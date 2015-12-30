Samsung Galaxy S7 üç farklı ekran boyutuyla gelebilir

Son dönemde sıkça görmeye başladığımız Samsung'un 2016 tepe modeli Galaxy S7'ye ait yeni detaylar gün yüzüne çıktı. GSMArena sitesinin bir aksesuar üreticisinden aldığı yeni bilgilere göre bizleri üç farklı boyutta Galaxy S7 seçeneği bekliyor.

Seçenekler arasında en ufak boyutludan başlamak gerekirse; baz model olan Galaxy S7 adına sahip seçenek Galaxy S6'da da gördüğümüz gibi 5.1 inç boyutta düz bir ekrana sahip olacak. Kavisli ekrandan yana tercih yapmak isteyenleri biraz daha büyük boyutlu 5.5 inç ekrana sahip bir Galaxy S7 Edge modeli bekliyor. Daha da büyük boyutlu ekran sevenleri de unutmayan firma, önceki nesil Plus modele göre büyütülen 6 inçlik bir ekrana sahip Galaxy S7+ modelini hazırlamış. Diğer boyuttaki versiyonlarda sadece tek tipte ekran seçeneği sunan firma, 6 inç boyutta ise hem düz hem de kavisli ekran seçeneğini müşterilerine sunmaya hazırlanıyor.

Böylelikle küçük, orta ve büyük ekran boyutlu üç seçeneğe sahip olacak telefonun, kavisli ekranlı Edge versiyonunu almak isteyenler en az 5.5 inç boyutta ekranlı bir modele yönelmek durumunda kalacak. Şu ana kadar pek çok özelliği sızan telefonda, satılacağı bölgeye bağlı olarak Snapdragon 820 yada Exynos 8890 yongasetlerinden birinin yer almasının yanında 4GB LPDDR4 RAM, 20MP arka kamera, Clear Force dokunmatik teknolojisi gibi bazı detayların yer alması bekleniyor.

Galaxy S7 ile birlikte müşterilere daha fazla seçenek sunmaya hazırlanan firma daha önce de haberini yaptığımız üzere model için ilk etapta 5 milyon satış hedefi belirlemişti. Telefonun tanıtımı içinse tahminler şubat ayı sonunu gösteriyor.

http://www.gsmarena.com/exclusive_samsung_galaxy_s7_to_come_in_three_sizes_51_55_and_6-news-15757.php#next