz. Hatta Erdi Özüağın kablosuz şarj aleti incelemesi videosunda da bunu görebilirsiniz. Samsung kablosuz hızlı şarj aleti bile 120dk da şarj ediyor. S7 çok çok daha hızlı şarj edecektir 60dk civarlarına inecektir. Bu kadar vasıfsız bir haber olamaz.

s7 edge hızlı şarj kablosuz 210 dk. kendim doldurdum başından sonuna kadar
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ebayusuff 3 yıl
kesbi
___Lawyer___Bu nasıl haber ben Note 5 sahibiyim. Ortalama 0 dan 100e 80 85dkda şarj oluyor telefon. Araştırmadan bilmeden haber yapıyorsunuz. Hatta Erdi Özüağın kablosuz şarj aleti incelemesi videosunda da bunu görebilirsiniz. Samsung kablosuz hızlı şarj aleti bile 120dk da şarj ediyor. S7 çok çok daha hızlı şarj edecektir 60dk civarlarına inecektir. Bu kadar vasıfsız bir haber olamaz.
Ya pili büyüttülerse?

s7 edge hızlı şarj kablosuz 210 dk. kendim doldurdum başından sonuna kadar.
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GoldPunch 3 yıl
Arkadan gorunum fotograflar da sızdı. Kaynak xda


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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kadirirdem 3 yıl
Note 5 85 dakikada fulluyor bu kadarda atmayin...
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darkdiva 3 yıl
S7 3000mah
S7 Edhe 3600 Mah
Note 5 il aynı bataryaya sahip telefonun Note 5'ten daha hızlı şarj olmasının nesi kötü???
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kılıç-61 3 yıl
Buda küçük onur ekremin yaveri
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kesbi 3 yıl
___Lawyer___
Bu nasıl haber ben Note 5 sahibiyim. Ortalama 0 dan 100e 80 85dkda şarj oluyor telefon. Araştırmadan bilmeden haber yapıyorsunuz. Hatta Erdi Özüağın kablosuz şarj aleti incelemesi videosunda da bunu görebilirsiniz. Samsung kablosuz hızlı şarj aleti bile 120dk da şarj ediyor. S7 çok çok daha hızlı şarj edecektir 60dk civarlarına inecektir. Bu kadar vasıfsız bir haber olamaz.

Ya pili büyüttülerse?
1 Yanıt Yanıtla +1
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___Lawyer___ 3 yıl kesbi
kesbi
___Lawyer___
Bu nasıl haber ben Note 5 sahibiyim. Ortalama 0 dan 100e 80 85dkda şarj oluyor telefon. Araştırmadan bilmeden haber yapıyorsunuz. Hatta Erdi Özüağın kablosuz şarj aleti incelemesi videosunda da bunu görebilirsiniz. Samsung kablosuz hızlı şarj aleti bile 120dk da şarj ediyor. S7 çok çok daha hızlı şarj edecektir 60dk civarlarına inecektir. Bu kadar vasıfsız bir haber olamaz.

Ya pili büyüttülerse?

S7 3000 mah s7 edge 3500 mah olacak deniyor. Halihazırda Note 5 3000 mah ve bahsettiğim sürelerde doluyor gelişen hızlı şarj özelliği ile birlikte s7 note 5'e göre daha hızlı şarj olacaktır. S7 edge ise Note 5'e yakın sürelerde şarj olacaktır.

Ancak haberde bu denli bir ayrıntıdan bahsedilmiyor. 100dk'ya inmesinin bir yenilik olması üzerinde duruluyor. Bu tabiri caizse açık bir fahiş hatadır.

Saygılar..
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___Lawyer___ 3 yıl
Bu nasıl haber ben Note 5 sahibiyim. Ortalama 0 dan 100'e 80 85dkda şarj oluyor telefon. Araştırmadan bilmeden haber yapıyorsunuz. Hatta Erdi Özüağ'ın kablosuz şarj aleti incelemesi videosunda da bunu görebilirsiniz. Samsung kablosuz hızlı şarj aleti bile 120dk da şarj ediyor.

S7 çok çok daha hızlı şarj edecektir 60dk civarlarına inecektir. Bu kadar vasıfsız bir haber olamaz.
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wade96 3 yıl
S6 Edge Plus 0dan 100e 75 dakika telefon acikken. Duzgun haber yapın
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kılıç-61 3 yıl
3000 mAh DIYORLAR IDARE EDER
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