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Samsung Galaxy S7 üç farklı ekran boyutuyla gelebilir

Samsung'un önümüzdeki aylarda tanıtılması beklenen yeni üst seviye modeli Galaxy S7'nin ekran seçenekleri sızdırıldı. Galaxy S6'ya göre daha farklı seçeneklere sahip modele ait detaylar haberimizde...
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Caner Köksel
Haber Editörü
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Son dönemde sıkça görmeye başladığımız Samsung'un 2016 tepe modeli Galaxy S7'ye ait yeni detaylar gün yüzüne çıktı. GSMArena sitesinin bir aksesuar üreticisinden aldığı yeni bilgilere göre bizleri üç farklı boyutta Galaxy S7 seçeneği bekliyor.
Samsung Galaxy S7 üç farklı ekran boyutuyla gelebilir
 
Seçenekler arasında en ufak boyutludan başlamak gerekirse; baz model olan Galaxy S7 adına sahip seçenek Galaxy S6'da da gördüğümüz gibi 5.1 inç boyutta düz bir ekrana sahip olacak. Kavisli ekrandan yana tercih yapmak isteyenleri biraz daha büyük boyutlu 5.5 inç ekrana sahip bir Galaxy S7 Edge modeli bekliyor. Daha da büyük boyutlu ekran sevenleri de unutmayan firma, önceki nesil Plus modele göre büyütülen 6 inçlik bir ekrana sahip Galaxy S7+ modelini hazırlamış. Diğer boyuttaki versiyonlarda sadece tek tipte ekran seçeneği sunan firma, 6 inç boyutta ise hem düz hem de kavisli ekran seçeneğini müşterilerine sunmaya hazırlanıyor. 
Samsung Galaxy S7 üç farklı ekran boyutuyla gelebilir
 
Böylelikle küçük, orta ve büyük ekran boyutlu üç seçeneğe sahip olacak telefonun, kavisli ekranlı Edge versiyonunu almak isteyenler en az 5.5 inç boyutta ekranlı bir modele yönelmek durumunda kalacak. Şu ana kadar pek çok özelliği sızan telefonda, satılacağı bölgeye bağlı olarak Snapdragon 820 yada Exynos 8890 yongasetlerinden birinin yer almasının yanında 4GB LPDDR4 RAM, 20MP arka kamera, Clear Force dokunmatik teknolojisi gibi bazı detayların yer alması bekleniyor.
 
Samsung Galaxy S7 üç farklı ekran boyutuyla gelebilir
Galaxy S7 ile birlikte müşterilere daha fazla seçenek sunmaya hazırlanan firma daha önce de haberini yaptığımız üzere model için ilk etapta 5 milyon satış hedefi belirlemişti. Telefonun tanıtımı içinse tahminler şubat ayı sonunu gösteriyor. 

http://www.gsmarena.com/exclusive_samsung_galaxy_s7_to_come_in_three_sizes_51_55_and_6-news-15757.php#next Yorum Yaz
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1BilimAdamı 3 yıl
4.7 inç lik EDGE modeli çok şık olurdu eminim
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tekin-71 3 yıl en beğenilen
Pörtlek kamera çıkıntısı olacksa yine hiç gelmesin
2 Yanıt Yanıtla +4
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DH Misafiri 3 yıl
çok seçenek olduğu zaman millet gidip iphone alıyor direkt. çok ürün demek az destek demek. a serisi var j serisi var s serisi var note serisi var. daha bunların da kendi içinde farklı modelleri var. samsung un ceosu nasıl bi mantık yürütüyor anlamak mümkün değil. zaten fiyatının çok düşmesi de bu yüzden bence. bi tane note serisi yap. bi tane s serisi. s serisinin bi minisi bi de normalini koy geç. ekranı da ya kivisli yap ya düz. birbirine denk gelecek çok telefon oluyor bu şekilde kendi satışını baltalıyor samsung.
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join 3 yıl
6 inç lik modele şimdiden göz kirpmaya başladım, lg g flex ile 6 inç baya alıştım, 64 gb lik s6 edge plus gelmediği için almamıştım umarım bunda hata yapmazlar.
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WB 3 yıl
Her ekran icin 5 farkli model cikaracagini dusunursek 15 yeni cihaz gelecek demektir, iste inovasyon bu..
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volkan_kolay 3 yıl
Bu arada 6" Edge Plus modeli gelsin düşünmeden alırım.
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ALBAY 3 yıl
İlk foto bildiğin s3 olmuş.
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Xtrud 3 yıl
Same-sung
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Pi 3 yıl
Hafiza karti ve pil olayı eklenirse cok iyi cihaz bizi bekliyor. Ama gel gelelim 2500den cikar simdi bu.
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ZaferBiryol 3 yıl
Sonynin yaptığı gibi 4.6 inç mini tepe modeli yapsa veya en azından geçmişine bakıp galaxy s2 kasasını güncelleyip s7 mini olarak satsa daha akıllıca olurdu.
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wolf silver 3 yıl
ŞAŞIRTICI DEĞİLDİ ASIL ŞAŞIRTICI OLAN ŞEY SAMSUNGUN FARKLI EKRANLARDA AYNI ŞEYLERİ ISITIP ISITIP MİLLETİN ÖNÜNE KOYMAMASİYDI..
SONRA VAY EFENDİM GÜNCELLEME YOK. VEYA GEÇ GELİYOR. BÖYLE YAPARSA TABİKİ GÜNCELLEME GEÇ VEYA HİÇ GELMEZ. NOTE 3 ÜN NE EKSİĞİ VAR Kİ ANDROİD 6.0 ALMIYOR???
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Ac1DBuRN 3 yıl
Herkes CEO olmuş. Ülkemiz adına gurur duydum.
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Galaxy S7+, samsung galaxy s7 ve
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